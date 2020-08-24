Зеленский призвал граждан к единству: "Может, хватит соревноваться в том, кто больше и правильнее любит мать Украину?"

Президент Украины Владимир Зеленский призывает граждан Украины к единству и сплоченности, чтобы ни соседи, ни внутренние чужаки не могли посеять раздор в государстве.

Об этом он сказал, выступая на торжествах по случаю Дня Независимости Украины на Софийской площади, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я также думаю, каждая мама хочет, чтобы ее дети не ссорились. Так, может, детям хватит соревноваться в том, кто больше и правильнее любит мать Украину? Она мечтает, чтобы мы были едины и сплочены. И сделать ей такой подарок нам точно под силу", - сказал Зеленский.

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По его словам, для этого всем надо вспомнить, что независимо от языка, религии и национальности - все украинцы братья и сестры, дети Украины, и никому не надо давать шанс посеять между нами раздор. "Ни соседям, ни внутренним чужакам. Тем, кто обворовывали нашу маму-Украину 29 лет, потому что никогда не считали ее родной", - подчеркнул Президент.