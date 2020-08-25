Дочь погибшего на Донбассе морпеха Ярослава Журавля приняла участие в Марше защитников Украины. ФОТО ДНЯ

Дочь погибшего на Донбассе командира отделения разведывательного взвода 35-й отдельной бригады морской пехоты Ярослава Журавля приняла участие в Марше защитников Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, девочка пришла с портретом своего отца.





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