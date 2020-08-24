"Океан Эльзы" и "Бумбокс" заявили, что их песни без разрешения использовали на концерте ко Дню Независимости

Представители групп "Бумбокс" и "Океан Эльзы" заявили, что не позволяли использовать свои песни на концерте "Песенная история современной Украины" ко Дню независимости.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське".

Продюсер "Бумбокса" Алексей Согомонов на вопрос, обращались ли к группе по поводу исполнения их песни на концерте, ответил: "Нет, конечно, никто не спрашивал".

Об этом же сказала и представитель "Океана Эльзы" Виктория Хоменко: "О вопросах использования песни "Океана Эльзы" сегодня утром — нет, не давали разрешения! Более того — даже не обращались".

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Концерт "Песенная история современной Украины" состоялся в рамках мероприятий празднования 29-го Дня независимости. На нем песню "Вахтерам" группы "Бумбокс" исполнили "Время и Стекло", а "Там, де нас нема" "Океана Эльзы" — хор и Верка Сердючка.