Главы МИД Германии и Франции поддержали проведение переговоров министров иностранных дел Нормандского формата: встреча ожидается в сентябре, - Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что его французский и немецкий коллеги Жан-Ив Ле Дриан и Хайко Маас поддержали его предложение провести встречу министров иностранных дел Нормандского формата.
Об этом написал Кулеба в понедельник в своем аккаунте в Твиттер, передает Цензор.НЕТ.
"Я благодарен министру иностранных дел ФРГ Хайко Маасу и французскому коллеге Жан-Иву Ле Дриану, которые поддержали мое предложение вскоре провести встречу министров иностранных дел Нормандского формата. Должны использовать положительную динамику, чтобы двигаться к саммиту в Берлине. Ожидаем, что такая встреча министров в четырехстороннем формате с участием российской стороны состоится уже в сентябре", - рассказал Кулеба.
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Але ***** для цього рандеву захоче наступного кроку зради бубочки на шляху капітуляції України. Наприклад - "проведення виборів" на окупованих територіях саме на умовах *****: під наглядом його штиків та по суенарію виборів бацьки.