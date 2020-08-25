Рада сегодня на внеочередной сессии рассмотрит повышение минималки и конкурс на эскиз большого Государственного Герба
Верховная Рада планирует увеличить размер минимальной заработной платы, чтобы с 1 сентября 2020 она составляла 5000 грн.
Об этом говорится в повестке дня внеочередной сессии парламента 25 августа, передает Цензор.НЕТ.
Так, первым вопросом депутаты собираются рассмотреть инициированный Президентом законопроект №3963, которым предлагается повысить размер минимальной заработной платы и установить ее с 1 сентября в месячном размере 5 тыс. грн (рост на 5,86%) и два альтернативных ему проекта. На сегодня минимальная зарплата в Госбюджете-2020 заложена на уровне 4723 грн.
Также парламент намерен принять проект постановления №3994, согласно которому поручить правительству провести конкурс на лучший эскиз большого Государственного Герба. Этим документом предусматривается, что победитель конкурса будет определен до 1 декабря.
Далее Рада планирует ратифицировать меморандум и кредитное соглашение о предоставлении Украине макрофинансовой помощи от ЕС до 1,2 млрд евро (законопроект №0063) и финсоглашение с Европейским инвестиционным банком по 450 млн евро инвестиций в развитие дорожных объектов (законопроект №0055).
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как надоел этот шабаш команды Зе-напоминает шабаш чертей
отменять потом нужно будет по любому..
Красивый Герб...все четко и лаконично...без рюшечек и бантиков....
В каких еще странах гербы делятся на малые и большие и средние..??
Шоб ви не дождали !!!
президентклавіша.(Янелох)
В конкретному випадку, при просіданні ВВП і дефіциту бюджету (надходжень фіскальних зборів) - підняття мінмалки є необгрунтованим.
в даному випадку тимчасово
але відкрию тобі таємницю - якщо ти задаєш питання "Чий Крим?", то ти вже допускаєш більш як одну відповідь
100-метровые флаги , парады , гербы большие - вот то , в чём мы особенно сейчас нуждаемся ...
по расходованию средств из фонда борьбы с коронавирусом и принять решение
о возвращении в фонд не целевых отчислений.