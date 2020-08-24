Наш марш - реальное проявление воли. А не Кравчук и Фокин в ТКГ, - Билецкий. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Бесконечная колонна ветеранов – это реальное проявление воли нации.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацкорпуса, об этом заявил первый командир полка "Азов" и ветеран российско-украинский войны Андрей Билецкий во время Марша Защитников ко Дню Независимости Украины, который сегодня прошел в Киеве.
В марше принимали участие ветераны, волонтеры, полк "Азов" и родственники военных, погибших на Донбассе. В руках участники марша несли украинские флаги и знамена воинских подразделений.
"Бесконечная колонна – это реальное проявление воли нации. А не Кравчук и Фокин в ТКГ. Все, кто заявляют, что украинцы хотят капитулировать и достичь мира любой ценой, говорят неправду. Победа будет за нами. С праздником!" – сказал Андрей Билецкий.
Напомним, что празднование Дня Независимости сейчас продолжается и в других городах Украины. В Харькове, Днепре, Одессе и Львове его отмечают автопробегом – организаторами выступили украинские патриоты и представители полка "Азов".
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Чи треба було,щоб не було прапорів конкретної партії ?
А тепер вважаю, що кравчучка, фокін і кубло зрадників в раді - плід ваших діянь.
Попереду знову боротьба. Хоча я думала, що Майдан цю внутрішню проблему закрив.
Вся!
Для выяснения вещества доктора назначили еще один обширный анализ. Действие токсина в организме было доказано несколькими независимыми исследованиями, рассказали в больнице.
Но возникает вопрос:
Билецкий не хочет с Кивой по поводу новой организации "Патриоты Украины" поговорить?
Але згідно КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ. СТАТТІ - 17. в якій говориться що __ЗАХИСТ__ суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу. Ось чому український народ має своє святе право на захист рідної Батьківщини, яку за вимогою )(уйла намагаються знищити продажна вища антиукраїнська тимчасова прокремлівська влада з проклятих продажних ЗЕбілів -капітулянтів.
кравчук вы там не ********* головой с фокиным и розовыми пони.
https://www.youtube.com/watch?v=cYZTa9IcCh0&t=1s
https://www.facebook.com/nataliya.vetvitskaya/posts/3371856952875409 19 хв ·
Подивилась на те, що відбувалось сьогодні на Софіївський площі і крім огиди нічого не відчула. Покидьки та й все, що можна ще сказати. Зібрання малоросів. Брехливий « головнокомандувач», та группа поющие трусы, це всі його друзі. Це хто Вам дал право насміхатися над головним святом країни?? Хто?? Полуголі дівки та заяць з прапором України. Та нічого в Вас не вийшло, бо ватники не прийшли, а патріоти пішли від Вас в іншу сторону. Весь світ побачить не невдаху президента, а сотни патріотів на Майдані. Так, Ви всі невдахи та потвори. Поки Ви кривлялися на площі, люди шли з портретами своїх загинувших рідних. Донька Ярослава Жураля теж була з портретом свого батька-героя, мужнього воіна , котрого Ви не мій президент покинули, коли він помирав. Два різних свята в одній країні.
Ганьба Вам