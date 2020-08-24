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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в Киеве выявили 209 случаев COVID-19, трое человек умерли, - Кличко

За сутки в Киеве выявили 209 случаев COVID-19, трое человек умерли, - Кличко

У 209 жителей Киева обнаружили за прошедшие сутки заболевание коронавирусом, умерли трое больных, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Количество больных коронавирусом в Киеве увеличилось за минувшие сутки на 209 человек. Среди них 15 детей. Трое больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 170 киевлян. На сегодня в столице уже 12 023 подтвержденных случая заболевания COVID-19", - рассказал мэр Киева, передает Цензор.НЕТ.

По его информации, среди заболевших 119 женщин в возрасте от 18 до 85 лет и семь девочек от одного до 15 лет. А также 75 мужчин в возрасте от 21 до 83 лет и восемь мальчиков от одного года до 11. Заболели том числе и семь медиков.

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В больницы столицы попали 29 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели прошедшие сутки 60 человек. Всего коронавирус преодолели 3 826 жителей Киева.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 39, в Днепровском - 28, в Соломенском районе - 26 случаев. Обращаюсь ко всем: ситуация с распространением вируса - действительно, сложная. И не допустить коллапса медицины и суровых ограничений можно только соблюдая необходимые правила. Это элементарно! Маски, дистанция, использование антисептиком, избежать большого скопления людей. Не будьте легкомысленными. Это ваше здоровье и ваша жизнь! Берегите себя", - отметил Кличко.

За сутки в Киеве выявили 209 случаев COVID-19, трое человек умерли, - Кличко 01
За сутки в Киеве выявили 209 случаев COVID-19, трое человек умерли, - Кличко 02

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Ждем 1 сентября. Вот тогда будет коронавирусная вакханалия.
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24.08.2020 12:35 Ответить
Смертность от КОВИД в Украине в последние 3 недели на 60% выше, чем в предшествующие 6 недель. В Киеве среднедневная смертность в августе в 2 раза выше, чем в июле. Заполненность коек 1й волны в Киеве мощно растет последнюю неделю, хотя их число значительно увеличено. В целом по Украине текущее число тяжелых и критических больных за август выросло в 2 раза. Задача - догнать и перегнать Россию по проценту умерших на 100 000 населения!
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24.08.2020 13:37 Ответить
Задача - догнать и перегнать Россию по проценту умерших на 100 000 населения!

Це НАДЗАВДАННЯ ДЛЯ МІСЦЕВИХ ОЛЬГІНСЬКИХ...


На жаль ,в Україні до..уя СВОБОДОЛЮБИВИХ довбо..бів,що їм підігрують..
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24.08.2020 14:00 Ответить
Из них пятеро от страха после сообщения диагноза ....
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24.08.2020 14:17 Ответить
 
 