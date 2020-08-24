В запущенных из Литвы шариках мог быть яд или взрывчатка, - Минобороны Беларуси

В подвеске воздушных шариков, запущенных в Беларусь со стороны Литвы, могли быть взрывчатые или ядовитые вещества, считают в белорусском Минобороны.

Об этом заявил исполняющий обязанности заместителя командующего Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Олег Орлов. Его слова приводит пресс-служба Минобороны РБ, информирует Цензор.НЕТ.

"Эти на первый взгляд безобидные шарики несут в себе угрозу безопасности полетов... Никто не знает, какая подвеска у этих шариков. Она может быть абсолютно различная: взрывчатые вещества, ядовитые вещества и так далее", - сказал он.

Орлов отметил, что хоть "обывателю может показаться, что это факт малозначительный", однако "любая граница любого государства является неприкосновенной". "И это не зависит ни от того, какое направление ветра на данный момент в районе границы, ни от желания граждан, скажем так, пошутить, позапускать шарики", - сказал Орлов.

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В Минобороны Беларуси утверждают, что их вертолетчики не нарушали воздушное пространство Литвы во время инцидента с воздушными шарами.

"Действия наших летчиков расцениваю как абсолютно соответствующие нашему и международному законодательству. Наши летчики действовали в воздушном пространстве нашего государства, это зафиксировано материалами объективного контроля. Нарушения государственной границы Литовской республики не было", - сказал Орлов.

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Напомним, накануне из Литвы в Беларусь запустили бело-красно-белый флаг на воздушных шариках. Минобороны Беларуси из-за этого подняло в воздух вертолеты Ми-24. Минск и Вильнюс взаимно обвиняют друг друга в нарушении государственной границы.