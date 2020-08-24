Зеленский призвал граждан к единству: "Может, хватит соревноваться в том, кто больше и правильнее любит мать Украину?"
Президент Украины Владимир Зеленский призывает граждан Украины к единству и сплоченности, чтобы ни соседи, ни внутренние чужаки не могли посеять раздор в государстве.
Об этом он сказал, выступая на торжествах по случаю Дня Независимости Украины на Софийской площади, сообщает Цензор.НЕТ.
"Я также думаю, каждая мама хочет, чтобы ее дети не ссорились. Так, может, детям хватит соревноваться в том, кто больше и правильнее любит мать Украину? Она мечтает, чтобы мы были едины и сплочены. И сделать ей такой подарок нам точно под силу", - сказал Зеленский.
По его словам, для этого всем надо вспомнить, что независимо от языка, религии и национальности - все украинцы братья и сестры, дети Украины, и никому не надо давать шанс посеять между нами раздор. "Ни соседям, ни внутренним чужакам. Тем, кто обворовывали нашу маму-Украину 29 лет, потому что никогда не считали ее родной", - подчеркнул Президент.
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Що на світі може іх поєднати???
Історія не знає прикладів такого поєднання.
Наступні місцеві вибори мають пройти під гаслом: "зрадників України, клована і його слуг уродів - геть!"
Тобто, кожен з тих, хто обиратиметься в місцеві депутати, мають надати гарнантії, що на першому же засіданні місцевої ради проголосують "за" постанову ради з вимогою щодо імпічменту та позачергових виборів Верховної Ради. Того, хто таких гарантій не надасть - депутатом не обирати! Однією з таких гарантій може бути балотвання депутатом від опозиційних політичних партій (окрім шариків і зажопів - це приховані уроди касапів).
"Перестаньте искать предателей, колабарантов и пятую колону.
Дайте им нормально грабить и предавать Украину."
Ти вже рік при абсолютній владі: Рада, СБУ, Генпрокурор, всі твоі васали. То де розслідування, обіцяні посадки??? НАМА НІЧОГО. То навіщо повторювати пусті обіцянки, від них вжу нудить.
І не важливо хто були вони, насправді важливо хто ти. Які б не були погані попередники, це ніяк не виправдовує оманського віслюка, ЗДАЧУ ТЕРИТОРІЙ під приводом розведення військ, ворогів Украіни у власному оточені та власну нікчемнісь як керіаника
Страна это прежде всего твой дом, твой большой дом, а не мать.
Дом в котором ты живеш, его можно считать своим или чужим, но его нельзя любить больше или меньше, и нет нужды доказывать, что ты любиш этот дом больше других.
Есть люди, которые ненавидят этот дом, есть люди которые ненавидят жителей этого дома, есть люди которые ненавидят порядки в этом доме и хотят, что бы пришло ***** со своим уставом и навело свои порядки, вот собственно и все.
Он не говорит - я приехал к матери.
Слава Украине!
БО ПОСТАВЛЕНЕ ВОРУ В ЗАКОНІ ПРО ЙОГО СХОДНЯК !!
"Страну, где те, кто без боя подарил часть территорий - будут давать показания, а не проповеди о патриотизме. "
Непогана така єдність!
А де ти був в той час в 2014 році?
Яке ти маєш право оцінювати дії людей в найскладніший час для Держави.
Треба, Зеленський, буде тобі давати покази, як ти тікав від армії.
Типа, давайте не будем соревноваться.
У того кто любит по-настоящему, даже не будет такой постановки вопроса.
ЄДНАТИСЯ НАВКОЛО ВСЕзеленського ЛАЙНА,
ЩО МИ СПОСТЕРІГАЄМО ВЖЕ ПОНАД РІК,
МОЖУТЬ ТІЛЬКИ ГНІЙНІ МУХИ !!!
А ОТ ЛЮДЯМ ТЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПРОСТО СМЕРДИТЬ......
НЕЗРОЗУМІЛО ТІЛЬКИ ОДНЕ, -
ЧОМУ УКРАЇНЦІ ТО ГІВНО ТЕРПЛЯТЬ У ВЛАСНІЙ ХАТІ !!!???
Невже "труба" КалоМойші?
Зелеский Украину не любит, он четыре раза уклонился от возможности защитить её.
почему на трибуне нет украинского символа?
правильно, потому что это путинский новорос..
У тех, кто слушал торжественное выступление преЗЕдента на Софийской площади, поначалу складывалось впечатление, что он и в самом деле решил стать над схваткой и говорить о единстве всех украинцев. «Какой подарок от нас хотела бы получить наша мама Украина?» - задал он риторический вопрос. И далее дал весьма символический ответ: «Каждая мама хочет, чтобы ее дети не ссорились. Так, может, детям хватит соревноваться в том, кто больше и правильнее любит маму Украину? Она мечтает, чтобы мы были едины и сплочены. И сделать ей такой подарок нам точно по силам. Надо вспомнить, что, независимо от языка, религии, национальности, - мы братья и сестры. Мы все - дети Украины. И никому не давать шанса посеять между нами раздор».
Живописуя, как он объединит украинцев, он рассказал, что хочет построить «страну, где оживленные споры будут только о том, как назвать ракету, которую Украина запускает в космос...». И вот стоило только поверить в Зеленского-объединителя, как он тут же самым брутальным образом опроверг собственные слова. «Всем, кто готов помогать украинцам строить именно такую страну, - добро пожаловать участвовать. Другим - большая просьба не мешать. У вас было много лет, чтобы что-то сделать. Люди поставили вам оценку. Примите это да не путайтесь, пожалуйста, под ногами у страны, которая движется вперед».
Конечно, было прозрачно ясно, что, говоря: «Люди поставили вам оценку», - он имеет в виду именно Петра Порошенко - своего предшественника на посту президента. Таким образом, его слова о единстве касаются не всех украинцев, а только тех, кто не поддерживает Порошенко. То есть это фактически призыв ко всем, кто против Порошенко, объединиться, чтобы дать ему отпор.
Подчеркнем, что прозвучало это в праздничный день. С точки зрения политтехнологий, такое оправдано только в одном случае: когда конкурент наступает тебе на пятки и поэтому тебе очень важно слепить ему образ врага. Однако нужно напомнить, что Порошенко и возглавляемая им партия «Европейская солидарность» - не единственный крупный конкурент для Зеленского и его партии «Слуга народа». Приблизительно такие же рейтинги имеют Юрий Бойко и ОПЗЖ.
Хотя очередные президентские и парламентские выборы еще далеко, аж в 2024 г., но возможность померяться процентами народной поддержки у всех политических сил будет уже через два месяца на местных выборах 25 октября. И если уж Зеленский решил воспользоваться празднованием Дня независимости для того, чтобы слепить кому-то образ врага, то у него был выбор: призывать к объединению против Порошенко+«Евросолидарности» или против Бойко с ОПЗЖ.
Вообще-то в День независимости тема объединения против Бойко и ОПЗЖ звучала бы очень гармонично. «Коллаборанты», «пособники агрессора», «пятая колонна» - на таких выражениях Зеленский наверняка мог бы поднять рейтинг себе и «слугам народа» в патриотичном сегменте электората.
Но он сделал противоположный выбор. Назначив себе и «слугам народа» главным соперником (и, более того, политическим врагом) Порошенко и «Евросолидарность», Зеленский фактически показал, что на местных выборах он гораздо меньше боится успеха ОПЗЖ, чем успеха «Евросолидарности». И это значит, что в новоизбранных городских и областных советах «слуги народа» будут легко и охотно сколачивать коалиции с ОПЗЖ, а вот с «Евросолидарностью» в подавляющем большинстве случаев окажутся по разные стороны политических баррикад.
https://www.dsnews.ua/politics/itogi-prazdnika-kogo-zelenskiy-naznachil-sebe-glavnym-sopernikom-na-vyborah-24082020-396575 Юрий Вишневский
Публично пожми руку Порошенко (если он солгасится)!