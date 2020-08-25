БЕЗ ЦЕНЗУРЫ в прямом эфире: День Независимости. Праздник для людей. Корпоратив Зе-власти. ВИДЕО
Слава Украине! Сегодня на праздничном стриме БЕЗ ЦЕНЗУРЫ поговорим о самом главном и скандальном.
В столице на День Независимости состоялся большой Марш защитников - десятки тысяч людей прошли от парка Шевченко до Крещатика. Между тем, утром на Софийской площади состоялись официальные мероприятия с участием президента Владимира Зеленского. И эти два события очень отличались по сути и духу.
- Нам не "какая разница"! Что и кому показал народный мегамарш ко Дню Независимости;
- Как Офис президента превратил праздник Дня Независимости в уродливое унижение;
- Что в праздничной речи наговорил президент?
- Как официальные торжества при участии президента превратились в корпоратив с Веркой Сердючкой и "шлепками"?
Есть что сказать обо всем увиденном и услышанном? Пишите в комментариях, ставьте лайк этому видео и не забывайте - мы с вами вместе отвоевываем украинский Youtube!
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А в это время зеленский скачет вместе с полуголыми зайцами и попсой, таней либерман, монатик, и т.д. в день Независимости Украины.
нелох ты тупое чмо.
. але я забув. що українці вже звикли до того. що їх т.зв. президент зробив з них світове посміховище. ну що ж. ви дозволили цк разом.