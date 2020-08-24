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В общежитии военного полигона "Десна" прогремел взрыв, один человек погиб, двое травмированы. ФОТО

На территории 169-го Учебного центра "Десна" в понедельник вечером в одном из общежитий произошел взрыв, в результате которого один военный погиб, еще двое получили травмы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе полигона в Фейсбуке.

"Сегодня около 17:30, во внеслужебное время, в одном из общежитий, в результате личной невнимательности и пренебрежения мерами безопасности военнослужащих, произошел взрыв. В результате один военнослужащий погиб, еще двое получили ранения различной степени тяжести. Также пострадала гражданская девушка, которая находилась в гостях у одного из военнослужащих. Сейчас она находится в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении 

В сообщении отмечается, что все пострадавшие были оперативно доставлены в медицинские учреждения, где им была оказана медицинская помощь.

На месте взрыва работает следственная группа Нацполиции Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пожар на военном полигоне на Черниговщине: пострадали 3 человека

В общежитии военного полигона Десна прогремел взрыв, один человек погиб, двое травмированы 01

Автор: 

взрыв (6724) Черниговщина (1485) полигон (337)


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Топ комментарии
+10
Це дуже добре відома "учєбка" з часів СРСР.
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24.08.2020 20:45
+10
Гуртожиток, дівчина, значить не солдати строковики, теніку безпеки з гранатами ніхто не відміняв.
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24.08.2020 20:47
+7
Хто в ;Десні; служив- той у цирку не сміється.
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24.08.2020 20:58
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Це дуже добре відома "учєбка" з часів СРСР.
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24.08.2020 20:45 Ответить
Хто в ;Десні; служив- той у цирку не сміється.
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24.08.2020 20:58 Ответить
Лучше жопой сесть в костер, чем попасть служить в Остер.
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24.08.2020 23:45 Ответить
Раніше цю учбову дивізію звали ДДД -- Дика Деснянська Дивізія .
Учбова панцерна , для ЦГВ та ЮГВ.
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24.08.2020 21:24 Ответить
...лучше опой сесть в костер, чем попасть служить в Остер
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24.08.2020 21:49 Ответить
Гуртожиток, дівчина, значить не солдати строковики, теніку безпеки з гранатами ніхто не відміняв.
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24.08.2020 20:47 Ответить
Смотри шо у мну есть.

Хочешь подержать? Только не не взрывай - стены недавно покрашены.

Или как было? После службы уже так успели ужраться что-ли? Или выходной был?
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24.08.2020 20:51 Ответить
Так державне свято сьогодні.
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24.08.2020 21:10 Ответить
Яке борделло! Дєффці гранату показували.
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24.08.2020 21:26 Ответить
снялы шлюху - показувалы гранату..... ))
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24.08.2020 21:30 Ответить
в мире животных...каждый третий контрактник - дебил...
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24.08.2020 21:33 Ответить
граната в комнате общаги ? повыпендривался перед девушкой?
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24.08.2020 21:40 Ответить
В общежитии военного полигона "Десна" прогремел взрыв, один человек погиб, двое травмированы - Цензор.НЕТ 6776
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25.08.2020 00:23 Ответить
Лучше ........долбить сосну чем идти служить в Десну))...
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24.08.2020 21:44 Ответить
Тільки сьогодні на Марші хлопці про Десну розповідали, аж серце зжалося
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24.08.2020 21:54 Ответить
В мене син зараз у Десні, який жах
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24.08.2020 23:34 Ответить
... в результате...пренебрежения мерами безопасности Источник: https://censor.net/n3215565 Ну какие там еще меры безопасности когда в выходной праздничный день нужно снять проститутку и набухаться в хлам?
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25.08.2020 01:27 Ответить
Эти дебилы там все с гранатами ходят!!! У меня товарища послали то ли туда, то ли в похожую учебку в 2015 году, так он приехал в шоке: у КАЖДОГО из кармана торчит граната. Курить с ней ходят, в туалет, крутят их...
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25.08.2020 10:07 Ответить
Горілка і дівчата- вибухова суміш.
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25.08.2020 10:18 Ответить
дівчата с гранатами...
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25.08.2020 13:18 Ответить
Это действительно была граната
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25.08.2020 10:18 Ответить
 
 