От решения ситуации в Беларуси зависит будущее Центральной Европы, - премьер Польши Моравецкий

Премьер Польши Матеуш Моравецкий прокомментировал кризис в Беларуси из-за результатов выборов президента страны. Морвецкий считает ситуацию в стране "гордиевым узлом", от решения которого зависит будущее Центральной Европы.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом он заявил во время открытия форума "Видение развития" в Гдыне.

Моравецкий добавил, что будущее Центральной Европы также зависит от солидарности европейских стран по вопросу Беларуси.

"Так, как сегодня эту солидарность мы строим вокруг Беларуси вместе с Литвой и другими прибалтийскими странами, так и в дальнейшей перспективе, я надеюсь, вместе с Беларусью и Украиной мы будем формировать будущее Центральной Европы", - подчеркнул он.

Отметим, Европейский союз не признает результаты президентских выборов в Беларуси, которые состоялись 9 августа. При этом ЕС предлагает стать посредником в диалоге между властью и оппозицией.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко обсудил с Путиным ситуацию "на западном направлении"