В Дубае самый высокий в мире небоскреб "Бурдж-Халифа" подсветили цветами украинского флага. ВИДЕО

В Дубае самую высокую в мире сооружение - башню "Бурдж-Халифа" - подсветили сине-желтыми цветами по случаю 29 годовщины Независимости Украины. В официальном поздравлении Украины пожелали процветания и мира.

Как передает Цензор.НЕТ, видео с подсвеченным зданием вместе с поздравлениями выложили на официальной странице в Twitter.

"Сегодня вечером мы подсвечиваем "Бурдж-Халифа" цветами украинского флага, когда украинский народ празднует День Независимости, желая ему еще большего процветания и мира ", - говорится в сообщении.

نضيء #برج_خليفة الليلة بعلم أوكرانيا لنتشارك الشعب الأوكراني احتفاله بيوم الاستقلال متمنين لهم المزيد من الرخاء والتقدّم#BurjKhalifa lights up in the Ukrainian flag in celebration of their independence day, wishing the people of Ukraine prosperity and peace. pic.twitter.com/O5RgFuDYIa