В общежитии военного полигона "Десна" прогремел взрыв, один человек погиб, двое травмированы. ФОТО
На территории 169-го Учебного центра "Десна" в понедельник вечером в одном из общежитий произошел взрыв, в результате которого один военный погиб, еще двое получили травмы.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе полигона в Фейсбуке.
"Сегодня около 17:30, во внеслужебное время, в одном из общежитий, в результате личной невнимательности и пренебрежения мерами безопасности военнослужащих, произошел взрыв. В результате один военнослужащий погиб, еще двое получили ранения различной степени тяжести. Также пострадала гражданская девушка, которая находилась в гостях у одного из военнослужащих. Сейчас она находится в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении
В сообщении отмечается, что все пострадавшие были оперативно доставлены в медицинские учреждения, где им была оказана медицинская помощь.
На месте взрыва работает следственная группа Нацполиции Украины.
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Учбова панцерна , для ЦГВ та ЮГВ.
Хочешь подержать? Только не не взрывай - стены недавно покрашены.
Или как было? После службы уже так успели ужраться что-ли? Или выходной был?