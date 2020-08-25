Враг за сутки один раз нарушил режим прекращения огня, применив БПЛА для сброса выстрела ВОГ-17 вблизи Майорска, потерь нет, - Штаб ОС
За минувшие сутки украинскими военнослужащими задокументирован 1 факт нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
"Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой подразделениями из состава Объединенных сил. Украинские защитники продолжают неуклонно соблюдать условия полного и всеобъемлющего режима прекращения огня и добросовестно выполнять свои задачи по назначению", - сказано в сообщении.
24 августа, в День Независимости Украины, на большинстве участков ответственности украинских подразделений обстрелов противника зафиксировано не было.
В то же время, за минувшие сутки украинскими военнослужащими задокументирован один факт нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. В частности, вблизи Майорска враг применил БПЛА для сброса выстрела ВОГ-17. В результате этой провокации боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.
С начала текущих суток, 25 августа, в полосах ответственности боевых бригад ВСУ по всей линии фронта обстрелов и других нарушений достигнутых договоренностей со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано. Режим тишины сохраняется в полной мере.
"Подразделения, привлеченные к проведению операции Объединенных сил продолжают неуклонно соблюдать условия режима тишины и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", - добавили в пресс-центре ОС.
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Всё хорошо, прекрасная маркиза
Дела идут, и жизнь легка
Ни одного печального сюрприза
За исключеньем пустяка
Так, ерунда, пустое дело
Кобыла ваша околела
А в остальном, прекрасная маркиза
Всё хорошо, всё хорошо...
Горіть у пеклі москалі !!!
У Луганді кількість закритих копалень за останні шість років через півроку досягне 22.
У Домбабве лише за серпень мінус дві:
- ш.Комсомолець Донбасу на всій висоті 100-метрового скіпового копра (для під'йому вугілля) вигоріли кабелі і обладнання,
- ім.Калініна пожежа єдиного вугільного пласта, щоб загасити залили водою весь горизонт.
ЗРАДНИКИ, з Днем шахтаря!
Остаются вопросы по последним потерям с даты очередного перемирия, поскольку все они считаются "небоевыми потерями". Может таким образом нас "убаюкивают", что все хорошо?!
І гранати з безпілотника вже кидають...