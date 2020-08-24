Часть колонны Марша защитников Украины пришла к ОП требовать освобождения Антоненко, Дугарь и Кузьменко: ночь активисты проведут под ОГП. ФОТО
Несколько сотен участников Марша защитников Украины двинулись с Майдана Независимости к Офису президента, чтобы требовать освободить из-под стражи подозреваемого в убийстве Павла Шеремета Андрея Антоненко, а также Юлию Кузьменко и Яну Дугарь, которые находятся под домашним арестом.
Несколько сотен человек из числа участников Марша защитников Украины поднялись от Майдана Независимости по улице Институской и пришли к Офису президента Украины. На входе во двор ОП их проверяли правоохранители, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Там они проведут акцию в поддержку Антоненко, который находится в СИЗО по подозрению в причастности к убийству Шеремета. Участники акции требуют освободить его из следственного изолятора. Также протестующие требуют освободить из-под домашнего ареста других подозреваемых в деле Шеремета: Яну Дугарь и Юлию Кузьменко.
В руках участники акции держат национальную символику, баннеры с лозунгами "Free Riff", "Free Kuzmenko", и "Free Dugar". Во главе колонны несут баннер "Муки невинных провоцируют восстание".
Люди скандируют "Ищите настоящих убийц", "Свободу политзаключённым" и "Хватит вранья".
"В 17:00 активисты направятся к Офису генерального прокурора и проведут там ночь накануне суда по изменению меры пресечения Антоненко", - сказал в комментарии агентству координатор ОО "Общество будущего" и один из членов инициативы #FreeRiff Евгений Карась.
Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
Фото: Марш защитников Украины, коробка в поддержку Антоненко, Кузьменко и Дугарь. Олег Богачук, Цензор.НЕТ
22 мая адвокат Кузьменко Безпалый заявил, что обвиняемым по делу об убийстве Шеремета вручают документы об окончании расследования.
Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
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что-то даже на Михайловской пустота народная.
Великовата для этой власти даже Михайловская.
Надеюсь, в следующем году Зеленский будет вспоминать День Независимости в каком - нибудь бункере (вспомнился снова Чаушеску).
Ми не тільки твої Попередники, ми також твої і НАСТУПНИКИ!
гарному хлопцю,не чіпай каку,ніт -"порву гадів".
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я тут же представила маленькое хилое тельце, истерично ******* ножками и бьющее кулачками по полу с гундосыми воплями: они суки, суки, суки.... всех пострелять, посадить, уничтожить! Я - президент! ААААААА.....
НІХТО Ж НЕ ЗАБУВ ЩЕ надьку=кобилу - юдькіну"хєроїню"