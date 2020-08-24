Зеленский инициировал учреждение премий имени Патона и Скорика: "Нам есть, кем и чем гордиться"

Президент Украины Владимир Зеленский направил в Кабинет Министров письма об учреждении двух государственных премий имени Бориса Патона и имени Мирослава Скорика.

Об этом он сказал в выступлении на Софийской площади в Киеве по случаю 29-й годовщины независимости Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

"В этот день с нами, к сожалению, нет двух выдающихся фигур, двух гениев современности, с которыми нам всем повезло жить в одно время. Два больших украинца, к сожалению, ушли от нас в этом году. Это два Героя Украины - Мирослав Михайлович Скорик и Борис Евгеньевич Патон. Они удостоены высоких государственных наград. Они творили нашу историю и завоевывали славу для Украины в мире. Сегодня мной направлены в правительство соответствующие письма об учреждении двух премий: за весомый вклад в развитие науки и научные достижения - Государственную премию имени Бориса Патона. И за весомый вклад в развитие музыкального искусства - Государственную премию имени Мирослава Скорика", - сказал Зеленский.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В Киеве проходит прощание с Патоном. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Он призвал украинцев никогда не забывать, что нам есть кем и чем гордиться.

"Давайте никогда не забывать - нам есть, кем и чем гордиться. У нашей страны много сокровищ. Особенно - научных сокровищ. У нашей страны богатая история. Особенно - музыкальная история Независимости", - добавил Президент.

Борис Патон - выдающийся украинский ученый в области металлургии, технологии металлов, электросварки и материаловедения, был государственным и общественным деятелем, президентом НАНУ, директором Института электросварки имени Е.О. Патона НАН Украины. Первый Герой Украины.

Мирослав Скорик - один из ярких представителей современного поколения композиторов. Герой Украины, народный артист Украины, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко, кавалер ордена "Знак Почета", награжден орденом "За заслуги" I, II, III степеней, академик Академии искусства Украины. Автор музыки к более 40 художественным фильмам, среди них "Тени забытых предков". Его произведения регулярно исполняют в Украине и Европе. Умер Мирослав Скорик 1 июня 2020 года на 82-м году жизни.