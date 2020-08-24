Порошенко: на 30-летие Независимости должен быть парад, а если власть не захочет - мы ее заставим
В следующем году исполняется 30 лет Независимости, и в этот день должен быть военный парад, считает пятый президент Украины, лидер партии "ЕС" Петр Порошенко.
Об этом он заявил во время выступления на многотысячном митинге на Европейской площади, который состоялся после Марша Независимости, информирует Цензор.НЕТ.
Порошенко считает, что Зеленский боится украинской армии, и именно этот страх стоит за нежеланием проводить парад.
"Я понимаю, что у вагона Сердючки ему комфортнее, чем у танка. Там не так страшно. Он не понимает значения парада ни для самих военных, ни для настоящих украинцев, ни для общества", - сказал Порошенко.
"Ибо сильны мы не только броней, но и нашим мощным духом победы, который мы демонстрировали и будем продолжать демонстрировать. Хватит бояться армии! Хватит прятаться от нее! Достаточно скрыто пренебрегать ею! Достаточно уклоняться от выполнения обязанностей Верховного Главнокомандующего", - призвал пятый президент.
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"Всех бомбить" не надо. Но в следующем году в день тридцатой годовщины Независимости должен быть большой военный парад. С техникой, с авиацией, с лучшими в мире воинами, с ветеранами, с добровольцами", - убежден Порошенко.
"Не сделает власть сама - мы придумаем, как ее заставить. Потому что кое-кто не служил, а в армии говорят: "не умеешь - научим, не хочешь - заставим", - предупредил лидер "ЕС".
Как известно, сегодня в центре Киева состоялся многотысячный Марш Независимости, в котором приняли участие десятки тысяч ветеранов, родственников погибших героев российско-украинской войны, волонтеры, общественные активисты, политики и общественные деятели.
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1. Денежное довольствие ее раз повторю - не меняется.
Да, не меняется.
2. Продовольственное. Ну какая разница - кормить солдата в части или выдать сухпаек.
Вы разницу в сухом пайке или питании в части понимаете?
Это ОЧЕНЬ большая разница, сухпай и питание в части.
Так вот дополнительное питание - это НЕ СУХПАЙ. Его тоже НАДО покупать.
3. Уточните цены в "Укравиарухе". Ну так, для себя.
4. Если танки "Булат" были у НГ, почему НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ на парадах?
А потому то Вы невнимательно прочитали п.2 Указа Президента. Никто и никогда на принимал технику у других силовых ведомств.
Положение об использовании воздушного пространства Украины.
Правила полётов воздушных судов и обслуживание воздушного движения в классифицированном воздушном пространстве Украины.
Воздушный кодекс Украины.
Но ВСЕ без исключения диспетчера от "Укравиаруха".
Военные, сидят на своих аэродромах и контролируют только свои зоны.
Или про технику НЕ Киевского гарнизона?
Или технику НЕ МО?
Или про продолжительность подготовки к парадам?
Вас затоптать копиями приказов МО и ГШ? Ну по парадам?
Неужели за счет Макрона
😊
Слава Україні !
Смерть ворогам !
Хай Хунта !
А если ничего нет, кроме полит.преследований (что мы и увидели) -то Европа возражает, понятное дело.
Чему радуешься - дурачком растешь?
Вот этот резерв - и провел парад, показал силу. А то сепары с россиянами уже писали на своих танках "На Киев".
Например, россказни про "Мародера", чему нет ни одного доказательства.
Насчет Порошенко и его отношения к достойным людям - я вижу, он им не только не мешает, а выдвигает вперед.
Пусть учатся, и берут на себя инициативу, я обеими руками за.
Я почти уверен, что на следующих віборах будет кандидат от про-украинских сил, поддержанный им, но не он.
Впрочем, многим из "думающих телевизором" олигархический телек объяснит, что "то он ставит вместо себя смотрящего", или любой подобный бред, и народ проголосует за очередное "чудо".
Як тільки починаєш перевіряти фактаж - як образ "Бариги" починає сипатися. І постає образ не ідеального, але про-українського Президента.
В в курсе, а вообще ЗАЧЕМ во всём мире проводят парады?
Зачем Сталин в 1941 проводил парад в Маскве?