МВД Беларуси насчитало на вчерашней акции в Минске 20 тыс. участников, на самом деле было 200 тыс.
Министерство внутренних дел Беларуси сообщает, что в массовых акциях в Минске в воскресенье приняли участие около 20 тыс. человек.
Об этом сказано в телеграм-канале пресс-секретаря МВД РБ Ольги Чемодановой, информирует Цензор.НЕТ.
"В Минске и других областных центрах с 12:00 собирались граждане для участия в анонсированной ранее протестной акции. Максимальное количество собравшихся зафиксировано в столице - около 20 тысяч человек", - сказано в сообщении.
При этом, по данным МВД, на пересечении пр. Победителей и пр. Машерова количество участников не превысило 15 тысяч.
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В воскресенье в Минске прошла очередная акция протеста с требованием пересмотра официальных итогов выборов, согласно которым победу одержал захвативший в стране власть "президент" Александр Лукашенко.
Часть протестующих дошла до Дворца независимости.
Протестующие остановились в нескольких десятков метров от кордона, выставленного силовиками по всей ширине проспекта. Спустя час протестующие ушли от дворца.
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По данным правозащитного центра "Вясна", на акцию протеста вышло не менее 200 тысяч человек.
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Есть проблемы с оперативностью, но в основном, ключевые новости публикуют.
"президент" Ирака Хуссейн, так же брал в руки оружие, перед тем как его свергли и повесили
"У нас не Майдан. Жечь костры на городской площади - беларусы никогда себе не позволят!"
Ну да, по озвученным мнениям поведение украинцев - это моветон, некомильфо. Но протестующие убиты, инвалидизированы пытками, похищены. Украинцы прошли через это.
А беларусы пусть продолжают дальше водить хороводы с белыми цветочками, пока похищенных вешают в лесу. Колесникова в интервью "Новой"обошла их судьбу молчанием.
Похоже белорусы выбрали второй способ. Это будет долго, неэффективно и ценить победу за которую не заплачено жизнями никто не будет - просрут так же ка и приобрели
Хотя, судя по унылому течению "ливаруции", думаю что было тыс. 50 максимум.
Песков прокомментировал происходящее в Беларуси и отказался говорить о Лукашенко с автоматом