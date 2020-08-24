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Новости Агрессия России против Украины
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29 дней на востоке Украины нет боевых потерь, и пусть эти дни станут месяцами, а месяцы - годами, - Зеленский

29 дней на востоке Украины нет боевых потерь, и пусть эти дни станут месяцами, а месяцы - годами, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что перемирие на Донбассе будет длиться и дальше, и будет измеряться уже не днями, а месяцами и годами.

"Год назад я рассказывал о том, как каждое мое утро начинается с СМС-сообщения от Генерального штаба Украины, СМС о количестве раненых и погибших за минувшие сутки на передовой, что цифры бывают разными и только одно сообщение делает утро добрым: раненых – 0, погибших – 0. Сегодня, 29-й день подряд у меня и всей нашей Украины утро действительно хорошее. Да, перед нами стоит много новых вызовов, но сегодня 29 дней, как на востоке Украины у нас нет боевых потерь. 29 дней как украинские города и села не хоронят своих героев. 29 дней как не плачут мамы. 29 дней как жены и дети слышат в телефонной трубке: "Целую вас, мои родные. Скоро вернусь домой", - сказал он во время своего выступления в понедельник на торжествах по случаю 29-й годовщины Независимости Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

Зеленский отметил, что во время недавней поездки на восток страны в разговоре с местными жителями они сказали ему, что слышат не новости о договоренностях по режиму тишины, а "слышат саму тишину".

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"И сегодня, в 29-й день перемирия, в 29-ю годовщину Независимости, мы все просим Бога только об одном. Пусть дни тишины станут месяцами, месяцы – годами, годы - столетиями, а потом тысячелетиями: мира, согласия и процветания украинской земли. И мы верим, что это точно наступит, потому что посылаем просьбу к небу именно с этого, знакового места – Софийской площади. Здесь Ярослав Мудрый разбил печенегов. Здесь проходили собрания громады и принимали все важные решения. Здесь приветствовали гетмана Хмельницкого с победой, здесь провозглашали Акт Воссоединения и Соборности Украины. Здесь, в 43-м году отмечали изгнание нацистов из Киева. А в августе 91-го здесь состоялось народное вече в поддержку независимости. И сегодня, возвращаясь к традициям наших предков, именно здесь мы отмечаем 29-ю годовщину Независимости Украины", - указал он.

На Софийской площади, где президент после выступления также вручит государственные награды, присутствуют несколько сотен официальных и приглашенных лиц, а также парадные военные расчеты, хор и оркестр, журналисты.

Автор: 

День Независимости (1196) Зеленский (20210) Донбасс (26955) перемирие (1584)


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Топ комментарии
+40
то есть он решил заморозить и ниче не отвоевывать
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24.08.2020 10:01
+39
Пусть помнит **** с чего начались эти 29 дней. Эта кровь на его руках.
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24.08.2020 10:01
+30
Дійшов Гітлер до Дніпра, і домовились з ним про мир. І перестали стріляти та гинути люди. Таким виглядає Мир в очах Вувузєли.
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24.08.2020 10:06
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Заклинатель хєров...
Брехло гівнянозелене...
Те, що ти домовився з ворогом, щоби не стріляли, поки ти рейтинх підправляєш, до виборів, зрозуміло тим, хто має клепку у голові.... Питання тільки - яка ціна цього твого домовлення???
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24.08.2020 11:19 Ответить
Не дай бог, чтоб это топтание на месте продилось на годы.
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24.08.2020 11:26 Ответить
Заперечую. Повідомлення офіційні були! Офіційні!
Хіба йому не повідомляють....?
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24.08.2020 11:27 Ответить
Звичайно, що йому не повідомляють.

Він і не президент зовсім. В/о президента - кремлівський агент Єрмак.

А довкола Зелепуха - конвой, який віддає йому накази типу: "Ось текст. Завтра зачитаєш лохам з трибуни, можеш додати трошки пафосу і грізно порухати брівками. Все. Кругом марш! "
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24.08.2020 16:41 Ответить
Сейчас у ***** Беларусь на кону, поэтому притихло у нас, помнит тварь как гитлер пал, пытаясь одновременно захватить всех.
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24.08.2020 11:28 Ответить
Історичних прикладів миру між Росією і Україною на умовах,які вигідні Україні, НЕМАЄ. Росія ніколи не відмовиться від планів поглинення України. А ЗЕ і його команда не ті політики, які можуть цьому протистояти. Тому далі буде...
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24.08.2020 11:32 Ответить
А "не стреляют "29 дней, вот почему: ""ЗАПРЕЩАЮТ РАБОТАТЬ НА ПЕРЕДОВОЙ": ЖУРНАЛИСТЫ ТРЕБУЮТ ОБЪЯСНЕНИЙ ОТ ОФИСА ЗЕЛЕНСКОГО "
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24.08.2020 11:38 Ответить
А бог которого он просит, это кто? *****?
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24.08.2020 11:45 Ответить
Да ладно, нет потерь! А это не боевые потери? На Донбассе от пули снайпера погиб боец ВСУ
24 августа 2020 г. в 11:00
Ранее уже сообщалось о гибели 22 августа на Донбассе старшего лейтенанта Вооруженных сил Украины Владимира Владимировича Рудыка (1989 года рождения, уроженец села Золотники Теребовлянского района Тернопольской области).
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24.08.2020 11:57 Ответить
Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что перемирие на Донбассе будет длиться и дальше, и будет измеряться уже не днями, а месяцами и годами. Источник: https://censor.net/n3215495

Дебіл криворіжський - вояки ЗСУ гинуть і у твоє "вонюче" перемир я
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24.08.2020 11:59 Ответить
Киевский князь Мономах разбивал половцев в современных степях Донбасса.Нужно было и это припомнить.
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24.08.2020 12:17 Ответить
А убитый снайпером вчера хлопец-воин - его куда относим? К "небоевым" потерям? **** зелёная.
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24.08.2020 12:21 Ответить
Эта сволота мечтает, чтобы оккупация части Донбаса длилась годами. Вот же подонок и предатель. Ну ничего, тебе еще мы это припомним, падло.
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24.08.2020 12:38 Ответить
посмотрев часть этого шоу, стало понятно на 100%, если Украина не избавиться от этого нарко.недоразумения и его сброда будет "конец"!
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24.08.2020 12:51 Ответить
Після цього шоу стало ясно, що він не те, що не любить -- він ненавидить Україну. І в День незалежності на святому місці плюнув у душу українцям, ще й на мові окупанта. Він і є окупант.
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25.08.2020 07:00 Ответить
Гнида поносного цвета, какой ценой ты покупаешь этот мир? Ценой проданых земель Украины? Просраной тобой независимости старны? Тебе на эти понятия насрать, потому что ты такой украинец, как и Рабинович из ОП зажиддя. То, что ты сделал, ****, это не мир, в капитуляция. На которой ты ,****, решил сделать гешефт.
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24.08.2020 12:54 Ответить
Зеля , за вчорашнє вбивство нашого воіна на Донбасі , на твоій відповідальності !
Заборонити нашим військовим відповідати на постійні постріли російських гоблінів - це ЗЛОЧИН !
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24.08.2020 12:58 Ответить
Т. е. освобождать страну эта **** не собирается...
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24.08.2020 13:00 Ответить
"Нехай Донбас і Крим залишаться окупованими місяцями, а краще роками" Зеленський.
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24.08.2020 14:26 Ответить
Ща придут ******* и скажут шо ты **** войну провоцируешь.
Бубик ее закончить пытается а ты тут стараешься понимаешь...
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24.08.2020 20:48 Ответить
А що це з ранку було?!
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24.08.2020 15:14 Ответить
29 дней на востоке Украины нет боевых потерь, и пусть эти дни станут месяцами, а месяцы - годами, - Зеленский.

А солдаты все равно гибнут, Зеленский списывает их на несчастные случаи. Семьи не получат выплат.
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24.08.2020 15:22 Ответить
это что-годами сидеть в окопах?
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24.08.2020 16:04 Ответить
А почему бы и нет?! Санкции будут действовать до развала **********. Это тоже очень даже приемлемый способ "укотрапупить" врага.
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24.08.2020 19:49 Ответить
Та ні, окопи знову копати інші, поближче до Києва.
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25.08.2020 07:10 Ответить
І яким чином ти ЗЕушльопок збираєся повертати окуповані територїї? Думаєш тобі х.у.й.л.о віддасть їх? Ні, він ще й грошей із тебе "нелоха" витягне (із українського бюджету) і буде фінансувати непідконтрольні території!
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24.08.2020 17:16 Ответить
Получается Зеленский сдал Донбасс России на дни года и т.д. Позорный президент! Это такой стыд!!!
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24.08.2020 17:39 Ответить
а мы на выборах "сдали" страну касапскому агенту Буратине . . . а перед этим - шоколадной ворюге, кто организовал Минский ДОГОВОРНЯК
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24.08.2020 18:25 Ответить
нужно выбирать президентом человека не из каналов олигархов и которых там раскручивают. Потому что все те кандидаты - это будет очередное поражение Украинского народа на выборах! Нужно выбирать националистов и проверенных.
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24.08.2020 20:31 Ответить
Порошенко вже "проверенньій", увесь світ його поважає, і кращого президента в Україні не було. А ця зелена гнида розікрала бюджет, щойно допалася до корита, ворюга і мародер на крові.
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25.08.2020 07:19 Ответить
А вообще лучше иметь прямую демократию и чтобы можно было не только избирать депутатов и президента, а и возможность увольнять их, если они херовые оказались.
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24.08.2020 20:32 Ответить
не БуратинЕ, а БуратинО, и не агенту, а шестерке пархатого ублюдка, который кинул лохов на 20 млрд$, которые пархатый отмывал через этого пархатого Буратино в том числе. По сравнению с этим дуэтом обрезанных мразей, "шоколадный ворюга" мелкий карманный воришка..
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24.08.2020 20:38 Ответить
а потому шо подыгрывает агрессор своему агенту "Буратине"
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24.08.2020 18:23 Ответить
титульная фотка зрадныка Зели под конвоем украинского бойца вполне к месту
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24.08.2020 18:34 Ответить
Нда.....
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24.08.2020 18:42 Ответить
Напоминает пешехода перебегающего дорогу, делающего вид что нет никаких машин, просто отворачиваясь в другую сторону...
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24.08.2020 18:47 Ответить
И что с этого,это победа,что дальше,вопрос решон????киздец((((
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24.08.2020 18:53 Ответить
Координатор "вагнеровской спецоперации": "Это банальная измена"
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24.08.2020 19:05 Ответить
зеленский тот кто капитулирует вообще будет слышать только тишину.
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24.08.2020 19:44 Ответить
Потрібно розуміти, що для зебуїна це "перемир'я" - це просто ще одна можливість підняти свій рейтинг (якщо там є що піднімати), і не більше. І плювати йому на загиблих і їх матерів, і на Україну в цілому
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24.08.2020 19:47 Ответить
Помилка. Він прийшов на один строк, і на рейтинг йому начхати. Задача у нього інша, є план і стратегія -- покроково знищити державу, і він поволі, але впевнено йде вперед.
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25.08.2020 07:29 Ответить
И ни слова о кацапских тварях, которые напали на нашу страну.., захватили нашу землю.., убили тысячи Украинцев.. Зеленский.., ты не мой президент.
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24.08.2020 20:01 Ответить
преЖИДент Моника
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24.08.2020 20:40 Ответить
зеленский во время своего выступления сегодня опять корчить голобородько.
эта пустая пафосная болтовня зеЗдуну не поможет сохранить рейтинг...
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24.08.2020 20:19 Ответить
Під час свого виступу прежидент не говорив, а з ненавистю випльовував слова.
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25.08.2020 07:37 Ответить
Господи!
В чём провинилась Украина?!
За что нам это чмошное ничтожество послали.
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24.08.2020 20:21 Ответить
ГИДИОТ
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24.08.2020 20:50 Ответить
Так феєрично обісратись міг лише бідося Зе. Яка різниця велика між виставою на Софіївській(і порожніми прилеглими вуличками) та Хрещатиком!! Вже не кажу про влаштований типу концерт (репертуар то взагалі -можливо то були найулюбленіші пісні для оманського?) Сором... Особливо вразила цинічна брехня про те що не кидаємо своїх-- нагадаю про героя Журавля... Сором за тих хто привів до влади цю нікчему
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24.08.2020 21:49 Ответить
Зе скотина, ублюдок!............Гори в пеклі...
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24.08.2020 22:29 Ответить
https://twitter.com/jackdorseydono1
https://twitter.com/jackdorseydono1

jackdorseydonotbanme

@jackdorseydono1


Сегодня мы наблюдаем полную картину рейтинга зелёной власти Народу позорно быть с этими предателями,ветераны войны не удостоили их своим вниманием За Зеленским нет никого из народа,за ним только кучка прикорытных олигархов И если быть откровенной,мне очень радостно сейчас на душе
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24.08.2020 22:54 Ответить
На одній світлині - свято від прєзєдєнта, на іншій - ті, хто "плутаються під ногами".

29 днів на сході України немає бойових втрат, і нехай ці дні стануть місяцями, а місяці - роками, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8329
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24.08.2020 23:18 Ответить
29 днів на сході України немає бойових втрат, і нехай ці дні стануть місяцями, а місяці - роками, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6038
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24.08.2020 23:19 Ответить
https://twitter.com/PrytSLU
https://twitter.com/PrytSLU

РuŦyƛA-С

@PrytSLU

·https://twitter.com/PrytSLU/status/1297838379447586816 10 ч

Чому

29 днів на сході України немає бойових втрат, і нехай ці дні стануть місяцями, а місяці - роками, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6043
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24.08.2020 23:20 Ответить
29 днів на сході України немає бойових втрат, і нехай ці дні стануть місяцями, а місяці - роками, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5951
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24.08.2020 23:22 Ответить
А чому зебуїнам метушитися, вони перемогли разом, а тепер можна і сраку показати на святому місці у святий день. Пам'ятаєте, як зеля мордою на весь екран телевізора кричав: "СРА*КУ"!
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25.08.2020 07:50 Ответить
Клоун, ты действительно идиот??? Какое на хрен перемирие, когда враг постоянно обстреливает наши позиции, - и это по твоему перемирие, когда по нашим воинам ведут обстрелы, а ты нашим запретил открывать огонь в ответ??? Ну, если это действительно так, то тогда конечно ты не лох, как сам утверждал, а самый настоящий ЛОШАРА!!! Запомни неуч, перемирие это тогда, когда ни одна из сторон не ведёт обстрелы, полнейшая тишина, понял - ТИШИНА!!! А то, что наши не стреляют в ответ на ихние обстрелы, то это уже не перемирие и тем более ни тишина. Пора уже понимать это, ведь 42 уже, а ты, ну как пацан в натуре.
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24.08.2020 23:33 Ответить
Опять брешет зеленая курва!

22 августа во время перемирия 29 днів на сході України немає бойових втрат, і нехай ці дні стануть місяцями, а місяці - роками, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6215 на Донбасе от пули погиб лейтенант ВСУ Владимир Рудик из Тернопольской области 1989 г.р. Ушел добровольцем в 14 году, шесть государственных наград.
"Во время военной службы в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Луганской области трагически погиб Владимир Рудик", - сообщается в местных изданиях со ссылкой на местные органы власти.
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25.08.2020 00:17 Ответить
расскажи лучше по што секретную операцию с вагнеровцами путину слил ?
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25.08.2020 04:48 Ответить
Хтось мабуть бреше...
https://kriminal.tv/news/na_donbasse_ot_puli_snpera_pogib_boets_vsu.html
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25.08.2020 07:05 Ответить
ну я вам панове так скажу. Якщо сподіватись на "еволюцію", то з часом у нас буде ситуація як в білорусів. Тільки в мене питання, а ви зумієте от так як білоруси вийти і не просто вийти, а зі зброєю???

Чому так ставлю питання, тому що на пряму запитав в одногоз ходаків того Маршу і відповіді по суті не отримав. Бо марши це добре але ***** це ЗЛО і воно міцніше за Марши. На жаль. А так можна звичайно сподіватись на дорого царя, бо вже понад три роки спостерагію, як більшість тут або підтримую Пороха (хоча завдяки йому ми маємо все це ******** останніх двох років); Юлю (є виявляється і такі диваки), якихось Гриценків та Смішка. От не зустрічаав тут прихильників ЖОПИ та Литвина + Медведчук, а ця свора має підтримку понад 10%. Тож базікаємо далі?? Поки є по чому базікати??
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25.08.2020 07:39 Ответить
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