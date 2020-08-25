Дочь погибшего на Донбассе морпеха Ярослава Журавля приняла участие в Марше защитников Украины. ФОТО ДНЯ
Дочь погибшего на Донбассе командира отделения разведывательного взвода 35-й отдельной бригады морской пехоты Ярослава Журавля приняла участие в Марше защитников Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, девочка пришла с портретом своего отца.
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Типо - мир с брацким народом и газ задаром...
Дебилы блин и с вас смеются...
НЕТ и только НЕТ амнистии коллаборантам, российским оккупантам.
НЕТ особых статусов, ради погибших.
НЕТ особых статусов ради их родных отцов, матерей, детей и всех украинцев.
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПОГИБШИМ ВОЙНАМ ПАТРИОТАМ УКРАИНЫ
Вона как, напомнил патриотам про Иловайск и ДАП, как уже меня кацапским агитатором назвали...
Блин, слава богу детей не наделал...
Или просто дедушка НКВД-ом был?
Самая страшная та гремучая змея, которая у тебя за спиной говорят змееловы. Укус, сделанный в спину невозможно самому прижечь и отсосать яд из ранки.
а на марше, она среди своих...здесь ее горе разделенное на столько же одинаковых бед, здесь понимают ее боль и многие не стесняются своих слез ...
нет! на марш памяти и чествования отцов детям ходить надо...(если от этого им легче)
(мое мнение)
ой...стоп! я не буду с Вами дискутировать...(извините)
спокойного Вам вечера!
А вот впереди шли те, кто никого и ничего не потерял и только увеличил свои доходы во время войны!
Или Парубий свою болонку потерял во время визита в Краматорск?
А потери Порошенка на войне - это хиба шо потеря зонтика после прощальной пьянки у мэра Мариуполя!
Зеленский еще хуже - он глупее. НО самые хреновые мы, потому шо своей тупостью портим жизнь своим детям, улучшая рэйтинг "янкелям"....
(а о политиках речь можете даже и не заводить - они пропиарятся и на своих камнях в почках или глистах в.....) а уж сравнивать какое зло больше-меньше - удел слабых!
А ты дебил, запомни на всякий случай - нельзя незнакомых людей, типа бронзового памятника менту Жиглову с размаху и кулаком по морде - повредить можно себе прямую кишку...