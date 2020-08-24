МВД Беларуси насчитало на вчерашней акции в Минске 20 тыс. участников, на самом деле было 200 тыс.

Министерство внутренних дел Беларуси сообщает, что в массовых акциях в Минске в воскресенье приняли участие около 20 тыс. человек.

Об этом сказано в телеграм-канале пресс-секретаря МВД РБ Ольги Чемодановой, информирует Цензор.НЕТ.

"В Минске и других областных центрах с 12:00 собирались граждане для участия в анонсированной ранее протестной акции. Максимальное количество собравшихся зафиксировано в столице - около 20 тысяч человек", - сказано в сообщении.

При этом, по данным МВД, на пересечении пр. Победителей и пр. Машерова количество участников не превысило 15 тысяч.

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В воскресенье в Минске прошла очередная акция протеста с требованием пересмотра официальных итогов выборов, согласно которым победу одержал захвативший в стране власть "президент" Александр Лукашенко.

Часть протестующих дошла до Дворца независимости.

Протестующие остановились в нескольких десятков метров от кордона, выставленного силовиками по всей ширине проспекта. Спустя час протестующие ушли от дворца.

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По данным правозащитного центра "Вясна", на акцию протеста вышло не менее 200 тысяч человек.