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Новости День Независимости
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Зеленский инициировал учреждение премий имени Патона и Скорика: "Нам есть, кем и чем гордиться"

Зеленский инициировал учреждение премий имени Патона и Скорика:

Президент Украины Владимир Зеленский направил в Кабинет Министров письма об учреждении двух государственных премий имени Бориса Патона и имени Мирослава Скорика.

Об этом он сказал в выступлении на Софийской площади в Киеве по случаю 29-й годовщины независимости Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

"В этот день с нами, к сожалению, нет двух выдающихся фигур, двух гениев современности, с которыми нам всем повезло жить в одно время. Два больших украинца, к сожалению, ушли от нас в этом году. Это два Героя Украины - Мирослав Михайлович Скорик и Борис Евгеньевич Патон. Они удостоены высоких государственных наград. Они творили нашу историю и завоевывали славу для Украины в мире. Сегодня мной направлены в правительство соответствующие письма об учреждении двух премий: за весомый вклад в развитие науки и научные достижения - Государственную премию имени Бориса Патона. И за весомый вклад в развитие музыкального искусства - Государственную премию имени Мирослава Скорика", - сказал Зеленский.

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Он призвал украинцев никогда не забывать, что нам есть кем и чем гордиться.

"Давайте никогда не забывать - нам есть, кем и чем гордиться. У нашей страны много сокровищ. Особенно - научных сокровищ. У нашей страны богатая история. Особенно - музыкальная история Независимости", - добавил Президент.

Борис Патон - выдающийся украинский ученый в области металлургии, технологии металлов, электросварки и материаловедения, был государственным и общественным деятелем, президентом НАНУ, директором Института электросварки имени Е.О. Патона НАН Украины. Первый Герой Украины.

Мирослав Скорик - один из ярких представителей современного поколения композиторов. Герой Украины, народный артист Украины, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко, кавалер ордена "Знак Почета", награжден орденом "За заслуги" I, II, III степеней, академик Академии искусства Украины. Автор музыки к более 40 художественным фильмам, среди них "Тени забытых предков". Его произведения регулярно исполняют в Украине и Европе. Умер Мирослав Скорик 1 июня 2020 года на 82-м году жизни.

Автор: 

День Независимости (1196) Зеленский (20210) Патон (27) премия (480) Скорик Мирослав (9)


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Топ комментарии
+15
Зеленский инициировал учреждение премий имени Патона и Скорика: "Нам есть, кем и чем гордиться" - Цензор.НЕТ 3675
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24.08.2020 11:59
+9
Зеленський ініціював заснування премій імені Патона і Скорика: "Нам є, ким і чим пишатися" - Цензор.НЕТ 490
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24.08.2020 12:21
+5
Австрия теж вітає Україну з Днем Незалежності.
Вперше в історії висилає російського дипломата
https://www.krone.at/2216723
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24.08.2020 12:04
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Зеленский инициировал учреждение премий имени Патона и Скорика: "Нам есть, кем и чем гордиться" - Цензор.НЕТ 3675
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24.08.2020 11:59 Ответить
Я йду у сраку хто зі мною?
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24.08.2020 12:57 Ответить
Гордящийся
Гордиться можно своими достижениями, а не чужими...
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24.08.2020 12:03 Ответить
Наприклад ініціювати розслідування по вагнерівцях про зраду Батьківщини ... А воно, серливе, лякає тих хто території України здавав ... Нагороди *** себе героєм, що не ти у ті страшні роки обісрався у ролі прЗЕдента...
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24.08.2020 12:51 Ответить
Всі ці премії,це совок.Нормальні заслужені премії тільки на Заході.
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24.08.2020 12:03 Ответить
Любиш цьомать западеньську дупу?
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24.08.2020 17:04 Ответить
https://censor.net/user/474346 Цьомають дупи тільки московські педофіли.
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24.08.2020 17:10 Ответить
показательно, кого Ишачина Оманская сегодня наградила званием Героя Украины. там его приоритеты.
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24.08.2020 12:04 Ответить
Австрия теж вітає Україну з Днем Незалежності.
Вперше в історії висилає російського дипломата
https://www.krone.at/2216723
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24.08.2020 12:04 Ответить
Тіко не тобою, Вова Півогірка
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24.08.2020 12:04 Ответить
Краще би зробили премію іменем якогось олігарха.Бо тільки олігархи в Україні важливі і фактично керують країною.
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24.08.2020 12:05 Ответить
так тебе з лахти ще не звільнили за повний ідіотизм
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24.08.2020 15:55 Ответить
https://censor.net/user/428885 Це ж правда.Така нагорода потрібна.
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24.08.2020 17:12 Ответить
Пишайся своїм біганням від призову, недомірок.
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24.08.2020 12:06 Ответить
А х...ть..,забудь падло о гордости,ты тварь можешь гордится аналом,соснами и прочим дерьмом.Редкий криворожский МУДАК!
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24.08.2020 12:07 Ответить
Чим би дурне не бавилось...
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24.08.2020 12:16 Ответить
а премия "имени кравчука-фокина и сыны их единоутробной сивухи" будет?
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24.08.2020 12:16 Ответить
Зеленський ініціював заснування премій імені Патона і Скорика: "Нам є, ким і чим пишатися" - Цензор.НЕТ 490
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24.08.2020 12:21 Ответить
На подходе "стипендия имени Кагановича и "грант Дзержинского"
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24.08.2020 12:21 Ответить
Даешь премию клоуна-малоросса!
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24.08.2020 12:26 Ответить
Орден Сивохиной подвязки еще учреди.
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24.08.2020 12:34 Ответить
Да и позор терпеть тоже есть из-за кого.
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24.08.2020 12:34 Ответить
имени Бориса Патона.... Интересно, а Зеленский хоть знает что мост Патона построил Евгений Оскарович Патон, что у Бориса Патона по сути нет никаких фундаментальных технических решений которые были бы приняты в мире? Занимать много лет пост главы НАН Украины и допустить почти полный развал науки это сомнительное достижение.
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24.08.2020 12:39 Ответить
такіЖда!! саме за РОЗВАЛ науки в совкові часи Борухом Іфгєнічем і хочуть зробити премію бо воно ж"свой чілавєк"
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24.08.2020 17:20 Ответить
Хворий на усі свої члени та органи клован прийшов до влади порадувати клованів усієї планети, перетворивши при цьому нагороди Батьківщини в свої погрємушки.
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24.08.2020 12:39 Ответить
Зеленський ініціював заснування премій імені Патона і Скорика: "Нам є, ким і чим пишатися" - Цензор.НЕТ 3764
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24.08.2020 12:41 Ответить
З сьогоднішніх подій можна остаточно зафіксувати: - Є незалежна Україна - Є слуги рф які влаштовують собі корпоративи. Це два абсолютно різних світи, і перший знищить другий, бо дибіли вважають себе богами на олімпі.
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24.08.2020 12:50 Ответить
Креативно про науку і премію Б.Є. Патона від президента на фоні церкви. Геніально.
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24.08.2020 14:01 Ответить
 
 