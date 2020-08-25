Сенцов об официальной церемонии ко Дню Независимости: Хорошо освещает, что происходит в голове президента - попсовый шабаш с российским привкусом

Официальная торжественная церемония ко Дню Независимости на Софийской площади в Киеве хорошо освещает, что происходит в голове президента, его окружения и их сторонников.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал экс-узник Кремля, режиссер Олег Сенцов, передает Цензор.НЕТ.

"Шлепали ушлепки по Софиевской площади. То что там произошло, очень хорошо освещает, что происходит в голове президента, его окружения и их сторонников. Попсовый шабаш с российским привкусом, обещания провести парад Победы над врагом, при отсутствии понимания как это может произойти, даже если режим тишины продержится сотни лет. Как же хорошо, что рядом с этим фальшивым миром, существует настоящий, где люди, которые знают цену словам и действиям, идут спокойными колоннами в камуфлированной одежде, а люди на улицах говорят им: "Дякуємо!" - рассказал Сенцов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Дочь погибшего на Донбассе морпеха Ярослава Журавля приняла участие в Марше защитников Украины. ФОТО ДНЯ

Напомним, официальная торжественная церемония ко Дню Независимости завершилась попурри песен на украинском и русском языках: Сердючка выступала на крыше вагона. Также в Киеве ко Дню Независимости прошел Марш защитников Украины.





