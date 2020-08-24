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Новости Революция в Беларуси
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Из Литвы в Беларусь запустили воздушные шары, белорусские военные подняли из-за этого вертолеты

Из Литвы в Беларусь запустили воздушные шары, белорусские военные подняли из-за этого вертолеты

Беларусь и Литва обвинили друг друга в нарушении государственной границы. По версии Беларуси, из Литвы запустили "зонд из 8 воздушных шаров с антигосударственной символикой", останавливать его пришлось вертолетами. По версии Литвы, белорусский вертолет незаконно нарушил государственную границу.

Позицию Беларуси Министерство обороны РБ обнародовало через государственное информагентство БЕЛТА, позицию Литвы ее МИД опубликовал на своем официальном сайте, информирует Цензор.НЕТ.

"Дежурными силами ВВС и войск ПВО 23 августа около 19.30 была пресечена провокация со стороны Литовской Республики в районе населенного пункта Волковщина Ошмянского района. С сопредельной территории был запущен зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой", - сказано в сообщении БЕЛТА.

Из-за воздушных шаров пришлось поднимать вертолеты Ми-24.

"Благодаря действиям экипажей вертолетов Ми-24 из состава дежурных сил ПВО полет воздушных шаров был пресечен без применения оружия", - сообщает БЕЛТА.

Читайте на Цензор.НЕТ: В цепь солидарности от Вильнюса до границы с Беларусью выстроились 50 тыс. человек, среди них - Науседа и Линкявичюс. ФОТОрепортаж

Минобороны направило в МИД Беларуси материалы для подготовки ноты литовской стороне.

В МИД Литвы утверждают, что это белорусский вертолет нарушил границу. Соответствующую ноту министерство уже вручило послу Беларуси Валерию Барановскому.

"Белорусский вертолет Ми-24 23 августа в 18:50 пересек литовскую государственную границу в Мядининкай. В ноте содержится призыв к выяснению обстоятельств инцидента и недопущению повторения подобных нарушений", - сообщили в МИД Литвы.

Также на Цензор.НЕТ: Власти Беларуси дубинками загоняют ситуацию в тупик, - Линкявичюс

Автор: 

Беларусь (7886) граница (5257) дипломатия (1462) Литва (2444)


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Топ комментарии
+37
Бугага Овощ яиц боялся! Картоплевод шариков!
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24.08.2020 13:27
+20
а вот и атака Вейшнории.
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24.08.2020 13:28
+16
таракан к обороне от "внешних угроз" и внутренних , готов ...
Из Литвы в Беларусь запустили воздушные шары, белорусские военные подняли из-за этого вертолеты - Цензор.НЕТ 4470
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24.08.2020 13:30
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Бугага Овощ яиц боялся! Картоплевод шариков!
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24.08.2020 13:27 Ответить
Щоби було не соромно, - придумали бундючну назву.
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24.08.2020 13:41 Ответить
Ну яйцо копейки стоило...а вот вылет одного боевого вертолёта(40 минут полёта) стоит около 3000$!!!!а если ещё выстрелить весь боекомплект,то 7000-10000$!!!Дорогие шарики оказались...
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24.08.2020 14:10 Ответить
а вот и атака Вейшнории.
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24.08.2020 13:28 Ответить
беларусское пво мастерски расстреливает воздушные шары...похоже не все литовцы знают, что было 25 лет тому назад...везде выросло новое поколение, но не в беларуси
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24.08.2020 13:36 Ответить
сябрский драник усатый с автоматом был?
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24.08.2020 13:28 Ответить
Нахер нам эти белорусы. Пусть сами разбираются!
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24.08.2020 13:28 Ответить
Они как бы нам соседи. И есть риск окончательной оккупации Беларуси открытым врагом Украины - РФией.
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24.08.2020 13:31 Ответить
Козломордые уже нагнули Лукашенко. Все устаканется и начнется процесс безудержного братского слияния.
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24.08.2020 13:37 Ответить
Я б сказала"соїтія"
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24.08.2020 13:46 Ответить
К сожалению до узла и вечного слипания......
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24.08.2020 14:13 Ответить
Та чого ж бєлорашкінці лише ударні вертольоти підняли? Проти повітряних кульок. А може, там була ядерна бімба із портретом героя України Ст.Бандери? Однозначно, треба було шмальнути зенітною ракетою. "Буком", як мінімум. Або й москальським "Панцирем". "Уґроза бульбофюреру", однозначно
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24.08.2020 13:29 Ответить
Буком не надо ещё таракана собьют на вертолете! Всякое бывает!
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24.08.2020 13:36 Ответить
Эти шарики хотят свергнуть усатого сцаря. Огонь по ним из всех калибров.
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24.08.2020 13:30 Ответить
энта была спецоперация наты. Шарики расстреляли, но эскадриль надрессированных фошыздо-воробьев да синиц (на подобии бендеровских снихирей) следом то прошли успешно. Вот так.
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26.08.2020 01:25 Ответить
таракан к обороне от "внешних угроз" и внутренних , готов ...
Из Литвы в Беларусь запустили воздушные шары, белорусские военные подняли из-за этого вертолеты - Цензор.НЕТ 4470
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24.08.2020 13:30 Ответить
Вы с воздушными шариками осторожно, а то вождь нации до Гааги не доживёт. Сегодня, наверное, уже с наследником в пулемётных лентах с полосами-маскировкой на лице по дворцу рассекает.
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24.08.2020 13:33 Ответить
"Благодаря действиям экипажей вертолетов Ми-24 из состава дежурных сил ПВО полет воздушных шаров был пресечен без применения оружия", - сачками ловили наверное.
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24.08.2020 13:34 Ответить
Може сачком, а може - без очка.
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24.08.2020 13:38 Ответить
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24.08.2020 14:58 Ответить
подлетели, ногтем ткнули )))
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24.08.2020 13:41 Ответить
Горжуся тим, що в своїй країні Україні я зараз просто сміюся над цими діями зі сторони таракана, що на кульки вертольоти пускає. Я горжуся тим, що нам з цього просто смішно. Багато кому в Білорусії цого не зрозуміти, але ж вони одужують потроху. А кацапам цього не зрозуміти ніколи...
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24.08.2020 13:35 Ответить
Побачимо, чи одужують. Якщо на зміну бульбофюреру оберуть маріонетку кремля, прокацапську прокладку, то невідомо, чи буде Україні від цього краще.
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24.08.2020 13:39 Ответить
Вооруженный опасный дебил, захвативший в заложники не автобус а целую страну
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24.08.2020 13:37 Ответить
китайцы когда при маоцзедуне воробьев из пушек стреляли,все таки поумнее выглядели .
все таки побюджетнее.
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24.08.2020 13:37 Ответить
Я не знає чим вони тих горобців ловили, але тоді то було над жорстокістю, коли самоскидами їх випалювали на смітник
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24.08.2020 16:28 Ответить
Боже, я вибачаюся,Т9 працює. Емоції сьогодення мабуть вирували в мене)).Там треба:
* Я не знаю чим...
** Їх вивалювали на смітник.
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24.08.2020 19:03 Ответить
Военные вертолеты за шариками гоняются...
Плять... Я думал все увидел в жизни...
Ан нет, все самое интересное впереди)
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24.08.2020 13:37 Ответить
З Литви до Білорусі запустили повітряні кулі, білоруські військові підняли через це вертольоти - Цензор.НЕТ 9217
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24.08.2020 13:37 Ответить
Ви смієтесь, а в кульках був НАТОвський гелій, або водень чи метан.
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24.08.2020 13:40 Ответить
Метаном бацька наполнил свои кальсоны...
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24.08.2020 14:10 Ответить
Информагенство БЕЛТА забуло, що під цією "антігасудрствєнной сімволікай" Бацька першу президентську присягу приймав.
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24.08.2020 13:41 Ответить
интересно, - уже идут по БелТВ сюжеты про "пасобников фашистов" под белокрасными знаменами
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24.08.2020 13:45 Ответить
совсем с катушек с'ехал диктатор.
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24.08.2020 13:48 Ответить
Атас! НАТА пішла в наступ!
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24.08.2020 13:48 Ответить
Ага, тут теж: https://www.youtube.com/watch?v=jWEm2sS7Dw8
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24.08.2020 13:49 Ответить
И что там *антигосударственного?* Не фашистский, не итарастский. Народ сам выбрал себе флаг. Значит, флаг Буларуский. Или кто народу должен выбирать симвоику? Диктаторы? Лука уже вскрылся, как вздутая протухлая консерва.
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24.08.2020 13:49 Ответить
та не итальянский, как у тебя, "фошист"
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24.08.2020 18:57 Ответить
Я думал, что Маккартизм как человеческое извращение, чему - то научил......Увы ! Он теперь называется Лукашизм
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24.08.2020 13:51 Ответить
Вертолёты протиф воздушных шариков! Скоро против мыльных пузырей будут воевать.
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24.08.2020 13:51 Ответить
Кацапи на маілСру вже отреагіровалі З Литви до Білорусі запустили повітряні кулі, білоруські військові підняли через це вертольоти - Цензор.НЕТ 8715
З Литви до Білорусі запустили повітряні кулі, білоруські військові підняли через це вертольоти - Цензор.НЕТ 5794
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24.08.2020 13:52 Ответить
З Литви до Білорусі запустили повітряні кулі, білоруські військові підняли через це вертольоти - Цензор.НЕТ 597
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24.08.2020 14:01 Ответить
Так как так? Выходит,что в 1994 году лукашенко присягал на верность Беларуси под вражеским ,антигосударственным штандартом????? Не может быть...или одно из двух! Да и аквафреш друзей тоже был замечен ,как штандарт РОА имени власова, да как же так то? Намедни вон евоный министр обороны заявил, что не допустят хвашискую символику, а тут нате - триколор власова!
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24.08.2020 14:07 Ответить
******** уряд Білоорусії - антинародний, а тому національний прапор та історичний герб для нього "антигосударственная символика"
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24.08.2020 14:08 Ответить
Нужно было истребители в воздух поднимать!Привести все воздушные силы в полную боевую готовность!Вчера вон Лука,после того как все ушли,с автоматом гонял по площади (правда без рожка,но то такэ),а тут тебе не просто безоружные люди,тут атака со стороны НАТО!!!
Воздушные шарики-вот где угроза Белоруси!
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24.08.2020 14:19 Ответить
" Атака НАТО" все таки состоялась.. Не зря Лука собирал войска на зап. границе и рассказывал " о бряцании гусениц" Вот оно "прилетело" а внутри "заразный газ цветных революций" ( до этого были наколотые ********* и печеньки госдепа)
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24.08.2020 14:31 Ответить
Скоро словят дрг в белых тапочках.
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24.08.2020 15:24 Ответить
похоже больной на голову лука подсадил на заборную дурь весь госаппарат .
гонятся за воздушными шариками на вертолете это конечно круто для нищей страны
паранойя одолела луку окончательно и без поворотно. особенно прикололо как этот даун бегал с автоматом без рожка и с сыночком бараном упакованном в спецназовское обмундирование с пукалкой подмышкой. маразм крепчал и вертолеты наши быстры.
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24.08.2020 15:31 Ответить
запускати кулі по всій довжині білоруського кордону - кожен день.
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24.08.2020 16:19 Ответить
Отправил бы им шарики с символикой Литовской ССР. А теперь засыплют шарами, вертолетов не наберешься.
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24.08.2020 17:27 Ответить
В мене запитання до Литовських ППО, чому білоруський вертоліт не був знищений?
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24.08.2020 19:40 Ответить
 
 