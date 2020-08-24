Из Литвы в Беларусь запустили воздушные шары, белорусские военные подняли из-за этого вертолеты

Беларусь и Литва обвинили друг друга в нарушении государственной границы. По версии Беларуси, из Литвы запустили "зонд из 8 воздушных шаров с антигосударственной символикой", останавливать его пришлось вертолетами. По версии Литвы, белорусский вертолет незаконно нарушил государственную границу.

Позицию Беларуси Министерство обороны РБ обнародовало через государственное информагентство БЕЛТА, позицию Литвы ее МИД опубликовал на своем официальном сайте, информирует Цензор.НЕТ.

"Дежурными силами ВВС и войск ПВО 23 августа около 19.30 была пресечена провокация со стороны Литовской Республики в районе населенного пункта Волковщина Ошмянского района. С сопредельной территории был запущен зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой", - сказано в сообщении БЕЛТА.

Из-за воздушных шаров пришлось поднимать вертолеты Ми-24.

"Благодаря действиям экипажей вертолетов Ми-24 из состава дежурных сил ПВО полет воздушных шаров был пресечен без применения оружия", - сообщает БЕЛТА.

Читайте на Цензор.НЕТ: В цепь солидарности от Вильнюса до границы с Беларусью выстроились 50 тыс. человек, среди них - Науседа и Линкявичюс. ФОТОрепортаж

Минобороны направило в МИД Беларуси материалы для подготовки ноты литовской стороне.

В МИД Литвы утверждают, что это белорусский вертолет нарушил границу. Соответствующую ноту министерство уже вручило послу Беларуси Валерию Барановскому.

"Белорусский вертолет Ми-24 23 августа в 18:50 пересек литовскую государственную границу в Мядининкай. В ноте содержится призыв к выяснению обстоятельств инцидента и недопущению повторения подобных нарушений", - сообщили в МИД Литвы.

Также на Цензор.НЕТ: Власти Беларуси дубинками загоняют ситуацию в тупик, - Линкявичюс