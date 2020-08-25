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Новости День Независимости
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БЕЗ ЦЕНЗУРЫ в прямом эфире: День Независимости. Праздник для людей. Корпоратив Зе-власти. ВИДЕО

Слава Украине! Сегодня на праздничном стриме БЕЗ ЦЕНЗУРЫ поговорим о самом главном и скандальном.

В столице на День Независимости состоялся большой Марш защитников - десятки тысяч людей прошли от парка Шевченко до Крещатика. Между тем, утром на Софийской площади состоялись официальные мероприятия с участием президента Владимира Зеленского. И эти два события очень отличались по сути и духу.

- Нам не "какая разница"! Что и кому показал народный мегамарш ко Дню Независимости;

- Как Офис президента превратил праздник Дня Независимости в уродливое унижение;

- Что в праздничной речи наговорил президент?

- Как официальные торжества при участии президента превратились в корпоратив с Веркой Сердючкой и "шлепками"?

Есть что сказать обо всем увиденном и услышанном? Пишите в комментариях, ставьте лайк этому видео и не забывайте - мы с вами вместе отвоевываем украинский Youtube!

Автор: 

День Независимости (1196) Буткевич Богдан (433)


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Топ комментарии
+43
БЕЗ ЦЕНЗУРЫ в прямом эфире: День независимости. Праздник для людей. Корпоратив Зе-власти - Цензор.НЕТ 3048
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25.08.2020 21:14
+42
БЕЗ ЦЕНЗУРЫ в прямом эфире: День независимости. Праздник для людей. Корпоратив Зе-власти - Цензор.НЕТ 3281
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25.08.2020 21:05
+42
БЕЗ ЦЕНЗУРЫ в прямом эфире: День независимости. Праздник для людей. Корпоратив Зе-власти - Цензор.НЕТ 1858
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25.08.2020 21:11
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уважаю самокритичных людей и если "Цензор" помойка то чего захаживаешь сюда
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27.08.2020 11:29 Ответить
поржать с таких как ты клоунов-порохоботов
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05.09.2020 21:32 Ответить
Маленькая Дочка погибшего героя Журавля, несёт портрет батька, в глазах слёзы у ребёнка.

А в это время зеленский скачет вместе с полуголыми зайцами и попсой, таней либерман, монатик, и т.д. в день Независимости Украины.
нелох ты тупое чмо.
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26.08.2020 11:56 Ответить
чесно кажучі я все чекав що знайдутьсянормальні люди . які. припинять цей огидний балаган
. але я забув. що українці вже звикли до того. що їх т.зв. президент зробив з них світове посміховище. ну що ж. ви дозволили цк разом.
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26.08.2020 14:52 Ответить
Хтось може сказати, скільки людей було на Марші захисників, і скільки на голосракому концерті?
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26.08.2020 15:18 Ответить
Коли побачу, що на голосракі концерти приходить менше, ніж на ходу патріотів, можна буде сказати, що україці почали думати головою.
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26.08.2020 15:28 Ответить
поржать с убогих порохоботов, когда они с усердием пытаються вылизать до блеска очко своему предводителю - Мародеру. Это также касается и главного редактора - Бутусова
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01.09.2020 13:17 Ответить
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