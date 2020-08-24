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Новости Революция в Беларуси
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От решения ситуации в Беларуси зависит будущее Центральной Европы, - премьер Польши Моравецкий

От решения ситуации в Беларуси зависит будущее Центральной Европы, - премьер Польши Моравецкий

Премьер Польши Матеуш Моравецкий прокомментировал кризис в Беларуси из-за результатов выборов президента страны. Морвецкий считает ситуацию в стране "гордиевым узлом", от решения которого зависит будущее Центральной Европы.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом он заявил во время открытия форума "Видение развития" в Гдыне.

Моравецкий добавил, что будущее Центральной Европы также зависит от солидарности европейских стран по вопросу Беларуси.

"Так, как сегодня эту солидарность мы строим вокруг Беларуси вместе с Литвой и другими прибалтийскими странами, так и в дальнейшей перспективе, я надеюсь, вместе с Беларусью и Украиной мы будем формировать будущее Центральной Европы", - подчеркнул он.

Отметим, Европейский союз не признает результаты президентских выборов в Беларуси, которые состоялись 9 августа. При этом ЕС предлагает стать посредником в диалоге между властью и оппозицией.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко обсудил с Путиным ситуацию "на западном направлении"

Автор: 

Беларусь (7887) Польша (8398) Моравецкий Матеуш (287)


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Топ комментарии
+10
Тебе не понять, русский. У вас ***** уже сколько лет?
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24.08.2020 23:33
+6
У протестующих одна единственная цель - перевыборы.
Никакой идеологии, никакого видения, как будет развиваться государство у них нет.
Поэтому с высокой долей вероятности, Лукашенко по тихому задавит протесты, потом переловит всех более-менее активных участников и тоталитарное государство Белорусия станет еще более тоталитарным и прочно закрепится в сфере влияния рашки.
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24.08.2020 23:34
+4
Угу. Тех подданных бульбофюрера, которые верещали за "хунту" в Украине, поздравляю - теперь у вас самая натуральная хунта.
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24.08.2020 23:38
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Эээ, ну и будет Батько следующие пять лет... Как и прошлые 25... так а в чем смысл данного высера? Непонятно...
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24.08.2020 23:30 Ответить
Тебе не понять, русский. У вас ***** уже сколько лет?
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24.08.2020 23:33 Ответить
Добавим этих тоже:
Германия без лимита. Меркель 15 лет - лучший Федеральный канцлер Германии. Немцы довольны - Пусть правит
Реджеп ***** Эрдоган Турция 17 лет,
Биньямин Нетаньяху Израиль 14 лет,
Виктор Орбан Венгрия 14 лет
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24.08.2020 23:41 Ответить
Есть вопросы по легитимности выборов( ну, кроме Эрдогана)?
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24.08.2020 23:42 Ответить
Согласен. Легитимность только у Эрдогана хромает.
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24.08.2020 23:46 Ответить
И у двух фюреров - хитрозачесанного и *****. Причем на все четыре.
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24.08.2020 23:49 Ответить
А вы не путаете, случайно, должности президента и главы правительства?
Напомню, что в Германии партия победитель получает лишь кресло канцлера, а кресло главы МИД отдаётся следующей партии по коалиции. Оппозиция также обязана получить какие-то места. Таков закон - и он работает.
Не путайте, пожалуйста с диктаторскими режимами пуйла-луки и неограниченной властью.
Президентская должность - это один, максимум, два срока - и досвиданья. Навсегда.
Только эти два негодяя переписали конституции своих стран и превратились в пожизненных диктаторов.
Не надо с Меркель путать, у которой и половины полномочий нет, какие есть у "царей" постсовковых.
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24.08.2020 23:57 Ответить
Э, а поговорить.
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24.08.2020 23:37 Ответить
У білорусів пар вийшов у свисток.
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24.08.2020 23:34 Ответить
Так прямо и зависит?
Загордится Лука, что стал центральной фигурой.
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24.08.2020 23:34 Ответить
У протестующих одна единственная цель - перевыборы.
Никакой идеологии, никакого видения, как будет развиваться государство у них нет.
Поэтому с высокой долей вероятности, Лукашенко по тихому задавит протесты, потом переловит всех более-менее активных участников и тоталитарное государство Белорусия станет еще более тоталитарным и прочно закрепится в сфере влияния рашки.
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24.08.2020 23:34 Ответить
Угу. Тех подданных бульбофюрера, которые верещали за "хунту" в Украине, поздравляю - теперь у вас самая натуральная хунта.
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24.08.2020 23:38 Ответить
Да, ведь если раньше у него была хоть какая то поддержка среди сограждан, то теперь его тупо ненавидят, а значит его единственная опора это штыки.

Самая настоящая хунта.
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24.08.2020 23:52 Ответить
"При этом ЕС предлагает стать посредником в диалоге между властью и оппозицией."
------------
Лука в шизофреническом бреду считает что Европа на него напала, вряд ли он примет ЕС посредником.
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24.08.2020 23:40 Ответить
Лука просто играет свою партию.
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24.08.2020 23:44 Ответить
Pocemu on ne dolzen slusat evropu,tem boleje biudzeta tolko polovinu sobral.Xoroso jesli raska im dast dengi,a jesli net defolt grozit im
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25.08.2020 08:32 Ответить
Помогайте хотя бы Гродно и области . Там народ и власть не слушают Луку .Им нужна поддержка .
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24.08.2020 23:40 Ответить
На Берлин! вот решение ситуации - и не "батька" а ******* усатое с автоматом верхом на танке впереди!
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25.08.2020 00:17 Ответить
Білорусь полюбасу буде розривати Польща та Росія, після Лукашенка.... Там дуже сильний релігійний чинник... Є пропольська римо-католицька церква (майже кожен 7 білорус) і є проросійська БГУ (філіал ФСБ-РПЦ).... Пробілоруської афтокефалії немає, а Білоруська греко-католицька церква мізерна...
Дуже простий приклад.... ГРОДНО має найбільшу к-сть РИМОКАТОЛИКІВ, і відповідно Гроднівська область сама бунтівна проти Лукашенки.....



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25.08.2020 00:19 Ответить
Шо апять? Методичку с Ольгино штоле переписал?
1) Сколько лет уже поляки у вас Ужгород/Ивано-Франковск/Львов отжимают?
2) И на кой ляд полякам Гродно? Они с Белостоком не знают (как и с самым бедным Подляшским воеводством), что делать
3) У нас католики и православные прекрасно уживаются друг с другом Тут нет тараканьей заслуги. Скорее это наследие Брестской унии.
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25.08.2020 03:49 Ответить
Ужгород, Франківськ, Львів (окрім поляків, речі посполитої та СССР, тобто русскіх ).....Майже 200 років були в Австрійській Імперії Ґабсбургів.... Разом із Прагою, Віднем і Краковом.... Тому, якщо й буде хтось мати вплив на Західу Україну, то це швидше НІМЕЦЬКИЙ СВІТ, і то якщо забажає)))).... Але австрійцям і німцям цього і близько не треба.... Австрійці саме найвдаліше перехворіли на фантомні болі втраченої імперії....

Плюс польсько-українська війна, волинська трагедія, Операція Вісла... Все це встановило так, що польський чинник на ЗУ - мізерний... Львівська ахідіцезія РК церкви (Львівська, Франківська, Тернопільська обл) на 5 млн. населення цих областей, має тільки 109 парафій і всього лиш 150 тис. вірян.... Все інше ПРОУКРАЇНСЬКІ ЦЕРКВИ.... УКРАЇНСЬКА ГРЕКОКАТОЛИЦЬКА ЦЕРКВА І ПЦУ..... А УПЦ мп спільнота, навіть менша за РИМОКАТОЛИЦЬКУ...
В той час, як тільки одна Гродненська область (1 млн. населення), має 189 римокатолицьких парафій і 630 тис. вірян.... БПЦ московського патріархату - 89 парафій....
Національна білоруська грекокатолицька церква(БГЦ) у Гродн. області має тільки 2 спільноти.... А загалом по Білорусі, БГЦ - це лише 14 парафій.....

Західна Білорусь це зовсім інша історія ніж Галичина.... Після ВКЛ, західна Білорусь перемінно переходила то до русскіх, то до поляків, які репресивно витравлювали ПРОБІЛОРУСЬКИЙ ЧИННИК... Лукашенківський совок в стилі БССР, трохи приглушив цю історію..... Але після Луки, ця проблема буде розривати країну...Точніше розривати і нагнітати будуть поляки і москалі...
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25.08.2020 08:51 Ответить
Вижу что вы хорошо знаете историю своей страны. И не знаете историю моей. Как и не понимаете нынешнюю обстановку. От слова "совсем".
1) У нас нету никакой раздробленности на Западную и Восточную Беларусь. Я в курсе, что у вас в Украине были даже некоторые замесы между восточными и западными украинцами. У нас такой проблемы нет и не БЫЛО! НИКОГДА! Никогда витебчанин и слова плохого просто так не скажет в адрес гродненца. Как и гродненец витебчанину.
2) Не было никого "после ВКЛ". Речь Посполитая - была конфедеративным государством, возникшим в результате Люблинской унии. Как, вы наверное знаете, Король в нем был выборным. И его одинаково выбирали и польские, и литовские и белорусские магнаты. Да-да, среди магнатов и шляхты, было немало выходцев из Беларуси. Более-того, ВКЛ, в составе Речи Посполитой обрастала новыми землями. К примеру брянщиной и смоленщиной. Кстати, есть документ, подписанный московским князем Василием II, в котором указано, что Московия навсегда отказывается от смоленских земель, в пользу ВКЛ. Про это вспомнили во время БНР в 1918г. А потом чЛенин чисто "случайно" про это забыл.
3) Я так понимаю, мои слова про Брестскую унию вы чисто "случайно" пропустили Да, до Брестской унии, насаждение католицизма шло полным ходом. И это не только украинцев не устраивало. Многие белорусские магнаты уже готовы были к восстанию. Брестская уния - была своеобразным мирным договором. Хотя, перевес, все-равно был на стороне католиков, наших все же устроило. Ваших - нет. В итоге побежали в Московию
Это я к тому, что отнюдь не тараканий совок "сдерживал" некие замесы между католиками и православными или западных и восточных беларусов. У нас их никогда не было. Мы сами по себе народ весьма терпеливый и толерантный. Даже, когда в РИ пошла мода на "еврейский вопрос", на территории Беларуси никогда не было еврейских погромов. Но это не значит что у нас отсутствует воля к свободе. Для примера можно привести количество восстаний против РИ после 3-его раздела Речи Посполитой, на территории Беларуси. Их было даже больше чем в самой Польше. В итоге император Александр II чисто "по браццки" запретил белорусский язык
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25.08.2020 13:30 Ответить
І не надійтесь.......
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25.08.2020 07:38 Ответить
хоча пшеки і не поважають наших героїв (маю на увазі Бандеру) але москалів Слава Богу вони не поважають ще більше, а головне добре знають, що таке московська окупація...
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25.08.2020 07:59 Ответить
Путин НЕ МОЖЕТ допустить победы гражданского протеста. Любой ценой.
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25.08.2020 09:15 Ответить
 
 