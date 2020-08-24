Шествия в честь Дня Независимости состоялись во Львове, Днепре и Запорожье. ФОТОрепортаж

Массовые мероприятия ко Дню Независимости Украины 24 августа происходят во многих украинских городах.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

Во Львове состоялся "Марш непокоренных" в честь украинских военнослужащих, защищающих свою страну на Донбассе. На марш пришли участники боевых действий на Донбассе, волонтеры, родные погибших, майдановцы.

Мероприятие началось с молитвы на Лычаковском кладбище, где похоронены украинские военнослужащие, погибшие на востоке страны.

"Мы должны в День Независимости почтить всех погибших, поблагодарить ребят, которые защищали страну, поблагодарить ребят, которые сейчас на лечении в госпитале, чтобы они видели поддержку, были мотивированы, и помолиться за войско. Это самое главное в День Независимости. Я хочу жить в свободной, независимой Украине и живу, и горжусь этим", - сказал организатор марша Артур Киреев, ветеран 93-й механизированной бригады "Холодный Яр".

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"Марш непокоренных" прошел по улицам Львова от Лычаковского кладбища до памятника Шевченко. Его участники остановились по дороге у военного госпиталя, где поблагодарили военнослужащих, поздравили с Днем Независимости и в их честь спели гимн Украины.

У памятника Шевченко участники "Марша непокоренных" провели небольшое вече и перешли к Гарнизонному храму, чтобы помолиться за тех, кого уже нет и тех, кто сегодня на Донбассе защищает независимость Украины

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24 августа около тысячи жителей Днепра приняли участие в "Шествии Независимости и единства украинцев", инициированном общественностью. Под звуки военного оркестра они прошли по центральным улицам города - от облгосадминистрации до Музея АТО.

Участниками мероприятия стали ветераны боевых действий на Донбассе, родственники погибших бойцов, представители общественных организаций. Возглавляли шествие бойцы и волонтеры - они несли большое сине-желтое полотнище.

Одетые в вышиванки люди держали в руках сине-желтые флаги, цветы, гроздья калины. Они скандировали патриотические лозунги, пели украинские песни.

У конечной точки маршрута их ждал концерт участников всеукраинского фестиваля "Песни, рожденные в АТО".

Также торжества состоялись на Аллее памяти возле облгосадминистрации. У памятника Тарасу Шевченко провели традиционную церемонию возложения цветов.

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В Запорожье День Независимости отметили традиционным шествием по центру города. Около двух тысяч горожан прошлись по центральному проспекту от бульвара Шевченко до площади Героев революции, распевая национальный гимн и скандируя "Україна понад усе!", "Слава Україні! Героям слава!". Шествие возглавили родители погибших украинских военных и ветераны войны на Донбассе.

"По моему глубокому убеждению, имеет значение только одно - что мы украинцы. Сегодня государственный праздник, и все должны быть едины, потому что угрозы независимости никуда не исчезают", - рассказал один из инициаторов шествия, председатель областной организации "Просвита" Игорь Артюшенко.

Большинство участников "Марша свободы" были одеты в вышиванки или несли с собой национальные флаги. Активисты также несли по центру города большие плакаты с надписями "Нет капитуляции", "Я украинец, и я этим горжусь", "Украина победит".

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По завершению шествия на площади Героев революции состоялся митинг. Его участники спели национальный гимн и почтили минутой молчания память погибших на Донбассе украинских бойцов. После на месте был организован "свободный микрофон", и все желающие могли высказаться и поздравить собравшихся с праздником.

Во время митинга активисты также собирали подписи под обращением к президенту Украины, министру юстиции, председателю Запорожской ОГА с требованием запретить через суд деятельность политических партий "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Партии Шария" как "несущих угрозу национальной безопасности и общественному порядку, защите прав и свобод граждан".

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