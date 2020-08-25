Кравчук об интервью пропагандистке Кремля Скабеевой: Она мне не противна, она журналист, а я их очень уважаю
Первый президент Украины и глава украинской делегации в ТКГ по урегулированию ситуации в Донбассеобъяснил свое недавнее общение с российскими пропагандистами, в частности Ольгой Скабеевой.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью Дмитрию Гордону.
Кравчук заявил, что в разговоре ему не хотелось "положить ее (Скабееву. - Ред.) на лопатки": "Это не моя задача. Это не тот человек, от которого я получу удовольствие положить его на лопатки. Вот если бы Путина я мог положить на лопатки... Если бы я общался с ним и привселюдно... Вот тогда бы я сказал: Это противник. Она (Скабеева, - Ред.) ж не противник".
Первый президент Украины добавил, что очень уважает работу журналистов.
"Скабеева она мне не противна. Она журналист. Я их очень уважаю, я знаю, какая это сложная работа. Они как разведчики ходят по лезвию. За ними всегда миллионы. Эти миллионы делятся или туда, или туда... Она энергичная, она эмоциональная, напористая, мне было приятно слушать, как она говорит. Я не пытался, только когда уже начала сильно перегибать - я сказал, слушай, ну давай по-человечески. Вот и все", - сказал Кравчук.
Он также заверил, что "никогда ни на кого из журналистов не пойдет в атаку".
Напомним, ранее Кравчук принял участие в программе российской пропагандистки Ольги Скабеевой "60 минут".
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А Кравчуку не «пахнет»
В своих репортажах СКАБЕЕВА систематически критикует российскую оппозицию[. Телекритики https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Ирина Петровская и Слава Тарощина отмечали её характерный «прокурорско-обличительный» стиль ведения репортажей и «металлический голос».
Допускала в прямом эфире уничижительные высказывания и оскорбления в адрес участников программы «60 минут» и ряда украинских политиков участников украинской делегации в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%90%D0%A1%D0%95 ПАСЕ
Депутаты КПРФ обвиняют ведущую в излишне агрессивной антиукранской риторике.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0 https://ru.wikipedia.org/wiki/Скабеева
https://ura.news/news/1052405880
"Железной куклой путинского ТВ" прозвало интернет-сообщество корреспондентку "Вестей" Ольгу Скабееву.
Журналистка напоминает комиссаршу из фильма "Стиляги".
На специфическую манеру вести репортажи обратила внимание и телеобозреватель Ирина Петровская. В эфире "Эхо Москвы" Петровская http://www.echo.msk.ru/programs/persontv/944772-echo/ так характеризует тележурналистку :
"Это корреспондент спецназа.
Последователь Мамонтова и прочих людей, когда нужно заколотить последние гвозди в крышку гроба. Где живой, правда, еще лежит человек. Тогда призывают так называемого корреспондента Скабееву. Я вот думаю, что в следующем репортаже она закричит уже "Смерть бешеным собакам" или что-нибудь в этом духе. Интонации к этому близки".
"Она не корреспондент, а государевы уста, - отмечает обозреватель "Новой газеты" Слава Тарощина. -
Только ее цельнометаллический голос способен выразить сложную гамму карательных оттенков - от легкого позвякивания наручников до мрачного перезвона кандалов.
https://********.ru/articles/1109679/
20.11.2018
В это время другой представитель Украины, Павел Жовниренко, молча вытащил плакат с надписью «БРЕХНЯ» и, прижав его к груди, встал в одиночный пикет в студии «60 минут»…
Тем временем Павел Жовниренко решил не ограничиваться стоянием в одиночном пикете с плакатом «БРЕХНЯ», а высказать свои соображения вслух.
И немедленно получил от Скабеевой. «Рот свой закройте или сейчас уйдете отсюда!» - заорала Скабеева на Жовниренко, после чего тот молча стал собирать свои бумаги и покинул студию.
«Выпейте валерьяночки!» - посоветовал Евгений Попов уходящему Жовниренко, а когда тот скрылся за пределами студии ведущий «60 минут» объявил: «Идиотам в нашей студии - не место!» И тут же опроверг себя, дав слово «политологу» Маркову…
http://www.moyby.com/news/332309/
"Подавитесь своим томосом!" Виде
оgordonua.com/news/worldnews/rossiyskaya-propagandistka-v-pryamom-efire-podavites-svoim-tomosom-video-653306.html
В соцсетях обсуждают схожесть и даже родственные связи между российской журналистской, ведущей программы "60 минут" на канале "Россия 24" Ольгой Скабеевой и надзирательницей нацистских концлагерей, военной преступницей Ирмой Грезе.
Ольга Скабеева - российская журналистка, ведущая программы "60 минут" на канале "Россия 24".
В эфире своего ток-шоу она регулярно заявляет о том, что Украина "виновата" в войне на Донбассе, о "притеснениях" русского языка, считая, что нашу страну "придумал" Владимир Ленин.
Источник: https://tabloid.informator.press/v-sety-zametyly-skhodstvo-rossy-sko-zhurnalystky-ol-hy-skabeevo-y-natsystsko-prestupnyts-yrm-hreze/
Россия убивает
Не писал про Навального, а теперь напишу.
Шарите уже заявили, что Навального отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.
Это могло быть что-то из арсенала боевых ФОВ(фосфорорганика) - классические и отработанные зарины, зоманы, табуны и т.д. Может быть это была экзотика в виде какого либо из Новичков(Фолиант) или V-агентов(VX и прочие). Мог быть даже банальный карбофос, если пакетик из которого пил чай Навальный хорошо пропитали(но это врядли - оно все плохо растворяется в воде и таки воняет).
У всего этого говна есть последующее влияние - даже если вас откачают и вы не умрете, быть здоровым человеком у вас вряд ли выйдет. В зависимости от дозировки и конкретного ФОВ, пути попадания в организм, длительности воздействия до введения антидота, общей терапии во время отравления и личных особенностей организма и всякого такого, человек может остаться маломобильным на всю жизнь с уваленной нервной системой и нулевой работоспособностью.
То есть Навального убивали не только агенты кейджиби, которые пипеткой ему фосфорорганику в чай брызгали.
Навального убивали и обычные врачи обычной омской клиники. Потому что по симптомам и традиции отравлений всем было понятно, что это отравление, а анализ на ингибиторы холинэстеразы дело полусуток. До полуночи Навальный должен был получить дозу атропина, если бы он попал в обычную больницу обычного областного центра ЗА ПРЕДЕЛАМИ РФ.
Возможно то время, которое понадобилось Навальному, чтобы добраться от путинской больницы до Шарите сделает Навального инвалидом на всю оставшуюся жизнь.
Потому что в Шарите ему после первых же анализов вкатили атропина(классический антидот от ФОВ, вкалывали при отравлении Новичком Скрипалям). Аналогично в первые сутки можно было бы использовать дипироксим и изонитрозин - реактиваторы холинэстеразы для уменьшения токсического воздействия. Но в первые сутки Навальный был в России. В Омске. И вторые сутки.
Навального убивала вся эта путинская шваль, которой поросло все российское государство. Потому что ей так сказали.
Хотелось бы заметить что Навальному было ок с тем что теперь два миллиона крымчан оказались в зоне действия вот таких путинских больниц. А так же путинских ФСБ, которые неугодным ФОВ капают в чай и ручки новичком мажут.
Ему было с этим з@***** и опасность для крымчан оказаться инвалидом(потому что так сказали сверху и Путин приказал) для Навального всегда была меньше, чем опасность от изучения крымчанами украинского языка. Вот такой был Алексей дол@***. Если бы Омск был не под Путиным и не в составе РФ Навальный имел бы шансы получить лечение и помощь сразу.
По+уй было Навальному на все это, он был сторонником затягивания в этот кафкинаский Омск, которым является Россия, максимального количества людей из других государств, потому что риск отхлебнуть Новичка за оппозиционную деятельность, Алексей считал меньшим риском чем "угнетение меньшинств национальными государствами".
Когда Навальный придет в себя ему придется жить с последствиями отравления и если от самого отравления он спастись не мог, то тяжесть последствий отравления находится в прямой зависимости от собственной позиции Навального. И в прямой зависимости от размеров России.
Вот что хотели передать граждане Украины Навальному и его единомышленникам словами про "не бутерброд".
Антон Швец
ну кто в здравом уме скабееву журналистом считает?
Поэтому ему и понравилась Скабеева.
Напоминает ему его "славное" прошлое, когда он идеологически боролся с такими как Чорновол
Был у него шанс войти в историю Украины патриотом своей страны, а теперь войдет как бывший гебистский пропагандон. Вместе со своим другом Филаретом
Печально...
поречинкова прокоментируй,ты, кто ходит по 111 ст.
Ольга Скабеева - российская журналистка, ведущая программы "60 минут" на канале "Россия 24".
В эфире своего ток-шоу она РЕГУЛЯРНО заявляет о том, что Украина "виновата" в войне на Донбассе, о "притеснениях" русского языка, считая, что нашу страну "придумал" Владимир Ленин.
А может ты петух комуняцкий и путина уважаешь?
Покажи свое настоящее нутро,скотина)