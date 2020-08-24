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Есть силы, которые не допустят капитуляции зеленой власти перед Россией, - Турчинов во время митинга

Есть силы, которые не допустят капитуляции зеленой власти перед Россией, - Турчинов во время митинга

Наш долг перед Украиной - быть выше узкопартийных интересов, чтобы объединиться против общих врагов для создания могущественной, свободной, независимой страны.

 Об этом сказал руководитель штаба "Европейской Солидарности" Александр Турчинов, выступая на митинге после окончания многотысячного Марша Независимости, сообщили в пресс-службе Турчинова.


По его словам, сегодня настоящие патриоты - ветераны, военные и гражданские прошли по Крещатику, "где власть второй год подряд боится проводить военные парады".


"Невероятное количество участников марша показало, что в Украине есть силы, способные защитить нашу независимость от внешних и внутренних врагов, не допустить капитуляции зеленой власти перед Россией", - отметил Турчинов.


По его словам, одними маршами невозможно остановить разрушение экономики и обороноспособности страны "ватными невеждами и дилетантами". "Необходимы мобилизация и объединение всех проукраинских патриотических сил: партий и движений, общественных организаций и всех неравнодушных украинцев, готовых защищать свою страну", - отметил руководитель штаба "Европейской Солидарности".

Есть силы, которые не допустят капитуляции зеленой власти перед Россией, - Турчинов во время митинга 01


"Мы вместе должны остановить сползание страны в пропасть социально-экономической катастрофы, обеспечить освобождение Донбасса и Крыма на условиях Украины, а не российского агрессора; восстановить путь в ЕС и НАТО, обеспечить обороноспособность страны, силу и славу нашей армии, надежно защитить украинские национальные интересы в мире", - сказал Турчинов, добавив, что вместе "мы смоем зеленую плесень с тела нашей Украины".


"В единстве - наша сила, в единстве - наш путь к победе! Объединимся и победим!" - резюмировал он.

Автор: 

День Независимости (1196) Турчинов (3335)


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Топ комментарии
+91
Есть силы, которые не допустят капитуляции зеленой власти перед Россией, - Турчинов во время митинга - Цензор.НЕТ 4162
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24.08.2020 20:51
+64
Есть силы, которые не допустят капитуляции зеленой власти перед Россией, - Турчинов во время митинга - Цензор.НЕТ 1424
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24.08.2020 20:51
+62
Есть силы, которые не допустят капитуляции зеленой власти перед Россией, - Турчинов во время митинга - Цензор.НЕТ 3876
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24.08.2020 20:56
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Страница 4 из 4
Пане https://censor.net/user/195568 , от я ознайомився з Вашою думкою, вона не є оригінальною і цікавою. А Ви що хотіли за 1 годину 110 лайків ?
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24.08.2020 22:18 Ответить
Вони так на хліб заробляють.
По другому не вміють.
ПОРОсята ...
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24.08.2020 22:39 Ответить
Есть силы, которые не допустят капитуляции зеленой власти перед Россией, - Турчинов во время митинга - Цензор.НЕТ 6282
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24.08.2020 22:13 Ответить
Есть силы, которые не допустят капитуляции зеленой власти перед Россией, - Турчинов во время митинга - Цензор.НЕТ 2711
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24.08.2020 22:15 Ответить
януковощ сдал 80 экстерриториальній принцип комплектования армии привел к тому что 80 процентов военнослужащих в Крыму были крысчанами сбу и менты предали уукраинский корпус в крыму был реформирован т.е сть распущен лично зеком.
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24.08.2020 22:19 Ответить
Может Ви приведете пример кто продлил рашке аренду Крима, разрешил перемещение рашковойска по всей территорииКрима, разрешил увеличение сухопутного военконтигента рахи, деятельность ФСБ по всему полуострову, почему не препятствовали вербовке наших военнослужащих, почему не задерживали рос.шпионов ?
Сложно, правда. А по пацанячему, по кварталовски просто
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24.08.2020 22:25 Ответить
Главное правильные речи говорить, а что будешь делать значения не имеет,
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24.08.2020 22:17 Ответить
тому що українці , на жаль , так і не навчились притягати політиків до відповідальності за їх дії ...
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24.08.2020 22:19 Ответить
"...Мне все же хотелось бы даже сейчас, в эпоху торжества беспросветного популизма и дурости, рассчитывать на нашу победу, а не на наше поражение. Ведь мы должны победить не только ради самих себя. Мы должны победить и ради тех, кому Украина безразлична, кто по-прежнему голосует "по приколу" за безответственных дилетантов, готовых плясать под олигархическую дудку. Потому что у этих людей нет никаких социальных перспектив в той стране, в которой они безответственно отдают свои голоса за проходимцев. Этих людей ждёт бедность, разочарование и крах. И только мы, а не их избранники, способны этот крах предотвратить, способны создать перспективу если не для них самих, то хотя бы для их детей и внуков..." В. Портников ко Дню Независимости Украины
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24.08.2020 22:22 Ответить
Власть ЗЕ должна быть уничтожена.

Те, кто его осмысленно поддерживает, должны быть изолированы, обработаны и экстрадированы на Роисю.
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24.08.2020 22:38 Ответить
Да, уж. Надо что-то делать. Иначе на следующий парад зеленая плесень приведет танцюристов из притона, и будут у Святой Софии танцы стриптизеров и стриптизерш на пилонах
Есть силы, которые не допустят капитуляции зеленой власти перед Россией, - Турчинов во время митинга - Цензор.НЕТ 3819
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24.08.2020 23:40 Ответить
Пасторе,пора вже діяти
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24.08.2020 22:48 Ответить
Сколько можно....он говорить может, а діяти.... діяти, это к другим.
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24.08.2020 23:35 Ответить
Есть силы, которые не допустят капитуляции зеленой власти перед Россией, - Турчинов во время митинга - Цензор.НЕТ 657
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24.08.2020 22:56 Ответить
ну дай Бог
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24.08.2020 23:00 Ответить
Украине нужны государственники, лидеры- националисты, народ должен видеть их сегодня по их делам. Собирайте вокруг себя патриотические силы, готовьте и вооружайте их! Вот ваши дела, ибо сегодняшнее бездействие и бардак - враг видит и не дремлет....а враг внутренний намного опасней, чем враг внешний, потому что внутренний - уже в стране и в вышиванке, а внешнему... ещё дойти нужно!
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24.08.2020 23:01 Ответить
да ты и "сдал" , потому что лежал и бздел , как чучело
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24.08.2020 23:05 Ответить
чучело мавзолейное , ответь кто был президентом и главкомом украинских войск , в конце февраля 2014 -го и куда он собирался направиться ?
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24.08.2020 23:10 Ответить
но сначала ты в попу его поцелуй, за то что жив, до сих пор, а потом за порванную повестку отсидишь.
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24.08.2020 23:13 Ответить
бачу тут чимдалі тим більше антиукраїнських елементів.
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24.08.2020 23:50 Ответить
Зеленскому пора новый опрос заказывать
Может это у него такая многоходовочка ?
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24.08.2020 23:08 Ответить
ау мавзолейники, ваш форум не здесь, а возле кремля, где трупик грустно мажут формалином...
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24.08.2020 23:24 Ответить
Саша и Петя уступите место другим , а сами идите на пенсию .
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24.08.2020 23:25 Ответить
Есть силы, которые не допустят капитуляции зеленой власти перед Россией, - Турчинов во время митинга - Цензор.НЕТ 4511
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24.08.2020 23:35 Ответить
После того, что я увидел и услышал на День Независимости Украины в Киеве я понял - порохоботам непростительно проиграть, они просто обязаны победить !
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24.08.2020 23:41 Ответить
давайте честно, хлопцы - выборы завтра - вы же же опять за бубеныша гоголоснете
все шару ищите - та не ее....
либо руки ноги и сами - либо под кацапней....
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24.08.2020 23:42 Ответить
либо будем жить по - людски, либо по- пуйловски....
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24.08.2020 23:55 Ответить
ви вже вибрали - по **********...
тому и серце томить...
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25.08.2020 00:02 Ответить
Чим далі від петра, тим більша любов до нього? Ти вже обрав трампа, як ми бачимо.
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25.08.2020 00:19 Ответить
на видмину вид тебе - я за рыже лайно не тыцав и не буду....
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25.08.2020 00:20 Ответить
було би дивно якщо б я ща трампа голосовува, або агітував. Ти вже свій вибір зробив, от і сиди собі в сша, та не вказуй за кого треба чи не треба голосувати українцям.
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25.08.2020 10:46 Ответить
клюй кашу пий кефир и не плямкай, зараза.....
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25.08.2020 10:51 Ответить
Так ти, убоге, збираєшся голосувати за вижилого з розуму убогого байдена та колишню проститутку камалу? За дєрьмократів, які намірилися знищити США? У тебе з головою все гаразд, чуваг?
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25.08.2020 14:16 Ответить
Якщо Зеленський програє на наступних виборах, то його посадять за зраду національних інтересів.
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25.08.2020 00:00 Ответить
яких інтересів?твоїх?
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25.08.2020 07:47 Ответить
что зебилка, не нравится? Всех зеленых посадим
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25.08.2020 09:17 Ответить
казнят
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25.08.2020 09:16 Ответить
https://twitter.com/Vola08444204 самі знаєте хто Плямиsтьій 07 https://twitter.com/Vola08444204 @Vola08444204 https://twitter.com/Vola08444204/status/1297798407306838016 13 ч

Ха ха, чого і варто було очікувати.

На кожному телеканалі перед випускним редактором сидить сиренька, непомітна русня, яка фільтрує контент.
Ніякої "війни", тільки "канфлікт" і"нам нужин мір".
Всі ********** в курсі, але мовчать.
Свинопсячі цензори введені в рамках домовленостей власників-олігархів з русньою про "заспокоєння України".
Це зведена інформація від чотирьох джерел.
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25.08.2020 00:02 Ответить
И эти силы конечно же, не порохнявый, не паюбий и не Турчинов.....Эти сделают все для капитуляции Украины...
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25.08.2020 00:34 Ответить
************ с канадским флагом иди нах.
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25.08.2020 00:36 Ответить
так в спам його!
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25.08.2020 00:41 Ответить
Цього педика і всю ту шоблу рошенівську треба судити за здачу Криму. Вся ця херня ординська з Криму почалася. Зараз турчинов патякає що в перших рядах на динири піде валити нечисть, а питаннячко таке: що ти робив, коли падаль московська атакувала Крим ? Ти ж мав всі повноваження дати по таблу мордві з чеченами ! А не дав. Насцям у тапочки, а зараз із себе вдає воєначальника. Шоколадна наволоч! Щоб ви повиздихали разом із свої сичим племям !
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25.08.2020 00:36 Ответить
шо ти тут прихвостень касабский воду варыш та дурня клеишш
"коли падаль московська атакували Крим" презом та головнокомандуючим ЗСУ був твій любий овощ, а ти де був? мабуть з азировим на антимайдані пужав лохів геями...
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25.08.2020 00:45 Ответить
Ти явно не в темі, бот рошенівський.
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25.08.2020 00:49 Ответить
Коли Крим атакували, то в Раді вже ця падаль лиса сиділа і владою хизувалася. І не змоглася ця рошенівська банда віддати наказ відкрити вогонь по окупантах. А ти тут вилизуєш їх дути шоколадні за три гривні.
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25.08.2020 00:52 Ответить
"Здав Крим" - дебілдетект.
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25.08.2020 06:50 Ответить
"віддати наказ відкрити вогонь по окупантах" ...

между прочим огонь на поражение мог и имел право открывать любой солдат, матрос, в соответствии в уставом несения службы...тем более при нападении на воинскую часть...тут президент и не нужен... и здесь имеет место нарушение присяги, открыть огонь на поражение- значило полномасштабное начало боевых действий с регулярными частями армии и флота рф, что могло на 100 % закончиться потерей половины Украины на тот момент...тем более план захвата Украины с юга и востока - в штабах рф был, так что не умничай, лучше ответь из какого окопа кацап ты пишешь... типа "Українець...."
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25.08.2020 07:32 Ответить
А зараз вже можна ? У нас є достатньо сил і озброєння, щоб вхяти і піти в атаку проти парашки ?
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26.08.2020 19:30 Ответить
Анексия Крыма - февраль-26 марта 2014. Выборя Президента - 25 мая 2014 года. Так что в момент сдачи формально Президентом был Янукович. И ответственность за сдачу Крыма лежит только на нем.
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25.08.2020 05:20 Ответить
Хто всрався ? - невістка. Чому ? - Бо її вдома не було...
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26.08.2020 19:33 Ответить
https://prm.ua/ukrayintsi-ne-dadut-nekompetentniy-vladi-zdati-natsionalni-interesi-poroshenko/ Сто тисяч людей, які сьогодні вийшли на святкування Дня Незалежності, волонтерів і добровольців, мають стати своєрідним щепленням від здачі національних інтересів некомпетентною владою і потужним меседжем росіянам: "тут ви нікого не обдурите" - так в ефірі "Прямого" заявив п'ятий президент України і лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко.
"Я постійно наголошував: ключі від миру знаходяться не в Україні, не у Вашингтоні, не в Брюсселі, а ключі від миру знаходяться в руках однієї людини. Ім'я цієї людини - Путін. І заставити його можна тільки через механізм санкцій, через механізм міжнародної коаліції, які ми побудували, а ви руйнуєте. І на сьогодні, якщо прийти і знову почати обговорювати невиконання Росією підписаних зобов'язань, а брати на Україну додаткові… Давайте, у нас будуть в Москві ці терористи підписувати постанови і закони Верховної Ради України. Ви, (Зеленський), - про що? І ці пропозиції вже надійшли до Верховної Ради. Ви про що? І ви виберете той варіант, який вам буде потрібен: або зрада, або некомпетентність", - сказав Порошенко.
Він зауважив, що ні один, ні другий варіанти не є прийнятними.
"Full stop". Крапка. І ні в якому разі ми не дамо здати державні інтереси. І так, як 20 тисяч людей вийшли тоді у грудні місяці, щоб зупинити капітуляцію, 100 тисяч людей сьогодні вийшли на святкування Дня Незалежності, волонтерів і добровольців, - це має бути таким щепленням від здачі національних інтересів некомпетентною владою і потужним меседжем росіянам: тут ви нікого не обдурите. Україна - це демократична країна, яка здатна себе захистити. Крапка", - наголосив Порошенко.
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25.08.2020 00:38 Ответить
Смерть кацапії!
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25.08.2020 00:47 Ответить
Янукович был на тот момент Президентом. С него спрос.
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25.08.2020 05:26 Ответить
От них только и слышно россия россия россия.
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25.08.2020 03:57 Ответить
Вернее: россия - агрессор, россия - агрессор, россия - агрессор.
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25.08.2020 05:24 Ответить
зеленский за подковерной борьбой утратил не только нюх, но и зрение потерял... хотя чего можно ждать от человека, который за год так и не понял, что он Президент, а не пердизент...
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25.08.2020 05:34 Ответить
да, этим зеленкиным давно пора напомнить про "Есть силы, которые не допустят капитуляции зеленой власти перед Россией,"
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25.08.2020 06:10 Ответить
хто б казав!вояки хрєнові
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25.08.2020 07:45 Ответить
ВЫ, придурки, знаете, сколько "украинских" военнослужащих вернулись в Украину после оккупации Крыма?
ОДИН, мать вашу процент!
Это процент должен был идти в наступ на Расию?
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25.08.2020 08:25 Ответить
Ты идиот или за деньги?
Что представляла из себя украинская армия в 2014 ?
У тибя, млять есть волшебная палочка?
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25.08.2020 09:26 Ответить
Мой махнарылый друг, твои письмена рассчитаны на уж сосем идиотов. Из всей "украинской" армии в Крыму верность присяге сохранил 1%. КОГО Турчинов должен был посылать в бой против расийской армии? Давай лучше про внешнее управление!
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25.08.2020 11:02 Ответить
Плохо, вяло!
Пора хоть соросят разоблачить!
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25.08.2020 14:08 Ответить
О, теперь понял, привет махнарылому!
Теперь на понятны крававые замыслы Мирового Импириализьма!
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25.08.2020 09:27 Ответить
Аве Пастор!

На тридцатилетие ЗЕленые будут в Ростове!
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25.08.2020 09:18 Ответить
Є сили, які не допустять капітуляції зеленої влади перед Росією, - Турчинов під час мітингу - Цензор.НЕТ 9368

Люди-викинги побеждают Орду
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25.08.2020 12:18 Ответить
В Марше независимости, который состоялся в Киеве 24 августа, наравне с настоящими ветеранами АТО участвовали и «ряженые», которым за участие в акции заплатил экс-президент и лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко.
Соответствующее видеодоказательство опубликовал https://www.youtube.com/watch?time_continue=73&v=qbuIMDda-9w&feature=emb_logohttps://www.youtube.com/watch?time_continue=73&v=qbuIMDda-9w&feature=emb_logo YouTube-канал Elise ua.
Как отмечает издание https://proua.com.ua/eto-po-tv-ne-pokazhut-nastoyaschie-veterany-ato-slovili-ryazhenyh-veteranov-ot-poroshenko-i-vot-chto-s-etogo-poluchilos.html proua , ветераны АТО согласились выйти на улицу с «ряжеными» только при условии, что Петр Порошенко не будет использовать Марш Независимости в своих пропагандистских целях, ведь поддержка экс-президента в Украине не столь высока, как он хочет это преподнести.
Однако Порошенко решил не соблюдать такую договоренность и неожиданно появился на майдане, сделав вид, что возглавляет колонну.
Такие действия олигарха и экс-президента возмутили ветеранов, и они начали перепалку с псевдоветерранами и псевдоволонтерами от Порошенко прямо на майдане.
На видео, опубликованном на YouTube, видно, как экс-нардеп от Блока Петра Порошенко Олег Барна вступил в перепалку с настоящими ветеранами АТО.
Барна, одетый в военную форму и с «боевыми наградами», не смог внятно ответить на вопрос ветерана АТО о том, где именно на Донбассе он служил. Также он не смог назвать позывные своих боевых товарищей, тем самым доказав, что не является участником боевых действий.
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26.08.2020 15:48 Ответить
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