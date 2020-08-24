РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4334 посетителя онлайн
Новости Революция в Беларуси
12 618 116

В запущенных из Литвы шариках мог быть яд или взрывчатка, - Минобороны Беларуси

В запущенных из Литвы шариках мог быть яд или взрывчатка, - Минобороны Беларуси

В подвеске воздушных шариков, запущенных в Беларусь со стороны Литвы, могли быть взрывчатые или ядовитые вещества, считают в белорусском Минобороны.

Об этом заявил исполняющий обязанности заместителя командующего Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Олег Орлов. Его слова приводит пресс-служба Минобороны РБ, информирует Цензор.НЕТ.

"Эти на первый взгляд безобидные шарики несут в себе угрозу безопасности полетов... Никто не знает, какая подвеска у этих шариков. Она может быть абсолютно различная: взрывчатые вещества, ядовитые вещества и так далее", - сказал он.

Орлов отметил, что хоть "обывателю может показаться, что это факт малозначительный", однако "любая граница любого государства является неприкосновенной". "И это не зависит ни от того, какое направление ветра на данный момент в районе границы, ни от желания граждан, скажем так, пошутить, позапускать шарики", - сказал Орлов.

Читайте на Цензор.НЕТ: Из Литвы в Беларусь запустили воздушные шары, белорусские военные подняли из-за этого вертолеты

В Минобороны Беларуси утверждают, что их вертолетчики не нарушали воздушное пространство Литвы во время инцидента с воздушными шарами.

"Действия наших летчиков расцениваю как абсолютно соответствующие нашему и международному законодательству. Наши летчики действовали в воздушном пространстве нашего государства, это зафиксировано материалами объективного контроля. Нарушения государственной границы Литовской республики не было", - сказал Орлов.

Также на Цензор.НЕТ: В Беларуси задержали членов президиума Координационного совета Ковалькову и Дылевского. ФОТО

Напомним, накануне из Литвы в Беларусь запустили бело-красно-белый флаг на воздушных шариках. Минобороны Беларуси из-за этого подняло в воздух вертолеты Ми-24. Минск и Вильнюс взаимно обвиняют друг друга в нарушении государственной границы.

Автор: 

Беларусь (7886) граница (5257) Литва (2444)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+29
Там еще могли быть порохоботы с наколотыми апельсинами😂
показать весь комментарий
24.08.2020 16:57
+23
Та ні. Це ви всцялись від кольорів тих повітряних кульок.
Ідійоти...
показать весь комментарий
24.08.2020 16:57
+22
В этих шариках мог быть воздух свободы.
показать весь комментарий
24.08.2020 17:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
LSD
показать весь комментарий
24.08.2020 19:38 Ответить
То кульки були з колорадськими жуками
показать весь комментарий
24.08.2020 19:44 Ответить
Шарики наколоты У запущених з Литви кульках могла бути отрута або вибухівка, - Міноборони Білорусі - Цензор.НЕТ 7645
показать весь комментарий
24.08.2020 19:46 Ответить
Беларусы, кто есть на ветке, подскажите Шо вы им дали такого покурить?У запущених з Литви кульках могла бути отрута або вибухівка, - Міноборони Білорусі - Цензор.НЕТ 8336
показать весь комментарий
24.08.2020 19:49 Ответить
мабуть бадилля бульби курить
показать весь комментарий
25.08.2020 07:29 Ответить
Виявляється, параноя - заразна хвороба! Лукашеску вдалося заразити нею свій генштаб.
показать весь комментарий
24.08.2020 19:54 Ответить
В подвеске воздушных шариков, запущенных в Беларусь со стороны Литвы, могли быть взрывчатые или ядовитые вещества, считают в белорусском Минобороны. Источник: https://censor.net/n3215544

НУ ЩО ДАЛІ ТАМ ПО ПЛАНУ - РАСПЯТИЄ МАЛЬЧІКІ, ЗАДУТИЄ ПЄНИ СТАРУШКАМ, ДВА РАБА НА КАРАТЄЛЯ, УБІЙСТВО СНІГІРЄЙ І ІНША ЧЕСНА СКРЄПНА ІНФОРМАЦІЯ
показать весь комментарий
24.08.2020 21:07 Ответить
Муж три дня дома не появлялся, на четвертый день заявился.. Жена ему
- Где шлялся?
- Да представляешь, этот бен Ладен такая падла! Прислал на работу мне письмо. Я его открываю, а там - белый порошок!
- И что? Сибирская язва?
- Хуже.. Триппер...
показать весь комментарий
24.08.2020 21:33 Ответить
Це у вашій рідній паРаші яды и взрывчатка! Брехуни нещасні!
показать весь комментарий
24.08.2020 22:07 Ответить
Крыша едет,дом стоит.У этих недоумков есть рассейские советчики,так что,удивляться нечему.
показать весь комментарий
24.08.2020 23:17 Ответить
ЛУКАШЕНКО И ПУТИН - БОЛЬНЫЕ ПАРАНОИКИ !!!
показать весь комментарий
24.08.2020 23:32 Ответить
В кндр среди вынужденных вегетарианцев тоже есть жирный боров ын. И живет себе. И уничтожает оппонентов самыми зверскими способами. Лука, похоже, стал на путь чучхе. Царь Александр I белорусский с царевичем, будущим Николаем I.

Расстрел демонстрации 1905 года. Прошло 115 лет, где поклонская? Вот ей и александр и николашка. Пусть целует в задницу.
показать весь комментарий
25.08.2020 01:11 Ответить
та 146%, що ДержДеп наколов кульки наркотою! ОДНОЗНАЧНО!!!! В них це вже традиція - колоти у все кулеподібне наркоту!
показать весь комментарий
25.08.2020 01:29 Ответить
Вся Белорусская армия упала в обморок от литовских воздушных шариков, а если бы вдоль граници пролетел F22?
показать весь комментарий
25.08.2020 01:53 Ответить
Люся вже в міністерстві оборони Білорусі влаштувалася?
У запущених з Литви кульках могла бути отрута або вибухівка, - Міноборони Білорусі - Цензор.НЕТ 1726
показать весь комментарий
25.08.2020 08:59 Ответить
В кульках звичайно міг бути яд чи вибухівка, а черепних коробках білоруських генералів могли бути мізки... Але ні першого, ні другого, ні трейтього ні в кульках, ні в черепник коробках не виявилося.
показать весь комментарий
25.08.2020 09:01 Ответить
Страница 2 из 2
 
 