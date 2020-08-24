Украина ожидает, что Германия присоединится к международной платформе по Крыму, - Кулеба
Украина будет благодарна Германии, если она рассмотрит предложение Киева и свой формат участия в международной платформе по возвращению оккупированного Россией Крыма после ее окончательного утверждения, сообщил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Отдельно мы уделили внимание вопросу Крыма. Этот вопрос всегда на повестке дня. Мы держим его очень высоко. Я проинформировал Хайко (главу МИД ФРГ Хайко Мааса. - Ред.) о том, что Министерство иностранных дел разработало концепцию международной платформы по Крыму. И после ее окончательной финализации, утверждения, мы будем благодарны Германии, если она рассмотрит наше предложение и свой формат участия в этой платформе", - сказал Кулеба на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом в Киеве в понедельник.
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