В Дубае самый высокий в мире небоскреб "Бурдж-Халифа" подсветили цветами украинского флага. ВИДЕО
В Дубае самую высокую в мире сооружение - башню "Бурдж-Халифа" - подсветили сине-желтыми цветами по случаю 29 годовщины Независимости Украины. В официальном поздравлении Украины пожелали процветания и мира.
Как передает Цензор.НЕТ, видео с подсвеченным зданием вместе с поздравлениями выложили на официальной странице в Twitter.
"Сегодня вечером мы подсвечиваем "Бурдж-Халифа" цветами украинского флага, когда украинский народ празднует День Независимости, желая ему еще большего процветания и мира ", - говорится в сообщении.
نضيء #برج_خليفة الليلة بعلم أوكرانيا لنتشارك الشعب الأوكراني احتفاله بيوم الاستقلال متمنين لهم المزيد من الرخاء والتقدّم#BurjKhalifa lights up in the Ukrainian flag in celebration of their independence day, wishing the people of Ukraine prosperity and peace. pic.twitter.com/O5RgFuDYIa— Burj Khalifa (@BurjKhalifa) August 24, 2020
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"12 июн. 2020 г. - Самый высокий небоскреб мира «Бурдж-Халифа» окрасился в цвета российского флага"
PS
Вот уж точно Вавилонская Башня!
Еще было б круто чтоб минуту жовто-блакытный светился и минуту черно-красный
Та да... Вспомнился гимн помойки, сыгранный х*йлу египетским оркестром...
Меня тошнило от прошлой власти. Я что кричу на каждом углу это? Хватит ныть уже.
ФРИК - ШОУ.
До зеленых идиотов не доходит, что всему свое место и время.
И надо различать празднование Дня независимости и посещение кабака
Поэтому вспоминать можешь о ней сидя дома у зомбоящика.
А об этой псевдовласти нужно кричать на каждом углу, что бы такие долбо ****ы, такие как ты, в следующий раз не привели их и им подобных к власти.
пнх - все оба трое - залиште нас в спокои идиоты...
сложно как все по религии, но я не по етим делам - Украина!
При тому , що тюрки 500 років користували їх письмовість , їх релігію . Подавна більшість султанів крайще відносилась до іудеїв й християн, ніж до арабів (візирів було більше) . Кожний третій султан імперії був п"яницєю й лише формально був правовірним ... для якого харам був нормою життя . Це не я так кажу - це араби . По усіх провінціях адміністрація не вважал за потрібе говорити по арабськи - арабска стала мовою аулів ... Й тому й згадують часи Салах Діна , до речі дуже ображаються , коли ім нагадуєшь що він був курдом . Ооо , курди -- це згалалом "хвора мозоля" як мініму 5 мегаетносів : тюрків , арабів , фарсі й вірмен . Жоден не бажає визнавати право на існування дійсно окремого 60 млн. народу (в якого є своя : історія , мова , етнос до тисяча років) на відміну від штучно створенних й тимчасових ...
До речі , якщо оцінювати арабський погляд на їх конфлікт з Ізраїлем (який вони разлядають як джихад УММИ проти "іудеїв й христоносців") саме Ататюрк перший з УММИ пішов не тільки на зближення з Ізраїлем , а був ініціатором угоди про військове стратегічне партнерство . Й саме тому Кемалю в Ізраїлі є кілька монументів . За межами Туреччини таких монументів не так вже й багато . В основному , в тих країнах де просвітництво й критичний розум є майже релігією (Японія, наприклад - Кемаля там співвідносять до їх імератора Мейдзі [Муцухіто] )
Й я особисто підтримую цю оцінку - бо остання міжконфесійна війна серед європейських народів була в 17 столітті , міжрелегійна в 18 ... А ось війна Ірану з Іраком (між Алі й Аішей) в кінці 20-го унесла більше мілійона людей . Сірійська війна - теж межконфесійна . Ливанськи бойні -- це вже й міжконфесійні , й межрелегійні . А крім крові й страждань - жодного результату й не буде ніколи . Як й джигад з іудохристоносцями -- одна суцільна кровава мішанина .
Ось що зрозуміли керівники ОАЕ й Саудії . А у Саудівскої феодальної монархії є йще загроза втрати влади й грошенят , коли як Єгипті "брати мусульмани" захоплять країну й почнется різанина й спалять нахер усю навторозробку , збігуть "кафіри" інженери нахрен (бо повбивают як Єгипті) й не буде кому розвивати країну . Бо фанатики крім істерити й вбивати не нащо не гідні ... Тому усі демократи (навіть ліві) позатикали пельки , коли в Єгипті знов генерали позагоняли "братів" до гратів ... бо добре пом"ятають коптів зпаленних живцем в їх церквах , підірванні туристичні автобуси , знищенні "поганські" артефакти !
Взгагалом , особисто я , не маю жодної симпатії до будь якого релігійного впливу на рух у світі - бо там де релігія , там війни , мракобісся й боротьба проти вольнодумства .
Й єдиний фактор , який може хоча б допомогти УММІ якось гіпотетично перемогти Ізраїль , то зростання відсотка ультраортодоксів в самому Ізраїлі .
Hatsune Miku, Japan - исполняет гимн Украины:
https://www.youtube.com/watch?v=qC-67C4MATQ
Но украинские шляхтичи + козаки - више , ли ровня ихним самураям !
І вам скажуть - що всі вони - запроданці .... . та як валили москлів , так і будем валити !
Слава Україні!
Героям слав !
Усіх часів - від гетьмана Мазепи , до війск УГА (старшиною дід тоді ходив - по життю- професор-історик ,музейник ) - бо треба - бо він український шляхтич по роду -чи це японцям не зрозуміло ?
СЛАВА УКРАЇНІ!