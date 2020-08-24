Кулеба о выборах на Донбассе: Украина никогда не пойдет на уступки, которые подорвут ее территориальную целостность

Украина никогда не пойдет на уступки, которые подорвут ее территориальную целостность, развитие как европейской, демократической страны и создадут в середине Украины мины замедленного действия.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Таким образом он ответил на вопрос о том, в чем Украина готова уступить в вопросе проведения выборов на оккупированной территории.

"Я хочу заверить вас, что Украина никогда не пойдет на уступки, которые подорвут нашу территориальную целостность, наше развитие как европейской, демократической страны и создадут внутри Украины мины замедленного действия. Для нас абсолютно ключевым является возобновление нашей территориальной целостности и наше движение вперед как европейской, евроатлантической страны", - сказал Кулеба.

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Маас добавил, что "нет разницы в подходах относительно того, что выборы все-таки должны состояться".

"Речь идет о времени проведения выборов. То есть необходимо достигнуть ситуации, создать основания для проведения этих выборов. Каким образом эта процедура будет применена, неясно. Есть положения в Минских договоренностях. Мы о них как раз и говорим. Но есть разные подходы. Но все стороны должны быть готовы вести разговор об этом. И если это есть, я считаю, что это очень позитивно, и есть надежда на то, что мы найдем позитивное решение, и я буду говорить об этом также с французским коллегой в следующие недели", - добавил он.

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