Кулеба о выборах на Донбассе: Украина никогда не пойдет на уступки, которые подорвут ее территориальную целостность
Украина никогда не пойдет на уступки, которые подорвут ее территориальную целостность, развитие как европейской, демократической страны и создадут в середине Украины мины замедленного действия.
Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Таким образом он ответил на вопрос о том, в чем Украина готова уступить в вопросе проведения выборов на оккупированной территории.
"Я хочу заверить вас, что Украина никогда не пойдет на уступки, которые подорвут нашу территориальную целостность, наше развитие как европейской, демократической страны и создадут внутри Украины мины замедленного действия. Для нас абсолютно ключевым является возобновление нашей территориальной целостности и наше движение вперед как европейской, евроатлантической страны", - сказал Кулеба.
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Маас добавил, что "нет разницы в подходах относительно того, что выборы все-таки должны состояться".
"Речь идет о времени проведения выборов. То есть необходимо достигнуть ситуации, создать основания для проведения этих выборов. Каким образом эта процедура будет применена, неясно. Есть положения в Минских договоренностях. Мы о них как раз и говорим. Но есть разные подходы. Но все стороны должны быть готовы вести разговор об этом. И если это есть, я считаю, что это очень позитивно, и есть надежда на то, что мы найдем позитивное решение, и я буду говорить об этом также с французским коллегой в следующие недели", - добавил он.
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Але не вірю.
Хіба що - ми разом з'їмо і зелю, і єрмака.
Тобто відведення військ з лінії фронту в тил, на непідготовлені простори, про яке навіть в мінському договірняку нічого немає - то саме те, що сприяє територіальній цілісності? Яку ж територію ви, курви, вважаєте цілісною? По Дніпру?
Тепер він кидає у прірву виживших з розуму ........
Маніпуляція продовжується!!!!!!!!!!!!!!!!
«...Олексій Резніков у складі команди Тристоронньої контактної групи є компетентною людиною. Дуже небезпечно, коли його голос просто не чують. Виходить людина (від Зеленського - натяк на Кравчука) і каже: слухайте, в Мінських домовленостях сказано про те, що кордон переходить під контроль тільки в перший день виборів. А як до цього ми вибори будемо організовувати без контролю кордону? А, може, ви, (Зеленські), почитаєте Мінські домовленості? Бо Мінські домовленості - це не лише від 12 лютого 2015 року. Мінські домовленості - це і від 19 вересня, і від 5 вересня 2014-го року. І там записано, що Росія була зобов'язана одразу передати контроль над кордоном, але на перехідному етапі не Україні, а ОБСЄ. Більше того, ми під час моєї каденції на посаді Преидента зробили кроки, щоб українські митні пости, прикордонні пости функціонували на кожному пропускному пункті. І потрібно вимагати від Росії виконати ці домовленості.
Але вони, (Зеленські), заплющують на це очі; і замість того, щоб забезпечити виконання Росією взятих на себе зобов'язань, - вони вішають на Україну нові зобов'язання у вигляді "формули Штайнмаєра". І Руху Опору Капітуляції, і нам, і небайдужому народу дуже великою кров'ю, зусиллями довелося в грудні місяці долати опір влади, її капітуляційну політику, щоб припинити це божевілля. Але вони все одно взяли на себе це зобов'язання.
Зараз вони, (Зеленські), кажуть: ні, почекайте, ми вже будемо організовувати вибори на окупованих територіях. Які? Хто ці вибори збирається організовувати і виконувати? Написано: вибори виключно по українському законодавству і виключно такі,які відповідають стандартам ОБСЄ. Не може бути по стандартах ОБСЄ виборів на окупованих територіях за присутності окупаційних військ. Не може! Не може бути виборів, коли українські політичні сили, українські ЗМІ, українські органи влади, українська ЦВК не забезпечують захист вільного волевиявлення громадян. Читайте матеріальну частину. Замість цього вони, (Зеленські), пішли шукати миру в очах Путіна. Хочу розчарувати: ніякого миру в очах Путіна ви, (Зеленські), не побачите. Ви побачите ненависть до України, ви побачите бажання війни. Але він, (Зеленський), лише так бачить можливість захистити національні інтереси України (сарказм),», - наголосив п'ятий президент України Петро Порошенко.