В случае победы на выборах Трамп пообещал вводить торговые пошлины против других стран

Президент США Дональд Трамп в случае переизбрания будет продолжать процесс введения пошлин на товары из других стран.

"Мы будем вводить пошлины против тех, кто ведет себя нечестно с нами (в торговле)", - сказал он на партийном съезде республиканцев в городе Шарлотт (штат Северная Каролина), передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Если они вводят пошлины против нас, то мы будем вводить пошлины против них", - добавил Трамп.

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