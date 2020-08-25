Враг за сутки один раз нарушил режим прекращения огня, применив БПЛА для сброса выстрела ВОГ-17 вблизи Майорска, потерь нет, - Штаб ОС

За минувшие сутки украинскими военнослужащими задокументирован 1 факт нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

"Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой подразделениями из состава Объединенных сил. Украинские защитники продолжают неуклонно соблюдать условия полного и всеобъемлющего режима прекращения огня и добросовестно выполнять свои задачи по назначению", - сказано в сообщении.

24 августа, в День Независимости Украины, на большинстве участков ответственности украинских подразделений обстрелов противника зафиксировано не было.

В то же время, за минувшие сутки украинскими военнослужащими задокументирован один факт нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. В частности, вблизи Майорска враг применил БПЛА для сброса выстрела ВОГ-17. В результате этой провокации боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала суток 24 августа нарушений перемирия на Донбассе не зафиксировано, потерь нет, - штаб ООС

С начала текущих суток, 25 августа, в полосах ответственности боевых бригад ВСУ по всей линии фронта обстрелов и других нарушений достигнутых договоренностей со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано. Режим тишины сохраняется в полной мере.

"Подразделения, привлеченные к проведению операции Объединенных сил продолжают неуклонно соблюдать условия режима тишины и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", - добавили в пресс-центре ОС.