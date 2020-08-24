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Новости День Независимости
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Нам повезло родиться в Украине, мы просто еще не все и не до конца это поняли, - Зеленский

Нам повезло родиться в Украине, мы просто еще не все и не до конца это поняли, - Зеленский

В Украине нет "дотационных" регионов и "кормильцев" - каждый регион важен, и только так можно построить сильную страну.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский, выступая на торжествах по случаю Дня Независимости на Софийской площади, сообщает Цензор.НЕТ.

"Дорогие украинцы! Создать страну мечты мы можем только вместе, все 25 регионов. Все мы - команда, дрим-тим из каждой области. Это - наша сборная Украины. Где нет "кормильцев" или "дотационных", потому что каждый регион сильный и богатый. Потому что каждый важен и незаменим. Потому что каждый - неотъемлемая часть пазла, без которой невозможен рисунок цветущей Украины", - сказал глава государства.

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По его словам, каждый гражданин должен понять, что Украина многообразна и многогранна, где "много-" - это от слова "богатство". "Богатство Украины. Потому львовская площадь Рынок и харьковская площадь Свободы, Дерибасовская в Одессе и Яворницкого в Днипре, Артема в Донецке и набережная в Ялте - это все Украина. Лавра, София, Михайловский Златоверхий, Большая ханская мечеть Бахчисарая и синагога в Днипре - это все Украина. Полтавские галушки, гуцульский банош, закарпатский бограч, одесский форшмак, львовский сырник и луганский "шахтерский" торт - это все Украина. Карпатские горы и донбасские терриконы, Южный Буг и Северский Донец, Синевир и Сиваш - это все Украина", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что украинцам повезло родиться в Украине, просто не все еще до конца это поняли.

"Мы часто говорим: хорошо там, где нас нет. А должны говорить: будет хорошо там, где мы есть! Часто спрашиваем: где идеальное место на земле? А ответ прост: там, где ты сейчас стоишь. Нам повезло родиться в Украине. Мы просто еще не все и еще не до конца это поняли", - сказал он.

"Знаете, когда началась российская аннексия Крыма и война на Востоке, только тогда мы стали заботиться о собственной армии и гордиться своими военными. Когда произошел коронавирус, только тогда мы начали думать о медицине, замечать труд и подвиг врачей. Когда в Украина горел лесной огонь, только тогда мы стали ценить наших пожарных и спасателей. Начнем замечать героев среди нас и ценить друг друга прямо сейчас, а не когда-то. "Не только тогда", - сказал Президент.

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"Время осознать, что нашу независимость следует защищать ежедневно и каждому из нас. Кому-то – с оружием в руках. Кому-то сучительской указкой, а кому-то – с медицинским скальпелем. В open-space IT-офиса, на шахте под землей, на сцене оперы, на спортивных аренах или в пшеничном поле – мы все строим независимую страну. Сегодня здесь мы отметим наградами тех, кто ежедневно приумножают нашу независимость. Это наши врачи, учителя, промышленники, деятели науки, культуры и спорта. И конечно - это наши военные и защитники. Люди с большой буквы, благодаря которым сегодня мы стоим здесь. Благодаря которым мы сохранили свою независимость", - отметил он.

Президент также обратил внимание, что украинцев многое объединяет, и единство есть даже в противоречиях: "Мы разные, но – равные. Мы разные, но – родные. Мы говорим на разных языках, чтобы понимать друг друга без слов. Мы разной веры, но верим все в Украину. Они хотели нас разделить, а мы множимся им назло. Мы не ангелы, но чертам здесь не место. Мы хотим тишины, которую услышит вся Украина! Мы из края, в котором наша хата - не с края. Мы твердо стоим на своём, потому что двигаемся вперед. Можем иногда – совсем немного "горькой", когда на душе совсем не сладко. Мы улыбаемся о грустном, мы плачем от радости. Наша "Мрия" летит к небу, чтобы нашу мечту увидел Бог. Мы кладем правую руку на сердце, чтобы решать проблемы одной левой. Мы – украинцы. Посмотри в зеркало – и ты увидишь там всех нас. Это - мы. Независимые. Но все зависит от нас. С праздником вас, дорогие граждане! С Днем Независимости Украины! Слава Украине!".

Автор: 

День Независимости (1196) Зеленский (20210)


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Топ комментарии
+25
Нам повезло родиться в Украине, мы просто еще не все и не до конца это поняли, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3007
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24.08.2020 11:40
+22
Тебе, Зеня, действительно повезло - в другой более цивилизованной стране тебя бы уже давно списали в унитаз как ****@уна и импотента у власти.
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24.08.2020 11:44
+16
Ну звісно.Наприклад Валерійовичу дуже пощастило.Обкрадає українців,а українці просять добавки.
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24.08.2020 11:42
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Нам повезло родиться в Украине, мы просто еще не все и не до конца это поняли, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3007
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24.08.2020 11:40 Ответить
Бряхня. Один пятух прожил без головы два года.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA_(%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%85) https://ru.wikipedia.org/wiki/Майк_(безголовый_петух)
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24.08.2020 12:24 Ответить
другой живет уже 42
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24.08.2020 12:59 Ответить
Зеленский , иди нах со своим балаганом и песнями на языке агрессора, вместо празднования Дня Независимости Украины. Идиота кусок.
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24.08.2020 13:57 Ответить
Ну звісно.Наприклад Валерійовичу дуже пощастило.Обкрадає українців,а українці просять добавки.
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24.08.2020 11:42 Ответить
нам не повезло що в нас )!(идота при владі
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24.08.2020 11:42 Ответить
Так самі ж вибрали. Терпіть тепер 5 років... Якщо не втне чого такого Шо екстренно треба буде в ростов їхати
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24.08.2020 11:49 Ответить
я вибирав????
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24.08.2020 11:50 Ответить
І я не вибирав. Я це апелюю до тих 73%
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24.08.2020 11:52 Ответить
кацапа,здрысни.
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24.08.2020 12:06 Ответить
Зебіл?
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24.08.2020 12:06 Ответить
Нам повезло родиться в Украине, мы просто еще не все и не до конца это поняли, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5066
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24.08.2020 11:51 Ответить
А всего-то надо чтобы только пять лет у власти, с постоянным отчетом за свои обіцянки и еще п'ять лет без права выезда бывшего властьимущего и семьи, вывода денег за рубеж. Чтобы какие законы напринимали, какие дороги построили, с этим и жили. Найдутся честные и образованные из миллионов, тогда и за власть никто держатся не сможет.
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24.08.2020 15:51 Ответить
Терпение, и до тебя дойдет, как же тебе "повезло".
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24.08.2020 11:42 Ответить
он делится своими открытиями...и для этого ему нужен был год
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24.08.2020 12:18 Ответить
Зеля радуется, что не попал под раздачу как Лука в Беларуси. Щас бы круги нарезал по Банковой с автоматиком. Так Зеля, еще не вечер,дождешься и ты своего щастя.
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24.08.2020 12:27 Ответить
ЗЮ ишак перед местными выборами решил оседлать тему патриотизма. Ха-ха.
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24.08.2020 11:42 Ответить
Це в тій яка приймає з усіх сторін, як ти казав?
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24.08.2020 11:43 Ответить
Тебе, Зеня, действительно повезло - в другой более цивилизованной стране тебя бы уже давно списали в унитаз как ****@уна и импотента у власти.
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24.08.2020 11:44 Ответить
Нам пощастило народитися в Україні, ми просто ще не всі і не до кінця це зрозуміли, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1441
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24.08.2020 11:58 Ответить
Зеленський патріотам: «не плутайтесь під ногами

Зеленський патріотам: «не плутайтесь під ногами. Не заважайте будувати Україну».
Ганебний виступ на День Незалежності.
Джерело: https://krainanews.co.ua/ Krainanews
Зеленський знову говорить про минулі вибори, про «мір», а не перемогу. І найгірше - це просто переходить на відверте хамство щодо українських патріотів та всіх хто голосував за Порошенка.
Він досі так нічого і не зрозумів. Не в Порошенку справа. Не в «тих хто програв», а в тому, що він відчуває себе президентом не України, а якось ефемерної малоросії.
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24.08.2020 11:44 Ответить
зеленське взагалі нічого не відчуває. Це просто кукла для зачитки чужих текстів.
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24.08.2020 11:51 Ответить
ПНХ, тупая гундосина !
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24.08.2020 11:46 Ответить
А еще нам повезло иметь такого президента "мы просто еще не все и не до конца это поняли, - Зеленский"
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24.08.2020 11:46 Ответить
ну да кому то повезло кому то не повезло! АХМЕТОВУ повезло в какой стране ще можно так нагло и безцеремонно грабить граждан! а какому то учителю пенсионеру или колхознику пенсионеру не повезло потому что им каждый день приходится решать вопрос купить пожрать или лекарства или заплатить тарифы (которые нарисовал АХМЕТОВ)!!
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24.08.2020 11:48 Ответить
еще бы тебе не повезло - Где еще в мире найти 73% дебилов голосующих за персонаж сериала
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24.08.2020 11:49 Ответить
Не треба узагальнювати. ЗЕ-малорос ніколи не зрозуміє, що таке Україна.
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24.08.2020 11:49 Ответить
Може шось почало доходити. Іноземці приїжджають - і за тиждень починають розуміти, що Україна - це круто
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24.08.2020 11:50 Ответить
тобі пощастило народитися в Україні, та не пощастило бути українцем
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24.08.2020 11:51 Ответить
Дякую, 73% зебілів... Дуже дякую
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24.08.2020 11:51 Ответить
День Независимости по-зеленски , это когда менты оцепили Софиевскую площадь в радиусе километра, чтобы холопы не мешали гундосому сцарю топтаться по флагу Украины !!
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24.08.2020 11:55 Ответить
Українцям дуже не пощастило, що поруч із нами народись такі як ти, які не розуміють що таке Україна, її історія, багатовікова боротьба.

Український часопис
@falledlenin

Вибачте, пане @ZelenskyyUa, але "Шлепали шлепки" на державному відзначенні Дня Незалежності України мене принижує.
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24.08.2020 11:56 Ответить
Впопуредники теж так верещали...
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24.08.2020 11:56 Ответить
Да что ж у тебя Украина ассоциируется исключительно с кулинарно- суповым набором? Истории совсем не знаешь!
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24.08.2020 11:56 Ответить
Чучело,українці завжди гордилися своєю Батьківщиною,підтримували її своєю щоденною працею та своїми досягненнями,шанують її державність та при необхідності стали на захист.І тільки отаке квартальне чмо зі своїми ватними приспішниками весь цей час відкрито глузувало та принижувало Україну,і як обісцяний пацюк ховалося від повісток воєнкома.Не тобі ,фуфєл ти зелений,когось повчати,тринди в тринду Лєнці або єрмаку свої лекції.
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24.08.2020 11:59 Ответить
Шмыгалям повезло родиться в Украине. Немцы не дадут им воровать так как дали украинцы.
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24.08.2020 12:00 Ответить
Сразу видно, как он далек от Украины. Я вот без него разберусь в своем отношении к Украине. А он до сих пор не понял, что такое Украина, поэтому размышляет, хорошо это или плохо - родиться здесь, может все-таки в россии было лучше родиться...
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24.08.2020 12:05 Ответить
а всей вате повезло,тем,кто родился не на раиське
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24.08.2020 12:05 Ответить
Найголовніший Закон України, який терміново потрібно ухвалити: 1) в паспортах має бути позначка етнічної приналежності; 2) право бути обраним на державні посади мають лише етнічні українці; 3) право обирати мають лише етнічні українці.
Нагадаю, що останній етнічний українець, який керував Україною, був Петро Шелест і при ньому розвиток України (геть в усіх галузях) був на рівні тодішніх найрозвинутіших країн Західної Європи.
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24.08.2020 12:05 Ответить
Зеленського обрали етнічні українці.
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24.08.2020 16:41 Ответить
Это ты прикурок не понимаешь,и никогда не поймёшь что такое Украина!!!
Твой куриный обдолбленный мозк не в состоянии это понять.
Вали уже нахрен,не позор страну,чучмо.
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24.08.2020 12:07 Ответить
Це все казочки для зебілів.От закриють восени на карантин Україну,тоді і подивимось,чи стануть всі краще жити.
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24.08.2020 12:07 Ответить
Буба Зельсторский завязуй с коксом!!!Твои вып...ы "совсем" тебя не палят!!!
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24.08.2020 12:08 Ответить
Да уж, им действительно повезло. В нормальной стране сидели бы, а Корее, например, червей кормили бы.
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24.08.2020 12:10 Ответить
писать хорошие тексты уже научились...
и читать с бумажки тоже.
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24.08.2020 12:10 Ответить
Нам пощастило народитися в Україні, ми просто ще не всі і не до кінця це зрозуміли, - Зеленський - Цензор.НЕТ 690Нам пощастило народитися в Україні, ми просто ще не всі і не до кінця це зрозуміли, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3183
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24.08.2020 12:10 Ответить
А чё? Похоже! Один в один!
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24.08.2020 12:49 Ответить
Казалось бы кому как не Зеленскому об этом должно бы знать.. Кем бы он был родись и живя в Беларуси или РФерии включая профессию помноженную на ( пардон) национальность, ярко выраженную внешность.. и т.д., а тут цельный президент, со своим карманным правительством, премьером, ген прокурором, монобольшинством в парламенте, партии созданной под себя любимого и набранного из всех щелей под бренд опять такие его почитателей .. Но такое ощущение что именно он этого до сих пор и не осознал, к сожалению. В смысле собственной отдачи ( как долга) за свое удачное место рождения.
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24.08.2020 12:12 Ответить
Так не здавай таке ДИВО, як УКРАЇНА!
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24.08.2020 12:14 Ответить
ВИ ЦЕ КОМУ?
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24.08.2020 12:55 Ответить
зеленому
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24.08.2020 13:56 Ответить
Когда в Украина горел лесной огонь, только тогда мы стали ценить наших пожарных и спасателей.

...
Серйозно? Він так і сказав? "Когда в Украина горел лесной огонь"?
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24.08.2020 12:17 Ответить
Там гораздо интереснее:
"Когда произошел коронавирус, только тогда мы начали думать о медицине, замечать труд и подвиг врачей. Когда в Украина горел лесной огонь, только тогда мы стали ценить наших пожарных и спасателей"
Источник: https://censor.net/n3215506

На человеческом языке это означает: "Пока жареный петух в ж*пу не клюнет "бубочку", "бубочка" не почешется".
Сейчас одиннароТ как вломит "бубочке" на переговорах (где Кравчук-дедок переговаривает), так у "бубочке" в башке и просветлеет.
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24.08.2020 12:52 Ответить
Зеленский призвал вернуться всех, кто хочет строить новую Украину. Уже вернулись из Израиля заробитчане Коломойский, Портнов, Боголюбов , их обслуга. Вскоре вернутся не только остальные заробитчане-украинцы но и отозвавшиеся на призыв Зеленского граждане других стран.В это верят 75 % избирателей Украины.
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24.08.2020 12:18 Ответить
Добре що ти, падло поняв !!!
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24.08.2020 12:21 Ответить
Не много ли этого зесранца в ленте? Цензор каждое лицемерное слово отдельной новостью выдает.
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24.08.2020 12:21 Ответить
Но не всем повезло вовремя уехать.
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24.08.2020 12:21 Ответить
ТИ САМ, ПАДЛЮКО, ДОСІ НЕ РОЗУМІЄШ, ЩО В УКРАЇНІ МЕШКАЄШ, А НЕ У Малоросії... Блазень фєдєрастовий...
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24.08.2020 12:32 Ответить
Это ты, погань и сволота этого не понял.
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24.08.2020 12:42 Ответить
Вовік, краще б твоя мамарімма зробила свого часу аборт!
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24.08.2020 12:47 Ответить
Нам всем повезло!
Прошло чуть больше 2-х недель, после того, как рванули "удобрения" в Бейруте, а уже впал в кому "the rocket man", то бишь северокорейский хомячок Ким.
"https://www.theaustralian.com.au/world/kim-jongun-in-coma-sister-kim-yojong-taking-charge/news-story/dd20aea6e12fb0f91eee0a064d5a56fa Kim 'in coma, sister taking charge'
Former S Korea presidential aide makes the claim after Kim Jong-un said he would transfer some powers to his sister."

Мне кажется, что до конца года не одного только Кима мы увидим в коме.
Мадуро приготовиться.
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24.08.2020 12:48 Ответить
Таки да, но они этого так и не поймут. Не дано.! А те кто поняли, уже давно прикупили себе хатынки в Европе и США, и счастливо живут в Украине.
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24.08.2020 12:48 Ответить
И не наезжайте на Зеленского, он хороший и не виновен, что его выбрали. Теперь должен отдуваться.
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24.08.2020 12:51 Ответить
Ну не повезло ему, мы ему сочувствуем.
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24.08.2020 12:52 Ответить
Єднайтеся!Волайте про патріотизм і звинувачуйте всіх політичних супротивників в зраді,особливо з наближенням виборів.Побільше зради!Бо ті,хто втратив владу або ті, хто пролетів повз "депутатство" і посади - вам є справжні патріоти і захисники народу, мови,віри і,головне- дарувальники дешевого газу, безкоштовного світла ,підвищення зарплат, пенсій, стипендій, пільг.Хто як не вони краще знають,як лохів охмурювати?А Порох вже готує повстання в Одесі-йому продовжити справу розпочату при проголошенні Незалежності - стати трьохкратним мільярдером на всю Україну-є понад усе!Він памятає (про себе правда)-тут ще красти тай красти-роботи-непочатий край!
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24.08.2020 13:28 Ответить
Марення?
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24.08.2020 16:43 Ответить
Конечно вам повезло! Где еще в мире...в цивилизованом мире позволят так жарить страну!
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24.08.2020 12:51 Ответить
Из-за того что вам повезло, нам не повезло.
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24.08.2020 13:06 Ответить
"Шахтерский торт"- это что? Впервые слышу..
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24.08.2020 13:09 Ответить
чотири рази уклоніст став сміливим, погрожує...де ти хлопче був в 14? в Московії гарстролював нікчема.
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24.08.2020 13:44 Ответить
Особенно некоторым
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24.08.2020 14:00 Ответить
Як казали мудреці древнього Китаю, той хто сидить по вуха в лайні, запаху не відчуває.
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24.08.2020 14:12 Ответить
Он подчеркнул, что украинцам повезло родиться в Украине, просто не все еще до конца это поняли.

После "порноактрисы,эбонитовых палочек, термоса" и тд...очень сомнительно,что вы господин Президент это уже поняли, или поймете вообще.Лицемер !!!
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24.08.2020 14:23 Ответить
Коли бачу або чую цю картонну дурилку, відчуваю особисте приниження. Як було при Януковичу...
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24.08.2020 16:27 Ответить
первый это зеленский
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24.08.2020 19:41 Ответить
25 регионов это как?
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24.08.2020 21:16 Ответить
Одним пощастило народитися в Україні, другим не пощастило, що в Україні родилося таке Гівно як ти. Ліпше б твоя мама міх ріпи родила.
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25.08.2020 09:30 Ответить
 
 