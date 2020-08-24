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Новости День Независимости
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Шествия в честь Дня Независимости состоялись во Львове, Днепре и Запорожье. ФОТОрепортаж

Массовые мероприятия ко Дню Независимости Украины 24 августа происходят во многих украинских городах.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

Во Львове состоялся "Марш непокоренных" в честь украинских военнослужащих, защищающих свою страну на Донбассе. На марш пришли участники боевых действий на Донбассе, волонтеры, родные погибших, майдановцы.

Мероприятие началось с молитвы на Лычаковском кладбище, где похоронены украинские военнослужащие, погибшие на востоке страны.

Шествия в честь Дня Независимости состоялись во Львове, Днепре и Запорожье 01Шествия в честь Дня Независимости состоялись во Львове, Днепре и Запорожье 02

"Мы должны в День Независимости почтить всех погибших, поблагодарить ребят, которые защищали страну, поблагодарить ребят, которые сейчас на лечении в госпитале, чтобы они видели поддержку, были мотивированы, и помолиться за войско. Это самое главное в День Независимости. Я хочу жить в свободной, независимой Украине и живу, и горжусь этим", - сказал организатор марша Артур Киреев, ветеран 93-й механизированной бригады "Холодный Яр".

Шествия в честь Дня Независимости состоялись во Львове, Днепре и Запорожье 03

Смотрите на Цензор.НЕТ: В центре Киева прошли торжества по случаю Дня Независимости. ВИДЕО

"Марш непокоренных" прошел по улицам Львова от Лычаковского кладбища до памятника Шевченко. Его участники остановились по дороге у военного госпиталя, где поблагодарили военнослужащих, поздравили с Днем Независимости и в их честь спели гимн Украины.

У памятника Шевченко участники "Марша непокоренных" провели небольшое вече и перешли к Гарнизонному храму, чтобы помолиться за тех, кого уже нет и тех, кто сегодня на Донбассе защищает независимость Украины

Шествия в честь Дня Независимости состоялись во Львове, Днепре и Запорожье 04

Также на Цензор.НЕТ: В центре Киева прошел Марш защитников Украины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

24 августа около тысячи жителей Днепра приняли участие в "Шествии Независимости и единства украинцев", инициированном общественностью. Под звуки военного оркестра они прошли по центральным улицам города - от облгосадминистрации до Музея АТО.

Участниками мероприятия стали ветераны боевых действий на Донбассе, родственники погибших бойцов, представители общественных организаций. Возглавляли шествие бойцы и волонтеры - они несли большое сине-желтое полотнище.

Шествия в честь Дня Независимости состоялись во Львове, Днепре и Запорожье 05Шествия в честь Дня Независимости состоялись во Львове, Днепре и Запорожье 06

Одетые в вышиванки люди держали в руках сине-желтые флаги, цветы, гроздья калины. Они скандировали патриотические лозунги, пели украинские песни.

У конечной точки маршрута их ждал концерт участников всеукраинского фестиваля "Песни, рожденные в АТО".

Также торжества состоялись на Аллее памяти возле облгосадминистрации. У памятника Тарасу Шевченко провели традиционную церемонию возложения цветов.

Читайте также: Официальная торжественная церемония ко Дню Независимости завершилась попурри песен на украинском и русском языках: Сердючка выступала на крыше вагона. ФОТОрепортаж

В Запорожье День Независимости отметили традиционным шествием по центру города. Около двух тысяч горожан прошлись по центральному проспекту от бульвара Шевченко до площади Героев революции, распевая национальный гимн и скандируя "Україна понад усе!", "Слава Україні! Героям слава!". Шествие возглавили родители погибших украинских военных и ветераны войны на Донбассе.

Шествия в честь Дня Независимости состоялись во Львове, Днепре и Запорожье 07Шествия в честь Дня Независимости состоялись во Львове, Днепре и Запорожье 08

"По моему глубокому убеждению, имеет значение только одно - что мы украинцы. Сегодня государственный праздник, и все должны быть едины, потому что угрозы независимости никуда не исчезают", - рассказал один из инициаторов шествия, председатель областной организации "Просвита" Игорь Артюшенко.

Большинство участников "Марша свободы" были одеты в вышиванки или несли с собой национальные флаги. Активисты также несли по центру города большие плакаты с надписями "Нет капитуляции", "Я украинец, и я этим горжусь", "Украина победит".

Далее на Цензор.НЕТ: "Океан Эльзы" и "Бумбокс" заявили, что их песни без разрешения использовали на концерте ко Дню Независимости

По завершению шествия на площади Героев революции состоялся митинг. Его участники спели национальный гимн и почтили минутой молчания память погибших на Донбассе украинских бойцов. После на месте был организован "свободный микрофон", и все желающие могли высказаться и поздравить собравшихся с праздником.

Во время митинга активисты также собирали подписи под обращением к президенту Украины, министру юстиции, председателю Запорожской ОГА с требованием запретить через суд деятельность политических партий "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Партии Шария" как "несущих угрозу национальной безопасности и общественному порядку, защите прав и свобод граждан".

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День Независимости (1196) Днепр (4395) Запорожье (2645) Львов (4580)


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Топ комментарии
+26
Это самое главное в День Независимости. Я хочу жить в свободной, независимой Украине и живу, и горжусь этим", - сказал организатор марша Артур Киреев, ветеран 93-й механизированной бригады "Холодный Яр".

Артур Киреев родился и рос в Донецке, воевал в звании лейтенанта на фронте за Украину, был ранен, в свои 25 лет прикован к инвалидной коляске но возглавил марш за Украину во Львове в День Независимости.
Это и есть Украина.
Шествия в честь Дня Независимости состоялись во Львове, Днепре и Запорожье - Цензор.НЕТ 485
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24.08.2020 16:15
+12
А зелені спромоглися тільки пающіє трусєла на сцену випхати.
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24.08.2020 16:11
+11
В неподконтрольных Украине городах на Донбассе ко Дню Независимости также появилась украинская символика. Украинские флаги вывесили на въезде в города Луганск и Сорокино (название города Краснодон с 2016 по декоммунизации).
Шествия в честь Дня Независимости состоялись во Львове, Днепре и Запорожье - Цензор.НЕТ 9544
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24.08.2020 16:18
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А зелені спромоглися тільки пающіє трусєла на сцену випхати.
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24.08.2020 16:11 Ответить
https://rubryka.com/2020/08/24/marsh-zahysnykiv-2020/ Рекордна хода. Тисячі людей вийшли на Марш захисників у Києві , https://rubryka.com/2020/08/24/marsh-zahysnykiv-2020/ а колону замыкали артисты 95 квартала https://images.cnscdn.com/images/6/7/1/4/671471995862e931e7a9020adfaa860c/original.jpg
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24.08.2020 16:13 Ответить
....95 квартал та ще й Вєрка Смердючка - х"йловська шлюшка
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24.08.2020 16:33 Ответить
*******
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24.08.2020 16:47 Ответить
сьрашно дивитись на цю ....
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25.08.2020 17:20 Ответить
Одна єдина соборна Україна!
Із Днем Незалежності!
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24.08.2020 16:13 Ответить
Это самое главное в День Независимости. Я хочу жить в свободной, независимой Украине и живу, и горжусь этим", - сказал организатор марша Артур Киреев, ветеран 93-й механизированной бригады "Холодный Яр".

Артур Киреев родился и рос в Донецке, воевал в звании лейтенанта на фронте за Украину, был ранен, в свои 25 лет прикован к инвалидной коляске но возглавил марш за Украину во Львове в День Независимости.
Это и есть Украина.
Шествия в честь Дня Независимости состоялись во Львове, Днепре и Запорожье - Цензор.НЕТ 485
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24.08.2020 16:15 Ответить
Бандеровцы противостояли целому совку ! Под пулями нквдэшников мочили ! С флагом пройти,невелика заслуга. А всей этой толпой задавить предательский жопоблок,это уже начало перемен.Затем тварей-олигархов.С флагами пусть дети ходят.
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24.08.2020 16:17 Ответить
В неподконтрольных Украине городах на Донбассе ко Дню Независимости также появилась украинская символика. Украинские флаги вывесили на въезде в города Луганск и Сорокино (название города Краснодон с 2016 по декоммунизации).
Шествия в честь Дня Независимости состоялись во Львове, Днепре и Запорожье - Цензор.НЕТ 9544
показать весь комментарий
24.08.2020 16:18 Ответить
Зеленый мимо марша огородами шоб путена не злить
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24.08.2020 16:18 Ответить
От всей души ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕСЬ УКРАИНСКИЙ НАРОД С ПРАЗДНИКОМ! ДОЛГОЛЕТИЯ ТЕБЕ УКРАИНА!
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24.08.2020 16:33 Ответить
3елеПУТИНЦЫ и абынепорошенковцы !.
.
У 06мансского величайшего политика современности --- КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЗАШКВАРЫ !,
Каждый день ! .
Воровство , новые лица , ротэрдамы - провальная внешняя и военная политика..
.
. Есть еще десятки статьей - где 3э- -ИЛИ ВРАГ, или ВРАГ-придурок !.
.
А теперь назовите ХОТЬ ОДИН ПУНКТ, - Где 3эколомойсский ЛУЧШЕ ПОРОХА ? , , ХОТЬ ОДИН ПУНКТ ?!!!!!!!!!!!
!!11!!!!!!!..
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24.08.2020 16:33 Ответить
В игре на рояле х**м. Тут он пороха переплюнул.
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24.08.2020 16:44 Ответить
І не посперечаєшся. Він "геніальний піаніст" нинішньої епохи. Цим "подвигом" він вписав своє ім'я в аннали.
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24.08.2020 16:53 Ответить
Хода на честь Дня Незалежності відбулася у Львові, Дніпрі та Запоріжжі - Цензор.НЕТ 845
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24.08.2020 17:22 Ответить
"Під час мітингу активісти також збирали підписи під зверненням до...." громадян, яки залишають пусті пляшки і недопалки на тротуарах))))
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25.08.2020 11:24 Ответить
 
 