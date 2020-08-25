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Новости День Независимости
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Сенцов об официальной церемонии ко Дню Независимости: Хорошо освещает, что происходит в голове президента - попсовый шабаш с российским привкусом

Сенцов об официальной церемонии ко Дню Независимости: Хорошо освещает, что происходит в голове президента - попсовый шабаш с российским привкусом

Официальная торжественная церемония ко Дню Независимости на Софийской площади в Киеве хорошо освещает, что происходит в голове президента, его окружения и их сторонников.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал экс-узник Кремля, режиссер Олег Сенцов, передает Цензор.НЕТ.

"Шлепали ушлепки по Софиевской площади. То что там произошло, очень хорошо освещает, что происходит в голове президента, его окружения и их сторонников. Попсовый шабаш с российским привкусом, обещания провести парад Победы над врагом, при отсутствии понимания как это может произойти, даже если режим тишины продержится сотни лет. Как же хорошо, что рядом с этим фальшивым миром, существует настоящий, где люди, которые знают цену словам и действиям, идут спокойными колоннами в камуфлированной одежде, а люди на улицах говорят им: "Дякуємо!" - рассказал Сенцов.

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Напомним, официальная торжественная церемония ко Дню Независимости завершилась попурри песен на украинском и русском языках: Сердючка выступала на крыше вагона. Также в Киеве ко Дню Независимости прошел Марш защитников Украины.

Сенцов об официальной церемонии ко Дню Независимости: Хорошо освещает, что происходит в голове президента - попсовый шабаш с российским привкусом 01

Автор: 

День Независимости (1196) Зеленский Владимир (20224) марш (632) Сенцов Олег (1154)


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Топ комментарии
+99
Дистанция между этими двумя фотографиями 1км и 300 лет Сенцов об официальной церемонии ко Дню Независимости: Хорошо освещает, что происходит в голове президента - попсовый шабаш с российским привкусом - Цензор.НЕТ 3007
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25.08.2020 09:13
+85
Точніше, аніж Сєнцов не сформулюєшь. Підтримую повністю.
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25.08.2020 09:15
+68
Клоун...он даже если становится президентом все равно остается клоуном...
Так что удивляться тут нечему....
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25.08.2020 09:13
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Сенцов про офіційну церемонію до Дня Незалежності: Гарно висвітлює, що відбувається в голові президента - попсовий шабаш з російським присмаком - Цензор.НЕТ 7134
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25.08.2020 09:27 Ответить
Типичный клоун-дурачок.
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25.08.2020 09:30 Ответить
Еще и под веществами!
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25.08.2020 09:43 Ответить
Тупой клоун
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25.08.2020 09:37 Ответить
У зеЛенського було своє свято с блекджеком і шльондрами. Ну не знаю як там з блекджеком, але шльондр було багато так вже точно
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25.08.2020 09:43 Ответить
А харю від'їв, наче ніяких хвилювань немає, ВСЬО ВПРОК ІДЬОТ! Це ж не у нього на держдачі "ПОСТРЄЛІВАЮТ". Яка ганьба,- такий вибір! Українці, мудрі мої співгромадяни, куди ви поклали свої мізки і забули, коли віддавали свій голос за це нікчемне створіння??? НЕ ПОВТОРЮЙТЕ ЗНОВУ СВОЮ ПОМИЛКУ!!! Запам'ятайте; ГРАБЛІ ТІЛЬКИ ДЛЯ ГОРОДУ, А ДЛЯ ВИБОРІВ- МІЗКИ!!!
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25.08.2020 10:01 Ответить
Танцювала риба з раком.
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25.08.2020 10:56 Ответить
"Любит наш народ всякое ***"...
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25.08.2020 09:23 Ответить
Були портрети засновників новітньої Незалежної України? Портрети Чорновола, Лук'яненка, Хмари, братів Горинів, Олеся Шевченка, Танюка, Драча, Мовчана, Поровського, Алтуняна? Портрети тих, хто в протистоянні з кравчуківською КПУ вирвали Незалежність у 1991 з зубів есесеру? Їх імена згадали? Чи вийшли представники влади привітати десятки тисяч українців, які пройшли ходою Захисників?
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25.08.2020 09:28 Ответить
гниды танцуют
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25.08.2020 09:28 Ответить
Браво Сенцов!
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25.08.2020 09:30 Ответить
Я підписуюся під кожною літерою всіх слів Сенцова!
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25.08.2020 21:27 Ответить
Именно так- это родная стихия для солиста на рояле из "Изогнутого Бивня"(с),
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25.08.2020 09:30 Ответить
В голове у Зеленского, мозг играет членом по клавишам рояля.
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25.08.2020 09:32 Ответить
"тверк ветеранам" (с) можуть не тільки в кацапії
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25.08.2020 09:32 Ответить
После Нади Савченко очень не хотелось разочаровываться .Но здесь обратный случай . В каждой фразе Сенцова ,правда и патриотизм , порядочность и любовь к Украине .
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25.08.2020 09:32 Ответить
не торопись. У Олега есть свой небольшой "скелетик в шкафу".
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25.08.2020 09:41 Ответить
молчи сволчь
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25.08.2020 20:26 Ответить
такие шабаши этим ведьмакам нужно на Лысой Горе устраивать. пусть там и крутят своими жопами.
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25.08.2020 09:33 Ответить
Это недоразумение, под названием преЗедент, заснуть не мог после такого корпоративчика: не давали покоя труселя могилевской и корона сердючки.....
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25.08.2020 09:37 Ответить
Ось ви даремно так нападаєте на Зєлю - це дійство обрала більшість народо-населення України. Їм це подобається - їм набридла війна, вони хочуть миру будь-якою ціною, навіть якщо Наросія повністю поглине Україну, право танцювати, співати, їсти і трахатись - ці "головні права", ***** залишить своїм меншим браттям, а їм більше і не треба.
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25.08.2020 09:40 Ответить
Как всегда после высказываний остаются вопросы - стоит ли цитировать людей, которые ничего не сделали для страны по высказанному? И кто больше виноват, кто говорит или кто это выносит на люди?
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25.08.2020 09:40 Ответить
вот и не высказывайся. Чтоб тебя не цитировали, посидишь в спаме.
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25.08.2020 09:42 Ответить
Хріпотца влаштував для себе улюбленого концерт на День Незалежності, всім кому не подобається - не плутайтеся під ногами.
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25.08.2020 09:42 Ответить
Сенцов про офіційну церемонію до Дня Незалежності: Гарно висвітлює, що відбувається в голові президента - попсовий шабаш з російським присмаком - Цензор.НЕТ 1239
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25.08.2020 09:43 Ответить
Для сельской свадьбы сойдет.
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25.08.2020 10:23 Ответить
Наверное так нужно!!!!
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25.08.2020 09:46 Ответить
https://twitter.com/antegotovina69

https://twitter.com/antegotovina69 Ante Gotovina



Це повне дно!!!!!! КЛОУН @банувся!!! На святі НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ!!!!!звучить пісня - Ми стабой нєпара нєпара,вот какая у нас запара запара.
Сказати ,що я вражений,це нічого не сказати.
Я за репресії усіх учасників цієї ганьби.
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25.08.2020 09:49 Ответить
Що казати, якщо багатьом людям навіть соромно брати державні нагороди з рук цього недопризидента.
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25.08.2020 09:50 Ответить
Все правильно написав Сенцов, той концерт так званих "зірок" біля стін св'ятої Софії нагадував примітивний малоросійський корпоратив ,який президент ,таке розуміння Незалежності країни.
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25.08.2020 09:53 Ответить
мама Римма и папа-учОный могут быть довольны - их 42летний карапуз хорошо сохранился и вполне взросло выглядит, как для ментально прыщавого подростка, закомплексованного, неуравновешенного, капризного, склонного к наркотикам и суициду..
зебилы реально выбрали прикольного чувачка на место своего преза..
ну, ничего, взрослые за ним подотрут, как оно давно уже привыкло, жаль только потерянного Укранной времени..(
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25.08.2020 09:58 Ответить
..Украиной.. даже клаве прикольноо..)
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25.08.2020 10:00 Ответить
Членограй рехнулся, кукуха поехала в оман,
И это чмо, зеленский, про второй срок что то несло ?
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25.08.2020 10:00 Ответить
Сенцов прав. Шел седьмой год войны.. В Киеве отмечали 29 годовщину Независимости..Припудрив клоунаду "бронепоездом" с Сердючкой...
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25.08.2020 10:04 Ответить
"- Що в тебе, кума, в хаті так смердить? - Та то ж невістка! - Так вона ж у полі жито жне! - Так отож !!! - ось по якому шаблону "сочіняють" бійці проПорошенківські ХВронту свої викиди в ЗМІ, виступи. Все НЕ так! І звичайно патріотизму, патріотизму побільше і закликів відвоювати Крим і ЛуганДон... А такі як Сенцов як... корисних ідіотів використовують... Кто самый большой патриот Украины ? Порошенко... Которому не удалось продолжить дело начатое Януковичем - "прихватизировать" всю Украину, повторить "опыт Путина, Назарбаева, и ЛукашеСКУ, но который не теряет надежды ... вернуться и "сделать это" "Заговорили о патриотизме. Как видно, украсть что-то хотят" (с) И это что-то вся Украина.. Потому рост патриотизма и обвинений всех политических противников в зраді с приближением выборов будет нарастать... Все не так! Все зрада! Все кто потерял власть или те, кто пролетел мимо "депутатства" и должностей - истинные патриоты и защитники народа, мовы,.... всего всего и дарители дешевого газа, бесплатного всего и повышения зарплат, пенсий, стипендий, льгот и прочего - все халявное... Порошенко готує заколот... чтобы вернуться и теперь уже окончательно "прихватизировать" всю Украину. И Путин ему в этому поможет...
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25.08.2020 10:11 Ответить
Краще б ти не воняв тут своїм парашним гноєм, народ за ідіотів держиш, грамотій!!!
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25.08.2020 10:36 Ответить
Кондитер с утра тебе, видать, снова в портки навалял. Да, и жена которую неделю ходит довольная и загадочная..😆
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25.08.2020 10:47 Ответить
таки это шабаш... неужели зеленский до сих пор не понял, что президент - это не клоун и что паству он должен вести правильным путем, а не шастать по дороге...
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25.08.2020 10:15 Ответить
Наївна ви людина. Так саме це зеленський і вважає правильним шляхом. Він - совок-антиукраїнець. Таких в Україні - більшість. Вони схибили при виборі президента тільки двічі - Ющенко і Порошенко. Але зараз - найстрашніша ситуація - монопольної влади раніше ніхто не мав.
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25.08.2020 19:07 Ответить
жуткое зрелище, такое впечатление, что нас намерено хотели унизить.
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25.08.2020 10:23 Ответить
Так воно і є. У своїй промові клоун не говорив про досягнення за 29 років, про плани на майбутнє і виклики які стоять перед країною і суспільством, а про полтавські галушки і про фаршмак.

Сенцов про офіційну церемонію до Дня Незалежності: Гарно висвітлює, що відбувається в голові президента - попсовий шабаш з російським присмаком - Цензор.НЕТ 2578
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25.08.2020 10:27 Ответить
Дивує інше. Як серед тієї мерзоти опинилась Ніна Матвієнко, Руслана і Олександр Пономарьов?
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25.08.2020 10:23 Ответить
за гроші
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25.08.2020 10:31 Ответить
Ще років два тому слухала по ТБ інтерв'ю Ніни Матвієнко на 1+1 Вона вся за Росію, любов і дружбу. Усі артисти ( як правило), як і комуністи, космополіти. Те, що вони говорять чи співають -- це просто гра. Лицедії.
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25.08.2020 10:52 Ответить
Порошенко, Ярош і УДА - Гордість України!!!
Їх треба повернути у владу!!!
А Зелебенське із Менделями - це Ганьба України. І українці цю помилку виправлять уже навіть на місцевих виборах в жовтні!!!
Сенцову - Повага і Шана, не зламався!!!!!!!
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25.08.2020 10:27 Ответить
В Україні три проукраїнських телевізійних канали "5-й" "еспресо" і "прямий"!
Все інше пропарашна, жидокацапська телевізійна гниль!, яка працює на розвал України!!!
Хто їх фінансує?????????????
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25.08.2020 10:30 Ответить
Москва и финансирует через своих марионеток (Мертверчуков, Ахметовых, Фирташей).
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25.08.2020 14:34 Ответить
є хороші передачі й на 4-му.
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25.08.2020 14:48 Ответить
на 150% у точку, гнидва жидівсько-**************
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25.08.2020 22:08 Ответить
Зе-дегенерат та його прокацапське шобло так ненавидять Україну, що користуються першою ліпшою нагодою, щоб познущатися з неї. Цей концерт ниций балаган на Софійській площі - яскравий приклад.
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25.08.2020 10:37 Ответить
Скабєєва, ще не раз згадає про зайчика в «трусиках» з прапором України.
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25.08.2020 12:40 Ответить
Кто-то ваще-то когда-то слышал о "талантливейшем" и "популярнейшем" режиссере сенцове???......то-то же.
Зря его Зеленский освободил, НЕблагодарная савченка №2.
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25.08.2020 10:41 Ответить
Какой он президент? Клоун без таланта и призвания .просто жи..д пристроившийся не работать физически
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25.08.2020 10:45 Ответить
Pozdravljaju, vasha mudrostj 72 procenta prosto blestit.
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25.08.2020 10:48 Ответить
73
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26.08.2020 01:10 Ответить
ГЕНИАЛЬНО СФОРМУЛИРОВАЛ!
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25.08.2020 11:12 Ответить
зебаран волею случая став презиком, предстал во всей "красе"

реально чувак потерял берега. вот что с членограем делает регулярное употребление айкосиков , и общение с консервой дерьмаком. страной управляют конченые дегенераты к сожалению.
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25.08.2020 11:21 Ответить
Это был цирк уродов
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25.08.2020 11:46 Ответить
Навіть розумні вороги таке лайно не зробили б . А ОТЕ , що вони показали , характеризує зеінтелект . А ще з поздоровлення з 2019роком зе , мені здається , що вони знущаються з Українців .
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25.08.2020 12:23 Ответить
Совсем чокнулся Сенцов. Симптоматика как у Нади Хавченко
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25.08.2020 12:31 Ответить
Лупанарий в голове у Зеленского. Сплошные Корабельные сосны и Бабы -да во главе с Ниной Матвиенко.
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25.08.2020 12:35 Ответить
https://espreso.tv/news/2020/08/23/na_fronti_polig_starshyy_leytenant_z_ternopilschyny На фронті поліг старший лейтенант з Тернопільщини
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25.08.2020 12:31 Ответить
Гомосеки и шлюхи наши парадные артисты ! Сенцов прав!
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25.08.2020 12:52 Ответить
Низкосортный попсовый шлак с мордовским привкусом.Браво Сенцов!Лучше не скажешь.Эти черти задержались в подростком глянцевом периоде как неондертальцы на пути кроманьоцев.Такое впечатление,що нам прокрутили фильм"Человек с бульвара Капуцинов",где в конце в кабак приехала Сердючка и поставила своё тупое кино
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25.08.2020 12:58 Ответить
Події на Софійській площі в День Незалежності вершина тріумфу ZEскотів(The cattle) та ганьба для українців.
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25.08.2020 14:45 Ответить
я самого начала говорил, что сенцов никакой не партизан, случайно по клеветническому навету его схватили кацапы.
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25.08.2020 14:57 Ответить
Що там робили Матвієнко і Джамала? Не роби собі куміра.
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25.08.2020 19:10 Ответить
На 30-ти летие независимости наверное и Ани Лорак будет плясать.
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25.08.2020 22:05 Ответить
Ну че не танцуем зебилы?)))
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25.08.2020 22:13 Ответить
Нє, нуачо. Така тепер у нас влада.
А ось так тепер в Україні виглядає ОПа...

Сенцов про офіційну церемонію до Дня Незалежності: Гарно висвітлює, що відбувається в голові президента - попсовий шабаш з російським присмаком - Цензор.НЕТ 7374
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25.08.2020 23:41 Ответить
Хммм... по хоже я понял ....дешовая Актриса из Немецких порнофильмов - это и ЕСТЬ Сам СОПЛЯ !!
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26.08.2020 01:12 Ответить
Сенцов про офіційну церемонію до Дня Незалежності: Гарно висвітлює, що відбувається в голові президента - попсовий шабаш з російським присмаком - Цензор.НЕТ 7771
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26.08.2020 01:55 Ответить
ТРІУМФ СОВКОДРОЧЕРІВ - ЦЕ Я ПЕРЕКЛАВ З ІНТИЛИГЕНТНОЇ МОВИ СЄНЦОВА
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26.08.2020 02:49 Ответить
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