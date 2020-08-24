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Новости Агрессия России против Украины
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С начала суток 24 августа нарушений перемирия на Донбассе не зафиксировано, потерь нет, - штаб ООС

С начала суток 24 августа нарушений перемирия на Донбассе не зафиксировано, потерь нет, - штаб ООС

24 августа, в День Независимости Украины, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "Украинские защитники придерживаются полного и всеобъемлющего режима прекращения огня. Они продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и находятся наготове дать отпор в случае угрозы их жизни или здоровью.

С начала текущих суток в полосах ответственности наших боевых бригад в районе выполнения задач, нарушений со стороны противника не зафиксировано, на всех участках фронта наблюдается тишина.

Среди наших защитников боевых потерь и ранений нет".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, боевых потерь и ранений нет, - штаб ОС

Автор: 

Донбасс (26955) перемирие (1584) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+2
Месяц без смертей и ранений, соя бесится от злобы.
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24.08.2020 17:56
+2
Зебилы реально в это верят?
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24.08.2020 18:19
+1
Ну молодцы чо...
Дали ***** передышку и возможность заняться Беларусью.
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24.08.2020 17:54
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Ну молодцы чо...
Дали ***** передышку и возможность заняться Беларусью.
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24.08.2020 17:54 Ответить
Месяц без смертей и ранений, соя бесится от злобы.
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24.08.2020 17:56 Ответить
ага стоять воїни на Софіївській й спостерігають напівголих баб з танцями - МИР ВО ВСЬОМ МИРІ
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24.08.2020 17:58 Ответить
Щаз тебя заспамят. Такие комменты местным не нравятся...
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24.08.2020 17:59 Ответить
да, такая галиматья нравится только неместным ...
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24.08.2020 18:07 Ответить
Зебилы реально в это верят?
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24.08.2020 18:19 Ответить
Від початку доби 24 серпня порушень перемир'я на Донбасі не зафіксовано, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5249Від початку доби 24 серпня порушень перемир'я на Донбасі не зафіксовано, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4804
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24.08.2020 19:27 Ответить
по-моему, нужно четко разделить -
во-первых, 1) боевые потери и 2) нарушение тишины
1) потери были, совсем недавно вспомните Журавель, медик, Рудик ...
2) нарушение тишины отмечаются каждый день ...
кому они лапшу вешают ? зебилам ?
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24.08.2020 18:12 Ответить
Від початку доби 24 серпня порушень перемир'я на Донбасі не зафіксовано, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 682
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24.08.2020 19:20 Ответить
Від початку доби 24 серпня порушень перемир'я на Донбасі не зафіксовано, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7140
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24.08.2020 19:31 Ответить
Вчера погиб Воин от пули снайпера
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25.08.2020 00:24 Ответить
так і Донбасу нема... Просрали все - ПоДоння, Приазов'я, Кубань, Зелений Клин на Далекому Сході. От чому українці в Україні обирають на президентів лише жидів та осіб з прожиддю? Останній етнічний українець, який правив Україною, був Петро Шелест. Так хоч є що згадати! А після нього нього з року в рік лише занепад, який дедалі поглиблюється...
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25.08.2020 01:07 Ответить
Від початку доби 24 серпня порушень перемир'я на Донбасі не зафіксовано, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5597
24.08.20р. «На Східному фронті без змін» ( «На Восточном фронте без перемен») Від початку доби 24 серпня порушень перемир'я на Донбасі не зафіксовано, втрат поки що немає. штаб ООС. Але лютий ворог російський загарбник продовжує утримувати окуповану їм суверенну українську землю Криму і Донбасу.
2021- 2025 роки. «На Східному фронті без змін» : порушення перемир'я і втрати на Донбасі і інших територіях незначні. А Україна вона і далі строго продовжує додерживаться перемир'я, і вогонь в відповідь не відкриває!
Але лютий ворог російський загарбник він продовжує утримувати окуповану ним суверенну українську землю Криму, Донбасу, Харькова, Запорожья, Херсона, Ніколаєва, Одеси. Проте ...резидент ЗЕбіл - капітулянт авторитетно зазначив, що під час всіх зустрічей в тому числі і останніх він голуб мира чітко розгледів в очах свого господаря )(уйла дуже велике бажання якмога скоріше закінчити війну Кремля.
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25.08.2020 05:54 Ответить
 
 