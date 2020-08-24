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Новости Агрессия России против Украины
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Порошенко: на 30-летие Независимости должен быть парад, а если власть не захочет - мы ее заставим

Порошенко: на 30-летие Независимости должен быть парад, а если власть не захочет - мы ее заставим

В следующем году исполняется 30 лет Независимости, и в этот день должен быть военный парад, считает пятый президент Украины, лидер партии "ЕС" Петр Порошенко.

Об этом он заявил во время выступления на многотысячном митинге на Европейской площади, который состоялся после Марша Независимости, информирует Цензор.НЕТ.

Порошенко считает, что Зеленский боится украинской армии, и именно этот страх стоит за нежеланием проводить парад.

"Я понимаю, что у вагона Сердючки ему комфортнее, чем у танка. Там не так страшно. Он не понимает значения парада ни для самих военных, ни для настоящих украинцев, ни для общества", - сказал Порошенко.

"Ибо сильны мы не только броней, но и нашим мощным духом победы, который мы демонстрировали и будем продолжать демонстрировать. Хватит бояться армии! Хватит прятаться от нее! Достаточно скрыто пренебрегать ею! Достаточно уклоняться от выполнения обязанностей Верховного Главнокомандующего", - призвал пятый президент.

Читайте на Цензор.НЕТ: Парад будет после возвращения людей и территорий, - Зеленский

"Всех бомбить" не надо. Но в следующем году в день тридцатой годовщины Независимости должен быть большой военный парад. С техникой, с авиацией, с лучшими в мире воинами, с ветеранами, с добровольцами", - убежден Порошенко.

"Не сделает власть сама - мы придумаем, как ее заставить. Потому что кое-кто не служил, а в армии говорят: "не умеешь - научим, не хочешь - заставим", - предупредил лидер "ЕС".

Как известно, сегодня в центре Киева состоялся многотысячный Марш Независимости, в котором приняли участие десятки тысяч ветеранов, родственников погибших героев российско-украинской войны, волонтеры, общественные активисты, политики и общественные деятели.

Также на Цензор.НЕТ: В центре Киева прошли торжества по случаю Дня Независимости. ВИДЕО

Автор: 

День Независимости (1196) парад (631) Порошенко (19588)


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Топ комментарии
+52
Всі військові хочуть парад.
Натомість маємо оголених попсяників, гонорар яких потягнув вартість параду.
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24.08.2020 17:23
+50
На следующий год эти зебилы уже не будут властью
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24.08.2020 17:22
+36
Седьмой президент
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24.08.2020 17:24
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Страница 4 из 4
Ещё раз для упоротой)))
1. Денежное довольствие ее раз повторю - не меняется.
Да, не меняется.
2. Продовольственное. Порошенко: на 30-річчя Незалежності має бути парад, а якщо влада не захоче - ми її змусимо - Цензор.НЕТ 9681 Ну какая разница - кормить солдата в части или выдать сухпаек.
Вы разницу в сухом пайке или питании в части понимаете?
Это ОЧЕНЬ большая разница, сухпай и питание в части.
Так вот дополнительное питание - это НЕ СУХПАЙ. Его тоже НАДО покупать.
3. Уточните цены в "Укравиарухе". Ну так, для себя.
4. Если танки "Булат" были у НГ, почему НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ на парадах?
А потому то Вы невнимательно прочитали п.2 Указа Президента. Никто и никогда на принимал технику у других силовых ведомств.
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25.08.2020 21:25 Ответить
Заодно для себя и Ваших экспертов, почитайте на досуге:
Положение об использовании воздушного пространства Украины.

Правила полётов воздушных судов и обслуживание воздушного движения в классифицированном воздушном пространстве Украины.
Воздушный кодекс Украины.

Но ВСЕ без исключения диспетчера от "Укравиаруха".
Военные, сидят на своих аэродромах и контролируют только свои зоны.
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25.08.2020 21:41 Ответить
Ну так что там эксперты домашние про командировочные?
Или про технику НЕ Киевского гарнизона?
Или технику НЕ МО?
Или про продолжительность подготовки к парадам?
Вас затоптать копиями приказов МО и ГШ? Ну по парадам?
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25.08.2020 21:45 Ответить
https://www.ukrinform.ru/rubric-world/2739947-v-parize-prohodit-*******-parad-po-slucau-dna-vzatia-bastilii.html В Париже проходит военный парад по случаю национального праздника Франции - Дня взятия Бастилии. Принимает парад президент Франции Эммануэль Макрон

Неужели за счет Макрона
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24.08.2020 21:07 Ответить
Парад до 30ти річчя Незалежності України Петро Олексійович буде спостерігати сидячи у камері!
😊
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24.08.2020 20:37 Ответить
...запомни на всю свою оставшуюся недолгую жизнь
Порошенко: на 30-річчя Незалежності має бути парад, а якщо влада не захоче - ми її змусимо - Цензор.НЕТ 8116
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24.08.2020 20:40 Ответить
Клоун шоколадный, иди обнимай Путина
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24.08.2020 20:46 Ответить
Наступного року парад буде приймати Гетьман, а командуватиме Пастор !

Слава Україні !
Смерть ворогам !
Хай Хунта !
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24.08.2020 21:17 Ответить
Порошенко: на 30-річчя Незалежності має бути парад, а якщо влада не захоче - ми її змусимо - Цензор.НЕТ 2651
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24.08.2020 21:18 Ответить
Вишенкой на торте во время марша стал Порошенко, который обворовывал страну во время войны, пока народ собирал бойцам деньги на носки и бронежилеты
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24.08.2020 21:43 Ответить
Порошенко: на 30-річчя Незалежності має бути парад, а якщо влада не захоче - ми її змусимо - Цензор.НЕТ 6462
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24.08.2020 21:47 Ответить
Пиши заяву, та неси в прокуратуру,що особисто бачив та фіксував ,як Петро Олексійович крав. Ти- обраний і зможеш посадити Порошенко. Я вірю в тебе !
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24.08.2020 21:56 Ответить
Ага каждое второе обращение европейских коллег не троньте Петю он хороший..
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24.08.2020 22:41 Ответить
Чем это мешает расследовать и судить по-честному? Если действительно что-то есть.
А если ничего нет, кроме полит.преследований (что мы и увидели) -то Европа возражает, понятное дело.
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24.08.2020 23:26 Ответить
Діалог з тобою був?
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25.08.2020 06:16 Ответить
Ну да, поэтому на Порошенко кучу идиотских дел возбудили? Почему молчат про воровство? По экономике только про Роттердам вякнули и тут же сами обгадились по полной.
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25.08.2020 12:24 Ответить
Каждый раз читая его выступления, прям радуюсь, что он не призидент)
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24.08.2020 22:20 Ответить
...может, лучше подтяни свою грамматику, "призидент"? Не читай его выступления, это слишком сложно для твоего понимания...
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24.08.2020 22:45 Ответить
Сепарок, совок, ватничек?
Чему радуешься - дурачком растешь?
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24.08.2020 23:27 Ответить
Он и не был прИзидентом,тупорылая зесрань)
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25.08.2020 09:43 Ответить
...ты накаком языке "комментируешь", вася? Откуда вас, глупых, столько на эту ветку набежало?
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24.08.2020 22:47 Ответить
...что вы, что вы... Дамы вперед...
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24.08.2020 22:53 Ответить
...так на каком языке ты строчишь "комменты", вася? Не съезжай с темы
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24.08.2020 22:53 Ответить
Помним мы, тварь, твой парад с военной техникой, в то время, когда ТЫ бросил пацанов в Илловайске!
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24.08.2020 22:46 Ответить
...ты лучше помни, куда ты полторашку заныкало - это тебе сильнее понадобится с утра
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24.08.2020 22:48 Ответить
Ты в курсе ли, что есть такая наука - военная, и по ней, в столице всегда должен быть резерв, для ее обороны.
Вот этот резерв - и провел парад, показал силу. А то сепары с россиянами уже писали на своих танках "На Киев".
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24.08.2020 23:28 Ответить
...детеныш, тебе еще не пора?
Порошенко: на 30-річчя Незалежності має бути парад, а якщо влада не захоче - ми її змусимо - Цензор.НЕТ 3290
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24.08.2020 22:55 Ответить
...вася, "каждый заблуждается в меру своих возможностей..."(с) Походу, твои возможности очень невелики, сочувствую
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24.08.2020 22:56 Ответить
Раньше хоть в спам неугодные мародеру сообщения кидали, а теперь вообще удаляют. Это демократия, за которую "борется" свинорылое чмо!
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24.08.2020 23:01 Ответить
...руснявое, твоя просьба выполнена - ты в спаме, и пока не деактивировано, но это ненадолго... "Илловайск", лядь...
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24.08.2020 23:04 Ответить
Тупые комменты и уходят в спам.
Например, россказни про "Мародера", чему нет ни одного доказательства.
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24.08.2020 23:35 Ответить
Президент, за якого не соромно! Здоров'я Вам, Петре Олексійовичу! Зі святом!
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24.08.2020 23:05 Ответить
Це вчора. На військовому аеродромі у Василькові Київської області.
Порошенко: на 30-річчя Незалежності має бути парад, а якщо влада не захоче - ми її змусимо - Цензор.НЕТ 6501 Порошенко: на 30-річчя Незалежності має бути парад, а якщо влада не захоче - ми її змусимо - Цензор.НЕТ 7572
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24.08.2020 23:16 Ответить
Порошенко: на 30-річчя Незалежності має бути парад, а якщо влада не захоче - ми її змусимо - Цензор.НЕТ 612
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24.08.2020 23:16 Ответить
А хто цей мужик, що шпацірує перед солдатами?
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25.08.2020 00:10 Ответить
Алень, мужики в Нарьян-Маре остались
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25.08.2020 00:31 Ответить
Дон педро он такой.
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24.08.2020 23:19 Ответить
А з чого це москаль тут рохкае ,та мирингує людов?
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25.08.2020 06:38 Ответить
Порошенко: на 30-річчя Незалежності має бути парад, а якщо влада не захоче - ми її змусимо - Цензор.НЕТ 2717
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24.08.2020 23:30 Ответить
Петя спрячься . иди на пенсию . Уступи место достойным !
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24.08.2020 23:34 Ответить
Так он никому и не мешает... Выдвигайтесь.
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24.08.2020 23:35 Ответить
в политику идут скоты . Но она нужна и есть более достойные . чем он ( в среде патриотов ) Он из-амбиций делает пакость , сам не понимая этого .
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24.08.2020 23:38 Ответить
А кто ж спорит? В политику идут а основном скоты.
Насчет Порошенко и его отношения к достойным людям - я вижу, он им не только не мешает, а выдвигает вперед.
Пусть учатся, и берут на себя инициативу, я обеими руками за.
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24.08.2020 23:41 Ответить
и я -ЗА . Вот ему и КО нужно уйти . их время прошло . они якорь .
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24.08.2020 23:57 Ответить
Так он и не мешает никому - наоборот, вижу, поощряет рост про-украинского политикума.
Я почти уверен, что на следующих віборах будет кандидат от про-украинских сил, поддержанный им, но не он.
Впрочем, многим из "думающих телевизором" олигархический телек объяснит, что "то он ставит вместо себя смотрящего", или любой подобный бред, и народ проголосует за очередное "чудо".
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26.08.2020 20:35 Ответить
Ну і нафіга він видвінул Зеленського? Не вистачило клепки керувати так, щоб і вдруге вибрали?
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25.08.2020 00:13 Ответить
Потрясающе. Выбрал вислюка-голобородьку лохторат, у которого вместо головы телевизор, а виноват Порошенко............ Да что же вы такие все унылые?
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25.08.2020 12:29 Ответить
Саме порошенко вінават, бо зробив все, щоб люди не захотіли його бачити вдруге на посаді президента. А оскільки графи "проти всіх" нема, довелося вибирати будь-кого, аби не цього невдаху.
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26.08.2020 00:05 Ответить
Ні, не він це зробив, а з ним зробили, а точніше, зробили з вами - з його образом у ваших головах.
Як тільки починаєш перевіряти фактаж - як образ "Бариги" починає сипатися. І постає образ не ідеального, але про-українського Президента.
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26.08.2020 20:32 Ответить
Прив"язана гиря до ноги нікому не заважає, але спробуйте йти з нею.
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25.08.2020 00:16 Ответить
Слава Гетьману !
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25.08.2020 00:34 Ответить
І провести той парад за гроші олігарха порошенка. Я - ЗА !
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25.08.2020 00:40 Ответить
А з якого фраса, негромадянин України пише , що вирішувати, або робити українцям? Га, троляко?
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25.08.2020 06:37 Ответить
О чём спор сопливых дилетантов?
В в курсе, а вообще ЗАЧЕМ во всём мире проводят парады?
Зачем Сталин в 1941 проводил парад в Маскве?
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25.08.2020 09:13 Ответить
Конечно не в курсе. Ведь у тех, кто голосовал за Нелоха в словаре отсутствует понятие патриотизм.
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25.08.2020 12:30 Ответить
"попередив лідер "ЄС"", - давай більше, "лідер ООН".
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25.08.2020 11:13 Ответить
Порох ,это лучшее ,что я видел в свои 60 лет . Но ни какая проукраинская мантра не заставит меня за него проголосовать ,еще раз. Никогда! Ни за что! Это даже не обговаривается. Я Украинофил.,а не порохолюб.
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25.08.2020 12:34 Ответить
Разница между политиком мирового масштаба и быдлом видна не вооруженным глазом в любой стране Мира.... в Украине политиков не более 10-20 на сегодня...,а за 29 лет Независимости...около 100,остальные случайные пассажиры поезда....примазавшиеся к политике..по бизнес-интересам и прочим хитрым делам...
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25.08.2020 15:40 Ответить
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