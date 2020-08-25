За сутки 24 августа на Буковине выявлено 204 человека, инфицированных коронавирусом, - ОГА
24 августа во Черновицкой области обнаружили 204 больных коронавирусом.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук.
Такое количество больных областная лаборатория подтвердила в ходе исследования 564 образцов.
В этот же день выздоровели только 29 человек. Всего в области за время пандемии зарегистрировали 9371 случай заражения. Сейчас смогли побороть болезнь в 5920 буковинцев.
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послезавтра 404
и шо ?