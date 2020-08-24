29 дней на востоке Украины нет боевых потерь, и пусть эти дни станут месяцами, а месяцы - годами, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что перемирие на Донбассе будет длиться и дальше, и будет измеряться уже не днями, а месяцами и годами.
"Год назад я рассказывал о том, как каждое мое утро начинается с СМС-сообщения от Генерального штаба Украины, СМС о количестве раненых и погибших за минувшие сутки на передовой, что цифры бывают разными и только одно сообщение делает утро добрым: раненых – 0, погибших – 0. Сегодня, 29-й день подряд у меня и всей нашей Украины утро действительно хорошее. Да, перед нами стоит много новых вызовов, но сегодня 29 дней, как на востоке Украины у нас нет боевых потерь. 29 дней как украинские города и села не хоронят своих героев. 29 дней как не плачут мамы. 29 дней как жены и дети слышат в телефонной трубке: "Целую вас, мои родные. Скоро вернусь домой", - сказал он во время своего выступления в понедельник на торжествах по случаю 29-й годовщины Независимости Украины, сообщает Цензор.НЕТ.
Зеленский отметил, что во время недавней поездки на восток страны в разговоре с местными жителями они сказали ему, что слышат не новости о договоренностях по режиму тишины, а "слышат саму тишину".
"И сегодня, в 29-й день перемирия, в 29-ю годовщину Независимости, мы все просим Бога только об одном. Пусть дни тишины станут месяцами, месяцы – годами, годы - столетиями, а потом тысячелетиями: мира, согласия и процветания украинской земли. И мы верим, что это точно наступит, потому что посылаем просьбу к небу именно с этого, знакового места – Софийской площади. Здесь Ярослав Мудрый разбил печенегов. Здесь проходили собрания громады и принимали все важные решения. Здесь приветствовали гетмана Хмельницкого с победой, здесь провозглашали Акт Воссоединения и Соборности Украины. Здесь, в 43-м году отмечали изгнание нацистов из Киева. А в августе 91-го здесь состоялось народное вече в поддержку независимости. И сегодня, возвращаясь к традициям наших предков, именно здесь мы отмечаем 29-ю годовщину Независимости Украины", - указал он.
На Софийской площади, где президент после выступления также вручит государственные награды, присутствуют несколько сотен официальных и приглашенных лиц, а также парадные военные расчеты, хор и оркестр, журналисты.
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Брехло гівнянозелене...
Те, що ти домовився з ворогом, щоби не стріляли, поки ти рейтинх підправляєш, до виборів, зрозуміло тим, хто має клепку у голові.... Питання тільки - яка ціна цього твого домовлення???
Хіба йому не повідомляють....?
Він і не президент зовсім. В/о президента - кремлівський агент Єрмак.
А довкола Зелепуха - конвой, який віддає йому накази типу: "Ось текст. Завтра зачитаєш лохам з трибуни, можеш додати трошки пафосу і грізно порухати брівками. Все. Кругом марш! "
24 августа 2020 г. в 11:00
Ранее уже сообщалось о гибели 22 августа на Донбассе старшего лейтенанта Вооруженных сил Украины Владимира Владимировича Рудыка (1989 года рождения, уроженец села Золотники Теребовлянского района Тернопольской области).
Дебіл криворіжський - вояки ЗСУ гинуть і у твоє "вонюче" перемир я
Заборонити нашим військовим відповідати на постійні постріли російських гоблінів - це ЗЛОЧИН !
Бубик ее закончить пытается а ты тут стараешься понимаешь...
А солдаты все равно гибнут, Зеленский списывает их на несчастные случаи. Семьи не получат выплат.
эта пустая пафосная болтовня зеЗдуну не поможет сохранить рейтинг...
В чём провинилась Украина?!
За что нам это чмошное ничтожество послали.
https://twitter.com/jackdorseydono1
jackdorseydonotbanme
@jackdorseydono1
Сегодня мы наблюдаем полную картину рейтинга зелёной власти Народу позорно быть с этими предателями,ветераны войны не удостоили их своим вниманием За Зеленским нет никого из народа,за ним только кучка прикорытных олигархов И если быть откровенной,мне очень радостно сейчас на душе
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РuŦyƛA-С
@PrytSLU
·https://twitter.com/PrytSLU/status/1297838379447586816 10 ч
Чому
22 августа во время перемирия на Донбасе от пули погиб лейтенант ВСУ Владимир Рудик из Тернопольской области 1989 г.р. Ушел добровольцем в 14 году, шесть государственных наград.
"Во время военной службы в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Луганской области трагически погиб Владимир Рудик", - сообщается в местных изданиях со ссылкой на местные органы власти.
https://kriminal.tv/news/na_donbasse_ot_puli_snpera_pogib_boets_vsu.html
Чому так ставлю питання, тому що на пряму запитав в одногоз ходаків того Маршу і відповіді по суті не отримав. Бо марши це добре але ***** це ЗЛО і воно міцніше за Марши. На жаль. А так можна звичайно сподіватись на дорого царя, бо вже понад три роки спостерагію, як більшість тут або підтримую Пороха (хоча завдяки йому ми маємо все це ******** останніх двох років); Юлю (є виявляється і такі диваки), якихось Гриценків та Смішка. От не зустрічаав тут прихильників ЖОПИ та Литвина + Медведчук, а ця свора має підтримку понад 10%. Тож базікаємо далі?? Поки є по чому базікати??