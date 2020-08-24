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Новости Агрессия России против Украины
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Главы МИД Германии и Франции поддержали проведение переговоров министров иностранных дел Нормандского формата: встреча ожидается в сентябре, - Кулеба

Главы МИД Германии и Франции поддержали проведение переговоров министров иностранных дел Нормандского формата: встреча ожидается в сентябре, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что его французский и немецкий коллеги Жан-Ив Ле Дриан и Хайко Маас поддержали его предложение провести встречу министров иностранных дел Нормандского формата.

Об этом написал Кулеба в понедельник в своем аккаунте в Твиттер, передает Цензор.НЕТ.

"Я благодарен министру иностранных дел ФРГ Хайко Маасу и французскому коллеге Жан-Иву Ле Дриану, которые поддержали мое предложение вскоре провести встречу министров иностранных дел Нормандского формата. Должны использовать положительную динамику, чтобы двигаться к саммиту в Берлине. Ожидаем, что такая встреча министров в четырехстороннем формате с участием российской стороны состоится уже в сентябре", - рассказал Кулеба.

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Главы МИД Германии и Франции поддержали проведение переговоров министров иностранных дел Нормандского формата: встреча ожидается в сентябре, - Кулеба 01

Автор: 

переговоры (4913) Кулеба Дмитрий (2880) нормандская четверка (1596) Ле Дриан (88) Маас (213)


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Опять с лошадью поговорить захотелось? Но этот же бессмысленно.
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24.08.2020 12:39 Ответить
Якби Україною керували українці, то першим Президентом України був би останній Президент УНР в екзилі Микола Плав'юк.
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24.08.2020 12:43 Ответить
якщо ***** захоче - то, можливо, і зустрінуться.
Але ***** для цього рандеву захоче наступного кроку зради бубочки на шляху капітуляції України. Наприклад - "проведення виборів" на окупованих територіях саме на умовах *****: під наглядом його штиків та по суенарію виборів бацьки.
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24.08.2020 12:46 Ответить
РФ-ию не спрашивают о "желании" , а ставят перед фактом - встреча министров в сентябре состоится. Идет дипломатическая партия Украиньі , Франции и ФРГ против РФ.
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24.08.2020 13:06 Ответить
73/43%зебіл, чо ти в наївняка шимка граєш?
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24.08.2020 13:17 Ответить
переговоров министров иностранных дел Нормандского формата/ В театре статисты изображая волнующийся народ суетятся и повторяют : что говорить когда нечего говорить, что говорить когда нечего говорить. Только Путин может решить, закончится война на Донбассе или нет, - Тейлор10.08.19
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24.08.2020 12:53 Ответить
 
 