Парламентарии 12 стран в День Независимости призвали мир помнить об агрессии РФ: "Украина не должна быть забытой"
Парламентарии 12 стран мира в совместном обращении призвали мир не забывать о продолжающейся российской агрессии против Украины.
Обращение обнародовал Стюарт МакДональд, заместитель председателя группы дружбы с Украиной в парламенте Великобритании, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
"Парламентарии Европы, Австралии и Канады объединяются, чтобы заверить в солидарности и дружбе с украинским народом в 29-ю годовщину независимости. Мир наступит", - написал Стюарт МакДональд.
Под обращением в это время стоят подписи парламентариев Великобритании - МакДональда и четырех его коллег, также Германии, Швеции, Норвегии, Польши, Латвии, Грузии, Молдовы, Румынии, Португалии, Канады и Австралии.
"Россия продолжает с оружием нарушать территориальную целостность Украины. Это еще одна страна на европейском континенте, чьи границы пытаются изменить силой ... Украина не должна быть забытой в мире, где предостаточно вопросов, претендующих на междуна внимание", - отмечают они.
Парламентарии напоминают, что война на Донбассе длится уже более 6 лет, унесла жизни более 13 000 человек и заставила покинуть свои дома более 1,5 млн человек. Также напоминают о сбитом российским "Буком" рейсе МН17, на борту которого погибли 298 граждан разных стран мира.
"В День Независимости Украины мы заверяем в нашей дружбе с украинским народом. Мы возобновим наши усилия по поддержке Украины и ее союзников для достижения мира", - заключают в обращении.
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"Я постійно наголошував: ключі від миру знаходяться не в Україні, не у Вашингтоні, не в Брюсселі, а ключі від миру знаходяться в руках однієї людини. Ім'я цієї людини - Путін. І заставити його можна тільки через механізм санкцій, через механізм міжнародної коаліції, які ми побудували, а ви руйнуєте. І на сьогодні, якщо прийти і знову почати обговорювати невиконання Росією підписаних зобов'язань, а брати на Україну додаткові… Давайте, у нас будуть в Москві ці терористи підписувати постанови і закони Верховної Ради України. Ви, (Зеленський), - про що? І ці пропозиції вже надійшли до Верховної Ради. Ви про що? І ви виберете той варіант, який вам буде потрібен: або зрада, або некомпетентність", - сказав Порошенко.
Він зауважив, що ні один, ні другий варіанти не є прийнятними.
"Full stop". Крапка. І ні в якому разі ми не дамо здати державні інтереси. І так, як 20 тисяч людей вийшли тоді у грудні місяці, щоб зупинити капітуляцію, 100 тисяч людей сьогодні вийшли на святкування Дня Незалежності, волонтерів і добровольців, - це має бути таким щепленням від здачі національних інтересів некомпетентною владою і потужним меседжем росіянам: тут ви нікого не обдурите. Україна - це демократична країна, яка здатна себе захистити. Крапка", - наголосив Порошенко.