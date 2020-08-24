Часть колонны Марша защитников Украины пришла к ОП требовать освобождения Антоненко, Дугарь и Кузьменко: ночь активисты проведут под ОГП. ФОТО

Несколько сотен участников Марша защитников Украины двинулись с Майдана Независимости к Офису президента, чтобы требовать освободить из-под стражи подозреваемого в убийстве Павла Шеремета Андрея Антоненко, а также Юлию Кузьменко и Яну Дугарь, которые находятся под домашним арестом.

Несколько сотен человек из числа участников Марша защитников Украины поднялись от Майдана Независимости по улице Институской и пришли к Офису президента Украины. На входе во двор ОП их проверяли правоохранители, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Там они проведут акцию в поддержку Антоненко, который находится в СИЗО по подозрению в причастности к убийству Шеремета. Участники акции требуют освободить его из следственного изолятора. Также протестующие требуют освободить из-под домашнего ареста других подозреваемых в деле Шеремета: Яну Дугарь и Юлию Кузьменко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дело Шеремета: подготовительное заседание суда назначили на 25 августа

В руках участники акции держат национальную символику, баннеры с лозунгами "Free Riff", "Free Kuzmenko", и "Free Dugar". Во главе колонны несут баннер "Муки невинных провоцируют восстание".

Люди скандируют "Ищите настоящих убийц", "Свободу политзаключённым" и "Хватит вранья".

"В 17:00 активисты направятся к Офису генерального прокурора и проведут там ночь накануне суда по изменению меры пресечения Антоненко", - сказал в комментарии агентству координатор ОО "Общество будущего" и один из членов инициативы #FreeRiff Евгений Карась.

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дело Шеремета: Кузьменко вручили обвинительный акт, - адвокат Безпалый











Фото: Марш защитников Украины, коробка в поддержку Антоненко, Кузьменко и Дугарь. Олег Богачук, Цензор.НЕТ

22 мая адвокат Кузьменко Безпалый заявил, что обвиняемым по делу об убийстве Шеремета вручают документы об окончании расследования.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.