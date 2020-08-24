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Новости Революция в Беларуси
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Мы выступаем за посредничество ЕС в урегулировании ситуации в Беларуси, - Зеленский на встрече с Маасом

Мы выступаем за посредничество ЕС в урегулировании ситуации в Беларуси, - Зеленский на встрече с Маасом

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом ситуацию в Беларуси в ходе встречи в понедельник.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом  сообщается на сайте главы украинского государства.

Собеседники отметили близость позиций двух стран по событиям в Беларуси.

"Президент Украины выразил поддержку усилиям Германии и Франции в продвижении идеи посредничестве ЕС с целью урегулирования ситуации в этой стране", - говорится в сообщении.

Также читайте: Лукашенко обсудил с Путиным ситуацию "на западном направлении"

Автор: 

Беларусь (7886) Зеленский (20210) Евросоюз (17060) Маас (213)


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Топ комментарии
+10
Дурна звичка, москалі обговорюють з німцями Україну, ми якогось беника Біларусь.
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24.08.2020 18:29
+7
Вот он Настоящий Президент, а не это тупое недоразумениеМы выступаем за посредничество ЕС в урегулировании ситуации в Беларуси, - Зеленский на встрече с Маасом - Цензор.НЕТ 1797
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24.08.2020 18:43
+6
В оточенні Українців, а не малоросів.
Мы выступаем за посредничество ЕС в урегулировании ситуации в Беларуси, - Зеленский на встрече с Маасом - Цензор.НЕТ 9617
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24.08.2020 18:46
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Правила форума Совет форумчан
Дурна звичка, москалі обговорюють з німцями Україну, ми якогось беника Біларусь.
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24.08.2020 18:29 Ответить
знаєш як було?
- Маас - Шо ж ти твориш, помурок?
- зеленське - А давайте пагаварим про Белорусь.
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24.08.2020 18:46 Ответить
Видать хочет что б Лукашенко на хер послал
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24.08.2020 18:30 Ответить
Ось тільки лукашенка нахєр посилають всі.
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24.08.2020 18:34 Ответить
Посредничество? Ты у себя ничего порешать не в состоянии.
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24.08.2020 18:30 Ответить
https://twitter.com/SerhiySPulsar

https://twitter.com/SerhiySPulsar Pulsarman Project https://twitter.com/SerhiySPulsar @SerhiySPulsar https://twitter.com/SerhiySPulsar/status/1297906903763374080 47 мин

Хто з чого виріс, а хто і переріс:
Кравчук - безхребетні малороські комуняки,
Кучма -злодійкуваті червоні директори,
Ющенко і Порошенко - комсомольці, прихильні до України,
Янукович - червоні бандюки в законі,
Зеленський - піонери і жовтенята
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24.08.2020 18:30 Ответить
зустріч ануса з анусом немає перспективи.
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24.08.2020 18:31 Ответить
https://ua.news/ua/rossyya-yspytaet-svoyu-vaktsynu-ot-koronavyrusa-na-belarusah/ Росія випробує свою вакцину від коронавірусу на білорусах

Білорусь стане першою країною, куди РФ поставить свою вакцину від коронавірусу для третього етапу її випробувань, а потім і для масової вакцинації. Про це особисто домовилися Путін і Лукашенко.
Як повідомляє інформагентство https://www.belta.by/president/view/lukashenko-i-putin-obsudili-situatsiju-vnutri-i-vokrug-belarusi-i-borbu-s-koronavirusom-403968-2020/ БелТА з посиланням на прес-службу білоруського лідера, відповідна телефонна розмова Путіна і Лукашенка відбулася 24 серпня. Вони обговорили ситуацію всередині Білорусі і в світі, «особливо на західному напрямку», а також питання боротьби з коронавірусом. У цьому ключі була укладена домовленість, що громадяни Білорусі в добровільному порядку візьмуть участь в третьому етапі випробувань вакцини від коронавірусу, виробленої в Російській Федерації. Також Білорусь стане першою країною, куди буде поставлена ​​дана вакцина.
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24.08.2020 18:31 Ответить
ПС. Навальний вже випробував вакцину на собі. Коронавірусом не захворів. Отже вакцина дієва !!!!
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24.08.2020 18:32 Ответить
Мы выступаем за посредничество ЕС в урегулировании ситуации в Беларуси, - Зеленский на встрече с Маасом - Цензор.НЕТ 9060
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24.08.2020 18:59 Ответить
https://twitter.com/skskskaaaaaaa
https://twitter.com/skskskaaaaaaa
https://twitter.com/skskskaaaaaaa ШОК https://twitter.com/skskskaaaaaaa директора паніки https://twitter.com/skskskaaaaaaa @skskskaaaaaaa https://twitter.com/skskskaaaaaaa/status/1297625338336419843 20 ч

По Беларуси, в центре Европы ходит психиатрический больной, у которого в заложниках вся страна.
У нас в Киеве, в Центе Европы ходит олигофрен, предположительно наркоман, у которого в заложниках вся страна. ******!
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24.08.2020 19:09 Ответить
У німця батько, мабуть, захоплювався японською поезією.
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24.08.2020 18:32 Ответить
Вовік, тобі треба буде ще й заяву по отруєнню опозіціонера у Рашистській імперії зробити - це до Нормандії , приколись! а ще зрада на тобі висить ,,, На тебе Захід вже дивиться як на,,,, сам додумай
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24.08.2020 18:34 Ответить
твої заяви й нашим й вашим - це як в ЛУЖУ ПУКНУТЬ й для тих й для інших
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24.08.2020 18:36 Ответить
Лукашенко вчора став "президентом ОМОНу", а Зеленський сьогодні - "президентом шоу-бізу"
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24.08.2020 18:36 Ответить
Подозреваемый в госизмене "президент" Зеленский , как говорит твой советничек Дубинский , ты зашкварился ! Какое посредничество в Беларуси ? К суду готовься !
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24.08.2020 18:37 Ответить
Ти гля) дома все порішало вже в Білорусі порядок наводе.
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24.08.2020 18:43 Ответить
Вот он Настоящий Президент, а не это тупое недоразумениеМы выступаем за посредничество ЕС в урегулировании ситуации в Беларуси, - Зеленский на встрече с Маасом - Цензор.НЕТ 1797
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24.08.2020 18:43 Ответить
В оточенні Українців, а не малоросів.
Мы выступаем за посредничество ЕС в урегулировании ситуации в Беларуси, - Зеленский на встрече с Маасом - Цензор.НЕТ 9617
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24.08.2020 18:46 Ответить
Цей недомірок якоїсь холєри лізе з білоруськими проблемами,а свої вже забув...Колись казав - припиню війну на Донбасі,а зараз "мріє про роки там тиші"...
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24.08.2020 18:43 Ответить
- Вини, а если свинья не согласится?
- А кто тебя спрашивать будет!
Мы выступаем за посредничество ЕС в урегулировании ситуации в Беларуси, - Зеленский на встрече с Маасом - Цензор.НЕТ 7524
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24.08.2020 18:49 Ответить
МИД БССР Зеленскаму - Пошелтынах#й Чмо!
Мы выступаем за посредничество ЕС в урегулировании ситуации в Беларуси, - Зеленский на встрече с Маасом - Цензор.НЕТ 7841 Чмо сглотнет и будет дальше очко мостить на два стула
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24.08.2020 18:54 Ответить
Шо опять?
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24.08.2020 18:55 Ответить
Мы выступаем за посредничество ЕС в урегулировании ситуации в Беларуси, - Зеленский на встрече с Маасом - Цензор.НЕТ 2828
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24.08.2020 19:00 Ответить
навіть за ручки не взялись, як раніше бувало.
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24.08.2020 19:06 Ответить
Если Германия станет посредником, то Лукашенко не о чем волноваться - будет править пока Коленька его ногой под зад с трона не спихнет.
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24.08.2020 19:02 Ответить
Мы выступаем за посредничество ЕС в урегулировании ситуации в Беларуси, - Зеленский на встрече с Маасом - Цензор.НЕТ 2080
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24.08.2020 19:05 Ответить
Мы выступаем за посредничество ЕС в урегулировании ситуации в Беларуси, - Зеленский на встрече с Маасом - Цензор.НЕТ 1615
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24.08.2020 19:02 Ответить
зе-питор
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24.08.2020 19:08 Ответить
буба - ты сливай Украину и зови ЕС...
при все красивых слвах - тебя, занюнаное и приказапленое давно колонули.
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24.08.2020 19:39 Ответить
Балтійсько - Чорноморська Конфедерація, чи Інтермаріум вирішить проблеми Полоцького Воєводства.
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24.08.2020 19:47 Ответить
Особистий бізнес, це не вся Україна.... чому тільки 16%:?
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24.08.2020 20:36 Ответить
Я понял одно- ЕС совершенно не разбираются в этом вопросе. Также как и не разбираются в вопросе "Украина". Смысл в том, что, нравится это кому то или нет, но белорусы выступают только за смену Лукашенко. И всё на этом, т.е. не изменения вектора на запад, не отстранения от России и т.д. А только за смену Лукашенко, хоть в пользу кого. Неважно! РФ и Лукашенко пытается всё это преобразовать в другую плоскость, раскручивая свою пропаганду о направленном векторе протестующих именно против РФ. Отсюда и риторика об угрозе с западных границ и прочие страшилки для белорусов. ЕС этой пропаганде подыгрывает, поэтому и звонит путьке по вопросам РБ, поэтому и заявляет о недопущении "второй Украины". Хотя правда такова, что причины, и ход событий, и цель совершенно разные. Но они из-за своей тупости играют в пользу путьки и луки, подтверждая их посылы к протестующим белорусам !
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24.08.2020 20:50 Ответить
Молодец конечно что сказал европейцам - ******* с Беларусью сами. Но как глава государства, он должен был сказать как Украина относится к этим событиям и как Украина собирается действовать по отношению к режиму Лукашенко, ни Германия ни Франция, не нуждаются в его одобрении или похвале.
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24.08.2020 21:40 Ответить
из-за посредничества рашистских подельников из Германии, Украина потеряла часть територи .было создано прорашистское ордло и убито почти 15000человек
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24.08.2020 22:04 Ответить
 
 