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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки 24 августа на Буковине выявлено 204 человека, инфицированных коронавирусом, - ОГА

За сутки 24 августа на Буковине выявлено 204 человека, инфицированных коронавирусом, - ОГА

24 августа во Черновицкой области обнаружили 204 больных коронавирусом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

Такое количество больных областная лаборатория подтвердила в ходе исследования 564 образцов.

В этот же день выздоровели только 29 человек. Всего в области за время пандемии зарегистрировали 9371 случай заражения. Сейчас смогли побороть болезнь в 5920 буковинцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Черновицкой области за сутки выявили рекордные 213 новых случаев COVID-19, - ОГА

Автор: 

Буковина (893) карантин (16729) COVID-19 (18608) Осачук Сергей (116) коронавирус (17042)


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а завтра обнаружат 304

послезавтра 404

и шо ?
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25.08.2020 01:26 Ответить
Хто в вихідний день проводив обслідування в лабораторії?
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25.08.2020 02:01 Ответить
 
 