Киев может возобновить подачу воды в оккупированный Крым только для людей в случае гуманитарной катастрофы, - Кравчук
Первый президент Украины и глава украинской делегации в ТКГ по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук заявил, что в случае гуманитарной катастрофы Украина подаст воду в Крым.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, этом сообщил Леонид Кравчук в интервью "Украинскому радио".
"Если какая-то гуманитарная катастрофа произойдет, связанная с водой, то людям можем дать воду", - сказал Кравчук.
Правда, первый президент отметил, что граждане Украины "в жизни никогда" не пойдут на то, чтобы поставлять воду "промышленным предприятиям, военным базам и т.п.".
Также о возможной подаче воды в Крым ранее сообщал премьер-министр Денис Шмыгаль.
Он также, как и Кравчук, отметил, что Украина готова обеспечивать оккупированный РФ Крым пресной водой, только в случае гуманитарной катастрофы на полуострове. Тогда он подчеркнул, что Украина не будет поставлять воду "оккупантам, оккупационным войскам, для нужд военных баз".
Он также отметил, что Крымский канал перекрыт и подача воды по нему технически не возможна.
"Необходимо вкладывать средства, ремонтировать эту инфраструктуру", - добавил премьер-министр.
В то же время министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что гуманитарного кризиса с водой в оккупированном Крыму нет. Этот тезис придумала российская пропаганда в своих целях.
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а отсутствие воды это последствия оккупации.
В вопросе обеспечения оккупированного Крыма днепровской водой российские власти имеют только два рычага - прямой шантаж и подкуп должностных лиц Украины.
Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал экс-постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин. "В России фактически единственный вариант обмена: вода на взятку. Они готовы дать деньги какому-то чиновнику. Насколько можно понять из открытых источников, она измеряется миллиардами условных единиц, 1-2 миллиарда", - отметил он.
В этом контексте экс-чиновник уточнил, что для оправдания таких действий можно указать любую причину. "Можно говорить о гуманитарной катастрофе, можно рассказывать, что там наши люди, можно рассказывать, что так получилось. Или ничего не рассказывать", - предположил Бабин.
Вместе с тем он заявил, что Россия не умеет и не будет открыто договариваться с властью Украины о поставках пресной воды на полуостров.
"Именно поэтому вода пойдет в Крым только в условиях его деоккупации. Если она пойдет ранее, это будет официальным отказом Украины от полуострова", - подчеркнул Бабин.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/403551-kremlj_gotov_zaplatitj_2_mlrd_za_vodu_v_krym__babin
Рашка в стані забезпечити бутильованою водою кримські магазини..
Яка гуманітарна катастрофа,старий маразматик ?