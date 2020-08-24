Нам повезло родиться в Украине, мы просто еще не все и не до конца это поняли, - Зеленский

В Украине нет "дотационных" регионов и "кормильцев" - каждый регион важен, и только так можно построить сильную страну.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский, выступая на торжествах по случаю Дня Независимости на Софийской площади, сообщает Цензор.НЕТ.

"Дорогие украинцы! Создать страну мечты мы можем только вместе, все 25 регионов. Все мы - команда, дрим-тим из каждой области. Это - наша сборная Украины. Где нет "кормильцев" или "дотационных", потому что каждый регион сильный и богатый. Потому что каждый важен и незаменим. Потому что каждый - неотъемлемая часть пазла, без которой невозможен рисунок цветущей Украины", - сказал глава государства.

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По его словам, каждый гражданин должен понять, что Украина многообразна и многогранна, где "много-" - это от слова "богатство". "Богатство Украины. Потому львовская площадь Рынок и харьковская площадь Свободы, Дерибасовская в Одессе и Яворницкого в Днипре, Артема в Донецке и набережная в Ялте - это все Украина. Лавра, София, Михайловский Златоверхий, Большая ханская мечеть Бахчисарая и синагога в Днипре - это все Украина. Полтавские галушки, гуцульский банош, закарпатский бограч, одесский форшмак, львовский сырник и луганский "шахтерский" торт - это все Украина. Карпатские горы и донбасские терриконы, Южный Буг и Северский Донец, Синевир и Сиваш - это все Украина", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что украинцам повезло родиться в Украине, просто не все еще до конца это поняли.

"Мы часто говорим: хорошо там, где нас нет. А должны говорить: будет хорошо там, где мы есть! Часто спрашиваем: где идеальное место на земле? А ответ прост: там, где ты сейчас стоишь. Нам повезло родиться в Украине. Мы просто еще не все и еще не до конца это поняли", - сказал он.

"Знаете, когда началась российская аннексия Крыма и война на Востоке, только тогда мы стали заботиться о собственной армии и гордиться своими военными. Когда произошел коронавирус, только тогда мы начали думать о медицине, замечать труд и подвиг врачей. Когда в Украина горел лесной огонь, только тогда мы стали ценить наших пожарных и спасателей. Начнем замечать героев среди нас и ценить друг друга прямо сейчас, а не когда-то. "Не только тогда", - сказал Президент.

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"Время осознать, что нашу независимость следует защищать ежедневно и каждому из нас. Кому-то – с оружием в руках. Кому-то сучительской указкой, а кому-то – с медицинским скальпелем. В open-space IT-офиса, на шахте под землей, на сцене оперы, на спортивных аренах или в пшеничном поле – мы все строим независимую страну. Сегодня здесь мы отметим наградами тех, кто ежедневно приумножают нашу независимость. Это наши врачи, учителя, промышленники, деятели науки, культуры и спорта. И конечно - это наши военные и защитники. Люди с большой буквы, благодаря которым сегодня мы стоим здесь. Благодаря которым мы сохранили свою независимость", - отметил он.

Президент также обратил внимание, что украинцев многое объединяет, и единство есть даже в противоречиях: "Мы разные, но – равные. Мы разные, но – родные. Мы говорим на разных языках, чтобы понимать друг друга без слов. Мы разной веры, но верим все в Украину. Они хотели нас разделить, а мы множимся им назло. Мы не ангелы, но чертам здесь не место. Мы хотим тишины, которую услышит вся Украина! Мы из края, в котором наша хата - не с края. Мы твердо стоим на своём, потому что двигаемся вперед. Можем иногда – совсем немного "горькой", когда на душе совсем не сладко. Мы улыбаемся о грустном, мы плачем от радости. Наша "Мрия" летит к небу, чтобы нашу мечту увидел Бог. Мы кладем правую руку на сердце, чтобы решать проблемы одной левой. Мы – украинцы. Посмотри в зеркало – и ты увидишь там всех нас. Это - мы. Независимые. Но все зависит от нас. С праздником вас, дорогие граждане! С Днем Независимости Украины! Слава Украине!".