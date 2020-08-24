Порошенко: на 30-летие Независимости должен быть парад, а если власть не захочет - мы ее заставим

В следующем году исполняется 30 лет Независимости, и в этот день должен быть военный парад, считает пятый президент Украины, лидер партии "ЕС" Петр Порошенко.

Об этом он заявил во время выступления на многотысячном митинге на Европейской площади, который состоялся после Марша Независимости, информирует Цензор.НЕТ.

Порошенко считает, что Зеленский боится украинской армии, и именно этот страх стоит за нежеланием проводить парад.

"Я понимаю, что у вагона Сердючки ему комфортнее, чем у танка. Там не так страшно. Он не понимает значения парада ни для самих военных, ни для настоящих украинцев, ни для общества", - сказал Порошенко.

"Ибо сильны мы не только броней, но и нашим мощным духом победы, который мы демонстрировали и будем продолжать демонстрировать. Хватит бояться армии! Хватит прятаться от нее! Достаточно скрыто пренебрегать ею! Достаточно уклоняться от выполнения обязанностей Верховного Главнокомандующего", - призвал пятый президент.

Читайте на Цензор.НЕТ: Парад будет после возвращения людей и территорий, - Зеленский

"Всех бомбить" не надо. Но в следующем году в день тридцатой годовщины Независимости должен быть большой военный парад. С техникой, с авиацией, с лучшими в мире воинами, с ветеранами, с добровольцами", - убежден Порошенко.

"Не сделает власть сама - мы придумаем, как ее заставить. Потому что кое-кто не служил, а в армии говорят: "не умеешь - научим, не хочешь - заставим", - предупредил лидер "ЕС".

Как известно, сегодня в центре Киева состоялся многотысячный Марш Независимости, в котором приняли участие десятки тысяч ветеранов, родственников погибших героев российско-украинской войны, волонтеры, общественные активисты, политики и общественные деятели.

Также на Цензор.НЕТ: В центре Киева прошли торжества по случаю Дня Независимости. ВИДЕО