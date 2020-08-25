В Украине 1 658 новых случаев COVID-19 за сутки: болеют 53 227 человек, выздоровели - 52 870

В Украине по состоянию на утро вторника, 25 августа, зафиксированы 1 658 новых случаев заражения. При этом 346 человек выздоровели, 25 ранее заболевших умерли.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

Днем ранее, 24 августа, сообщалось о 1 799 новых случаях, 23 августа - о 1 987, 22 августа - о рекордных 2 328 новых заразившихся за сутки.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Число жертв COVID-19 в мире достигло 817 тыс. человек, инфицированы 23,8 млн. ИНФОГРАФИКА

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро вторника 108 415 человек, выздоровевших – 52 870, умерли с начала пандемии 2 318 человека (за сутки 25). Сейчас в Украине COVID-19 болеют 53 227 человек, что на 1 287 больше, чем днем ранее. Таким образом количество активных больных в Украине превысило количество выздоровевших.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Черновицкой (204), Ивано-Франковской (179), Харьковской (173), Тернопольской (158), Львовской (136) областях, Киеве (130) и Одесской (112) области.











