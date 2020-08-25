В течение прошедшей недели на водоемах Украины погибли 30 человек, во время пожаров - 13, - ГСЧС

В течение прошедшей недели (с 17.08 по 23.08) на водных объектах Украины погибли 30 человек, во время пожаров - 13.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По данным спасателей, с начала недели зарегистрировано 3 тыс. 617 чрезвычайных событий. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасен 71 человек.

Ликвидировано 3 тыс. 3 пожара, спасены на пожарах 29 человек и не допущено уничтожение огнем 506 зданий и 58 ед. техники. Во время пожаров погиблои 13 человек, ориентировочные убытки по оперативным данным составляют 5 млн. 60 тыс. грн.

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В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 314 выездов, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 2 тыс. 202 взрывоопасных предмета.

В течение недели на водных объектах погибли 30 человек.