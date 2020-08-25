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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки на Львовщине выявили 136 новых случаев COVID-19, всего 13,3 тыс. инфицированных и 364 умерших

За сутки на Львовщине выявили 136 новых случаев COVID-19, всего 13,3 тыс. инфицированных и 364 умерших

За минувшие сутки во Львове и Львовской области диагностировали 136 новых случаев заболевания коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета в Telegram-канале.

В общем коронавирусная инфекция обнаружена у 13 389 человек, 364 человека умерли, 3 871 пациент выздоровел.

По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 564 ПЦР-теста, из них 136 - положительные. Среди них львовян - 79.

Отметим, что наибольшее количество инфицированных коронавирусом за сутки на Львовщине было зафиксировано 23 июня 2020 года. Тогда суточный прирост заболевших составил 240 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине 1 658 новых случаев COVID-19 за сутки: болеют 53 227 человек, выздоровели - 52 870

За сутки на Львовщине выявили 136 новых случаев COVID-19, всего 13,3 тыс. инфицированных и 364 умерших 01

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На Львовщине русских меньше, там и врут меньше, а чем южнее и восточнее тем меньше болеют, потому, что брехня - русская национальная черта, а в красную зону не хотят попасть.
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25.08.2020 09:07 Ответить
 
 