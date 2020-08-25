БЕЗ ЦЕНЗУРЫ в прямом эфире: День Независимости. Праздник для людей. Корпоратив Зе-власти. ВИДЕО

Слава Украине! Сегодня на праздничном стриме БЕЗ ЦЕНЗУРЫ поговорим о самом главном и скандальном.

В столице на День Независимости состоялся большой Марш защитников - десятки тысяч людей прошли от парка Шевченко до Крещатика. Между тем, утром на Софийской площади состоялись официальные мероприятия с участием президента Владимира Зеленского. И эти два события очень отличались по сути и духу.

- Нам не "какая разница"! Что и кому показал народный мегамарш ко Дню Независимости;

- Как Офис президента превратил праздник Дня Независимости в уродливое унижение;

- Что в праздничной речи наговорил президент?

- Как официальные торжества при участии президента превратились в корпоратив с Веркой Сердючкой и "шлепками"?

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