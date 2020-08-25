3 340 62
В случае победы на выборах Трамп пообещал вводить торговые пошлины против других стран
Президент США Дональд Трамп в случае переизбрания будет продолжать процесс введения пошлин на товары из других стран.
"Мы будем вводить пошлины против тех, кто ведет себя нечестно с нами (в торговле)", - сказал он на партийном съезде республиканцев в городе Шарлотт (штат Северная Каролина), передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Если они вводят пошлины против нас, то мы будем вводить пошлины против них", - добавил Трамп.
Топ комментарии
+6 Maxim Ak-Murza
показать весь комментарий25.08.2020 00:45
+5 Maxim Ak-Murza
показать весь комментарий25.08.2020 01:02
+4 Станіслав Топа
показать весь комментарий25.08.2020 01:20
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
По-суті амери можуть собі таке дозволити... США - один з небагатьох прикладів успішної автаркії, Країни із самодостатньою економікою, яка може повністю обходитися без імпорту...
Перенесуть із Китаю у В'єтнам чи Бангладеш, якщо не вигідно буде переносити в Америку
Деление банков на коммерческие и инвестиционные - условность! Все банки зарабатывают на том, что дают деньги в долг, каким образом (кредиты, инвестиции....покупка ценных бумаг это уже детали). Инвестиционные банки, по сути просто специализируются на одном фин. инструменте т.н. "длинных деньгах" (дают в долг на длительные сроки и как правило большие суммы)
Вы сами то знаете термин ликвидность, который приплели к банкам?!
Ліквідність.... швидко переводити наявні ассетси у нал.... Так от, всі цінні папери, які емітує ДЕРЖАВА АМЕРИКА (тобто ФРС) вони повністю ліквідні....
Якщо ти їх власник, то з буд-яким контрагентом (китайським, європейським... не кажучи уже із країн 3 світу), ти маєш перевагу.... Тому Америка є Америка....
Ликвидность это способность актива (ваши ассеты тут до сраки) быстро продаваться (и не обязательно за нал). Самым ликвидным товаром являются сами деньги, потом ценные бумаги, потом драгметаллы....
Только вот вы забыли, что собственником американских ценных бумаг и даже валюты, является вовсе на Америка, а тот, кто их приобрел (тот же Китай, которому США должны более 1 триллиона и который может обрушить американскую и мировую экономику в один миг продав этот долг). Самой США, принадлежит только 1/3 всего долга
Забавно, но кроме того, что я финансист по образованию я еще и программист. Так что хватит умничать
https://www.thegoodtrade.com/features/american-made-denim#:~:text=Tellason%20began%20with%20a%20clear,leather%20patches%20are%20as%20well.
https://toddshelton.com/blog/about-todd-shelton/made-in-america/best-jeans-made-in-usa
Designed, Cut & Sewn In The USA: https://dearborndenim.us/collections/all
https://www.round-house.com/
Это как с нашим Януковичем, при котором "доллар по 8", а то что это было достигнуто искусственным удержанием (заимствованиями валюты и выкидывании на рынок), что потом вылилось в доллар по 18 и рост долга + Крым, Донабасс и доллар уже по 25...пипл как то не хочет задумываться (виноват не Овощ, а проклятый Порошенко). Хотя это было прогнозируемо - еще тогда я тогда мониторил ситуацию и когда он был по 8, он должен был быть по 12 это был реальный курс (который обсуждался на фин. форумах) на который наложился эффект паники (его тоже прогнозировали).
PS.. Утешает одно - оружие таки у нас делают, и оно есть зер гут. В моем арсенале только два "иммигранта" - ПМ ГДР-овского производства, и Португальская копия Маузера К-98, переделанная мною в scout rifle.
https://www.usalovelist.com/made-in-usa-underwear/#:~:text=in%20USA%20socks.-,Made%2***%20USA%20Underwear%20for%20Men,are%20made%2***%20the%20USA.
https://www.toolbarn.com/usa-made-tools/
23 окт. 2019 г. - Украинский экспорт стали в США резко обвалился в 3 квартале из-за пошлины Трампа. Поставки украинской стали в США снизились существенно: почти в 2,5-3 раза по листовому прокату, в десятки раз по трубам.
При Рейгане совков загнали под шконку, а при Трампе они опять борзеют.
Большевики пришли к власти на красном терроре.
Трамп поддерживает терроризм ?
watch me mister president over 70....
но мы ему не дадим - тока на авианосце, в трюме.... дорог бо сильно - как те трюмные крысы....
и на мустанга - и в батискаф или там пожары - бздынь и нету..
хто же етот старый непотреб поймет, шо у них там в кобчике бродит?
Вот совершенно стараюсь их избегать, совсем.
Против китайце я ничего абсолютно не имею, люди как люди, на нас похожи, только бухают меньше , но я имею очень много чго "против" тоталитарного режима КНР.
Триггером стали глумливые комментарии в сетях от китайских сявок.
Считайте это моим ответным подарком на "подарок" из Уханя , чем могу, как говорится.
"Альтернативно одаренным" комментаторам цензора напомню, что имеют место быть товары из Индии, Бангладеш, Египта, Турции, Вьетнама, Таиланда и прочих разных стран и что я никогда ничего ен покупала на столь любимом лахтинскими АлиЭкспресе и ничего, как-то без него замечательно живу.
Купила простыни - сделаны в Индии, купила ткань - Италия, купила семена цветов - австралийские.
Вот краску для двери гаража купить не могу - из-за дурантина магазины закрыты, но, полагаю, будет не китайская.
Навоз и щебенку с кирпичами из Китая тоже пока не везут почему-то, не знаю, почему.
И немецкий шоколад (в немецком шоколаде больше какао масло супротие шоколада итальянского и бельгийскогио).
Хайли рекомменд, как говорится.
Так паразиты всегда за пайку голосуют, проверено на Украине.