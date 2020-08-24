Аэропорт, мосты, магазины и метро: в полицию Киева поступил ряд сообщений о минировании

По адресам работают следственно-оперативные группы, взрывотехники и кинологи со служебными собаками. Продолжается проверка сообщений.

В столичную полицию поступило несколько сообщений о минировании аэропорта "Киев", админздания на Европейской площади, международного конгресс-центра, сети магазинов, гостиницы, торгового центра, банка, двух мостов, станции метро "Крещатик" и площади "Майдан Независимости", сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.

События должным образом зарегистрированы. На месте работают следственно-оперативные группы, специалисты взрывотехнической службы и кинологи со служебными собаками осматривают прилегающие территории. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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Во время отработки сообщения о заминировании аэропорта "Киев" полицейские эвакуировали из терминалов более 150 пассажиров. В результате проведения поисковых мероприятий с привлечением работников кинологической, взрывотехнической службы столичной полиции, а также сотрудников отдела полиции в аэропорту "Киев" взрывоопасных и подозрительных предметов не обнаружено. Работа аэропорта восстановлена.

Кроме того, после проверки админздания на Европейской площади, станции метро "Крещатик" и площади "Майдан Независимости" никаких опасных предметов или веществ также не обнаружено. Проверка других объектов продолжается.