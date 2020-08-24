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Новости Революция в Беларуси
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МВД Беларуси насчитало на вчерашней акции в Минске 20 тыс. участников, на самом деле было 200 тыс.

МВД Беларуси насчитало на вчерашней акции в Минске 20 тыс. участников, на самом деле было 200 тыс.

Министерство внутренних дел Беларуси сообщает, что в массовых акциях в Минске в воскресенье приняли участие около 20 тыс. человек.

Об этом сказано в телеграм-канале пресс-секретаря МВД РБ Ольги Чемодановой, информирует Цензор.НЕТ.

"В Минске и других областных центрах с 12:00 собирались граждане для участия в анонсированной ранее протестной акции. Максимальное количество собравшихся зафиксировано в столице - около 20 тысяч человек", - сказано в сообщении.

При этом, по данным МВД, на пересечении пр. Победителей и пр. Машерова количество участников не превысило 15 тысяч.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Тысячи людей вышли на "Марш новой Беларуси" в центре Минска. ФОТО

В воскресенье в Минске прошла очередная акция протеста с требованием пересмотра официальных итогов выборов, согласно которым победу одержал захвативший в стране власть "президент" Александр Лукашенко.

Часть протестующих дошла до Дворца независимости.

Протестующие остановились в нескольких десятков метров от кордона, выставленного силовиками по всей ширине проспекта. Спустя час протестующие ушли от дворца.

Также на Цензор.НЕТ: У Лукашенко заявляют, что участники "Марша новой Беларуси" хотели штурмовать Дворец независимости, но передумали. ВИДЕО

По данным правозащитного центра "Вясна", на акцию протеста вышло не менее 200 тысяч человек.

Автор: 

Беларусь (7886) протест (5854) Минск (1562)


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Топ комментарии
+13
МВД Беларуси насчитало на вчерашней акции в Минске 20 тыс. участников, на самом деле было 200 тыс. - Цензор.НЕТ 7472
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24.08.2020 13:50
+8
у бацьки дах зірвало
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24.08.2020 13:49
+7
https://www.facebook.com/igor.ponomarenko.906 Igor Ponomarenko

"У нас не Майдан. Жечь костры на городской площади - беларусы никогда себе не позволят!"
Ну да, по озвученным мнениям поведение украинцев - это моветон, некомильфо. Но протестующие убиты, инвалидизированы пытками, похищены. Украинцы прошли через это.
А беларусы пусть продолжают дальше водить хороводы с белыми цветочками, пока похищенных вешают в лесу. Колесникова в интервью "Новой"обошла их судьбу молчанием.
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24.08.2020 13:56
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главное результат.
результат какой?
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24.08.2020 13:47 Ответить
у бацьки дах зірвало
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24.08.2020 13:49 Ответить
у нього давно дах зірваний.
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24.08.2020 13:50 Ответить
+ Переляканий сцарь бігаючий з калашом по резиденції - непоганий результат.
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24.08.2020 14:00 Ответить
"Я готов добиваться спокойствия в республике даже ценой собственного разума". А. Лукашенко НТВ 31 дек. 1997.

Час пробил!
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24.08.2020 14:39 Ответить
Будущее можно определить только по законам теории вероятности.

Успешная, процветающая, демократическая Беларусь с умнейшим образованным и прогрессивным президентом =0.001%

Беларусь в болоте у ***** =49.999%

Пол Беларуси в болоте у *****=50%
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24.08.2020 13:56 Ответить
лукашеску схватился за автомат... и на колю броник одел,и автомат выдал,хотя тому всего 15
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24.08.2020 14:01 Ответить
що ви ще чекали від імбецила?
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24.08.2020 14:02 Ответить
И 100500 в довесок, нашли о чем поговорить. Хождением по тротуарам бацьку свергают
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24.08.2020 13:49 Ответить
Сколько было на самом деле, лучше всех знает кацапские агент, который сидит в Варшаве и выставляет в интернет прошлые акции.
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24.08.2020 13:49 Ответить
На Цензоре ни слова о проходящем сейчас Марше Защитников Украины....Почему такое зловещее молчание? О Минских шествиях пишет каждый час....
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24.08.2020 13:50 Ответить
Цензор подтянется.
Есть проблемы с оперативностью, но в основном, ключевые новости публикуют.
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24.08.2020 13:57 Ответить
с опозданием на пол-суток или на сутки.
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24.08.2020 14:01 Ответить
И такое бывает.
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24.08.2020 14:04 Ответить
Ось: https://censor.net/photo_news/3215505/v_tsentre_kieva_prohodit_marsh_zaschitnikov_ukrainy_videofotoreportaj
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24.08.2020 14:00 Ответить
МВД Беларуси насчитало на вчерашней акции в Минске 20 тыс. участников, на самом деле было 200 тыс. - Цензор.НЕТ 7472
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24.08.2020 13:50 Ответить
+100%
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24.08.2020 14:03 Ответить
200 тыс сопливых против одного Лукавого с автоматом
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24.08.2020 13:51 Ответить
Вчера во время протестов, Лукашенко взял автомат... Однако, история учит, что ничему не учит... Альенде - "президент" Чили, также взял в руки автомат, за несколько часов до его расстреала...
"президент" Ирака Хуссейн, так же брал в руки оружие, перед тем как его свергли и повесили
МВД Беларуси насчитало на вчерашней акции в Минске 20 тыс. участников, на самом деле было 200 тыс. - Цензор.НЕТ 545 МВД Беларуси насчитало на вчерашней акции в Минске 20 тыс. участников, на самом деле было 200 тыс. - Цензор.НЕТ 1852
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24.08.2020 13:52 Ответить
ПАГОНЯМВД Беларуси насчитало на вчерашней акции в Минске 20 тыс. участников, на самом деле было 200 тыс. - Цензор.НЕТ 7234
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24.08.2020 13:53 Ответить
разверни всадника
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24.08.2020 13:54 Ответить
МВС Білорусі нарахувало на вчорашній акції в Мінську 20 тис. учасників, насправді було 200 тис. - Цензор.НЕТ 8932
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24.08.2020 13:55 Ответить
О ! теперь порядок
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24.08.2020 14:23 Ответить
https://www.facebook.com/igor.ponomarenko.906 Igor Ponomarenko

"У нас не Майдан. Жечь костры на городской площади - беларусы никогда себе не позволят!"
Ну да, по озвученным мнениям поведение украинцев - это моветон, некомильфо. Но протестующие убиты, инвалидизированы пытками, похищены. Украинцы прошли через это.
А беларусы пусть продолжают дальше водить хороводы с белыми цветочками, пока похищенных вешают в лесу. Колесникова в интервью "Новой"обошла их судьбу молчанием.
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24.08.2020 13:56 Ответить
це їх вибір.
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24.08.2020 13:58 Ответить
Древняя китайская мудрость гласит, что есть 2 способа поменять грязную воду в ведре, на чистую: 1. вылить грязную и налить чистую; 2. Лить чистую воду в грязную пока вода чистая вода полностью не заместит грязную.
Похоже белорусы выбрали второй способ. Это будет долго, неэффективно и ценить победу за которую не заплачено жизнями никто не будет - просрут так же ка и приобрели
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24.08.2020 15:50 Ответить
Истина как всегда где-то посередине.
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24.08.2020 13:57 Ответить
берем среднее (20+200)/2=120 тыс. ВОт это и есть реальная цифра.
Хотя, судя по унылому течению "ливаруции", думаю что было тыс. 50 максимум.
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24.08.2020 14:03 Ответить
Ну даже 20 тысяч,хотя их было не меньше 200,больше официальных 8тыс.за луку,свезенных со всей Беларуси,дебилом надо быть,что бы верить лукастатистам.Почитайте Джорджа Орруэла "1984",в лукоцарстве ещё "круче".
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24.08.2020 14:17 Ответить
это что один Лука с автоматом разогнал 200 тыс ?
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24.08.2020 14:24 Ответить
https://news.tut.by/world/697864.html

Песков прокомментировал происходящее в Беларуси и отказался говорить о Лукашенко с автоматом
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24.08.2020 14:26 Ответить
А белорусы, которые не поддерживают батьку, быть должны?
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24.08.2020 14:42 Ответить
Лукашеску це приклад для Зе ........
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24.08.2020 22:55 Ответить
 
 