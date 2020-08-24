Лукашенко отправил в отставку осудившего насилие в отношении протестующих посла Беларуси в Словакии Лещеню

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко освободил от должности посла республики в Словакии Игоря Лещеню, который публично выступил с осуждением насилия в отношении участников массовых акций протеста.

"Игорь Лещеня освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Беларусь в Словацкой Республике. Соответствующий указ подписал захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на агентство БелТА.

Как сообщалось, 16 августа Лещеня выступил против насильственного разгона акций протестов против объявленной Центральной избирательной комиссией победы на президентских выборах Александра Лукашенко, возглавляющего страну с 1994 года.

"Как и все белорусы, я шокирован историями о пытках и избиении моих сограждан", - заявил белорусский дипломат.

Лещеня также сказал, что он солидарен с теми, кто вышел на улицы белорусских городов в ходе мирных акций с требованием, чтобы их голос был услышан. Акции протеста несогласных с объявленными итогами выборов президента Беларуси, согласно которым Лукашенко набрал 80% голосов, проходят в стране после основного дня голосования 9 августа.

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18 августа стало известно, что Лещеня подал заявление об отставке. "Это - логичный шаг, поскольку как посол я назначен действующим президентом и предполагается, что должен проводить определенную им политику. МИД считает, что выраженная в моем заявлении гражданская позиция вышла за эти рамки", - сказал сам дипломат порталу TUT.BY.

В МИД Беларуси Лещеня работает с 1994 года. Занимал различные посты в аппарате ведомства, работал послом в ряде стран. С 2002 по 2006 годы был помощником президента по внешнеполитическим и внешнеэкономическим вопросам. Послом в Словакии был назначен в 2016 году.