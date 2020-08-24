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Новости День Независимости
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Аэропорт, мосты, магазины и метро: в полицию Киева поступил ряд сообщений о минировании

Аэропорт, мосты, магазины и метро: в полицию Киева поступил ряд сообщений о минировании

По адресам работают следственно-оперативные группы, взрывотехники и кинологи со служебными собаками. Продолжается проверка сообщений.

В столичную полицию поступило несколько сообщений о минировании аэропорта "Киев", админздания на Европейской площади, международного конгресс-центра, сети магазинов, гостиницы, торгового центра, банка, двух мостов, станции метро "Крещатик" и площади "Майдан Независимости", сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.

События должным образом зарегистрированы. На месте работают следственно-оперативные группы, специалисты взрывотехнической службы и кинологи со служебными собаками осматривают прилегающие территории. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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Во время отработки сообщения о заминировании аэропорта "Киев" полицейские эвакуировали из терминалов более 150 пассажиров. В результате проведения поисковых мероприятий с привлечением работников кинологической, взрывотехнической службы столичной полиции, а также сотрудников отдела полиции в аэропорту "Киев" взрывоопасных и подозрительных предметов не обнаружено. Работа аэропорта восстановлена.

Кроме того, после проверки админздания на Европейской площади, станции метро "Крещатик" и площади "Майдан Независимости" никаких опасных предметов или веществ также не обнаружено. Проверка других объектов продолжается.

Автор: 

День Независимости (1196) минирование (1445) Нацполиция (16425)


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Топ комментарии
+7
То зеля, прагне людям свято зіпсувати.
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24.08.2020 13:12
+5
развлекаются сепары с москавитами.
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24.08.2020 13:19
+4
Не пали бубочку. Лєнка ще прочитає...Аеропорт, мости, магазини і метро: до поліції Києва надійшла низка повідомлень про мінування - Цензор.НЕТ 1068
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24.08.2020 13:25
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То зеля, прагне людям свято зіпсувати.
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24.08.2020 13:12 Ответить
Оно ему надо?
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24.08.2020 13:15 Ответить
думаєте, він вже навалявся і десь похропує під грудьми мендель ?
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24.08.2020 13:19 Ответить
Не пали бубочку. Лєнка ще прочитає...Аеропорт, мости, магазини і метро: до поліції Києва надійшла низка повідомлень про мінування - Цензор.НЕТ 1068
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24.08.2020 13:25 Ответить
Аеропорт, мости, магазини і метро: до поліції Києва надійшла низка повідомлень про мінування - Цензор.НЕТ 4232
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24.08.2020 13:42 Ответить
Між ними Мєндєль пробіжала...Аеропорт, мости, магазини і метро: до поліції Києва надійшла низка повідомлень про мінування - Цензор.НЕТ 4420
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24.08.2020 14:22 Ответить
ні то нарід хоче поспілкуватись з своїм грантом особисто !
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24.08.2020 13:15 Ответить
Никто ничего не минирует, это фейки, что бы люди боялись праздновать День Независимости и выходить на марши.
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24.08.2020 13:19 Ответить
Пятой колонне неймется
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24.08.2020 13:31 Ответить
развлекаются сепары с москавитами.
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24.08.2020 13:19 Ответить
Кацапня с дыныры бесится
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24.08.2020 13:23 Ответить
Надо ужесточать наказание за псевдоминирование!
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24.08.2020 13:25 Ответить
А почему на Цензоре нет ни слова о проходящем сейчас Марше Защитников Украины?
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24.08.2020 13:26 Ответить
Все кто хотел уже на марше, остальным не интересно
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24.08.2020 13:28 Ответить
https://censor.net/photo_news/3215505/v_tsentre_kieva_prohodit_marsh_zaschitnikov_ukrainy_videofotoreportaj
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24.08.2020 13:32 Ответить
ох, ви ж добалуєтєсь... ох, доразвлєкаєтєсь..!

…Бахтінська теорія карнавалу стала для ліберальної інтелігенції СРСР 1970-80-х років (московської, а відтак і провінційної) ідеальною «підказкою», як вважати себе в умовах ідеологічної диктатури вільним, нічим при тому не ризикуючи: досить було «сміятись як Рабле», в перекладі на мову щоденних реалій - травити політичні анекдоти й ставитись до всього з глузливим «пофігізмом» (і сотні тисяч «совслужащіх» справді так жили: гордо зневажаючи систему, якій служили). Було б надзвичайно цікаво й повчально дослідити нині, як ця, досить-таки деструктивна для психіки теорія, що на два покоління возвела було зубоскальство в ранґ політичної фронди, уже наприкінці 1990-х лягла в підмурівок нової російської диктатури - де модусом вівенді з пофігізму став цинізм (з «довлатовщини» - «петросянщина»), «тролінґ» і маскарад (аж ло абсурдистських костюмованих шоу перших осіб держави включно) стали владними політтехнологіями, а «карнавалізація» суспільного життя, вперше продіагностована Умберто Еко ще на західному матеріалі («Берлусконі та інші»), стала нарешті тотальною, тож, подібно як СРСР звав себе «країною перемігшого соціалізму», путінську РФ можна з повним правом звати «крахною перемігшого карнавалу» (аж до розв'язання «карнавальної», чи то пак «гібридної», світової війни включно). - Оксана Забужко «Політ над гніздом зозулі завдовжки в пів століття»
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24.08.2020 13:34 Ответить
Уверен, это "поздравляют" нас те, с кем Зе и его шобла призывают нас "ментально сближаться".
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24.08.2020 13:38 Ответить
ну шо за праздник без юродивых
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24.08.2020 13:40 Ответить
Може досить реагувати на сигнали з психдиспансерів?
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24.08.2020 13:47 Ответить
Нужно не только в тюрьму "минеров" садить, а заставлять отрабатывать понесенные убытки.
Думаю, оплатить из своего кармана несколько часов работы ТРЦ или аэропорта, мало не покажется!
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24.08.2020 13:51 Ответить
Шото давно Мацквадад не минировали массово. Дайте отмашку студентам пусть звонят с разовых карт и заминируют ***** даже вход в парашу нахй.
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24.08.2020 14:26 Ответить
Так посодют.
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24.08.2020 14:33 Ответить
Можно же и заказ на звонку направить туда, откуда они и исходят - дуракам в психушку. Пусть за деньги сменят адресата. Их не посодют.
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24.08.2020 14:40 Ответить
 
 