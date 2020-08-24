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Новости Агрессия России против Украины
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Украина ожидает, что Германия присоединится к международной платформе по Крыму, - Кулеба

Украина ожидает, что Германия присоединится к международной платформе по Крыму, - Кулеба

Украина будет благодарна Германии, если она рассмотрит предложение Киева и свой формат участия в международной платформе по возвращению оккупированного Россией Крыма после ее окончательного утверждения, сообщил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Отдельно мы уделили внимание вопросу Крыма. Этот вопрос всегда на повестке дня. Мы держим его очень высоко. Я проинформировал Хайко (главу МИД ФРГ Хайко Мааса. - Ред.) о том, что Министерство иностранных дел разработало концепцию международной платформы по Крыму. И после ее окончательной финализации, утверждения, мы будем благодарны Германии, если она рассмотрит наше предложение и свой формат участия в этой платформе", - сказал Кулеба на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом в Киеве в понедельник.

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Автор: 

Крым (26363) россия (95352) Кулеба Дмитрий (2880) деоккупация (847)


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Топ комментарии
+1
Украина ожидает, что Германия присоединится к международной платформе по Крыму, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4757
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24.08.2020 13:45
+1
Украина ожидает, что ишак отлипнет от кремлевской платформы.
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24.08.2020 13:56
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Украина ожидает, что Германия присоединится к международной платформе по Крыму, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4757
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24.08.2020 13:45 Ответить
Рассмотрит...лет через пять
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24.08.2020 13:52 Ответить
скорее хермания втихоря присоединиться к сп-2
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24.08.2020 13:55 Ответить
Украина ожидает, что ишак отлипнет от кремлевской платформы.
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24.08.2020 13:56 Ответить
Германия заигрывает с Путиным. Украина должна сама защищать свои интересы! Но уровень дипломатии и политики Украины сейчас никчемный! Власти не защищают интересы Украины, а сдают их больше и больше! Во власти Украины должны быть одни националисты и больше никого!!!
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24.08.2020 14:03 Ответить
"Во власти Украины должны быть одни националисты и больше никого!!!"
Повністю підтримую! Кого пропонуєте президентом?
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24.08.2020 14:15 Ответить
ожидать от "фашистских друзей рашиста" какой-то пользы для народа Украины ,ровно также ,как наслаждатся "благом" которые фрицы с франузами по указанию рашиста создали в Минске(ордло) и войну- кровопролитие около 15000 смертей и потеря части територии)
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24.08.2020 14:19 Ответить
А что там в Шарите? Скорость немецкой диагностической Хроматографии просто впечатляет, хотя конечно "диагноз" нужно согласовать с политбюро независимых стран НАТО.... Но два дня для дорогого гостя канцлера Германии прошло, и у лучших экспертов в Германии время уходит!
Быстрее надо работать, товарищи, быстрее. Утрите нос русским в Омске.
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24.08.2020 14:58 Ответить
Не рассказывайте мне, что Немецкие приборы не могут анализировать быстро или некачественные. Мы их делаем в Германии.
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24.08.2020 15:01 Ответить
Finaly.
Проведённая диагностика показала, что Навального отравили веществом «холинэстеразы».
Более точно потребуется ещё один анализ.
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24.08.2020 17:51 Ответить
 
 