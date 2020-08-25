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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Киев может возобновить подачу воды в оккупированный Крым только для людей в случае гуманитарной катастрофы, - Кравчук

Киев может возобновить подачу воды в оккупированный Крым только для людей в случае гуманитарной катастрофы, - Кравчук

Первый президент Украины и глава украинской делегации в ТКГ по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук заявил, что в случае гуманитарной катастрофы Украина подаст воду в Крым.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, этом сообщил Леонид Кравчук в интервью "Украинскому радио".

"Если какая-то гуманитарная катастрофа произойдет, связанная с водой, то людям можем дать воду", - сказал Кравчук.

Правда, первый президент отметил, что граждане Украины "в жизни никогда" не пойдут на то, чтобы поставлять воду "промышленным предприятиям, военным базам и т.п.".

Также о возможной подаче воды в Крым ранее сообщал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он также, как и Кравчук, отметил, что Украина готова обеспечивать оккупированный РФ Крым пресной водой, только в случае гуманитарной катастрофы на полуострове. Тогда он подчеркнул, что Украина не будет поставлять воду "оккупантам, оккупационным войскам, для нужд военных баз".

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Он также отметил, что Крымский канал перекрыт и подача воды по нему технически не возможна.

"Необходимо вкладывать средства, ремонтировать эту инфраструктуру", - добавил премьер-министр.

В то же время министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что гуманитарного кризиса с водой в оккупированном Крыму нет. Этот тезис придумала российская пропаганда в своих целях.

Кравчук Леонид (1226) Крым (26364) вода (918)


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Топ комментарии
+120
Гад ползучий
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25.08.2020 09:05
+103
Відповідальність за можливу гуманітарну катастрофу на окупованій території несе окупант. Ні краплини води до деокупації. Нахай лікують кримчани свої мізки уринотерапією.
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25.08.2020 09:05
+86
Ти попливеш туди, стара комуняка.
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25.08.2020 09:05
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тільки попробуй, я сам тебе особисто втоплю в цій канаві (Кротюк Юрій)
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25.08.2020 16:45 Ответить
Як що кацапам схочеться посьорбати водички,вони це можуть зробити на Байкалі.
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25.08.2020 16:58 Ответить
Ну, вот и озвучена цена за перемирие членограя на Донбасе. Ничего бесплатного не бывает у ввз. кравчук подонок редкосный - помню, когда поднимали первый флаг Независимой Украины, то этот гандон сказал поднять его рядом с флажком ссср и только под прессом Черновола согласился поднять только флаг Украины.
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25.08.2020 17:16 Ответить
Це ти, тварино маразматична - наша гуманітарна катастрофа! Щезни, погань.
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25.08.2020 17:22 Ответить
Ось докінця відкрилася стара, комуняцька, іржава і ненависна до України концерва,
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25.08.2020 17:53 Ответить
дайте старперду соленой селедки , и воды не давайте
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25.08.2020 18:12 Ответить
Первый президент Украины и глава украинской делегации в ТКГ по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук заявил, что в случае гуманитарной катастрофы Украина подаст воду в Крым. Источник: https://censor.net/n3215600

СРОЧНО ВИКЛИЧТЕ КРАВЧУКУ ШВИДКУ - У ПЕНСІОНЕРА СКОЇВСЯ ПРИСТУП МАРАЗМУ
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25.08.2020 18:13 Ответить
Гуманитарная катастрофа в том, что президент и главком у нас - мелкий еврейский поц, доросший только до роли клоуна и петрушки, а в советниках и "мудрых гуру" у него, - или такие же клоуны-сотрудники по "квартальному" цирку, или коммуняцкие и мертвечуковские старые пердуны, которым песок из их же ж.п уже и мозги забил и высушил.
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25.08.2020 18:23 Ответить
Хер Вам а не воду !!! За убитых .покалеченных Украинцев никогда не получат кацапы ********** воду !!! Тот кто заводит эти разговоры сразу должен быть в СИЗО по ст 111 ук
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25.08.2020 18:24 Ответить
Какая-то гуманитарная катастрофа, связанная с водой и не только, там уже произошла в 2014 году.
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25.08.2020 19:00 Ответить
в его словах есть логика. раша должна признать что она неспособна содержать крым и попросить (официально) о помощи. что вам не нравится?
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25.08.2020 19:09 Ответить
дурачек малолетний, вот как ты скажешь, так и будет))))) с такими мозгами как у тебя тебе не только репарации заплатят а и под сраку напинают))) лучше смотри сериал слуга народа, там твое
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26.08.2020 06:36 Ответить
"Препетлял" жидобольшевик Блюм (Кравчук) и как то даже дожил до сего дня "без ифаркта и паралича" от "Вовочки до Вовочек (от Щербицкого до ЗЕгенерата и *****). Но видимо впав в маразм накличет на свою дурную голову проблемы. Могут ведь и утопить в канализации...
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25.08.2020 19:19 Ответить
Слишком мы добрые , а остальным - какаяразница.
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25.08.2020 20:06 Ответить
Він розраховує на імунітет за те що віддав ядерну зброю України, і так зрозумів у цього Іуди Іскаріота імунітет є і від США і від кацапів. Комуняцький виблюдок Кравчук який думає що захистився зі всіх боків, а не зі всіх - скоро здихати падло буде від старості, а зі смертю на домовишься
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26.08.2020 00:53 Ответить
Ніколи не розумів таких людей які до останнього хапаються за якусь владу і прагнуть суспільного визнання в дуже похилому віці. Він своїми діями просто паплюжить власне ім'я в пам'яті українців. Ми пам'ятати все...
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26.08.2020 01:18 Ответить
Петя - патриот , остальных надо проверить .
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25.08.2020 19:23 Ответить
патриот мальдивского офшора, согласен
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25.08.2020 22:01 Ответить
Я тебе кравчук возобновлю, что мало не покажется, не сунь свой нос, куда не следует.
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25.08.2020 19:26 Ответить
Скоріше за все його моча потече до Криму а не вода.
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25.08.2020 21:52 Ответить
Уже про воду в Крым заговорили . Ясненько .
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25.08.2020 19:35 Ответить
Крым Украина-есть вода, крымнаш-нет воды ТЧК
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25.08.2020 19:46 Ответить
Я правильно понял, в понятии Кравчука "гуманитарная катастрофа" - это термин который подразумевает полное отсутствие живых кацапских биоорганизмов в Крыму.
Київ може відновити подачу води в окупований Крим тільки для людей у ​​разі гуманітарної катастрофи, - Кравчук - Цензор.НЕТ 8001
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25.08.2020 19:49 Ответить
Кравчук - трусливое чмо, предавшее Украину и украинцев
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25.08.2020 19:51 Ответить
Жид по определению не може предать украинца так как у последнего, согласно Торе, нет души. Как можно предать неодушевленный предмет?
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25.08.2020 20:17 Ответить
он не жид, он хохол, в классическом понимании
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25.08.2020 22:03 Ответить
Угу, погулите фото его "хохляцкой" семьи.
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25.08.2020 23:00 Ответить
Бывших шшидокомуняк не бывает - Черноволу не помог, зато перетянул в госвертикаль как можно больше старых маланских кадров. А кадры у маланцев решают всё. Каждая госдолжность - это наш доход. Из кармана аборигенов.
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25.08.2020 20:10 Ответить
Надо Кравчука вышвырнуть из его жилья, и потом с ножом к горлу требовать, чтобы он это жильё продолжал оплачивать - коммунальные расходы....
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25.08.2020 20:19 Ответить
не д**уя воно там на себе бере ? ти диви як з рогу ізобілія з нього поперло
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25.08.2020 20:53 Ответить
гуманитарная катастрофа уже произошла, когда Крым оккупировали козлорогие.
а отсутствие воды это последствия оккупации.
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25.08.2020 21:27 Ответить
наймудріший. ану скажи. якщо у населення буде катастрофа з водою, то кому окупанти спочатку нададуть воду- населенню, чи своїм військам ?
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25.08.2020 21:27 Ответить
маразматик старый, тебя на договорняк по лугандону зельц послал? ну вот и договаривайся. что ты кругом свой шнобель суешь? причем тут ты и крым? даже Чубаров говорит не надо ничего в крым давать - ни воду ни электрику ни связь ни продукты!!! нет там более украинцев.... может лучше тебе шланг с днепровской водой в ж.пу вставить, чтобы мозги маразматические хорошо промыло? тебе о душе пора думать политик, мля..
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25.08.2020 21:53 Ответить
«в Донбасс»?? Чо, серьезно, цензор??
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25.08.2020 21:57 Ответить
Мы им дамо Лужанскую, Трускавецкую... безплатно.
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25.08.2020 22:01 Ответить
лучше застрелись утырок коммуняцкий.
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25.08.2020 22:11 Ответить
Кремль готов заплатить $2 млрд за воду в Крым, - Бабин

В вопросе обеспечения оккупированного Крыма днепровской водой российские власти имеют только два рычага - прямой шантаж и подкуп должностных лиц Украины.

Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал экс-постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин. "В России фактически единственный вариант обмена: вода на взятку. Они готовы дать деньги какому-то чиновнику. Насколько можно понять из открытых источников, она измеряется миллиардами условных единиц, 1-2 миллиарда", - отметил он.

В этом контексте экс-чиновник уточнил, что для оправдания таких действий можно указать любую причину. "Можно говорить о гуманитарной катастрофе, можно рассказывать, что там наши люди, можно рассказывать, что так получилось. Или ничего не рассказывать", - предположил Бабин.

Вместе с тем он заявил, что Россия не умеет и не будет открыто договариваться с властью Украины о поставках пресной воды на полуостров.

"Именно поэтому вода пойдет в Крым только в условиях его деоккупации. Если она пойдет ранее, это будет официальным отказом Украины от полуострова", - подчеркнул Бабин.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/403551-kremlj_gotov_zaplatitj_2_mlrd_za_vodu_v_krym__babin
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25.08.2020 22:24 Ответить
Патон тебя уже ждет, проклятый капитулянт!
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25.08.2020 22:47 Ответить
Пусть сверхдержава с байкала водопровод построит, какая атастрова? Или пусть танкерами возят воду!
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25.08.2020 23:34 Ответить
унылое дерьмо смердящее трупами
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25.08.2020 23:44 Ответить
Старий маразматик ніяк не угомониться!!!
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26.08.2020 00:20 Ответить
Пора закопать этого совкового говноеда.
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26.08.2020 00:31 Ответить
пЫтор обыкновенный . . . а та мразь шо Гонгадзе приказала отрезать голову - оказалось умнее
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26.08.2020 00:33 Ответить
ПІВЦАРСТВА ЗА ШВИДКУ ДЛЯ КРАВЧУКА - ЙОГО МОЗОК З ЇЛИ РАДЯНСЬКІ ДОВГОНОСИКИ
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26.08.2020 00:49 Ответить
Иногда старость приходит без мудрости(((((
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26.08.2020 03:41 Ответить
ТОЛЬКО В БАКЛАЖКАХ. И только за деньги...
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26.08.2020 06:48 Ответить
Крмський міст ніби працює..

Рашка в стані забезпечити бутильованою водою кримські магазини..

Яка гуманітарна катастрофа,старий маразматик ?
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26.08.2020 08:32 Ответить
Київ може відновити подачу води в окупований Крим тільки для людей у ​​разі гуманітарної катастрофи, - Кравчук - Цензор.НЕТ 992
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26.08.2020 08:33 Ответить
Кримський півострів -- невід'ємна частина України. Природа створила його для відпочинку і щастя. Це унікальний куточок на Землі, де озоноване повітря, де лікували легені і насолоджувалися природою середземноморського клімату. По прикладу грецьких островів, там не може бути важкої промисловості, а тільки швейні фабрики, овочеві бази з переробкою овочів та фруктів. Щодо економіки, то головна індустрія -- туристична. І власної води для цього у Криму вистачає.
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26.08.2020 09:19 Ответить
Вот вам и площадка ,о которой говорит Гондон Зеленский , А эта Падло Крачук не хочет рассказать о гуманитарной катастрофе , которую пережили люди бежавшие из Лугандона , а контроля над границей нет до сих пор Короче следите за руками , они опять хотят помериться с эрефией , типа Украина напала на Крам и Лугандон Кравчук и Зеленский до сих пор малоросы
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26.08.2020 09:25 Ответить
И еще ,Кравчук ты ***** действительно хочешь гуманитарную катастрофу , потому что , если пустите воду , в Крым , каждый нормальный Украинец добавит в нее дуста , (этого добра хватает ) , смерть крысчан будет на твоей совести
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26.08.2020 09:29 Ответить
Заборонити всі розмови про воду в Крим. За такі розмови - кримінальна відповідальність!. Щось дуже часто зелепухи смокчуть цю тему, підозріло. Кримські татари століття жили там без дніпровської води і нормально вижили. А гуманітарна катастрофа - це лікувальна процедура за танці в кокошниках і просьби каміння з неба - самі ж просили.
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26.08.2020 09:36 Ответить
Подача води в Крим - капітуляція і згода з окупацією Криму.
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26.08.2020 09:41 Ответить
Київ може відновити подачу води в окупований Крим тільки для людей у ​​разі гуманітарної катастрофи, - Кравчук - Цензор.НЕТ 6986 https://censor.net/user/128315 , Цензор , а ведь человек прав , правильно писать , на Лугандоне Донбасс это в Украине
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26.08.2020 09:37 Ответить
НЕОБХОДИМО ЗАРЫВАТЬ СЕВЕРОКРЫМСКИЙ КАНАЛ СВОЗЯ ТУДА МУСОР СО ВСЕЙ УКРАИНЫ !!!
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26.08.2020 09:38 Ответить
Поддерживаю...
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26.08.2020 09:42 Ответить
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