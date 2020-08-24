Есть силы, которые не допустят капитуляции зеленой власти перед Россией, - Турчинов во время митинга

Наш долг перед Украиной - быть выше узкопартийных интересов, чтобы объединиться против общих врагов для создания могущественной, свободной, независимой страны.

Об этом сказал руководитель штаба "Европейской Солидарности" Александр Турчинов, выступая на митинге после окончания многотысячного Марша Независимости, сообщили в пресс-службе Турчинова.



По его словам, сегодня настоящие патриоты - ветераны, военные и гражданские прошли по Крещатику, "где власть второй год подряд боится проводить военные парады".



"Невероятное количество участников марша показало, что в Украине есть силы, способные защитить нашу независимость от внешних и внутренних врагов, не допустить капитуляции зеленой власти перед Россией", - отметил Турчинов.



По его словам, одними маршами невозможно остановить разрушение экономики и обороноспособности страны "ватными невеждами и дилетантами". "Необходимы мобилизация и объединение всех проукраинских патриотических сил: партий и движений, общественных организаций и всех неравнодушных украинцев, готовых защищать свою страну", - отметил руководитель штаба "Европейской Солидарности".



"Мы вместе должны остановить сползание страны в пропасть социально-экономической катастрофы, обеспечить освобождение Донбасса и Крыма на условиях Украины, а не российского агрессора; восстановить путь в ЕС и НАТО, обеспечить обороноспособность страны, силу и славу нашей армии, надежно защитить украинские национальные интересы в мире", - сказал Турчинов, добавив, что вместе "мы смоем зеленую плесень с тела нашей Украины".



"В единстве - наша сила, в единстве - наш путь к победе! Объединимся и победим!" - резюмировал он.