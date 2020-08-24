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Мы выступаем за посредничество ЕС в урегулировании ситуации в Беларуси, - Зеленский на встрече с Маасом
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом ситуацию в Беларуси в ходе встречи в понедельник.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте главы украинского государства.
Собеседники отметили близость позиций двух стран по событиям в Беларуси.
"Президент Украины выразил поддержку усилиям Германии и Франции в продвижении идеи посредничестве ЕС с целью урегулирования ситуации в этой стране", - говорится в сообщении.
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- Маас - Шо ж ти твориш, помурок?
- зеленське - А давайте пагаварим про Белорусь.
https://twitter.com/SerhiySPulsar Pulsarman Project https://twitter.com/SerhiySPulsar @SerhiySPulsar https://twitter.com/SerhiySPulsar/status/1297906903763374080 47 мин
Хто з чого виріс, а хто і переріс:
Кравчук - безхребетні малороські комуняки,
Кучма -злодійкуваті червоні директори,
Ющенко і Порошенко - комсомольці, прихильні до України,
Янукович - червоні бандюки в законі,
Зеленський - піонери і жовтенята
Білорусь стане першою країною, куди РФ поставить свою вакцину від коронавірусу для третього етапу її випробувань, а потім і для масової вакцинації. Про це особисто домовилися Путін і Лукашенко.
Як повідомляє інформагентство https://www.belta.by/president/view/lukashenko-i-putin-obsudili-situatsiju-vnutri-i-vokrug-belarusi-i-borbu-s-koronavirusom-403968-2020/ БелТА з посиланням на прес-службу білоруського лідера, відповідна телефонна розмова Путіна і Лукашенка відбулася 24 серпня. Вони обговорили ситуацію всередині Білорусі і в світі, «особливо на західному напрямку», а також питання боротьби з коронавірусом. У цьому ключі була укладена домовленість, що громадяни Білорусі в добровільному порядку візьмуть участь в третьому етапі випробувань вакцини від коронавірусу, виробленої в Російській Федерації. Також Білорусь стане першою країною, куди буде поставлена дана вакцина.
https://twitter.com/skskskaaaaaaa
https://twitter.com/skskskaaaaaaa ШОК https://twitter.com/skskskaaaaaaa директора паніки https://twitter.com/skskskaaaaaaa @skskskaaaaaaa https://twitter.com/skskskaaaaaaa/status/1297625338336419843 20 ч
По Беларуси, в центре Европы ходит психиатрический больной, у которого в заложниках вся страна.
У нас в Киеве, в Центе Европы ходит олигофрен, предположительно наркоман, у которого в заложниках вся страна. ******!
- А кто тебя спрашивать будет!
Чмо сглотнет и будет дальше очко мостить на два стула
при все красивых слвах - тебя, занюнаное и приказапленое давно колонули.