В Украине 1 658 новых случаев COVID-19 за сутки: болеют 53 227 человек, выздоровели - 52 870
В Украине по состоянию на утро вторника, 25 августа, зафиксированы 1 658 новых случаев заражения. При этом 346 человек выздоровели, 25 ранее заболевших умерли.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.
Днем ранее, 24 августа, сообщалось о 1 799 новых случаях, 23 августа - о 1 987, 22 августа - о рекордных 2 328 новых заразившихся за сутки.
Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро вторника 108 415 человек, выздоровевших – 52 870, умерли с начала пандемии 2 318 человека (за сутки 25). Сейчас в Украине COVID-19 болеют 53 227 человек, что на 1 287 больше, чем днем ранее. Таким образом количество активных больных в Украине превысило количество выздоровевших.
Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Черновицкой (204), Ивано-Франковской (179), Харьковской (173), Тернопольской (158), Львовской (136) областях, Киеве (130) и Одесской (112) области.
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Проплаченые проповедники ковида не в счет. Больных никто не видит кроме статистики и с
этим не поспоришь. Сколько не говори халва слаще не станет.
15.06 - 31810 - новых 656
16.06 - 32476 - новых 666
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11.08 - 83115 - новых 1158
12.08 - 84548 - новых 1433
13.08 - 86140 - новых 1592
14.08 - 87872 - новых 1732
15.08 - 89719 - новых 1847
16.08 - 91356 - новых 1637
17.08 - 92820 - новых 1464 v - Пн
18.08 - 94436 - новых 1616
19.08 - 96403 - новых 1967
20.08 - 98537 - новых 2134
21.08 - 100643 - новых 2106
22.08 - 102971 - новых 2328
23.08 - 104958 - новых 1987
24.08 - 106757 - новых 1799
25.08 - 108415 - новых 1658 v - Вт
Некоторые несознательные ученые считали, что вирусы даже не являются формой жизни.
Ковид их "утер" и доказал, что вирусы не просто форма жизни, а форма жизни разумная.
Во-первых, у ковида есть часы и он знает, что лютовать можно строго с 8 вечера до 5 утра (именно в это время в Мельбурне, Австралия, действует комендантский час).
Во-вторых, у ковида есть линейка, причем в Европе и Австралии у ковида линейка метрическая, потому как дистанция социальная полтора метра, а в США у ковида линейка метрическая, потому как в США социальная дистанция 6 футов (а это 1 метр 80 см).
И, в-третьих, ковид отлично разбирается в слоях общества. Так, ковид знает, что детей до 12 лет атаковать нельзя, и потому дети носят маски с 12-летнего возраста (сама ВОЗ сказала, а ВОЗ, как известно, не ошибается, там эфиоп шибко умный). Также ковид на нападает на бегунов, велосипедистов и прочих спортсменов, ибо понимает, что не дело это - атаковать человека, ведущего здоровый образ жизни, даже если частота дыхания при беге много выше, чем просто у прохожего (выдыхает/вдыхает бегун чаще).
И после этого еще кто-то осмелится утверждать, что ковид не имеет разума?
Да он умнее большинства политиков будет.
И ведь оказался прав, шельмец , действительно, вакцин от коронавирусов действительно нет.
"Известно 7 коронавирусов, поражающих человека[5]:
HCoV-229E - Alphacoronavirus, впервые выявлен в середине 1960-х годов;
HCoV-NL63 - Alphacoronavirus, возбудитель был выявлен в Нидерландах в 2004 году;
HCoV-OC43[en]* - Betacoronavirus A, возбудитель выявлен в 1967 году;
HCoV-HKU1[en] - Betacoronavirus A, возбудитель обнаружен в Гонконге в 2005 году;
SARS-CoV - Betacoronavirus B, возбудитель тяжёлого острого респираторного синдрома, первый случай заболевания которым был зарегистрирован в 2002 году;
MERS-CoV - Betacoronavirus C, возбудитель ближневосточного респираторного синдрома, вспышка которого произошла в 2015 году;
SARS-CoV-2 - Betacoronavirus B, выявленный во второй половине 2019, вызвавший пандемию пневмонии нового типа COVID-19 и ставший сейчас всемирной проблемой, в результате чего были
закрыты многие границы и введены экстренные меры безопасности." (Википедия)
Разберемся, против каких разработаны вакцины:
HCoV-229E - вакцины нет. Вирус известен 60 лет, а вакцины все нет.
HCoV-NL63 - вакцины нет.
HCoV-OC43 - вакцины нет. 60 лет, как известен вирус, а вакцины нет.
HCoV-HKU1 - вакцины нет.
SARS-CoV - SARS знаменитый вирус, а вакцины нет.
MERS-CoV - вакцины нет, в 2012 году впервые вспышка была, в Саудовской Аравии, 8 лет прошло, а вакцины нет.
SARS-CoV-2 - а вот от него вакцина есть, разработали за полгода!
И не понимаю я, почему разработчиков первой вакцины от коронавируса (ведь ни от каких других коронавирусов вакцины нет) не выдвинули на Нобелевскую премию? Это зависть нобелевского комитета, я тат ЩИтаю.
Прививайтеся, граждане, через пол-года после прививки встретитесь с Чавесом (его тоже "привили", только онковирусом), пообщаетесь, а то Чавес замудохался к Мадуро птичкой прилетать, чирикать.
якось в США від одної з них почали щеплювати, але потім у населення повилазило стільки побічок, що цю справу швиденько закрили
так само вакцина від грипу - ідіотська лотерея, коли ВООЗ типу вгадує ЗАЗДАЛЕГІДЬ 3-4 штами з сотень, які типу будуть поширені в сезоні, який наближається
і вся ця халепа відбувається через велику брехню від фарм. компаній про те, що ГРВІ - є дуже небезпечними невидимими ворогами людства, а насправді ці віруси є механізмами запуску процесс очищення організму від токсинів, що накопичуються (через неправильне харчування, шкідливі звички, брудне повітря тощо)
так, для певної групи людей це очищення може закінчитись летальним випадком, але це проблема цих людей, їх способу життся, а не всього людства
Загалом за добу здійснено 13 426 тестувань, з них
10 855 досліджень методом ПЛР і 2571 - методом ІФА.
Сходила я сегодня в банк...
Ну что, все идет по плану - банк пуст.
Никто не вынимает денюжку из банкоматов; то ли в банкоматах закончилась наличка, то ли деньги на счетах.
Никто не стоит в очереди к теллерам, а раньше работяги в комбинезонах и пабочих ботинках (ли тетки в фартуках) толпились, по бизнесу разговоры вели.
И ипотеку никто не берет почему-то.
Повторю, что в банке мы были единственными покупателями (перед нами из банка вышла тетка, после нас никто не зашел).
Да, а какой банк. Да Commonwealth.
Проходила мими National банка, там вообще ни одного человека.
Как насчет "покупательной" способности населения?
Woolworth (Safeway) пуст, кассиров больше чем покупателей.
Мясо по 30 за кг лежит, не покупают. Каким спросм пользуются кур ноги по 3,50 за одно кг в одни руки (ограничение на дешевые товары) - я ХЗ, мне они не были нужны.
Магазины закрыты, хотя свет горит и внутри продавцы, ибо работают как бесконтактные пункты (заказывают по интернету, забирают из магазина) - да вот никто не забирает покупок что-то, у Target ждала покупок одна баба только (я же уже написала выше, что в
банкоматах закончилась наличкаденьги на счетах).
Замечу, что выплаты по ковиду убитым бизнесам еще продолжаются, на это
просс*нопотрачено пол-триллиона баксов, так что дело не в бизнесах, а в том, что китайские деньги закончились.
К слову, посол от узкоглазых выдвинул сегодня условие получения транша: Австралия должна заключить стратегический союз с Китаем. И вспомнила я почему-то бонбочку в Бейруте на "2 килотонны гашиша"(С).
Замечу, что принято эпохальное решение, с каких-то бизнесов мелких какие-то пенсионные отчисление не сделанные вовремя, стребовать. Вот видите, как стараются KPMG: бизнесы давно преставились, зато есть надежда провести постмортем и таки что то стребовать с покойных (не получится, но пусть попробуют)
Пошли публикации о том, что тренеры личностного роста при правительствах получают по 150 тысяч баксов зарплаты в год. Странные эти журналисты, не знают значения слова "откат". Впрочем, смысл публикаций понятен: после 6 месяцев дурантина власть, наконец, задумалась о сокращениях паразитического балласта. Это означает, что разговоры с бизнес-лидерами о "дайте пол-триллиона на дурантин еще на пол-года" закончились показом среднего пальца бизнес-лидерами.
Вы все поняли?
Сбылась мечта рептилоидов: в Австралии состоялась безналичная экономика.. Правда, немного не так исполнил Господь желание рептилоидов: не потому наличку не снимают, что не нужна больше наличка, а потому, что ни у кого больше денег нет, ни у мелких бизнесов, ни у крупных, ни у гос служащих, ни у депутатов.
Кинулись к Китаю - а он просто так не дает денег, взять и хочется, и колется (см. выше о бомбочке на "2 килотонны гашиша"(С))
У Amazon деньги есть - его активно в Австралии продвигали - но владелц не даст.
Впрочем, говорят, что если встать на колени...
Соберен деньги на выплаты госслуажщих в размере 200 тысяч, коих сейчас будут увольнят в штате Виктория, потому как у коммуняк деньги китайские закончились.
Драйв под лозугом "Сдай золотой зуб, помоги чиновнику" - не пройдет, золотых зубов у населения нетуту, сплошь керамика.
Так что нужен драйв под лозунгом "Уволь тренета личностного роста, накорми 10 безработных", ведь зарплате тренера личностного роста в 150 тысяч баксов действительно равно годовому пособию 10 безработных.
Напоминаю Степано и Ляшко, что согласно сообщениям СМИ Юлия Владимировна находится под ИВЛ, а поскольку ковидом заболели и ее дочь, и ее муж, то как бы под ИВЛ не положили всю ее семью.
Вы еще не поняли, Степанов и Ляшко?
Выборы осенью должны будут состояться 100%, как и донес до вас Разумков.
А если вы еще не поняли ситуации, то вам, Степанов и Ляшко, подвезут ИВЛ улучшенной конструкции, сделанные в РФ.
Не знаю я, какая теперь инфляция в Украине из-за дурантина, стараниями Степанов и Ляшко стала, а в Австралии инфляция 25%. И плевать мне на официальные реляции, я сужу по чеку из магазина и по цене на молочные товары, например.