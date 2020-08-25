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Рада сегодня на внеочередной сессии рассмотрит повышение минималки и конкурс на эскиз большого Государственного Герба

Рада сегодня на внеочередной сессии рассмотрит повышение минималки и конкурс на эскиз большого Государственного Герба

Верховная Рада планирует увеличить размер минимальной заработной платы, чтобы с 1 сентября 2020 она составляла 5000 грн.

Об этом говорится в повестке дня внеочередной сессии парламента 25 августа, передает Цензор.НЕТ.

Так, первым вопросом депутаты собираются рассмотреть инициированный Президентом законопроект №3963, которым предлагается повысить размер минимальной заработной платы и установить ее с 1 сентября в месячном размере 5 тыс. грн (рост на 5,86%) и два альтернативных ему проекта. На сегодня минимальная зарплата в Госбюджете-2020 заложена на уровне 4723 грн.

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Также парламент намерен принять проект постановления №3994, согласно которому поручить правительству провести конкурс на лучший эскиз большого Государственного Герба. Этим документом предусматривается, что победитель конкурса будет определен до 1 декабря.

Далее Рада планирует ратифицировать меморандум и кредитное соглашение о предоставлении Украине макрофинансовой помощи от ЕС до 1,2 млрд евро (законопроект №0063) и финсоглашение с Европейским инвестиционным банком по 450 млн евро инвестиций в развитие дорожных объектов (законопроект №0055).

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ВР (29227) герб (117) кредит (2378) минимальная зарплата (196)


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Топ комментарии
+8
Нах он нужен тот большой герб?? Тризуб есть и отлично...
Красивый Герб...все четко и лаконично...без рюшечек и бантиков....
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25.08.2020 08:28
+7
представляю какой Герб придумает эта малоросня после вчерашнего зашквара..
отменять потом нужно будет по любому..
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25.08.2020 08:25
+5
В честь годовщины Независимости Украины жители Улан-Удэ вышли в одиночные пикеты с плакатом «Прости нас, Украина»Рада сегодня на внеочередной сессии рассмотрит повышение минималки и конкурс на эскиз большого Государственного Герба - Цензор.НЕТ 9121
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25.08.2020 08:34
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И какой эскиз Герба? С бубенчиками??
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25.08.2020 08:24 Ответить
со звездой Сердючки))))
как надоел этот шабаш команды Зе-напоминает шабаш чертей
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25.08.2020 08:27 Ответить
В центре будет пианист с высоко поднятыми руками и без штанов на фоне поезда с Сердючкой и плейбоевского зайца.
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25.08.2020 09:03 Ответить
представляю какой Герб придумает эта малоросня после вчерашнего зашквара..
отменять потом нужно будет по любому..
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25.08.2020 08:25 Ответить
Це після того як нащадок Мойсея потоптався ратицями по Прапору України?
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25.08.2020 08:56 Ответить
да там было сплошное надругательство над символами и достоинством Украины...

Рада сегодня на внеочередной сессии рассмотрит повышение минималки и конкурс на эскиз большого Государственного Герба - Цензор.НЕТ 7829

Рада сегодня на внеочередной сессии рассмотрит повышение минималки и конкурс на эскиз большого Государственного Герба - Цензор.НЕТ 1152
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25.08.2020 09:18 Ответить
Нах он нужен тот большой герб?? Тризуб есть и отлично...
Красивый Герб...все четко и лаконично...без рюшечек и бантиков....
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25.08.2020 08:28 Ответить
Це малий герб - Тризуб. А Великого нема.
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25.08.2020 08:45 Ответить
Нет и не надо....
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25.08.2020 08:46 Ответить
Большой...малый...а зачем их делить? Есть Герб...
В каких еще странах гербы делятся на малые и большие и средние..??
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25.08.2020 08:47 Ответить
Тобто кагал, ж** і неукраїнці мають щось квакати про наш Герб ?
Шоб ви не дождали !!!
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25.08.2020 08:29 Ответить
На передньому плані Герба не забудьте намалювати лісапет і шутовський колпак.
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25.08.2020 08:32 Ответить
А як же рояль, де кожен- це клавіша?
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25.08.2020 08:40 Ответить
Кожен з нас президент клавіша.(Янелох)
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25.08.2020 09:00 Ответить
Из опыта прошлых лет, повышение минималки ведёт к проседанию гривны... Под видом прибавки нас делают беднее...
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25.08.2020 08:34 Ответить
Не веде до "проседания гривны". Якщо, звісно, збільшення мінімалки - економічно обгрунтоване: в держави є кошти на оплату праці не тільки низькокваліфікованих працівників, що фінансуються з держбюджету; а й для інших категорій держслужбовців, з/п яких залежить від мінімалки.
В конкретному випадку, при просіданні ВВП і дефіциту бюджету (надходжень фіскальних зборів) - підняття мінмалки є необгрунтованим.
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25.08.2020 08:48 Ответить
В честь годовщины Независимости Украины жители Улан-Удэ вышли в одиночные пикеты с плакатом «Прости нас, Украина»Рада сегодня на внеочередной сессии рассмотрит повышение минималки и конкурс на эскиз большого Государственного Герба - Цензор.НЕТ 9121
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25.08.2020 08:34 Ответить
Твої брати?
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25.08.2020 08:41 Ответить
Рада сегодня на внеочередной сессии рассмотрит повышение минималки и конкурс на эскиз большого Государственного Герба - Цензор.НЕТ 9371
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25.08.2020 08:53 Ответить
А тепер запитай у свого вузькоокого друзяки чий Крим.
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25.08.2020 08:54 Ответить
все дуже просто: чий прапор на якійсь території, того і територія
в даному випадку тимчасово
але відкрию тобі таємницю - якщо ти задаєш питання "Чий Крим?", то ти вже допускаєш більш як одну відповідь
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25.08.2020 08:58 Ответить
Цікава логіка в кацапів...
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25.08.2020 09:01 Ответить
Вова хоче печатку з красивим гербом! Та от національний прапор так і залишився без тризуба! Цікаво. як би завили "За Ж-ОПУ", і частина "Слуг народу", як що б таке питання винесли на сесію ВР?
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25.08.2020 08:35 Ответить
а не пришло ли время предать анафеме и проклясть председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука и прочую депутатскую шелупонь... проголосуйте за это, неуважаемо-презираемые безголовые депутаты...
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25.08.2020 08:39 Ответить
давай, 73/43%,-ний, розпочинай. Саме ти прогаласував в числі 73/43%зебілів "за это, неуважаемо-презираемые безголовых депутатов" - монобільшість слуг уродів.
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25.08.2020 09:11 Ответить
Вот что ни говори , а умеют выделить наши тадепуты наиглавнейшие и наиактуальнейшие для народа вопросы , и посвятить всё своё время именно им .
100-метровые флаги , парады , гербы большие - вот то , в чём мы особенно сейчас нуждаемся ...
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25.08.2020 08:41 Ответить
Ніж отаке страхіття, як ви описали, з козаком і левом, хай краще великим гербом буде картина Рєпіна "Запорожці пишуть листа турецькому султану".
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25.08.2020 14:37 Ответить
Это столько ж бабла можно попилять на разработку эскиза) прям золотое дно.
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25.08.2020 09:03 Ответить
А что бы не включить в повестку дня финансовый отчёт правительства
по расходованию средств из фонда борьбы с коронавирусом и принять решение
о возвращении в фонд не целевых отчислений.
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25.08.2020 09:13 Ответить
Блин, как актуально, большой герб.
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25.08.2020 09:13 Ответить
Що завгодно аби увагу відвернути від щоденного обсьору зє-кодльі((
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25.08.2020 09:14 Ответить
И новые мультики!
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25.08.2020 09:50 Ответить
Герб - двуглавый воробей, как символ меньшего брата и *************.
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25.08.2020 10:02 Ответить
с колосками и звездочками , как у Беларуси? или с 6-конечной как у Израиля?
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25.08.2020 11:23 Ответить
Це ж наразі єдине завдання, інших проблем немає, все інше пучком.
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25.08.2020 10:05 Ответить
Якщо ці покидьки затвердять великий герб у своєму фірмовому стилі ушльопків і зайчиків? У мене вже мороз по шкірі!
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25.08.2020 14:33 Ответить
 
 