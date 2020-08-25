За сутки на Львовщине выявили 136 новых случаев COVID-19, всего 13,3 тыс. инфицированных и 364 умерших
За минувшие сутки во Львове и Львовской области диагностировали 136 новых случаев заболевания коронавирусом.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета в Telegram-канале.
В общем коронавирусная инфекция обнаружена у 13 389 человек, 364 человека умерли, 3 871 пациент выздоровел.
По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 564 ПЦР-теста, из них 136 - положительные. Среди них львовян - 79.
Отметим, что наибольшее количество инфицированных коронавирусом за сутки на Львовщине было зафиксировано 23 июня 2020 года. Тогда суточный прирост заболевших составил 240 человек.
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Viktor Turchanikov
показать весь комментарий25.08.2020 09:07 Ответить Мне нравится 0
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