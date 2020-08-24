Наш марш - реальное проявление воли. А не Кравчук и Фокин в ТКГ, - Билецкий. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Бесконечная колонна ветеранов – это реальное проявление воли нации.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацкорпуса, об этом заявил первый командир полка "Азов" и ветеран российско-украинский войны Андрей Билецкий во время Марша Защитников ко Дню Независимости Украины, который сегодня прошел в Киеве.

В марше принимали участие ветераны, волонтеры, полк "Азов" и родственники военных, погибших на Донбассе. В руках участники марша несли украинские флаги и знамена воинских подразделений.

"Бесконечная колонна – это реальное проявление воли нации. А не Кравчук и Фокин в ТКГ. Все, кто заявляют, что украинцы хотят капитулировать и достичь мира любой ценой, говорят неправду. Победа будет за нами. С праздником!" – сказал Андрей Билецкий.

Напомним, что празднование Дня Независимости сейчас продолжается и в других городах Украины. В Харькове, Днепре, Одессе и Львове его отмечают автопробегом – организаторами выступили украинские патриоты и представители полка "Азов".











