Кравчук об интервью пропагандистке Кремля Скабеевой: Она мне не противна, она журналист, а я их очень уважаю

Первый президент Украины и глава украинской делегации в ТКГ по урегулированию ситуации в Донбассеобъяснил свое недавнее общение с российскими пропагандистами, в частности Ольгой Скабеевой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью Дмитрию Гордону.

Кравчук заявил, что в разговоре ему не хотелось "положить ее (Скабееву. - Ред.) на лопатки": "Это не моя задача. Это не тот человек, от которого я получу удовольствие положить его на лопатки. Вот если бы Путина я мог положить на лопатки... Если бы я общался с ним и привселюдно... Вот тогда бы я сказал: Это противник. Она (Скабеева, - Ред.) ж не противник".

Первый президент Украины добавил, что очень уважает работу журналистов.

"Скабеева она мне не противна. Она журналист. Я их очень уважаю, я знаю, какая это сложная работа. Они как разведчики ходят по лезвию. За ними всегда миллионы. Эти миллионы делятся или туда, или туда... Она энергичная, она эмоциональная, напористая, мне было приятно слушать, как она говорит. Я не пытался, только когда уже начала сильно перегибать - я сказал, слушай, ну давай по-человечески. Вот и все", - сказал Кравчук.

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Он также заверил, что "никогда ни на кого из журналистов не пойдет в атаку".

Напомним, ранее Кравчук принял участие в программе российской пропагандистки Ольги Скабеевой "60 минут".