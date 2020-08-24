Главы МИД Германии и Франции поддержали проведение переговоров министров иностранных дел Нормандского формата: встреча ожидается в сентябре, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что его французский и немецкий коллеги Жан-Ив Ле Дриан и Хайко Маас поддержали его предложение провести встречу министров иностранных дел Нормандского формата.

Об этом написал Кулеба в понедельник в своем аккаунте в Твиттер, передает Цензор.НЕТ.

"Я благодарен министру иностранных дел ФРГ Хайко Маасу и французскому коллеге Жан-Иву Ле Дриану, которые поддержали мое предложение вскоре провести встречу министров иностранных дел Нормандского формата. Должны использовать положительную динамику, чтобы двигаться к саммиту в Берлине. Ожидаем, что такая встреча министров в четырехстороннем формате с участием российской стороны состоится уже в сентябре", - рассказал Кулеба.

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