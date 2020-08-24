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Наш марш - реальное проявление воли. А не Кравчук и Фокин в ТКГ, - Билецкий. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Бесконечная колонна ветеранов – это реальное проявление воли нации.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацкорпуса, об этом заявил первый командир полка "Азов" и ветеран российско-украинский войны Андрей Билецкий во время Марша Защитников ко Дню Независимости Украины, который сегодня прошел в Киеве.

В марше принимали участие ветераны, волонтеры, полк "Азов" и родственники военных, погибших на Донбассе. В руках участники марша несли украинские флаги и знамена воинских подразделений.

"Бесконечная колонна – это реальное проявление воли нации. А не Кравчук и Фокин в ТКГ. Все, кто заявляют, что украинцы хотят капитулировать и достичь мира любой ценой, говорят неправду. Победа будет за нами. С праздником!" – сказал Андрей Билецкий.

Напомним, что празднование Дня Независимости сейчас продолжается и в других городах Украины. В Харькове, Днепре, Одессе и Львове его отмечают автопробегом – организаторами выступили украинские патриоты и представители полка "Азов".

Наш марш - реальное проявление воли. А не Кравчук и Фокин в ТКГ, - Билецкий 01
Наш марш - реальное проявление воли. А не Кравчук и Фокин в ТКГ, - Билецкий 02

Наш марш - реальное проявление воли. А не Кравчук и Фокин в ТКГ, - Билецкий 03
Наш марш - реальное проявление воли. А не Кравчук и Фокин в ТКГ, - Билецкий 04

Автор: 

День Независимости (1196) Билецкий (239) Национальный корпус (393)


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Топ комментарии
+35
Вот это было проявление воли. А не Бенины куклы. Сравним.

Наш марш - реальное проявление воли. А не Кравчук и Фокин в ТКГ, - Билецкий - Цензор.НЕТ 1917
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24.08.2020 17:33
+31
Наш марш - реальний прояв волі. А не Кравчук і Фокін у ТКГ, - Білецький - Цензор.НЕТ 5438
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24.08.2020 17:40
+28
Наш марш - реальний прояв волі. А не Кравчук і Фокін у ТКГ, - Білецький - Цензор.НЕТ 2010
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24.08.2020 17:44
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Вот это было проявление воли. А не Бенины куклы. Сравним.

Наш марш - реальное проявление воли. А не Кравчук и Фокин в ТКГ, - Билецкий - Цензор.НЕТ 1917
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24.08.2020 17:33 Ответить
Наш марш - реальний прояв волі. А не Кравчук і Фокін у ТКГ, - Білецький - Цензор.НЕТ 2010
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24.08.2020 17:44 Ответить
Наш марш - реальний прояв волі. А не Кравчук і Фокін у ТКГ, - Білецький - Цензор.НЕТ 838
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24.08.2020 17:46 Ответить
билецкий - это тот дядя, который возглавляет чужие протесты, а потом сливает их зелёной власти?
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24.08.2020 17:33 Ответить
Он самый. Его задача -- сливать радикальные протестные настроения. Как и было в Золотом. И около ОПУ. Главное -- чтобы плюшевые мишки и свинки не кончались у спонсора.
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24.08.2020 17:38 Ответить
Ну, хтось же має замінити тягнибока з "свободою" для маніпуляцій патріотизмом та знищення справжніх патріотів.
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24.08.2020 17:44 Ответить
"Радикальный непримиримый националист" однако. Страшный такой

Наш марш - реальний прояв волі. А не Кравчук і Фокін у ТКГ, - Білецький - Цензор.НЕТ 1991
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24.08.2020 17:48 Ответить
Все поїзд пішов,Порох зайняв цю сходинку. тулись не тулись а місця тільки з боку вистачить,.ще б це зрозуміли ті розпорошені виборці з уявними принципами.
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24.08.2020 18:16 Ответить
Та да.Отак і домовляйся з жуліками. "Марш без партійних прапорів і символіки".
Чи треба було,щоб не було прапорів конкретної партії ?
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24.08.2020 18:33 Ответить
"Палітіка мєня нє касается" уже не катит. Этот поезд уже ушел. Теперь это касается всех вменяемых. Пора определяться с кем и за кого.
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24.08.2020 18:44 Ответить
Це те, що раптом виникає, коли необхідно "заболтать" тему. От знову виліз.
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24.08.2020 20:15 Ответить
Я думал что День Независимости 2019 от Бадоева с "поганкой" и "шлюхой" -- это было дно, ниже некуда. Как я ошибался !!!
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24.08.2020 17:35 Ответить
Мужайтесь. До следующих выборов ещё пара парадов точно будет. А там Медведчук прикроет эту лавочку.
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24.08.2020 19:07 Ответить
* "парадов" - в кавычках естессно.
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24.08.2020 19:07 Ответить
и без него понятно, кравчука и фокина с ткг надо гнать сцаными штанами сивухи.
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24.08.2020 17:36 Ответить
ну ты гонишь..а какие есть другие варианты?Чё первый президент,давший стране независимость,и вместе с крымом тебе не то?!
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24.08.2020 18:43 Ответить
Слава Україні!!!
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24.08.2020 17:36 Ответить
Наш марш - реальний прояв волі. А не Кравчук і Фокін у ТКГ, - Білецький - Цензор.НЕТ 7535
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24.08.2020 17:42 Ответить
Наш марш - реальний прояв волі. А не Кравчук і Фокін у ТКГ, - Білецький - Цензор.НЕТ 5438
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24.08.2020 17:40 Ответить
страшно что нет молодых политиков такого уровня
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24.08.2020 18:50 Ответить
И слава Богу, что нет именно "этого уровня". Совок должен издохнуть окончательно с этими старыми маразматиками.
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24.08.2020 18:55 Ответить
кто тогда,варианты? или языком только
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24.08.2020 19:24 Ответить
и слава какому богу,в честь чего слава
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24.08.2020 19:25 Ответить
Наш марш - реальний прояв волі. А не Кравчук і Фокін у ТКГ, - Білецький - Цензор.НЕТ 3066
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24.08.2020 20:00 Ответить
Взагалі то, треба було співпрацювати з проукраїнським президентом.
А тепер вважаю, що кравчучка, фокін і кубло зрадників в раді - плід ваших діянь.
Попереду знову боротьба. Хоча я думала, що Майдан цю внутрішню проблему закрив.
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24.08.2020 17:41 Ответить
президент давший стране независимость-зрадник? у Вас шизофрения?
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24.08.2020 18:51 Ответить
Вообще-то Декларацию приняла именно Рада. А не президент. Это президент все никак не мог решить -- он к умным или к красивым. А вот гиперинфляцию 90х дал именно он. И ядерный щит профукал этот "великий стратег".
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24.08.2020 18:59 Ответить
Я готовий до Майдану, але запевняю всіх що - кровопролиття не буде, закричав переляканим нестямним хрипким голосом екс- клоун а тепер продажний ... резидент (кремлівський), ЗЕбіл капітулянт. Мабуть тому що як тільки з'являться перші ознаки "грізного Майдану" він зразу ж екстрено за сценарієм кривавого ЗЕКА втече в дружню йому паРашу, на рясні хліба свого повелителя )(уйла. А він вже своєю відданістю кремлю і капітуляцією України за кремлівською формулою ШВАЙНмайера сповна чесно заробив свої криваві кремлівські срібняки для Іуди. А також безбідне проживання з пропискою в центрі мацкви з видом на фашистське лігво кремль. І навіть гарантоване право на посаду головного придворного клоуна у кремлівських фашистів )(уйла ...
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24.08.2020 19:34 Ответить
КРАВчук нічого не давав , тому і прізвище в нього таке.
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24.08.2020 19:09 Ответить
Закопайся, звідки виліз.
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24.08.2020 20:18 Ответить
Вся влада в Україні повинна бути в руках націоналістів!
Вся!
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24.08.2020 17:44 Ответить
А співачка Руслана на Вашу думку націоналістка?
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24.08.2020 17:48 Ответить
вже не - вона легла " на зелений матрас "...продалася, але одяг ще не купила...
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24.08.2020 17:55 Ответить
Вона ніколи нею і не була.
Наш марш - реальний прояв волі. А не Кравчук і Фокін у ТКГ, - Білецький - Цензор.НЕТ 1440
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24.08.2020 17:58 Ответить
хтось у цій сучці народженній каналом та розкрученій каналом Інтер сумнівався?
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24.08.2020 18:11 Ответить
З самого початку її роль була гапонівська. Після майдану вона раптово зникає, і появляється в Донецьку разом з терористами.
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24.08.2020 19:23 Ответить
А этот Андрюша опущенный в СИЗО Харькова по твоему "националист" ? ))) он шнырь ментовский.
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24.08.2020 17:49 Ответить
Осталось только понять, где они. Бо те, что себя называют националистами сейчас, имеют абсолютно совковые взгляды и га солержании особ весьма далеких от интересов Украины.
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24.08.2020 17:49 Ответить
Задача от Бени была ЗуГРЭС, а не фланги.
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24.08.2020 17:56 Ответить
що вчергове доводить: ще влітку 14-го боєздатної армії в Україні не було. Я ще пригадую, як в ту пору ціла бригада, яка дислокувалась в одній оьластей західної України - не дійшовши визначених Генштабом позицій на фронті, драпонула додому...
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24.08.2020 17:57 Ответить
Было и такое. Ловили их по всей Украине.
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24.08.2020 18:05 Ответить
как бегали за президентом помним, больше ничего.
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24.08.2020 17:52 Ответить
Кравчука з Фікіним чайком від Пуйла напоїти -"Клинические данные указывают на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное вещество еще не известно", - говорится в заявлении больницы.

Для выяснения вещества доктора назначили еще один обширный анализ. Действие токсина в организме было доказано несколькими независимыми исследованиями, рассказали в больнице.
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24.08.2020 17:52 Ответить
Це одній мені так сьогодні не вистачало справжнього параду?
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24.08.2020 17:57 Ответить
Нет. До сих пор не забуду чувств, когда весь Хрещатик кричит "Дякую, рідненькі!" ветеранской коробке в 2018 году. До слез.
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24.08.2020 18:03 Ответить
Собаков відпустив домашнього песика Андрюшу на прогулянку. Андрюша і радий! прогулянка без ланцюжка! може ще дозволять йому щось пролаяти перед людьми.
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24.08.2020 18:03 Ответить
блохи в ньому йому підказують, що може бути в ЗЕкомпашці зрадників
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24.08.2020 18:09 Ответить
Название акции отличное: "Ні зрадникам та колаборантам".
Но возникает вопрос:
Билецкий не хочет с Кивой по поводу новой организации "Патриоты Украины" поговорить?
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24.08.2020 18:50 Ответить
это точно)) будет не удивительно,оба лица с пониженной политической ответственностью
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24.08.2020 18:53 Ответить
вы питоры, приведшие к власти главпитора. сгиньте аваковские высеры
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24.08.2020 18:54 Ответить
ru-билецький, вомбат насіння, михуил - 3 варианта куйла на нашем поле оплаты кремля
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24.08.2020 18:56 Ответить
У нас через продажних кремлівських холуїв таких як втікач в паРашу кривавий ЗЕК - Іуда і який поки ще не втік туди ж екс-клоуна московського ... резидента - ЗЕбіла -капітулянта від яких йде страшна загроза втрати суверенітету Української держави.
Але згідно КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ. СТАТТІ - 17. в якій говориться що __ЗАХИСТ__ суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу. Ось чому український народ має своє святе право на захист рідної Батьківщини, яку за вимогою )(уйла намагаються знищити продажна вища антиукраїнська тимчасова прокремлівська влада з проклятих продажних ЗЕбілів -капітулянтів.
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24.08.2020 19:10 Ответить
Большевики после революции тоже все время маршировали с плакатами. Но они хотя бы делали что-то кроме этого. Тунеядство считалось преступлением в разбитой и голодающей стране.
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24.08.2020 19:35 Ответить
вот и девочки по вызову нарисовались))) давно андрюша не светил свое хлебало на публике)))
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24.08.2020 19:48 Ответить
Они убили четыре тысячи военнослужащих Украины, что бы Украина предоставила им автономию общаться с россией? и вместе с рабиновичем, медведчукоа проводить подрывную работу против Украины.
кравчук вы там не ********* головой с фокиным и розовыми пони.
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24.08.2020 19:49 Ответить
мусора зассали... какое стоять... надо мусорам было дать команду - упасть и не подниматься...
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24.08.2020 20:16 Ответить
УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!
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24.08.2020 20:18 Ответить
забудемо..?

https://www.youtube.com/watch?v=cYZTa9IcCh0&t=1s
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24.08.2020 20:40 Ответить
https://www.facebook.com/nataliya.vetvitskaya?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARD852uGZmNpzL0OYYn47JbsqUbL4AWnYjU9vqJhixrTLaUX3n5suaW--QI3HjtOgTCB0LrVeH7cDKvw&hc_ref=ARRDDWH6SHehd1v76IMzhZXjPX4gLWh7lhqeI-AXwnzPvEQQr4OF59VKn59qv9LRo1U&fref=nf Наш марш - реальний прояв волі. А не Кравчук і Фокін у ТКГ, - Білецький - Цензор.НЕТ 1571Наталія Юсупова
https://www.facebook.com/nataliya.vetvitskaya/posts/3371856952875409 19 хв ·

Подивилась на те, що відбувалось сьогодні на Софіївський площі і крім огиди нічого не відчула. Покидьки та й все, що можна ще сказати. Зібрання малоросів. Брехливий « головнокомандувач», та группа поющие трусы, це всі його друзі. Це хто Вам дал право насміхатися над головним святом країни?? Хто?? Полуголі дівки та заяць з прапором України. Та нічого в Вас не вийшло, бо ватники не прийшли, а патріоти пішли від Вас в іншу сторону. Весь світ побачить не невдаху президента, а сотни патріотів на Майдані. Так, Ви всі невдахи та потвори. Поки Ви кривлялися на площі, люди шли з портретами своїх загинувших рідних. Донька Ярослава Жураля теж була з портретом свого батька-героя, мужнього воіна , котрого Ви не мій президент покинули, коли він помирав. Два різних свята в одній країні.
Ганьба ВамНаш марш - реальний прояв волі. А не Кравчук і Фокін у ТКГ, - Білецький - Цензор.НЕТ 3936Наш марш - реальний прояв волі. А не Кравчук і Фокін у ТКГ, - Білецький - Цензор.НЕТ 3775
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24.08.2020 20:42 Ответить
Кравчука не хвилюють десятки тисяч загиблих воїнів, він як мальчиш-плохіш хоче надати воду окупанту в Крим, щоб фашисти там закріпились безболісно і н6а вічно, він плює на могили героїв. Хто йому надав право говорити за всю Україну?
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25.08.2020 06:29 Ответить
ну що, у 14-му теж непоганий був парад, дотепер не можуть зрозуміти, що агресію треба проявляти на "нулі", а не Хрещатику
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25.08.2020 11:18 Ответить
Они работают на агрессора.
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31.08.2020 21:38 Ответить
 
 