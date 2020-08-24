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Новости День Независимости
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"Океан Эльзы" и "Бумбокс" заявили, что их песни без разрешения использовали на концерте ко Дню Независимости

Представители групп "Бумбокс" и "Океан Эльзы" заявили, что не позволяли использовать свои песни на концерте "Песенная история современной Украины" ко Дню независимости.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське".

Продюсер "Бумбокса" Алексей Согомонов на вопрос, обращались ли к группе по поводу исполнения их песни на концерте, ответил: "Нет, конечно, никто не спрашивал".

Об этом же сказала и представитель "Океана Эльзы" Виктория Хоменко: "О вопросах использования песни "Океана Эльзы" сегодня утром — нет, не давали разрешения! Более того — даже не обращались".

Также на Цензор.НЕТ: Официальная торжественная церемония ко Дню Независимости завершилась попурри песен на украинском и русском языках: Сердючка выступала на крыше вагона. ФОТОрепортаж

Концерт "Песенная история современной Украины" состоялся в рамках мероприятий празднования 29-го Дня независимости. На нем песню "Вахтерам" группы "Бумбокс" исполнили "Время и Стекло", а "Там, де нас нема" "Океана Эльзы" — хор и Верка Сердючка.

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День Независимости (1196) концерт (401) музыка (786)


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Топ комментарии
+51
зеленые жабы и тут скрысятничали!
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24.08.2020 15:54
+44
При чем тут бабло, если ты производишь автомобили, а потом незнакомые люди просто так берут один из твоих авто покататься, то это называется воровство, и не важно, взяли они покататься на День Независимости или в любой другой день, точно так же с песнями.
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24.08.2020 15:57
+43
Справа не в баблі, манкурте, справа в тому, що вони не хотіли щоб їх пісні виконувала на тому збіговиську.
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24.08.2020 16:00
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Вакарчук сделал свое дело. Вакарчук может идти...
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25.08.2020 06:16 Ответить
Им ее отстегнули!
От клоуны непорядочные.
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25.08.2020 09:24 Ответить
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