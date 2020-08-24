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Шмыгаль обсудил с главой МИД Германии Маасом сотрудничество в энергетике, авиации и проведение совместного экономического форума

Премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе встречи с федеральным Министром иностранных дел Германии Хайко Маасом в понедельник выразил надежду на завершение процесса заключения Соглашения о Совместном авиационном пространстве между Украиной и ЕС уже в ближайшее время.

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте украинского правительства.

"Мы понимаем трудности, но готовы приложить максимальные усилия для подписания этого документа. Это стало бы конкретным инструментом содействия восстановлению авиационного сектора, который серьезно пострадал от пандемии как в Украине, так и в ЕС", - сказал Шмыгаль.

Премьер также подчеркнул, что правительство планирует до конца месяца подписать с Федеральным министерством экономики и энергетики Германии совместное заявление о начале сотрудничества в сфере энергетики. "Ожидаем в рамках такого партнерства также поддержки Германии в вопросе трансформации угольных регионов Украины", - отметил глава правительства.

Шмыгаль обсудил с главой МИД Германии Маасом сотрудничество в энергетике, авиации и проведение совместного экономического форума 01

Шмыгаль рассказал Маасу, что правительство Украины уже начало подготовку годовой национальной программы на 2021 год, где особое внимание будет уделено переводу сектора безопасности и обороны Украины на стандарты НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы выступаем за посредничество ЕС в урегулировании ситуации в Беларуси, - Зеленский на встрече с Маасом

Также стороны обсудили вопросы проведения четвертого украинско-германского экономического форума в Берлине в 2021 году. "Опыт трех предыдущих форумов показал, что такие мероприятия с участием высших должностных лиц обеих стран предоставляют мощные импульсы для построения двусторонней доверия", - отметил глава украинского правительства.

Он подчеркнул, что Соглашение об ассоциации с ЕС остается одним из основных инструментов внедрения системных изменений в Украине. "Сейчас по поручению президента правительство готовит концепцию обновления Соглашения, чтобы оно соответствовало уровню наших отношений с ЕС. Правительство намерено учитывать интересы украинского бизнеса, который стремится более широко использовать возможности углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли с ЕС", - сказал Шмыгаль, добавив, что наработанные предложения Украина планирует представить ЕС во время заседания Совета ассоциации в декабре текущего года.

Со своей стороны Маас отметил, что Германия будет и в дальнейшем поддерживать Украину в рамках Нормандского формата, а также продолжит помогать с внедрением европейских реформ в Украине. Он также отметил, что Германия готова оказать всестороннюю поддержку Украине во время своего председательства в Совете ЕС, который продлится до конца 2020 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главы МИД Германии и Франции поддержали проведение переговоров министров иностранных дел Нормандского формата: встреча ожидается в сентябре, - Кулеба

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Германия (6926) сотрудничество (749) Маас (213) Шмыгаль Денис (2669)


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шмыгаль?а,это тот придурок,что считает дефицит бюджета в 300 миллиардов не дырой этого же бюджета))
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24.08.2020 19:53 Ответить
Почему шмыгаль дурачок, дурачки это те кого он обчистил.
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24.08.2020 20:19 Ответить
Зебильня пытается пересмотреть договор о ЗСТ с ЕС в пользу Игорь Валєрича с Ринат леонидычем.
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24.08.2020 19:55 Ответить
Якщо уважно прочитати цю статтю, то побачите відсутність результату. Все переноситься на потім.
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24.08.2020 19:57 Ответить
Господин Маас держитесь подальше от жулика Шмыгаля у него даже фамилия кричит что он жулик . Такой шмыгаль может и карманы обчистить.
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24.08.2020 20:17 Ответить
Походження прізвища ШМИГАЛЬ
Від апел. шмиґа, який у говорах Карп, регіону озн. "дрючок, що замінює полоз у полусанках"
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24.08.2020 20:28 Ответить
Генеральний конструктор ДержККБ "Луч" Олег Коростельов отримав звання Героя України https://defence-ua.com/news/generalnij_konstruktor_derzhkkb_luch_oleg_korostelov_otrimav_zvannja_geroja_ukrajini-1482.html
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24.08.2020 20:31 Ответить
 
 