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Новости Убийство Шеремета
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Часть колонны Марша защитников Украины пришла к ОП требовать освобождения Антоненко, Дугарь и Кузьменко: ночь активисты проведут под ОГП. ФОТО

Часть колонны Марша защитников Украины пришла к ОП требовать освобождения Антоненко, Дугарь и Кузьменко: ночь активисты проведут под ОГП. ФОТО

Несколько сотен участников Марша защитников Украины двинулись с Майдана Независимости к Офису президента, чтобы требовать освободить из-под стражи подозреваемого в убийстве Павла Шеремета Андрея Антоненко, а также Юлию Кузьменко и Яну Дугарь, которые находятся под домашним арестом.

Несколько сотен человек из числа участников Марша защитников Украины поднялись от Майдана Независимости по улице Институской и пришли к Офису президента Украины. На входе во двор ОП их проверяли правоохранители, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Там они проведут акцию в поддержку Антоненко, который находится в СИЗО по подозрению в причастности к убийству Шеремета. Участники акции требуют освободить его из следственного изолятора. Также протестующие требуют освободить из-под домашнего ареста других подозреваемых в деле Шеремета: Яну Дугарь и Юлию Кузьменко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дело Шеремета: подготовительное заседание суда назначили на 25 августа

В руках участники акции держат национальную символику, баннеры с лозунгами "Free Riff", "Free Kuzmenko", и "Free Dugar". Во главе колонны несут баннер "Муки невинных провоцируют восстание".

Люди скандируют "Ищите настоящих убийц", "Свободу политзаключённым" и "Хватит вранья".

"В 17:00 активисты направятся к Офису генерального прокурора и проведут там ночь накануне суда по изменению меры пресечения Антоненко", - сказал в комментарии агентству координатор ОО "Общество будущего" и один из членов инициативы #FreeRiff Евгений Карась.

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дело Шеремета: Кузьменко вручили обвинительный акт, - адвокат Безпалый

Часть колонны Марша защитников Украины пришла к ОП требовать освобождения Антоненко, Дугарь и Кузьменко: ночь активисты проведут под ОГП 01
Часть колонны Марша защитников Украины пришла к ОП требовать освобождения Антоненко, Дугарь и Кузьменко: ночь активисты проведут под ОГП 02
Часть колонны Марша защитников Украины пришла к ОП требовать освобождения Антоненко, Дугарь и Кузьменко: ночь активисты проведут под ОГП 03
Часть колонны Марша защитников Украины пришла к ОП требовать освобождения Антоненко, Дугарь и Кузьменко: ночь активисты проведут под ОГП 04
Часть колонны Марша защитников Украины пришла к ОП требовать освобождения Антоненко, Дугарь и Кузьменко: ночь активисты проведут под ОГП 05

Фото: Марш защитников Украины, коробка в поддержку Антоненко, Кузьменко и Дугарь. Олег Богачук, Цензор.НЕТ

22 мая адвокат Кузьменко Безпалый заявил, что обвиняемым по делу об убийстве Шеремета вручают документы об окончании расследования.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Автор: 

протест (5854) Офис Президента (1795) Антоненко Андрей (260) Кузьменко Юлия (168) Дугарь Яна (126) Офис Генпрокурора (2455)


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Топ комментарии
+59
Часть колонны Марша защитников Украины пришла к ОП требовать освобождение Антоненко, Дугарь и Кузьменко: ночь активисты проведут под ОГП - Цензор.НЕТ 7050
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24.08.2020 14:51
+49
Гідна світлина з Українцями!

Часть колонны Марша защитников Украины пришла к ОП требовать освобождение Антоненко, Дугарь и Кузьменко: ночь активисты проведут под ОГП - Цензор.НЕТ 979
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24.08.2020 15:01
+39
Частина колони Маршу захисників України прийшла до ОП вимагати звільнення Антоненка, Дугарь і Кузьменко: ніч активісти проведуть під ОГП - Цензор.НЕТ 4618
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24.08.2020 15:03
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Часть колонны Марша защитников Украины пришла к ОП требовать освобождение Антоненко, Дугарь и Кузьменко: ночь активисты проведут под ОГП - Цензор.НЕТ 7050
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24.08.2020 14:51 Ответить
ну, то хто в кого і де плутається..?

https://twitter.com/13Hellis_13

https://twitter.com/13Hellis_13 Hellis

https://twitter.com/13Hellis_13 @13Hellis_13 https://twitter.com/13Hellis_13/status/1297832720123465728 2 ч

что-то даже на Михайловской пустота народная.
Великовата для этой власти даже Михайловская.
Надеюсь, в следующем году Зеленский будет вспоминать День Независимости в каком - нибудь бункере (вспомнился снова Чаушеску).

Частина колони Маршу захисників України прийшла до ОП вимагати звільнення Антоненка, Дугарь і Кузьменко: ніч активісти проведуть під ОГП - Цензор.НЕТ 9139
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24.08.2020 15:14 Ответить
На Софійській площі сьогодні зібрали всіх, кого адмірал Колчак просив не чіпати
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24.08.2020 15:20 Ответить
Сцикло !
Ми не тільки твої Попередники, ми також твої і НАСТУПНИКИ!
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24.08.2020 14:52 Ответить
Даже не мечтайте, это вопрос жизни самой власти. Отступившего затопчут. Поэтому до новых президентских выборов как минимум ребята будут в тюрьме
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24.08.2020 14:53 Ответить
Часть колонны Марша защитников Украины пришла к ОП требовать освобождение Антоненко, Дугарь и Кузьменко: ночь активисты проведут под ОГП - Цензор.НЕТ 2185
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24.08.2020 14:53 Ответить
це, певно, теж слуга

Часть колонны Марша защитников Украины пришла к ОП требовать освобождение Антоненко, Дугарь и Кузьменко: ночь активисты проведут под ОГП - Цензор.НЕТ 5466
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24.08.2020 14:59 Ответить
И по совместительству имбицил!
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24.08.2020 15:02 Ответить
Частина колони Маршу захисників України прийшла до ОП вимагати звільнення Антоненка, Дугарь і Кузьменко: ніч активісти проведуть під ОГП - Цензор.НЕТ 4618
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24.08.2020 15:03 Ответить
...а не можемо, бо Бєрлусконі, которий "Сільвіо та інші" - лєпшой друг пуйла
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24.08.2020 15:06 Ответить
цікаво знати, хто "ізображаєт"...
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24.08.2020 15:04 Ответить
наконец то, респект.
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24.08.2020 14:55 Ответить
між іншим, в Одесі знайшлись навіжені, які попистили жопоблоківців разом з їхнім аналом ZІК
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24.08.2020 14:55 Ответить
а-я-яй! (какие молодцы)))
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24.08.2020 15:08 Ответить
Думаю,там був мій племінник.Він зрадників просто не любе,і казав цьому."..."
гарному хлопцю,не чіпай каку,ніт -"порву гадів".
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24.08.2020 15:09 Ответить
Це повинно стати гарною традицією.
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24.08.2020 17:19 Ответить
Досі у зевлади нема доказів вини Антоненка, Кузьменко і Дугарь. Те, що їх так довго тримають під арештом без доказів доводить, що Зе будує тоталітаризм.
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24.08.2020 14:56 Ответить
...але, на відміну від маасковскіх зєводів, у нього виходить якась пародія на господський дискурс
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24.08.2020 15:03 Ответить
Так, бо він не вміє працювати та не має якостей лідера і керівника.
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24.08.2020 15:09 Ответить
Гідна світлина з Українцями!

Часть колонны Марша защитников Украины пришла к ОП требовать освобождение Антоненко, Дугарь и Кузьменко: ночь активисты проведут под ОГП - Цензор.НЕТ 979
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24.08.2020 15:01 Ответить
Опачки. А вот и начало конца вiслючей власти...
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24.08.2020 15:02 Ответить
Не смеши.
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24.08.2020 15:06 Ответить
А вiслюку оманскому не до смеха. Сцытся пианист...
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24.08.2020 15:08 Ответить
Частина колони Маршу захисників України прийшла до ОП вимагати звільнення Антоненка, Дугарь і Кузьменко: ніч активісти проведуть під ОГП - Цензор.НЕТ 3317
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24.08.2020 15:02 Ответить
гарне фото... збережіть... щобі ні одна істота не втекла від правосуддя, а як що не суду, то бодай від гніву людського
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24.08.2020 15:12 Ответить
а "гнів" сотні дебілів це шо - правосуддя
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24.08.2020 16:39 Ответить
Опа половина з них кормилася Зе при Потроху, то значить Потрохогниди тут не вистачає.
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24.08.2020 18:16 Ответить
Потерпілий підле сцикло, виходь!
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24.08.2020 15:03 Ответить
А смысл там торчать в выходной день.
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24.08.2020 15:03 Ответить
Намекаешь, что Майданы возможны только в рабочие дни?
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24.08.2020 15:05 Ответить
А вот и лозунги донбасяо пошли в ход
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24.08.2020 15:07 Ответить
Знову ніхто не прийшов Частина колони Маршу захисників України прийшла до ОП вимагати звільнення Антоненка, Дугарь і Кузьменко: ніч активісти проведуть під ОГП - Цензор.НЕТ 3684
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24.08.2020 15:05 Ответить
Частина колони Маршу захисників України прийшла до ОП вимагати звільнення Антоненка, Дугарь і Кузьменко: ніч активісти проведуть під ОГП - Цензор.НЕТ 3052Частина колони Маршу захисників України прийшла до ОП вимагати звільнення Антоненка, Дугарь і Кузьменко: ніч активісти проведуть під ОГП - Цензор.НЕТ 3169
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24.08.2020 15:07 Ответить
Я так понимаю, заспамили радостные вопли поддержки со стороны ярых поборников белорусской демократии
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24.08.2020 15:56 Ответить
Не уподобляйтесь Белоруссам пора подносить шины . Зеленский поймет только силу😡
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24.08.2020 16:42 Ответить
ЗеБанду под суд!
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24.08.2020 18:12 Ответить
https://twitter.com/13Hellis_13

https://twitter.com/13Hellis_13 Hellis https://twitter.com/13Hellis_13 @13Hellis_13 https://twitter.com/13Hellis_13/status/1297884208610902018 2 ч

я тут же представила маленькое хилое тельце, истерично ******* ножками и бьющее кулачками по полу с гундосыми воплями: они суки, суки, суки.... всех пострелять, посадить, уничтожить! Я - президент! ААААААА.....
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24.08.2020 18:35 Ответить
Шеремет приехал в Украину с одной целью - заработать деньги на войне и горе украинцев путем острых публикаций в желтой прессе. Его завалили и мне абсолютно насрать кто это зделал, нехрен ездить по чужим странам и нагнетать гражданские протоивостояния в обществе. А теперь еще, для галочки, за этого "любителя военных сенсаций" судят абсолютно невинных украинцев. Если кто-то из невинных сядет, я буду первым кто при случае харкнет на его портрет и могилу.
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24.08.2020 20:01 Ответить
і що цікаво Антоненка("не патріот-бо юдей"=це його слова!!) його матюкливу подружку= хайкуКузьмєнко та мутну Другарь з чоловіком-іракцем БИДЛОТА хором зі "сваімі лютьмі" пропонує БЕЗ СУДА ЗВІЛЬНИТИ отак...
НІХТО Ж НЕ ЗАБУВ ЩЕ надьку=кобилу - юдькіну"хєроїню"
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25.08.2020 07:42 Ответить
 
 