Те, кто без боя подарил часть территорий, будут давать показания, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ответственные за сдачу украинских территорий "будут давать показания".

Об этом глава государства сказал во время праздничной речи в Киеве по случаю Дня Независимости, передает Цензор.НЕТ.

"Мы строим страну, которая всегда готова дать отпор и неважно, кто атакует, агрессор, вирус или мировой кризис. Страну, где те, кто без боя подарил часть территорий - будут давать показания, а не проповеди о патриотизме. Страну, куда наши люди захотят возвращаться хорошими дорогами, которые мы сегодня строим. Страну, где оживленные споры будут только о том, как назвать ракету, которую Украина запускает в космос и в честь кого назвать построенный корвет. Всех, кто готов помогать украинцам строить именно такую ​​крану, добро пожаловать, присоединяйтесь. Другим большая просьба – не мешать. У вас было много лет, чтобы что-то сделать. Люди поставили вам оценку. Примите это и не путайтесь, пожалуйста, под ногами Украины, которая движется вперед", - заявил президент.

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