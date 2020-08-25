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Новости День Независимости
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В Дубае самый высокий в мире небоскреб "Бурдж-Халифа" подсветили цветами украинского флага. ВИДЕО

В Дубае самую высокую в мире сооружение - башню "Бурдж-Халифа" - подсветили сине-желтыми цветами по случаю 29 годовщины Независимости Украины. В официальном поздравлении Украины пожелали процветания и мира.

Как передает Цензор.НЕТ, видео с подсвеченным зданием вместе с поздравлениями выложили на официальной странице в Twitter.

"Сегодня вечером мы подсвечиваем "Бурдж-Халифа" цветами украинского флага, когда украинский народ празднует День Независимости, желая ему еще большего процветания и мира ", - говорится в сообщении.

نضيء #برج_خليفة الليلة بعلم أوكرانيا لنتشارك الشعب الأوكراني احتفاله بيوم الاستقلال متمنين لهم المزيد من الرخاء والتقدّم#BurjKhalifa lights up in the Ukrainian flag in celebration of their independence day, wishing the people of Ukraine prosperity and peace. pic.twitter.com/O5RgFuDYIa

— Burj Khalifa (@BurjKhalifa) August 24, 2020

Автор: 

День Независимости (1196) Дубай (61) ОАЭ (196) флаг (932)


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Топ комментарии
+42
Солидно! Круто!
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25.08.2020 00:11
+38
СЛАВА УКРАЇНІ!
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25.08.2020 00:20
+35
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поздравил Украину с Днем Независимости: "Сегодня мы присоединяемся к украинским общинам в Канаде и во всем мире, чтобы отметить 29-ю годовщину независимости Украины. Канада была первой западной страной, которая признала независимость Украины."

В Дубае самый высокий в мире небоскреб "Бурдж-Халифа" подсветили цветами украинского флага - Цензор.НЕТ 2647
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25.08.2020 00:17
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Солидно! Круто!
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25.08.2020 00:11 Ответить
Сколько стоил этот "банкет" ?
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25.08.2020 08:01 Ответить
для кого?
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25.08.2020 08:13 Ответить
Не заглядайте у чужі гаманці! Це некультурно.
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25.08.2020 09:07 Ответить
тебе он не стоил ни копейки
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25.08.2020 12:11 Ответить
Чарівно!
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25.08.2020 00:12 Ответить
СЛАВА УКРАЇНІ!
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25.08.2020 00:20 Ответить
Героям Слава!
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25.08.2020 00:22 Ответить
Пришла мысль....все-таки С.А.Бандера был прав. На слова "Слава Украине!", сказанные в Украине, откликнутся люди на другой стороне земного шара, и скажут "Героям Слава!"
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25.08.2020 00:41 Ответить
Не ожидал такого от арабов
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25.08.2020 00:12 Ответить
Надеюсь что аквафреш крутить не будут
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25.08.2020 00:22 Ответить
Будут. Они не заморачиваются.
"12 июн. 2020 г. - Самый высокий небоскреб мира «Бурдж-Халифа» окрасился в цвета российского флага"
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25.08.2020 00:35 Ответить
И спасибо на добром слове.
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25.08.2020 00:13 Ответить
Здорово!
PS
Вот уж точно Вавилонская Башня!
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25.08.2020 00:14 Ответить
Километровая инсталяция ..Представте как взрываются пуканы сейчас от увиденого. ..
Еще было б круто чтоб минуту жовто-блакытный светился и минуту черно-красный
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25.08.2020 00:15 Ответить
Представте как взрываются пуканы сейчас от увиденого. .

Та да... Вспомнился гимн помойки, сыгранный х*йлу египетским оркестром...
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25.08.2020 00:26 Ответить
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поздравил Украину с Днем Независимости: "Сегодня мы присоединяемся к украинским общинам в Канаде и во всем мире, чтобы отметить 29-ю годовщину независимости Украины. Канада была первой западной страной, которая признала независимость Украины."

В Дубае самый высокий в мире небоскреб "Бурдж-Халифа" подсветили цветами украинского флага - Цензор.НЕТ 2647
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25.08.2020 00:17 Ответить
Вот и праздник прошел, словно и не бывало. Вряд ли кто-то мог представить, что сегодня мы его будем отмечать именно таким образом, когда у власти люди, которых тошнит и плющит от этой украинской независимости. Плотность изменников во властных кабинетах - зашкаливает. (с)
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25.08.2020 00:17 Ответить
Во первых- тошнит тебя и тебе подобным.
Меня тошнило от прошлой власти. Я что кричу на каждом углу это? Хватит ныть уже.
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25.08.2020 00:22 Ответить
Понравилось фрик-шоу от квартала?
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25.08.2020 00:27 Ответить
Думал как это непотребство назвать, спасибо Maxim Ak-Murza
ФРИК - ШОУ.



До зеленых идиотов не доходит, что всему свое место и время.
И надо различать празднование Дня независимости и посещение кабака
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25.08.2020 13:26 Ответить
тобто шмаркля - проросійска хвойда, та його дії тобі подобаються, зебіле?
В Дубае самый высокий в мире небоскреб "Бурдж-Халифа" подсветили цветами украинского флага - Цензор.НЕТ 1123
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25.08.2020 00:32 Ответить
... пздц .. ты с шапито-квартала чучело ?! Страна по 314сде идет а оно мне кричать об этом запрещает на каждом углу!!! ..да я не только кричать умею... Патриотичный Народ Украины уже на гране серьезного бунта - и это не сторонники ПЕСа и тем более Зебила....!!!
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25.08.2020 00:37 Ответить
Прошлая власть, как ты уже заметил - в прошлом.
Поэтому вспоминать можешь о ней сидя дома у зомбоящика.
А об этой псевдовласти нужно кричать на каждом углу, что бы такие долбо ****ы, такие как ты, в следующий раз не привели их и им подобных к власти.
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25.08.2020 00:38 Ответить
Лимончик скушай и заткнись!!!!
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25.08.2020 01:52 Ответить
Скоріше за все нам цей час було дано для того, аби озирнутися навколо
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25.08.2020 07:11 Ответить
Я не удивлен так как ОАЕ (не А.У.Е.) является крупным потребителем украинской пшеницы
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25.08.2020 00:18 Ответить
Они каждый год это делают, уже лет 5 точно.
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25.08.2020 00:18 Ответить
Тобиш это было еще при Попошенко
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25.08.2020 00:23 Ответить
Так его ещё не называли.
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25.08.2020 00:30 Ответить
это любитель шаурмы с зелёными соплями.... они как только нажыраються им сразу Порох виноват.
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25.08.2020 00:31 Ответить
вони обидва ********** шмарклю...
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25.08.2020 00:33 Ответить
Арабобандерівці!
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25.08.2020 00:22 Ответить
А шо там в Омане?
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25.08.2020 00:23 Ответить
Арабскиe Емираты - не Саудовска Аравия и все що вони хочуть - Иран, Израиль, Сауды...
пнх - все оба трое - залиште нас в спокои идиоты...
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25.08.2020 00:27 Ответить
Угу.А еще они работают прокладкой для ***** при поставках боевой техники в Ливию для ихтамнетов.Если есть на Ближнем Востоке проститутка - то это как раз ОАЭ.
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25.08.2020 00:30 Ответить
как тока мой обуенный бизнесмен решил шо копейка не пахнет? - я тут же решил , шо пахнет ...
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25.08.2020 00:57 Ответить
Конечно, пахнет. Я с 2014 заказов от русских не принимаю. Лишился нехилого куска бизнеса, и ни капли не жалею.
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25.08.2020 01:06 Ответить
Саудовдская Аравия - ОАЕ - заключила исторический договор с израилем....
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25.08.2020 01:30 Ответить
У Израэльского Абрама - своя програма.....
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25.08.2020 01:34 Ответить
ты тоже считаешь, шо оае и саудовская аравия одно и то же...?
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25.08.2020 02:03 Ответить
Ну ты ж знаешь, шо я реднек, так шо кто их там в этой песочнице разберет? Шутка. Саудиты ведут свою политику, а ОАЭ - натуральная шльондра.
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25.08.2020 02:12 Ответить
не знаю...
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25.08.2020 02:15 Ответить
Кстати, пивко начало получаться весьма неплохо. Нет желания попробовать процесс? Наборы для начинающих продает Home Depot.
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25.08.2020 02:18 Ответить
зачем ты ето припер? - вспомнил разговор 4 года назад?
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25.08.2020 02:17 Ответить
Не, честно. Я не настолько злопамятен. Просто не доверяю арабам.
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25.08.2020 02:19 Ответить
ты це Али скажи, мени не треба....
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25.08.2020 02:25 Ответить
У Али своя програма, с которой я не всегда согласен, но которую я уважаю. А арабы себя считают единственно истинными носителями Ислама, и к остальной Умме относятся сквозь губу, свысока. И к соблюдению договоров относятся соответственно, шо с кяфирами, шо с мусульманами-неарабами.
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25.08.2020 02:35 Ответить
я кацапне не доверяю сразу и навсегда, хоть и сам наполовину....
сложно как все по религии, но я не по етим делам - Украина!
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25.08.2020 02:49 Ответить
Сложно, но необходимо. Украина имеет прямое отношение к Умме - Киримли. И это именно та часть Уммы, которая имеет проблемы с арабами, принадлежа к Тюркскому Миру. Лавировать тут - необходима мудрость, которая на сегодня в Украине отсутствует. А профит можно иметь неплохой.
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25.08.2020 02:54 Ответить
я долбаный атеист - имено тот кому башку режут все...
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25.08.2020 03:49 Ответить
А як повинні араби відноситися до тюрків , якщо тюрки їх гнобили 600 років в Османії ?
При тому , що тюрки 500 років користували їх письмовість , їх релігію . Подавна більшість султанів крайще відносилась до іудеїв й християн, ніж до арабів (візирів було більше) . Кожний третій султан імперії був п"яницєю й лише формально був правовірним ... для якого харам був нормою життя . Це не я так кажу - це араби . По усіх провінціях адміністрація не вважал за потрібе говорити по арабськи - арабска стала мовою аулів ... Й тому й згадують часи Салах Діна , до речі дуже ображаються , коли ім нагадуєшь що він був курдом . Ооо , курди -- це згалалом "хвора мозоля" як мініму 5 мегаетносів : тюрків , арабів , фарсі й вірмен . Жоден не бажає визнавати право на існування дійсно окремого 60 млн. народу (в якого є своя : історія , мова , етнос до тисяча років) на відміну від штучно створенних й тимчасових ...

До речі , якщо оцінювати арабський погляд на їх конфлікт з Ізраїлем (який вони разлядають як джихад УММИ проти "іудеїв й христоносців") саме Ататюрк перший з УММИ пішов не тільки на зближення з Ізраїлем , а був ініціатором угоди про військове стратегічне партнерство . Й саме тому Кемалю в Ізраїлі є кілька монументів . За межами Туреччини таких монументів не так вже й багато . В основному , в тих країнах де просвітництво й критичний розум є майже релігією (Японія, наприклад - Кемаля там співвідносять до їх імератора Мейдзі [Муцухіто] )
Й я особисто підтримую цю оцінку - бо остання міжконфесійна війна серед європейських народів була в 17 столітті , міжрелегійна в 18 ... А ось війна Ірану з Іраком (між Алі й Аішей) в кінці 20-го унесла більше мілійона людей . Сірійська війна - теж межконфесійна . Ливанськи бойні -- це вже й міжконфесійні , й межрелегійні . А крім крові й страждань - жодного результату й не буде ніколи . Як й джигад з іудохристоносцями -- одна суцільна кровава мішанина .
Ось що зрозуміли керівники ОАЕ й Саудії . А у Саудівскої феодальної монархії є йще загроза втрати влади й грошенят , коли як Єгипті "брати мусульмани" захоплять країну й почнется різанина й спалять нахер усю навторозробку , збігуть "кафіри" інженери нахрен (бо повбивают як Єгипті) й не буде кому розвивати країну . Бо фанатики крім істерити й вбивати не нащо не гідні ... Тому усі демократи (навіть ліві) позатикали пельки , коли в Єгипті знов генерали позагоняли "братів" до гратів ... бо добре пом"ятають коптів зпаленних живцем в їх церквах , підірванні туристичні автобуси , знищенні "поганські" артефакти !
Взгагалом , особисто я , не маю жодної симпатії до будь якого релігійного впливу на рух у світі - бо там де релігія , там війни , мракобісся й боротьба проти вольнодумства .
Й єдиний фактор , який може хоча б допомогти УММІ якось гіпотетично перемогти Ізраїль , то зростання відсотка ультраортодоксів в самому Ізраїлі .
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25.08.2020 07:06 Ответить
а я кацапам.
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25.08.2020 02:35 Ответить
***... - я тоже склерозник
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25.08.2020 02:53 Ответить
https://youtu.be/CSvFpBOe8eY Пане Хороший , ща в моде не склерозник...- на амнезийник нынче спрос...
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25.08.2020 05:41 Ответить
Ща у соловья увидят украинский след в придерживании цен на нефть .Ща кацапы скажут - ага так это Украина влияет на арабов ...Но мы как минимум не скидывали авиабомбы на головы сирийских детей
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25.08.2020 00:27 Ответить
Ребята, успокойтесь. Это не та тема, где есть чем гордиться. Просто наберите в гугле "бурдж-халифа флаг" и вы все поймете.
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25.08.2020 04:16 Ответить
А что там в Штатах подсветили?
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25.08.2020 00:28 Ответить
Дело против Бени,в котором Моника и баканов идут подельниками со статусом R.I.C.O.
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25.08.2020 01:36 Ответить
31 мар. 2018 г
Hatsune Miku, Japan - исполняет гимн Украины:
https://www.youtube.com/watch?v=qC-67C4MATQ
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25.08.2020 00:30 Ответить
старо !
Но украинские шляхтичи + козаки - више , ли ровня ихним самураям !
І вам скажуть - що всі вони - запроданці .... . та як валили москлів , так і будем валити !
Слава Україні!
Героям слав !
Усіх часів - від гетьмана Мазепи , до війск УГА (старшиною дід тоді ходив - по життю- професор-історик ,музейник ) - бо треба - бо він український шляхтич по роду -чи це японцям не зрозуміло ?
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25.08.2020 02:05 Ответить
красяво!
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25.08.2020 00:47 Ответить
Подозрительно отмалчивается от поздравлений Оман. Что-то не так пошло с его инвестициями в Украину
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25.08.2020 00:53 Ответить
Большая благодарность ОАЕ за такой подарок , желаю народу ОАЕ мира, благополучия и процветания , а после смены власти зелёных авантюристов , и плодотворного сотрудничества.
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25.08.2020 00:59 Ответить
Большущее уважение и благодарность от меня!
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25.08.2020 01:17 Ответить
Тю, а чего не сердючку крупным планом?
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25.08.2020 01:32 Ответить
а світять вони російський трихкольор ?
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25.08.2020 01:38 Ответить
Вони усім світять. Не беріть це до уваги
В Дубае самый высокий в мире небоскреб "Бурдж-Халифа" подсветили цветами украинского флага - Цензор.НЕТ 7451В Дубае самый высокий в мире небоскреб "Бурдж-Халифа" подсветили цветами украинского флага - Цензор.НЕТ 1553В Дубае самый высокий в мире небоскреб "Бурдж-Халифа" подсветили цветами украинского флага - Цензор.НЕТ 9099
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25.08.2020 03:57 Ответить
Ольга Андреевна рулит... дерзай, дружбан... плохо что нам дружить не разрешили....
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25.08.2020 01:49 Ответить
В Дубае самый высокий в мире небоскреб "Бурдж-Халифа" подсветили цветами украинского флага - Цензор.НЕТ 4210В Дубае самый высокий в мире небоскреб "Бурдж-Халифа" подсветили цветами украинского флага - Цензор.НЕТ 2919
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25.08.2020 03:51 Ответить
تقدم переводится не "мир", а "прогресс"...
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25.08.2020 05:30 Ответить
Напротив башни находится Дубаи молл с магазинами ведущих брендов мира, там очень много русских туристов. Да и в самой башне есть ресторан на 122 этаже , где все , естественно, все очень дорого, где русские любят устраивать себе дни рождения и разные вечеринки. Представляю себе шок русни при виде украинской башни. Жаль, что только один день.
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25.08.2020 07:01 Ответить
И это прекрасно!Будем жить!
СЛАВА УКРАЇНІ!
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25.08.2020 07:02 Ответить
Класно!
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25.08.2020 09:02 Ответить
 
 