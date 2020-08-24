Есть силы, которые не допустят капитуляции зеленой власти перед Россией, - Турчинов во время митинга
Наш долг перед Украиной - быть выше узкопартийных интересов, чтобы объединиться против общих врагов для создания могущественной, свободной, независимой страны.
Об этом сказал руководитель штаба "Европейской Солидарности" Александр Турчинов, выступая на митинге после окончания многотысячного Марша Независимости, сообщили в пресс-службе Турчинова.
По его словам, сегодня настоящие патриоты - ветераны, военные и гражданские прошли по Крещатику, "где власть второй год подряд боится проводить военные парады".
"Невероятное количество участников марша показало, что в Украине есть силы, способные защитить нашу независимость от внешних и внутренних врагов, не допустить капитуляции зеленой власти перед Россией", - отметил Турчинов.
По его словам, одними маршами невозможно остановить разрушение экономики и обороноспособности страны "ватными невеждами и дилетантами". "Необходимы мобилизация и объединение всех проукраинских патриотических сил: партий и движений, общественных организаций и всех неравнодушных украинцев, готовых защищать свою страну", - отметил руководитель штаба "Европейской Солидарности".
"Мы вместе должны остановить сползание страны в пропасть социально-экономической катастрофы, обеспечить освобождение Донбасса и Крыма на условиях Украины, а не российского агрессора; восстановить путь в ЕС и НАТО, обеспечить обороноспособность страны, силу и славу нашей армии, надежно защитить украинские национальные интересы в мире", - сказал Турчинов, добавив, что вместе "мы смоем зеленую плесень с тела нашей Украины".
"В единстве - наша сила, в единстве - наш путь к победе! Объединимся и победим!" - резюмировал он.
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По другому не вміють.
ПОРОсята ...
Сложно, правда. А по пацанячему, по кварталовски просто
Те, кто его осмысленно поддерживает, должны быть изолированы, обработаны и экстрадированы на Роисю.
Может это у него такая многоходовочка ?
все шару ищите - та не ее....
либо руки ноги и сами - либо под кацапней....
тому и серце томить...
Ха ха, чого і варто було очікувати.
На кожному телеканалі перед випускним редактором сидить сиренька, непомітна русня, яка фільтрує контент.
Ніякої "війни", тільки "канфлікт" і"нам нужин мір".
Всі ********** в курсі, але мовчать.
Свинопсячі цензори введені в рамках домовленостей власників-олігархів з русньою про "заспокоєння України".
Це зведена інформація від чотирьох джерел.
"коли падаль московська атакували Крим" презом та головнокомандуючим ЗСУ був твій любий овощ, а ти де був? мабуть з азировим на антимайдані пужав лохів геями...
между прочим огонь на поражение мог и имел право открывать любой солдат, матрос, в соответствии в уставом несения службы...тем более при нападении на воинскую часть...тут президент и не нужен... и здесь имеет место нарушение присяги, открыть огонь на поражение- значило полномасштабное начало боевых действий с регулярными частями армии и флота рф, что могло на 100 % закончиться потерей половины Украины на тот момент...тем более план захвата Украины с юга и востока - в штабах рф был, так что не умничай, лучше ответь из какого окопа кацап ты пишешь... типа "Українець...."
"Я постійно наголошував: ключі від миру знаходяться не в Україні, не у Вашингтоні, не в Брюсселі, а ключі від миру знаходяться в руках однієї людини. Ім'я цієї людини - Путін. І заставити його можна тільки через механізм санкцій, через механізм міжнародної коаліції, які ми побудували, а ви руйнуєте. І на сьогодні, якщо прийти і знову почати обговорювати невиконання Росією підписаних зобов'язань, а брати на Україну додаткові… Давайте, у нас будуть в Москві ці терористи підписувати постанови і закони Верховної Ради України. Ви, (Зеленський), - про що? І ці пропозиції вже надійшли до Верховної Ради. Ви про що? І ви виберете той варіант, який вам буде потрібен: або зрада, або некомпетентність", - сказав Порошенко.
Він зауважив, що ні один, ні другий варіанти не є прийнятними.
"Full stop". Крапка. І ні в якому разі ми не дамо здати державні інтереси. І так, як 20 тисяч людей вийшли тоді у грудні місяці, щоб зупинити капітуляцію, 100 тисяч людей сьогодні вийшли на святкування Дня Незалежності, волонтерів і добровольців, - це має бути таким щепленням від здачі національних інтересів некомпетентною владою і потужним меседжем росіянам: тут ви нікого не обдурите. Україна - це демократична країна, яка здатна себе захистити. Крапка", - наголосив Порошенко.
ОДИН, мать вашу процент!
Это процент должен был идти в наступ на Расию?
Что представляла из себя украинская армия в 2014 ?
У тибя, млять есть волшебная палочка?
Пора хоть соросят разоблачить!
Теперь на понятны крававые замыслы Мирового Импириализьма!
На тридцатилетие ЗЕленые будут в Ростове!
Люди-викинги побеждают Орду
Соответствующее видеодоказательство опубликовал https://www.youtube.com/watch?time_continue=73&v=qbuIMDda-9w&feature=emb_logohttps://www.youtube.com/watch?time_continue=73&v=qbuIMDda-9w&feature=emb_logo YouTube-канал Elise ua.
Как отмечает издание https://proua.com.ua/eto-po-tv-ne-pokazhut-nastoyaschie-veterany-ato-slovili-ryazhenyh-veteranov-ot-poroshenko-i-vot-chto-s-etogo-poluchilos.html proua , ветераны АТО согласились выйти на улицу с «ряжеными» только при условии, что Петр Порошенко не будет использовать Марш Независимости в своих пропагандистских целях, ведь поддержка экс-президента в Украине не столь высока, как он хочет это преподнести.
Однако Порошенко решил не соблюдать такую договоренность и неожиданно появился на майдане, сделав вид, что возглавляет колонну.
Такие действия олигарха и экс-президента возмутили ветеранов, и они начали перепалку с псевдоветерранами и псевдоволонтерами от Порошенко прямо на майдане.
На видео, опубликованном на YouTube, видно, как экс-нардеп от Блока Петра Порошенко Олег Барна вступил в перепалку с настоящими ветеранами АТО.
Барна, одетый в военную форму и с «боевыми наградами», не смог внятно ответить на вопрос ветерана АТО о том, где именно на Донбассе он служил. Также он не смог назвать позывные своих боевых товарищей, тем самым доказав, что не является участником боевых действий.