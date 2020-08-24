С начала суток 24 августа нарушений перемирия на Донбассе не зафиксировано, потерь нет, - штаб ООС
24 августа, в День Независимости Украины, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В вечерней сводке отмечается: "Украинские защитники придерживаются полного и всеобъемлющего режима прекращения огня. Они продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и находятся наготове дать отпор в случае угрозы их жизни или здоровью.
С начала текущих суток в полосах ответственности наших боевых бригад в районе выполнения задач, нарушений со стороны противника не зафиксировано, на всех участках фронта наблюдается тишина.
Среди наших защитников боевых потерь и ранений нет".
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Дали ***** передышку и возможность заняться Беларусью.
во-первых, 1) боевые потери и 2) нарушение тишины
1) потери были, совсем недавно вспомните Журавель, медик, Рудик ...
2) нарушение тишины отмечаются каждый день ...
кому они лапшу вешают ? зебилам ?
24.08.20р. «На Східному фронті без змін» ( «На Восточном фронте без перемен») Від початку доби 24 серпня порушень перемир'я на Донбасі не зафіксовано, втрат поки що немає. штаб ООС. Але лютий ворог російський загарбник продовжує утримувати окуповану їм суверенну українську землю Криму і Донбасу.
2021- 2025 роки. «На Східному фронті без змін» : порушення перемир'я і втрати на Донбасі і інших територіях незначні. А Україна вона і далі строго продовжує додерживаться перемир'я, і вогонь в відповідь не відкриває!
Але лютий ворог російський загарбник він продовжує утримувати окуповану ним суверенну українську землю Криму, Донбасу, Харькова, Запорожья, Херсона, Ніколаєва, Одеси. Проте ...резидент ЗЕбіл - капітулянт авторитетно зазначив, що під час всіх зустрічей в тому числі і останніх він голуб мира чітко розгледів в очах свого господаря )(уйла дуже велике бажання якмога скоріше закінчити війну Кремля.