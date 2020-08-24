В общежитии военного полигона "Десна" прогремел взрыв, один человек погиб, двое травмированы. ФОТО

На территории 169-го Учебного центра "Десна" в понедельник вечером в одном из общежитий произошел взрыв, в результате которого один военный погиб, еще двое получили травмы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе полигона в Фейсбуке.

"Сегодня около 17:30, во внеслужебное время, в одном из общежитий, в результате личной невнимательности и пренебрежения мерами безопасности военнослужащих, произошел взрыв. В результате один военнослужащий погиб, еще двое получили ранения различной степени тяжести. Также пострадала гражданская девушка, которая находилась в гостях у одного из военнослужащих. Сейчас она находится в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении

В сообщении отмечается, что все пострадавшие были оперативно доставлены в медицинские учреждения, где им была оказана медицинская помощь.

На месте взрыва работает следственная группа Нацполиции Украины.

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