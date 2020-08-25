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Новости Агрессия России против Украины
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Враг за сутки один раз нарушил режим прекращения огня, применив БПЛА для сброса выстрела ВОГ-17 вблизи Майорска, потерь нет, - Штаб ОС

Враг за сутки один раз нарушил режим прекращения огня, применив БПЛА для сброса выстрела ВОГ-17 вблизи Майорска, потерь нет, - Штаб ОС

За минувшие сутки украинскими военнослужащими задокументирован 1 факт нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

"Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой подразделениями из состава Объединенных сил. Украинские защитники продолжают неуклонно соблюдать условия полного и всеобъемлющего режима прекращения огня и добросовестно выполнять свои задачи по назначению", - сказано в сообщении.

24 августа, в День Независимости Украины, на большинстве участков ответственности украинских подразделений обстрелов противника зафиксировано не было.

В то же время, за минувшие сутки украинскими военнослужащими задокументирован один факт нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. В частности, вблизи Майорска враг применил БПЛА для сброса выстрела ВОГ-17. В результате этой провокации боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала суток 24 августа нарушений перемирия на Донбассе не зафиксировано, потерь нет, - штаб ООС

С начала текущих суток, 25 августа, в полосах ответственности боевых бригад ВСУ по всей линии фронта обстрелов и других нарушений достигнутых договоренностей со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано. Режим тишины сохраняется в полной мере.

"Подразделения, привлеченные к проведению операции Объединенных сил продолжают неуклонно соблюдать условия режима тишины и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", - добавили в пресс-центре ОС.

Враг за сутки один раз нарушил режим прекращения огня, применив БПЛА для сброса выстрела ВОГ-17 вблизи Майорска, потерь нет, - Штаб ОС 01

беспилотник (3535) обстрел (26891) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+12
Враг за сутки один раз нарушил режим прекращения огня, применив БПЛА для сброса выстрела ВОГ-17 вблизи Майорска, потерь нет, - Штаб ОС - Цензор.НЕТ 4300
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25.08.2020 07:35
+11
Луганда. Лутугіно.
Враг за сутки один раз нарушил режим прекращения огня, применив БПЛА для сброса выстрела ВОГ-17 вблизи Майорска, потерь нет, - Штаб ОС - Цензор.НЕТ 7575
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25.08.2020 07:36
+10
И зеленым оккупантам тоже.
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25.08.2020 07:36
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Враг за сутки один раз нарушил режим прекращения огня, применив БПЛА для сброса выстрела ВОГ-17 вблизи Майорска, потерь нет, - Штаб ОС - Цензор.НЕТ 4300
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25.08.2020 07:35 Ответить
И зеленым оккупантам тоже.
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25.08.2020 07:36 Ответить
а в остальном - тишина?
Всё хорошо, прекрасная маркиза
Дела идут, и жизнь легка
Ни одного печального сюрприза
За исключеньем пустяка
Так, ерунда, пустое дело
Кобыла ваша околела
А в остальном, прекрасная маркиза
Всё хорошо, всё хорошо...
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25.08.2020 07:37 Ответить
Найшвидшого одужання пораненим!
Горіть у пеклі москалі !!!
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25.08.2020 07:36 Ответить
Луганда. Лутугіно.
Враг за сутки один раз нарушил режим прекращения огня, применив БПЛА для сброса выстрела ВОГ-17 вблизи Майорска, потерь нет, - Штаб ОС - Цензор.НЕТ 7575
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25.08.2020 07:36 Ответить
Враг за сутки один раз нарушил режим прекращения огня, применив БПЛА для сброса выстрела ВОГ-17 вблизи Майорска, потерь нет, - Штаб ОС - Цензор.НЕТ 2996
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25.08.2020 07:38 Ответить
Ги. Прикольно. На суперклей треба було клеїти.
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25.08.2020 07:55 Ответить
Ось так і буде. Ні війни, ні миру.
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25.08.2020 07:39 Ответить
Это нормально для тех людей,которые между позором и войной выбрали позор
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25.08.2020 09:28 Ответить
Хіба тільки ш.Сєвєрная
У Луганді кількість закритих копалень за останні шість років через півроку досягне 22.
У Домбабве лише за серпень мінус дві:
- ш.Комсомолець Донбасу на всій висоті 100-метрового скіпового копра (для під'йому вугілля) вигоріли кабелі і обладнання,
- ім.Калініна пожежа єдиного вугільного пласта, щоб загасити залили водою весь горизонт.
ЗРАДНИКИ, з Днем шахтаря!
Ворог за добу один раз порушив режим припинення вогню, застосувавши БПЛА для скидання пострілу ВОГ-17 поблизу Майорська, втрат немає, - Штаб ОС - Цензор.НЕТ 2384
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25.08.2020 07:52 Ответить
Цікаво як там тепловозобудівний. Бо робочі хвилювалися що коли Україна увійде в ЄС завод закриють.
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25.08.2020 07:56 Ответить
Его насколько я знаю давно кацапы вывезли на орду.
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25.08.2020 13:07 Ответить
БПЛА запрещено использовать, но сепарам пофиг запреты.
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25.08.2020 08:55 Ответить
А застреленого снайпером Воина позавчера зеленые п.доры значит в упор не видят?
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25.08.2020 09:26 Ответить
Это не снайпер.. не разгоняй зраду https://www.facebook.com/aphareus.ua
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25.08.2020 12:04 Ответить
Враг провоцирует, а мы крепчаем. Ох..я тактика, до первого убитого. Надо бы этого ********* на передовую на пару деньков, может чего бы и понял.
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25.08.2020 09:43 Ответить
Кстати в сети пишут про убитого кацапским снайпером нашего бойца 22-го августа.
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25.08.2020 13:08 Ответить
У українського президента це звучало б, як "зрив перемир'я" і він би скликам міжнародну зустріч по поглибленню сакнцій проти порушника. Для зрадника і ворога це постійні провокаційні пострілювання, які не завадять співпраці з ворогом, капітуляції.
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25.08.2020 09:47 Ответить
Капітуляції не буде. Буде немирне протистояння , нажаль з новообраним та його ватними руками в його сра"ці
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25.08.2020 10:01 Ответить
Раз не *******, да Вова?
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25.08.2020 10:49 Ответить
Господи, когда в Украине появится свой Черчель, а то ведь сплошные Чемберлены............
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25.08.2020 11:37 Ответить
https://espreso.tv/news/2020/08/23/na_fronti_polig_starshyy_leytenant_z_ternopilschyny На фронті поліг старший лейтенант з Тернопільщини
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25.08.2020 11:46 Ответить
Это не боевая потеря. Сам себя или побратимы. https://strana.ua/img/forall/u/11/34/95795555.JPG
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25.08.2020 12:00 Ответить
І де ж та відповідальність про яку базікали "єрмаки"?
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25.08.2020 12:26 Ответить
Я что-то запутался это неприцельный или эмоциональный сброс с беспилотника ВОГа? Подозреваю, что даже убитые наши бойцы не помешают зебильно-хомчаковским штабным крысам строчить подобные "шедевры".
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25.08.2020 13:12 Ответить
У зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі 21 серпня через необережне поводження зі зброєю загинув український військовий.
Остаются вопросы по последним потерям с даты очередного перемирия, поскольку все они считаются "небоевыми потерями". Может таким образом нас "убаюкивают", что все хорошо?!
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25.08.2020 13:30 Ответить
Да, дивна ситуація. Недавно загинув розвідник, тепер ком.роти, який на фронті з 2015р, і все через необережне поводження.
І гранати з безпілотника вже кидають...
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25.08.2020 14:01 Ответить
Що я можу сказати....це вже відкрите порушення режиму тиші....для того щоб довести це офіційно є лише один вихід...збивати бпла і тоді вже рішення за НГШ....просто політика умиротворення ворога як зазвичай погано закінчується
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25.08.2020 15:16 Ответить
Ворог за добу один раз порушив режим припинення вогню, застосувавши БПЛА для скидання пострілу ВОГ-17 поблизу Майорська, втрат немає, - Штаб ОС - Цензор.НЕТ 1355
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25.08.2020 16:52 Ответить
 
 