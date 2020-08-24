РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6546 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 523 7

Киев и 15 областей не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Киев и 15 областей не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 24 августа Киев и 15 областей Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минзрава.

Согласно данным Минздрава, не соответствуют требованиям по ослаблению карантина следующие регионы: Киев, Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Одесская, Ривненская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине 1 799 новых случаев COVID-19 за сутки. Всего с начала эпидемии заболели 106 757 человек

Киев и 15 областей не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав 01

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4899) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та идите лесом со своими брехнями. Надоели.
показать весь комментарий
24.08.2020 13:47 Ответить
Почему эти данные не оглашает лично президент Степанов ?
И где вообще находится вице-король Ляшко ?
показать весь комментарий
24.08.2020 13:53 Ответить
як бачу,у темі виключно чергові "дурантинофіли" ..Бо НА РОБОТІ
показать весь комментарий
24.08.2020 13:58 Ответить
Агов,придурки,що тексти пишуть! Вінницька область в зеленій зоні! Куди пом якшувати карантин!?В яку зону?
показать весь комментарий
24.08.2020 16:07 Ответить
бидлота ходить без масок "ручкаються" бухають з горла в трьох і повторюють маннтри з лахти-"нічіво нєт ви фсьо врьоті"
показать весь комментарий
24.08.2020 16:46 Ответить
бидлота, як ти, не цікавиться наукою, а вірить брехням шахраїв з МОЗ та ВООЗ
показать весь комментарий
24.08.2020 22:11 Ответить
Ой яка цікава хуцта хайка лавренко -розумніше МОЗ та ВООЗ
показать весь комментарий
25.08.2020 06:40 Ответить
 
 