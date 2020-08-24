С начала суток 24 августа нарушений перемирия на Донбассе не зафиксировано, потерь нет, - штаб ООС

24 августа, в День Независимости Украины, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "Украинские защитники придерживаются полного и всеобъемлющего режима прекращения огня. Они продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и находятся наготове дать отпор в случае угрозы их жизни или здоровью.

С начала текущих суток в полосах ответственности наших боевых бригад в районе выполнения задач, нарушений со стороны противника не зафиксировано, на всех участках фронта наблюдается тишина.

Среди наших защитников боевых потерь и ранений нет".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, боевых потерь и ранений нет, - штаб ОС