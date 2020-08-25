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Новости Коронавирус и карантин
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Число жертв COVID-19 в мире достигло 817 тыс. человек, инфицированы 23,8 млн. ИНФОГРАФИКА

Число жертв COVID-19 в мире достигло 817 тыс. человек, инфицированы 23,8 млн. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 25 августа в мире зарегистрировали 213 609 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 4 350 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 23 812 221 случаев инфицирования, из них 213 609 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 817 016 человек, из них 4 350 за минувшие сутки.

Успешно преодолели болезнь и вылечились 16,3 млн человек.

Число жертв COVID-19 в мире достигло 817 тыс. человек, инфицированы 23,8 млн 01

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Бразилия, Индия, Россия и Южная Африка. Украина поднялась на 28-е месте этого рейтинга.

Так, число умерших в США достигло 181 114 (+ 510 за сутки), заболевших - 5 915 630 (+ 41 484 за сутки).

В Бразилии зафиксировано 3 627 217 инфицированных (+ 21 434 за сутки) и 115 451 (+ 679 за сутки) летальных случаев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киев и 15 областей не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

В Индии ифицированы 3 164 881 человек (+ 59 696 за сутки), количество смертей - 58 546 (+ 854 за сутки).

В России 961 493 заболевших (+ 4 744 за сутки) и 16 448 летальных случаев (+ 65 за сутки).

В Южной Африке количество заболевших достигло 611 450 человек (+ 1 677 за сутки), количество смертей - 13 159 (+ 100 за сутки).

Число жертв COVID-19 в мире достигло 817 тыс. человек, инфицированы 23,8 млн 02

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25.08.2020 08:18 Ответить
 
 