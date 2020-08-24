Те, кто без боя подарил часть территорий, будут давать показания, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ответственные за сдачу украинских территорий "будут давать показания".
Об этом глава государства сказал во время праздничной речи в Киеве по случаю Дня Независимости, передает Цензор.НЕТ.
"Мы строим страну, которая всегда готова дать отпор и неважно, кто атакует, агрессор, вирус или мировой кризис. Страну, где те, кто без боя подарил часть территорий - будут давать показания, а не проповеди о патриотизме. Страну, куда наши люди захотят возвращаться хорошими дорогами, которые мы сегодня строим. Страну, где оживленные споры будут только о том, как назвать ракету, которую Украина запускает в космос и в честь кого назвать построенный корвет. Всех, кто готов помогать украинцам строить именно такую крану, добро пожаловать, присоединяйтесь. Другим большая просьба – не мешать. У вас было много лет, чтобы что-то сделать. Люди поставили вам оценку. Примите это и не путайтесь, пожалуйста, под ногами Украины, которая движется вперед", - заявил президент.
Пожалуйста, подождите...
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але патріот.. (((
брехлива..., відразна...
І що прикметно, її на озброєння взяли зебіли. На Г+Г - вдосталь такого гівна. І на мертвечукових аналах - само собою.
ТАК ТИ Ж ДЕБІЛ ПЕРШИЙ У ТЮРМУ ПІДЕШ ЗА ЗДАЧУ ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНИ
КОМІК ВІН КЛОУНОМ І ЗАЛИШАЄТЬСЯ ЗАВЖДИ.
Кто мешает их освобождать!
Или "сдать без боя" - "зрада", а не отвоевывать свою землю ещё и своим же солдатам запретить это делать - это "перемога"?
Все воно ніби так,та не зовсім..
розбивати цю пропорошенківську демагогію теба за пунктами...
1) ТОргівля з росією продовжувалась..
і навіть вугіля возили з ОРДЛО,допоки "добробати" і учасники АТО не заблокували залізниці..
2)2017
Две компании контролируют экспорт 70% угля из "Л/ДНР" в Европу
Цепочка вывоза угля из ОРДЛО замыкается на двух компаниях Александра и Сергея Мельничуков
Более 70% всего угля, нелегально вывезенного из оккупированных районов Донбасса в Россию, в дальнейшем экспортируют все две компании, связанные с братьями Александром и Сергеем Мельничуками. . Первый работает в ЛНР "замминистра энергетики", второй - легально торгует углем в подконтрольной Украине.https://biz.liga.net/all/tek/novosti/dve-kompanii-kontroliruyut-eksport-70-uglya-iz-l-dnr-v-evropu
Или это была не территория Украины?
І додав: "А ті, хто "втікав" від повісток в армію, будуть відповідати як дизертири..."
А что касается спросить с Турчинова, то он уже ответил, что сегодняшнее состояние армии многократно превышает то что было во время агрессии в Крыму, и он первый пойдет добровольцем освобождать Крым, если Зе начнет его освобождать силой, но тот почему-то не начинает. С него и нужно спрашивать. А мне военные тогда ответили, что мы можем начать операцию и положить там те 5000 дееспособного состава армии, но главная опасность не в Крыму, а стоит на Северо-Восточной границе и ждет этого, что бы безпрепятственно войти. И кем мы будем ей противостоять после этого? Все что мы должны делать - это тянуть время и проводить мобилизацию. (Пусть Турчинов меня простит, что за него отвечаю.)
Это, млять, Зебелонец такой ваинственный?
Клоун, вали в Ростов!