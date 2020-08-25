Киев может возобновить подачу воды в оккупированный Крым только для людей в случае гуманитарной катастрофы, - Кравчук

Первый президент Украины и глава украинской делегации в ТКГ по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук заявил, что в случае гуманитарной катастрофы Украина подаст воду в Крым.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, этом сообщил Леонид Кравчук в интервью "Украинскому радио".

"Если какая-то гуманитарная катастрофа произойдет, связанная с водой, то людям можем дать воду", - сказал Кравчук.

Правда, первый президент отметил, что граждане Украины "в жизни никогда" не пойдут на то, чтобы поставлять воду "промышленным предприятиям, военным базам и т.п.".

Также о возможной подаче воды в Крым ранее сообщал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он также, как и Кравчук, отметил, что Украина готова обеспечивать оккупированный РФ Крым пресной водой, только в случае гуманитарной катастрофы на полуострове. Тогда он подчеркнул, что Украина не будет поставлять воду "оккупантам, оккупационным войскам, для нужд военных баз".

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Он также отметил, что Крымский канал перекрыт и подача воды по нему технически не возможна.

"Необходимо вкладывать средства, ремонтировать эту инфраструктуру", - добавил премьер-министр.

В то же время министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что гуманитарного кризиса с водой в оккупированном Крыму нет. Этот тезис придумала российская пропаганда в своих целях.