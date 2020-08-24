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Новости Революция в Беларуси
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В армию Беларуси начался призыв военнослужащих запаса, войска переведены в "высшую степень боеготовности"

В армию Беларуси начался призыв военнослужащих запаса, войска переведены в

Министерство обороны Беларуси приступает к так называемому третьему этапу комплексной проверки боевой готовности Вооруженных Сил, предусматривается приведения отдельных воинских частей в "высшие степени боевой готовности" и призыв к службе военных из запаса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает  Интерфакс-Запад со ссылкой на оборонное ведомство Республики

В сообщении отмечается: "С 24 августа по распоряжению министра обороны Беларуси под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил проводится третий этап комплексной проверки боевой готовности Вооруженных Сил. В ходе проверки предусматривается приведение отдельных воинских частей в высшие степени боевой готовности с призывом военнослужащих из запаса".

Белорусская армия на фоне массовых антиправительственных протестов готовится к проведению 28-31 августа масштабных тактических учений в Гродненской области, вблизи границы с Литвой. Целью проверки якобы является оценка способности и готовности воинских частей выполнить задачи по предназначению "в динамично меняющейся обстановке, днем и ночью, а также совершенствование боевой выучки войск". Проверка должна завершится проведением тактического учения.

Также читайте: В запущенных из Литвы шариках мог быть яд или взрывчатка, - Минобороны Беларуси

Автор: 

Беларусь (7886) резервисты (61)


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Топ комментарии
+27
Диктатор оговтався от шока и перехватывает инициативу.Белорусы машут шариками.
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24.08.2020 22:06
+16
Забирать власть у диктатора.Захватывать силой.Если надо-стрелять.Миром он её не отдаст.Только через кровь.Вам эти банальности до сих пор неизвестны?
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24.08.2020 22:14
+13
Шо то батько совсем пересра...лся
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24.08.2020 22:06
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Страница 3 из 3
Но почему ты такой дурак? Или сказки ваши не врут? Иван- дурак? Не пиши больше, это не твое.
Твои слова на кричалки футбольных фанов похожи.. Русское недоразумение.
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24.08.2020 23:47 Ответить
Ни хрена ты не смыслишь в ЯО чувак. На худой конец Чернобыльскую АЭС можно использовать в военных целях, но для этого нужны политики с мозгами и стальными яйцами.
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25.08.2020 00:07 Ответить
В отличии от Украины, где до последнего деребанили армию, Бацка свою армию лелеял, она неплохо вооружена и мотивированна против внешнего врага
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24.08.2020 23:22 Ответить
Хлопаю по столу и смеюсь...лелеял...нянька блин. Лишь бы накарлякать чёрти что.
А так просто высокопарные слова...кричалка так сказать. Типа Спартак- чемпион. Ой не смеши больше.
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24.08.2020 23:43 Ответить
Скажу так: ВС РБ по уровню боеспособности значительно выше ВС Украины (по состоянию на 01.03.2014)
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25.08.2020 02:45 Ответить
Ааааа на 01.03.14?!
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25.08.2020 04:48 Ответить
ВСУ - на 01.03.14
В рядах которых 99 из 100 здесь строчащих никогда не служили, а кое-кто и вовсе драпал от мобилизации в Пше))
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26.08.2020 03:00 Ответить
Да, да...конечно.... И если завтра в бой? За что и за кого они будут воевать то? Поймут же, что не за землю и не за Родину... Только лишь за будущее благополучие и богатство таракана и коленьки. Против кого? Против своего народа? Не смешите меня... Мозги из головы по приказу не выкинешь. Армия это машина по забиванию мозгов разного рода мусором. Но с мозгом не все так просто. И таки Да, армия свободного и цивилизованного общества может стать передовой по всем аспектам современной армии практически мгновенно. Так что не надо тут савдеповского ля-ля-ля.
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25.08.2020 05:49 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=fY-_kSkzm-4
*****

Длинная колонна военной техники

едет в сторону Уручья.
В армию Беларуси начался призыв военнослужащих запаса, войска переведены в "высшую степень боеготовности" - Цензор.НЕТ 4693
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24.08.2020 23:11 Ответить
Лукашеску нарывается
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24.08.2020 23:16 Ответить
ЛУКАШЕНКО СВОЙ НАРОД ЗА ЖИВОТНЫХ ИМЕЕТ !!!
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24.08.2020 23:21 Ответить
Два диктатори домовились…Лука буде по наводці пу окупувати Литву.за це пу буде підтримувати його у боротьбі з опозицією.
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24.08.2020 23:23 Ответить
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24.08.2020 23:37 Ответить
А чого так шматками, в 1939 Гітлер подарував Вільно Сталіну.
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24.08.2020 23:37 Ответить
я таки вас умоляю эти потешные армии без боевого опыта..в пять раз меньше украинской бюджет меньше в 10 раз и это при том что страна на дотациях параши..ааа я забыл там же нато нападает с запада--меркель и макрон сидят делят карту беларуси а снизу нац бендеры и поляки..вай мама
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24.08.2020 23:37 Ответить
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25.08.2020 06:09 Ответить
Дурак !

Дать реальное оружие в руки народу - которий уже осознал - что Лукашенку он не вибирал ...
Да .. цветочками єто может не закончится ...
Ли он думает - что солдат\сержант с оружием в руках - будет тупо виполнять прикази спущенние сверху ?
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24.08.2020 23:41 Ответить
теж так думаю.
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25.08.2020 06:40 Ответить
У Луки Мудищева старческий совкодрочерный маразм - который лечат только таблетк-ОЙ в 9 граммов...



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24.08.2020 23:54 Ответить
А тем временем колонна военной техники на трассе Гомель-Минск 24 августа 2020 года:

https://www.youtube.com/watch?v=iY8wHDflgVk
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24.08.2020 23:56 Ответить
https://twitter.com/Vola08444204 самі знаєте хто Плямиsтьій 07 https://twitter.com/Vola08444204 @Vola08444204 https://twitter.com/Vola08444204/status/1297798407306838016 13 ч

Ха ха, чого і варто було очікувати.

На кожному телеканалі перед випускним редактором сидить сиренька, непомітна русня, яка фільтрує контент.
Ніякої "війни", тільки "канфлікт" і"нам нужин мір".
Всі ********** в курсі, але мовчать.
Свинопсячі цензори введені в рамках домовленостей власників-олігархів з русньою про "заспокоєння України".
Це зведена інформація від чотирьох джерел.
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25.08.2020 00:06 Ответить
З ким Лука воювати збирається , хтось знає ?
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25.08.2020 00:20 Ответить
Воздушные шарики ловить людей не хватает.
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25.08.2020 03:38 Ответить
дуже смишно. там повитря свободи внутри. вирус.
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25.08.2020 06:47 Ответить
Вочевидь з тараканами у своїй голові, бо здоровий глузд він вже давно переміг.
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25.08.2020 06:28 Ответить
Hitrjuga lukas-tarakan hochet napastj na stranu nato i bistro kapitulirovatj, tak ostaviv ***** s dlinnim nosom, hitrij plan.
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25.08.2020 00:20 Ответить
Я не хочу чтобы ещё и на севере у нас было РСФСР
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25.08.2020 05:21 Ответить
Neboisa, ne budet rsfsr sohnet
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25.08.2020 12:49 Ответить
лукашеску будет воевать с ветряными мельницами за деньги *****. Посмотрим что останется от совковой экономики Беларуси через месяца три, да ещё и когда газок на отопление нужен будет.
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25.08.2020 00:26 Ответить
А вы думаете вони з Путлєром даром Вєйшорію придумали, цей сценарій про ввід військ РФ було спрогнозовано .
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25.08.2020 02:02 Ответить
Батюшка все правельно делает: много уераин Европа не потянет
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25.08.2020 05:19 Ответить
Харрашо, шо флота нету у придурка...
А то б послал бы кудато, как наш бывший придурок...
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25.08.2020 05:37 Ответить
таракан классический камунячий далбайоп... Всё что он делает - напрасно и народ все равно победит. Сначала было тревожно, сейчас уже нет. Все будет как мне кажется удивительно хорошо. Будут найдены и намечены пути свержения оставшихся камунячих диктатур - русня, назарбайство и прочая ******. Жыве Беларусь! Камуняк на виселицу!
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25.08.2020 05:53 Ответить
Это уже высшая степень истерики. Они точно там скоро перестреляют друг друга. И зачем они трактористам автоматы выдают???.....без рожков. К автомату должен быть рожок, да хоть пустой или полный.
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25.08.2020 06:45 Ответить
как то Ходжа Нассредин решил подшутить над жителями города и стал кричать "бесплатная халва на площади! бесплатная халва!" а кода народ с подносами побежал мимо него-тоже схватил поднос и побежал с ними. пропагандисты начинают сами верить в свою ложь. лукашенко видимо думает, что против него пара тысяч. иначе идею дать протестующим оружие я объяснить не могу.
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25.08.2020 06:50 Ответить
Лука предложил новый гимн Белпруси
"Я кукарача, я кукарача ,
а я усатый таракан..."
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25.08.2020 06:55 Ответить
Это всё сделано, чтоб обескровить народные протесты, чтоб убрать с улиц сильных и активных людей. Те кто мог собраться, самоорганизоваться и дать отпор омону теперь пойдут на учения, месяца на 3. Митинги утихнут.
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25.08.2020 06:59 Ответить
Все вірно.
Потрібно бути готовими дати відсіч ворогам які мріють влаштувати в Білорусі державний переворот.
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25.08.2020 08:10 Ответить
готуэться танками давити тих хто проти нього
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25.08.2020 08:12 Ответить
Поц! от кого защищатся будешь ублюдок?
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25.08.2020 08:40 Ответить
Участников призывать будут?
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25.08.2020 08:42 Ответить
Если работягам дадут оружие,то это будет только на помощь народу.Вряд ли,они пойдут против они пойдут против него.Сами оттуда.
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25.08.2020 08:56 Ответить
цікаво, а як у цьому контексті будуть проводитися навчання в Криму?
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25.08.2020 10:14 Ответить
запугивание белорусских совков.
типа негров на абрамсах, ждущих приказа захватить задрипанное село.
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25.08.2020 13:26 Ответить
Лично я в болоте тропки буду шукать шобы по ним сье--ться !!!
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25.08.2020 15:43 Ответить
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