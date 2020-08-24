Учителя, которые не поддерживают государственную идеологию, в школе быть не должны, - Лукашенко

Учителя, которые не разделяют государственную идеологию, в школе работать не должны.

Об этом заявил Александр Лукашенко 24 августа, принимая с докладом министра образования Игоря Карпенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на tut.by.

— В любые времена надо учиться. Если у нас получится скомканным и начало учебного года, это совсем плохо. Вы помните, как мы заканчивали учебный год в связи с коронавирусом и теми настороженностями, которые были в обществе, особенно у родителей. Чрезмерными настороженностями, как мы сейчас понимаем, но тогда вы меня не послушались, послушайте теперь — нам надо очень активно начинать учебный год, чего бы это ни стоило, — сказал Лукашенко.

Он также дал наказ "защитить учителей от всяких нападок" и жестко пресекать "наезды, накаты" на них.

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— Ну, а если кто-то перекинулся в другой лагерь, нам тоже с ними надо разбираться. У нас государственное образование, государственные школы, государственная идеология, и те, кто хотят следовать этим принципам, пожалуйста, милости просим: идите преподавайте, учите, работайте. Те, кто не хочет, значит, они в школе быть не должны. Это надо говорить прямо, откровенно и честно, — заявил Лукашенко.