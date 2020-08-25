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Новости Президент Трамп
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В случае победы на выборах Трамп пообещал вводить торговые пошлины против других стран

В случае победы на выборах Трамп пообещал вводить торговые пошлины против других стран

Президент США Дональд Трамп в случае переизбрания будет продолжать процесс введения пошлин на товары из других стран.

"Мы будем вводить пошлины против тех, кто ведет себя нечестно с нами (в торговле)", - сказал он на партийном съезде республиканцев в городе Шарлотт (штат Северная Каролина), передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на  Интерфакс-Украина.

"Если они вводят пошлины против нас, то мы будем вводить пошлины против них", - добавил Трамп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Республиканцы официально выдвинули Трампа кандидатом в президенты США

Автор: 

пошлина (422) США (26401) торговля (952) Трамп Дональд (5083)


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Топ комментарии
+6
Пообещай ввести нефтегазовое эмбарго против страны-помойки - я сам за тебя проголосую, и всех родных-друзей-знакомых буду за тебя агитировать. Даже куплю кепку с надписью "Трамп", сделанную для тебя в Китае.
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25.08.2020 00:45
+5
Вот поэтому я и не буду голосовать на этих президентских выборах - впервые после получения Гражданства в середине 90-х. Займусь шкурными интересами - местными выборами. А федералы нехай идут....в.. и на... и держат свои носы подальше от той Америки, которая и есть настоящая, которая их кормит, которая не живет в бетонно-асфальтовых джунглях, и в первую очередь доверяет своим АР-15.
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25.08.2020 01:02
+4
Ось так , прикриваючись «інтересами Сполучених Штатів», Трамп вносить безлад та розбрат з усіма союзниками та партнерами. Пу дуже задоволений такою політикою Білого дому.
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25.08.2020 01:20
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Пообещай ввести нефтегазовое эмбарго против страны-помойки - я сам за тебя проголосую, и всех родных-друзей-знакомых буду за тебя агитировать. Даже куплю кепку с надписью "Трамп", сделанную для тебя в Китае.
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25.08.2020 00:45 Ответить
Тут все без изменений-любимый вова может спать спокойно. И убивать тоже.
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25.08.2020 00:54 Ответить
Вот поэтому я и не буду голосовать на этих президентских выборах - впервые после получения Гражданства в середине 90-х. Займусь шкурными интересами - местными выборами. А федералы нехай идут....в.. и на... и держат свои носы подальше от той Америки, которая и есть настоящая, которая их кормит, которая не живет в бетонно-асфальтовых джунглях, и в первую очередь доверяет своим АР-15.
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25.08.2020 01:02 Ответить
ага.....забор вже побудував ))
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25.08.2020 01:29 Ответить
Пообещать - это у маланцев святое.
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25.08.2020 03:51 Ответить
Причём здесь мы?! Это ЕС пользуется газом РФ, да и нефть мы уже сами продаём, причём уже даже Беларуси. Трамп с удовольствием продаст газ для ЕС, если страны ЕС начнут отказываться от такового РФ.
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26.08.2020 03:28 Ответить
Іншими словами, це називається імпортозаміщення по америнськи)))
По-суті амери можуть собі таке дозволити... США - один з небагатьох прикладів успішної автаркії, Країни із самодостатньою економікою, яка може повністю обходитися без імпорту...
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25.08.2020 00:56 Ответить
Тада. Только даже "американские" джинсы уже давно шьются нифига не в США.
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25.08.2020 01:17 Ответить
А чиї це інвестиції? Технології, власники фабрик, патенти на виробництво?
Перенесуть із Китаю у В'єтнам чи Бангладеш, якщо не вигідно буде переносити в Америку
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25.08.2020 01:36 Ответить
уже перенесли много чего и продолжают переносить
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25.08.2020 08:54 Ответить
Инвестиции не знают такого слова "чьи"! Во всяком случае применительно к стране (если только это не прямые гос. гранты). Для этого инвесторы и сидят в офшорах!!!
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25.08.2020 09:56 Ответить
А ти в курсі, що практично усі великі інвестпроекти реалізуються через т.з. ІНВЕСТИЦІЙНІ БАНКИ!!! Що усі банки поділяються на інвестиційні та комерційні, або зі змішаною формою діяльності.... Так от, всі американські інвестбанки, інвестфонди, хеджфонды.... все привязано до ФРС (федеральної резервної системи)... тобто їхня ліквідність і функціонування так чи інакше забезпечується державою АМЕРИКА... державними облігаціями, іншими паперами внутрішнього займу....!!!!
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25.08.2020 10:39 Ответить
Я вообще-то финансист, поэтому не надо мне рассказывать, как работает банковская система.
Деление банков на коммерческие и инвестиционные - условность! Все банки зарабатывают на том, что дают деньги в долг, каким образом (кредиты, инвестиции....покупка ценных бумаг это уже детали). Инвестиционные банки, по сути просто специализируются на одном фин. инструменте т.н. "длинных деньгах" (дают в долг на длительные сроки и как правило большие суммы)
Вы сами то знаете термин ликвидность, который приплели к банкам?!
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25.08.2020 14:09 Ответить
А хто великі інвестпроекти будує на коротких грошах? тільки на довгих.... В короткі гроші можна бавитися, коли ти там будував міст, і не хватило 2 метри добудувати....

Ліквідність.... швидко переводити наявні ассетси у нал.... Так от, всі цінні папери, які емітує ДЕРЖАВА АМЕРИКА (тобто ФРС) вони повністю ліквідні....
Якщо ти їх власник, то з буд-яким контрагентом (китайським, європейським... не кажучи уже із країн 3 світу), ти маєш перевагу.... Тому Америка є Америка....
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25.08.2020 16:00 Ответить
"Все смешалось люди,кони"
Ликвидность это способность актива (ваши ассеты тут до сраки) быстро продаваться (и не обязательно за нал). Самым ликвидным товаром являются сами деньги, потом ценные бумаги, потом драгметаллы....
Только вот вы забыли, что собственником американских ценных бумаг и даже валюты, является вовсе на Америка, а тот, кто их приобрел (тот же Китай, которому США должны более 1 триллиона и который может обрушить американскую и мировую экономику в один миг продав этот долг). Самой США, принадлежит только 1/3 всего долга
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25.08.2020 16:19 Ответить
А шо так на assets? Чоловіче, ти англійську вчи...бо фінансист, без знання англіййської... Це як програміст, без знання мови програмування (до речі також більшість із них на англійські мові))))
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25.08.2020 17:22 Ответить
Английский термин "ассеты" в русскоязычном исполнении, применяется в основном к игровым валютам. Поэтому либо пишите на английском полностью либо думайте куда вставляете слова и как это будет читаться.
Забавно, но кроме того, что я финансист по образованию я еще и программист. Так что хватит умничать
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26.08.2020 09:40 Ответить
Ничего они обрушить не могут, если Штаты платят в срок по этим долгам.
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26.08.2020 03:33 Ответить
7 USA-Made Denim Brands You Can Trust For Quality & Longevity:

https://www.thegoodtrade.com/features/american-made-denim#:~:text=Tellason%20began%20with%20a%20clear,leather%20patches%20are%20as%20well.

https://toddshelton.com/blog/about-todd-shelton/made-in-america/best-jeans-made-in-usa

Designed, Cut & Sewn In The USA: https://dearborndenim.us/collections/all

https://www.round-house.com/
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26.08.2020 05:12 Ответить
Тогда американцев ждет рост цен на большинство товаров. Будет кому сказать за это спасибо.
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25.08.2020 01:16 Ответить
Звідкіля така інфа? Нічого, що економіка при Трампі досягла висот, яких не було ніколи до цього? Нічого, шо безробіття, навідь при вірусі зараз нижче ніж при обамі? Ну, а джинси? І джинси будуть американські, всьому свій час. Обамка виносив економіку 8 років, перед ним теж демократи старались.
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25.08.2020 01:25 Ответить
Звідкіля така інфа? - ну очень просто: повышение тарифов на импорт, это вульгарный протекционизм, против которого в исполнении других Штаты кричат громче всех. Тут два момента: во-первых, вмешательство правительства в экономику таким топорным методом вульгарно противоречит принципам свободного капитализма. А во-вторых, повышение тарифов ведёт к вытеснению импортных товаров с рынка, предложение в итоге падает, внутренняя монополия проявляется чётче, цены растут. Что тут непонятного?
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25.08.2020 05:31 Ответить
"Если они вводят пошлины против нас, то мы будем вводить пошлины против них", - добавил Трамп.
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26.08.2020 03:35 Ответить
Это временный эффект протекционизма - чуть позже придет обратка. Но что самое смешное, винить будут не Трампа, а того кто будет после него....а по трампу будут всплакивать - "при нем экономика росла"...
Это как с нашим Януковичем, при котором "доллар по 8", а то что это было достигнуто искусственным удержанием (заимствованиями валюты и выкидывании на рынок), что потом вылилось в доллар по 18 и рост долга + Крым, Донабасс и доллар уже по 25...пипл как то не хочет задумываться (виноват не Овощ, а проклятый Порошенко). Хотя это было прогнозируемо - еще тогда я тогда мониторил ситуацию и когда он был по 8, он должен был быть по 12 это был реальный курс (который обсуждался на фин. форумах) на который наложился эффект паники (его тоже прогнозировали).
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25.08.2020 10:08 Ответить
...а если Трампа переизберут?. Штат Огайо не ошибался в выборе почти 60 лет. Вот, что мы имеем на сегодняшний день по этому штату: https://projects.fivethirtyeight.com/polls/president-general/ohio/
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26.08.2020 03:38 Ответить
В этом таки есть рациональное зерно. Мало чего производится в USA, в смысле потребительских товаров. Раздень 100 Американцев - на 99 будет белье, произведенное в Китае. Сходи на любую стройку - инструменты сделаны в Китае,Малайзии, Индонезии. Это позор. Да, будет стоить денег какое-то время. Но, на мой взгляд, оно того варто.
PS.. Утешает одно - оружие таки у нас делают, и оно есть зер гут. В моем арсенале только два "иммигранта" - ПМ ГДР-овского производства, и Португальская копия Маузера К-98, переделанная мною в scout rifle.
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25.08.2020 01:28 Ответить
Ну в принципе тут важно о чём речь. Long guns и револьверы из США бывают ничего... Но я по роду спортивных увлечений имею дело с semi-auto пистолетами, так вот приличный продукт в-основном европейский. Германия, Австрия, Италия, Швейцария... Револьвер у меня один американский всего, S&W Victory .38S&W, ну ещё Iver Johnson, остальные от Webley Scott...
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25.08.2020 05:28 Ответить
Мое оружие, в основном, охотничье и для self-defense. Ну, плюс мелкашки семи-авто Ругер 10/22 для внуков, каждому по своей, подгоняю по мере их роста. Как-то никогда не занялся спортивной стрельбой, хотя и стреляю неплохо. Но, как я понимаю, это вообще другая категория.
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26.08.2020 05:43 Ответить
Люди просто не заморачиваются поиском, а всё есть и не так уж дорого для наших зарплат:

https://www.usalovelist.com/made-in-usa-underwear/#:~:text=in%20USA%20socks.-,Made%2***%20USA%20Underwear%20for%20Men,are%20made%2***%20the%20USA.

https://www.toolbarn.com/usa-made-tools/
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26.08.2020 05:27 Ответить
А что там ваще пошлин нет?
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25.08.2020 01:16 Ответить
Есть и очень существенные, но не для всех. Для нас на сталь 25%.
23 окт. 2019 г. - Украинский экспорт стали в США резко обвалился в 3 квартале из-за пошлины Трампа. Поставки украинской стали в США снизились существенно: почти в 2,5-3 раза по листовому прокату, в десятки раз по трубам.
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25.08.2020 01:30 Ответить
Ось так , прикриваючись «інтересами Сполучених Штатів», Трамп вносить безлад та розбрат з усіма союзниками та партнерами. Пу дуже задоволений такою політикою Білого дому.
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25.08.2020 01:20 Ответить
Деякі союзники та партнери паразитують на США. Тому Трамп не безлад робить, а наводить лад. Звичайно, ті хто паразитує називають це розбратом.
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25.08.2020 03:28 Ответить
Да, еще немного такой бездарной политики, и долларами можно обклеивать туалеты.
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25.08.2020 08:10 Ответить
Какой такой?! По-вашему нужно чтобы пошлину платила только одна сторона?
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26.08.2020 03:41 Ответить
а заодно всех на свете, кроме себя, обосрать как обычно
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25.08.2020 01:33 Ответить
Трамп отличный президент. Только дураки этого не понимают.
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25.08.2020 03:29 Ответить
главное шо кацапы в курсе... знають що чи так по кацпривичке?
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25.08.2020 04:42 Ответить
Нет, скорее продажные твари на содержании Ротшильдов и Сороса.
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25.08.2020 06:48 Ответить
Трамп - отличный президент. От Рейгана.
При Рейгане совков загнали под шконку, а при Трампе они опять борзеют.
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25.08.2020 03:55 Ответить
С чего бы американский президент их куда-то загонял.
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25.08.2020 04:01 Ответить
А с того, что это нелегитимный террористический режим.
Большевики пришли к власти на красном терроре.
Трамп поддерживает терроризм ?
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25.08.2020 07:38 Ответить
Трамп не обязан бороться с нелегитимными террористическими режимами.
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25.08.2020 09:15 Ответить
Значит, он пособник террористических режимов. Хабад рулит.
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25.08.2020 20:21 Ответить
такой отличный - как ***** примерно....
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25.08.2020 04:16 Ответить
а не при Обамке ли они оборзели?!
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26.08.2020 03:42 Ответить
people over 70? - its legitimate question whether they OK mentally or not.
watch me mister president over 70....
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25.08.2020 04:21 Ответить
и на лисапете...
но мы ему не дадим - тока на авианосце, в трюме.... дорог бо сильно - как те трюмные крысы....
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25.08.2020 04:35 Ответить
донику бы мешки под глазьями убрать, бо они у него с *********** сиськами соревнуются...
и на мустанга - и в батискаф или там пожары - бздынь и нету..
хто же етот старый непотреб поймет, шо у них там в кобчике бродит?
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25.08.2020 04:54 Ответить
Дональду Трампу осталось еще пообещать в случае победы сформировать в Вашингтоне Кавалергардский корпус из вагнеровцев и победа на выборах у него в кармане .
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25.08.2020 06:37 Ответить
Как там с золотой картой Брайтон-Бич ?
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25.08.2020 06:40 Ответить
А я перестала покупать китайские товары, если есть альтернатива (к сожалению, это имеет место быть не всегда).
Вот совершенно стараюсь их избегать, совсем.
Против китайце я ничего абсолютно не имею, люди как люди, на нас похожи, только бухают меньше , но я имею очень много чго "против" тоталитарного режима КНР.
Триггером стали глумливые комментарии в сетях от китайских сявок.
Считайте это моим ответным подарком на "подарок" из Уханя , чем могу, как говорится.

"Альтернативно одаренным" комментаторам цензора напомню, что имеют место быть товары из Индии, Бангладеш, Египта, Турции, Вьетнама, Таиланда и прочих разных стран и что я никогда ничего ен покупала на столь любимом лахтинскими АлиЭкспресе и ничего, как-то без него замечательно живу.
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25.08.2020 06:47 Ответить
Что-то не из Китая практически невозможно найти. Разве что булочки в соседнем магазине, и только потому что пока их привезешь из Китая они испортятся.
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25.08.2020 07:33 Ответить
Я не помню китайских продуктов в Австралии, кроме соевого соуса и, возможно, лапши в отделах international продуктов супермаркетов (что там в китайских лавках - я ХЗ, я там не бываю).

Купила простыни - сделаны в Индии, купила ткань - Италия, купила семена цветов - австралийские.
Вот краску для двери гаража купить не могу - из-за дурантина магазины закрыты, но, полагаю, будет не китайская.
Навоз и щебенку с кирпичами из Китая тоже пока не везут почему-то, не знаю, почему.
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25.08.2020 08:04 Ответить
Вот, кстати, булочки-бриоши в Альди французкие (производство Франция) вкусные, калорийные, сволочи, но вкусные.
И немецкий шоколад (в немецком шоколаде больше какао масло супротие шоколада итальянского и бельгийскогио).
Хайли рекомменд, как говорится.
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25.08.2020 08:07 Ответить
Неправда! Например: https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_nkw=made%2***%20usa&_sacat=0&LH_BIN=1&_blrs=recall_filtering&_sop=16&_udhi=40&LH_ItemCondition=3&LH_PrefLoc=1&rt=nc&_udlo=20
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26.08.2020 04:00 Ответить
Все правильно делает. Торговый дефицит США 700 миллиардов. По сути страна живет за счет печатания долларов.
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25.08.2020 06:50 Ответить
Вы смотрели информацию о том, сколько печатается и сколько из этого тратится на замену старых купюр?
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26.08.2020 05:32 Ответить
Шансы этого дурачка равны почти нолику.В Нью-Йорке арестовано 4 подельника Трампа по отмыванию деньжат...,с большими нолями...,сроки светят до 20 лет каждому...
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25.08.2020 07:14 Ответить
Не проголосуют за Трампа, человека, пообещавщего отменить подоходный налог, только получатели пособия, они налогов не платят.

Так паразиты всегда за пайку голосуют, проверено на Украине.
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25.08.2020 08:09 Ответить
Да что вы говорите! Посмотрите по штату Огайо, который почти 60 лет не ошибается: https://projects.fivethirtyeight.com/polls/president-general/ohio/
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26.08.2020 04:04 Ответить
 
 