Сенцов об официальной церемонии ко Дню Независимости: Хорошо освещает, что происходит в голове президента - попсовый шабаш с российским привкусом
Официальная торжественная церемония ко Дню Независимости на Софийской площади в Киеве хорошо освещает, что происходит в голове президента, его окружения и их сторонников.
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал экс-узник Кремля, режиссер Олег Сенцов, передает Цензор.НЕТ.
"Шлепали ушлепки по Софиевской площади. То что там произошло, очень хорошо освещает, что происходит в голове президента, его окружения и их сторонников. Попсовый шабаш с российским привкусом, обещания провести парад Победы над врагом, при отсутствии понимания как это может произойти, даже если режим тишины продержится сотни лет. Как же хорошо, что рядом с этим фальшивым миром, существует настоящий, где люди, которые знают цену словам и действиям, идут спокойными колоннами в камуфлированной одежде, а люди на улицах говорят им: "Дякуємо!" - рассказал Сенцов.
Напомним, официальная торжественная церемония ко Дню Независимости завершилась попурри песен на украинском и русском языках: Сердючка выступала на крыше вагона. Также в Киеве ко Дню Независимости прошел Марш защитников Украины.
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Це повне дно!!!!!! КЛОУН @банувся!!! На святі НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ!!!!!звучить пісня - Ми стабой нєпара нєпара,вот какая у нас запара запара.
Сказати ,що я вражений,це нічого не сказати.
Я за репресії усіх учасників цієї ганьби.
зебилы реально выбрали прикольного чувачка на место своего преза..
ну, ничего, взрослые за ним подотрут, как оно давно уже привыкло, жаль только потерянного Укранной времени..(
И это чмо, зеленский, про второй срок что то несло ?
Їх треба повернути у владу!!!
А Зелебенське із Менделями - це Ганьба України. І українці цю помилку виправлять уже навіть на місцевих виборах в жовтні!!!
Сенцову - Повага і Шана, не зламався!!!!!!!
Все інше пропарашна, жидокацапська телевізійна гниль!, яка працює на розвал України!!!
Хто їх фінансує?????????????
концертниций балаган на Софійській площі - яскравий приклад.
Зря его Зеленский освободил, НЕблагодарная савченка №2.
реально чувак потерял берега. вот что с членограем делает регулярное употребление айкосиков , и общение с консервой дерьмаком. страной управляют конченые дегенераты к сожалению.
А ось так тепер в Україні виглядає ОПа...