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Кравчук об интервью пропагандистке Кремля Скабеевой: Она мне не противна, она журналист, а я их очень уважаю

Кравчук об интервью пропагандистке Кремля Скабеевой: Она мне не противна, она журналист, а я их очень уважаю

Первый президент Украины и глава украинской делегации в ТКГ по урегулированию ситуации в Донбассеобъяснил свое недавнее общение с российскими пропагандистами, в частности Ольгой Скабеевой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью Дмитрию Гордону.

Кравчук заявил, что в разговоре ему не хотелось "положить ее (Скабееву. - Ред.) на лопатки":  "Это не моя задача. Это не тот человек, от которого я получу удовольствие положить его на лопатки. Вот если бы Путина я мог положить на лопатки... Если бы я общался с ним и привселюдно... Вот тогда бы я сказал: Это противник. Она (Скабеева, - Ред.) ж не противник".

Первый президент Украины добавил, что очень уважает работу журналистов.

"Скабеева она мне не противна. Она журналист. Я их очень уважаю, я знаю, какая это сложная работа. Они как разведчики ходят по лезвию. За ними всегда миллионы. Эти миллионы делятся или туда, или туда... Она энергичная, она эмоциональная, напористая, мне было приятно слушать, как она говорит. Я не пытался, только когда уже начала сильно перегибать - я сказал, слушай, ну давай по-человечески. Вот и все", - сказал Кравчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о работе Кравчука в ТКГ: "Я сейчас вижу, как он поднимает "Минск"

Он также заверил, что "никогда ни на кого из журналистов не пойдет в атаку".

Напомним, ранее Кравчук принял участие в программе российской пропагандистки Ольги Скабеевой "60 минут". 

Кравчук Леонид (1226) кремль (725) пропаганда (3670) Скабеева Ольга (48)


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Топ комментарии
+61
старый дебил, есть журналисты и журношлюхи так она вторая
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25.08.2020 09:34
+52
Какая гнида!!!!
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25.08.2020 09:34
+38
Боже,когда черти это совковое дерьмо прибирут???
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25.08.2020 09:35
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Значит тон такой же моральный урод как и Скабеева!
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25.08.2020 11:10 Ответить
Это наследие совка. Их много, + наследники. Пока не сдохнет эта падаль, будем иметь 73% лохов и зебилов.
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25.08.2020 11:17 Ответить
Так может ее еще и в Киев пригласить, и извиниться?
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25.08.2020 11:33 Ответить
кравчука пора вже в труні гвіздками заколачувати зажився на цьому світі пердуган...
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25.08.2020 11:39 Ответить
От природы свойственно старикам общаться со всеми, без разбора, пообщался с кремлевской шлюхой, а сейчас общается с нашей шлюхой, надо снисходительно относиться к возрасту комуняки.
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25.08.2020 11:39 Ответить
Даже российские коммуняки обвиняют Скабееву в излишне агрессивной антиукранской риторике!!!

А Кравчуку не «пахнет»

В своих репортажах СКАБЕЕВА систематически критикует российскую оппозицию[. Телекритики https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Ирина Петровская и Слава Тарощина отмечали её характерный «прокурорско-обличительный» стиль ведения репортажей и «металлический голос».
Допускала в прямом эфире уничижительные высказывания и оскорбления в адрес участников программы «60 минут» и ряда украинских политиков участников украинской делегации в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%90%D0%A1%D0%95 ПАСЕ


Депутаты КПРФ обвиняют ведущую в излишне агрессивной антиукранской риторике.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0 https://ru.wikipedia.org/wiki/Скабеева
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25.08.2020 11:42 Ответить
КПРФ обвинила Скабееву и Соловьева в ненависти к Украине

https://ura.news/news/1052405880
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25.08.2020 11:58 Ответить
"Железная кукла путинского ТВ" стала мемом Рунета
"Железной куклой путинского ТВ" прозвало интернет-сообщество корреспондентку "Вестей" Ольгу Скабееву.
Журналистка напоминает комиссаршу из фильма "Стиляги".
На специфическую манеру вести репортажи обратила внимание и телеобозреватель Ирина Петровская. В эфире "Эхо Москвы" Петровская http://www.echo.msk.ru/programs/persontv/944772-echo/ так характеризует тележурналистку :

"Это корреспондент спецназа.
Последователь Мамонтова и прочих людей, когда нужно заколотить последние гвозди в крышку гроба. Где живой, правда, еще лежит человек. Тогда призывают так называемого корреспондента Скабееву. Я вот думаю, что в следующем репортаже она закричит уже "Смерть бешеным собакам" или что-нибудь в этом духе. Интонации к этому близки".
"Она не корреспондент, а государевы уста, - отмечает обозреватель "Новой газеты" Слава Тарощина. -
Только ее цельнометаллический голос способен выразить сложную гамму карательных оттенков - от легкого позвякивания наручников до мрачного перезвона кандалов.
https://********.ru/articles/1109679/
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25.08.2020 11:53 Ответить
Кравчук!! Ты ещё скабееву в жопу поцелуй!! **** ты оправдываешься!! Твои коммунистические штучки -дручки в виде вранья Сегодня уже не проходят !! Сегодня можно Всё отследить по интернету!! Дебил старый, пророссиский!!
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25.08.2020 11:56 Ответить
Она ему не противна, просто работа у неё неприятная- сливным бачком работать. Террористы ему тоже не противны, просто работа у них тяжелая- украинцев убивать.
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25.08.2020 12:04 Ответить
Ворон ворону не выклюет,как говориться.Да,товарищь Кравчук?
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25.08.2020 12:09 Ответить
Именно ТОВАРИЩ
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25.08.2020 13:44 Ответить
На самом деле можно спорить лишь о степени омерзения
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25.08.2020 12:10 Ответить
Эта степень омерзения сопаставима с омерзением к предателям
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25.08.2020 13:45 Ответить
Высший холуяж
20.11.2018
В это время другой представитель Украины, Павел Жовниренко, молча вытащил плакат с надписью «БРЕХНЯ» и, прижав его к груди, встал в одиночный пикет в студии «60 минут»
Тем временем Павел Жовниренко решил не ограничиваться стоянием в одиночном пикете с плакатом «БРЕХНЯ», а высказать свои соображения вслух.
И немедленно получил от Скабеевой. «Рот свой закройте или сейчас уйдете отсюда!» - заорала Скабеева на Жовниренко, после чего тот молча стал собирать свои бумаги и покинул студию.
«Выпейте валерьяночки!» - посоветовал Евгений Попов уходящему Жовниренко, а когда тот скрылся за пределами студии ведущий «60 минут» объявил: «Идиотам в нашей студии - не место!» И тут же опроверг себя, дав слово «политологу» Маркову…
http://www.moyby.com/news/332309/
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25.08.2020 12:11 Ответить
Хочуть завалити Україну ідіотами - зараз ідіот-комуняка та державний і кримінальний злочинець кравчук лізе з кожного екрану , з кожної сторінки .
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25.08.2020 12:13 Ответить
Российская пропагандистка (Скабеева) в прямом эфире:
"Подавитесь своим томосом!" Виде


оgordonua.com/news/worldnews/rossiyskaya-propagandistka-v-pryamom-efire-podavites-svoim-tomosom-video-653306.html
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25.08.2020 12:22 Ответить
Дурак.
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25.08.2020 12:28 Ответить
Дна реально не существует. Это ж просто пи...ец!

Кравчук про інтерв'ю пропагандистці Кремля Скабєєвій: Вона мені не огидна, вона журналістка, а я їх дуже поважаю - Цензор.НЕТ 2964
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25.08.2020 12:28 Ответить
https://espreso.tv/news/2020/08/23/na_fronti_polig_starshyy_leytenant_z_ternopilschyny На фронті поліг старший лейтенант з Тернопільщини
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25.08.2020 12:28 Ответить
В сети заметили сходство российской журналистки Ольги Скабеевой и нацистской преступницы Ирмы Грезе
В соцсетях обсуждают схожесть и даже родственные связи между российской журналистской, ведущей программы "60 минут" на канале "Россия 24" Ольгой Скабеевой и надзирательницей нацистских концлагерей, военной преступницей Ирмой Грезе.

Ольга Скабеева - российская журналистка, ведущая программы "60 минут" на канале "Россия 24".
В эфире своего ток-шоу она регулярно заявляет о том, что Украина "виновата" в войне на Донбассе, о "притеснениях" русского языка, считая, что нашу страну "придумал" Владимир Ленин.

Источник: https://tabloid.informator.press/v-sety-zametyly-skhodstvo-rossy-sko-zhurnalystky-ol-hy-skabeevo-y-natsystsko-prestupnyts-yrm-hreze/
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25.08.2020 12:29 Ответить
Скабеева вообще никакой не журналист. Это пропагандистка кремля, как в нацистской Германии Геббельс. Должна быть повешена по приговору суда в Гааге.
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25.08.2020 12:31 Ответить
Да, она достойна ГААГИ, а чего тогда достоин Кравчук?
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25.08.2020 13:47 Ответить
По сути .... именно с Кравчука ,Украина буквально нырнула в пропасть капитализма.
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25.08.2020 12:39 Ответить
Мне больно, стыдно, невыносимо слышать то, что морозит эта старая комуняцкая прокремлёвская гниль кравчук....Представляю чувства, которые испытывают наши воины - герои, находящиеся на передовой, наши воины - герои, которые восстанавливаются в госпиталях, наши вдовы воинов - героев, наши волонтёры - герои, наши парамедики - герои....Как им нестерпимо обидно и больно слышать такие мерзости из грязных уст предателя, путинской подстилки кравчука....Не желаю ему здоровья, не желаю ему тихой и мирной смерти... Он для меня - такой же враг , как и кремлёвская нечисть...
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25.08.2020 12:41 Ответить
Он же не на пустом месте морозит. Ему дали мандат зелохи. А их много. Очень много. Неистребимо много.
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25.08.2020 13:41 Ответить
Гебельс йому ще більше би сподобався - "геніальний журналіст".
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25.08.2020 12:43 Ответить
Сталин тоже оч оч уважал Геббельса. Леня пропади и забери с собой, Кучмана , Витю и Петю . Лучше играйте в домино на миллионы .а потом и Вову забирайте .
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25.08.2020 12:48 Ответить
Заносите следующего, кто там остался Ющенко, а за ним Янык ?
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25.08.2020 12:51 Ответить
Антон Швец

Россия убивает

Не писал про Навального, а теперь напишу.

Шарите уже заявили, что Навального отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.

Это могло быть что-то из арсенала боевых ФОВ(фосфорорганика) - классические и отработанные зарины, зоманы, табуны и т.д. Может быть это была экзотика в виде какого либо из Новичков(Фолиант) или V-агентов(VX и прочие). Мог быть даже банальный карбофос, если пакетик из которого пил чай Навальный хорошо пропитали(но это врядли - оно все плохо растворяется в воде и таки воняет).

У всего этого говна есть последующее влияние - даже если вас откачают и вы не умрете, быть здоровым человеком у вас вряд ли выйдет. В зависимости от дозировки и конкретного ФОВ, пути попадания в организм, длительности воздействия до введения антидота, общей терапии во время отравления и личных особенностей организма и всякого такого, человек может остаться маломобильным на всю жизнь с уваленной нервной системой и нулевой работоспособностью.

То есть Навального убивали не только агенты кейджиби, которые пипеткой ему фосфорорганику в чай брызгали.

Навального убивали и обычные врачи обычной омской клиники. Потому что по симптомам и традиции отравлений всем было понятно, что это отравление, а анализ на ингибиторы холинэстеразы дело полусуток. До полуночи Навальный должен был получить дозу атропина, если бы он попал в обычную больницу обычного областного центра ЗА ПРЕДЕЛАМИ РФ.

Возможно то время, которое понадобилось Навальному, чтобы добраться от путинской больницы до Шарите сделает Навального инвалидом на всю оставшуюся жизнь.

Потому что в Шарите ему после первых же анализов вкатили атропина(классический антидот от ФОВ, вкалывали при отравлении Новичком Скрипалям). Аналогично в первые сутки можно было бы использовать дипироксим и изонитрозин - реактиваторы холинэстеразы для уменьшения токсического воздействия. Но в первые сутки Навальный был в России. В Омске. И вторые сутки.

Навального убивала вся эта путинская шваль, которой поросло все российское государство. Потому что ей так сказали.

Хотелось бы заметить что Навальному было ок с тем что теперь два миллиона крымчан оказались в зоне действия вот таких путинских больниц. А так же путинских ФСБ, которые неугодным ФОВ капают в чай и ручки новичком мажут.

Ему было с этим з@***** и опасность для крымчан оказаться инвалидом(потому что так сказали сверху и Путин приказал) для Навального всегда была меньше, чем опасность от изучения крымчанами украинского языка. Вот такой был Алексей дол@***. Если бы Омск был не под Путиным и не в составе РФ Навальный имел бы шансы получить лечение и помощь сразу.

По+уй было Навальному на все это, он был сторонником затягивания в этот кафкинаский Омск, которым является Россия, максимального количества людей из других государств, потому что риск отхлебнуть Новичка за оппозиционную деятельность, Алексей считал меньшим риском чем "угнетение меньшинств национальными государствами".

Когда Навальный придет в себя ему придется жить с последствиями отравления и если от самого отравления он спастись не мог, то тяжесть последствий отравления находится в прямой зависимости от собственной позиции Навального. И в прямой зависимости от размеров России.

Вот что хотели передать граждане Украины Навальному и его единомышленникам словами про "не бутерброд".

Антон Швец
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25.08.2020 13:01 Ответить
он реально дурак старый или всех остальных за дураков считает?
ну кто в здравом уме скабееву журналистом считает?
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25.08.2020 13:19 Ответить
Воно просто комуняка.
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26.08.2020 00:13 Ответить
Бл...це капець якийсь...який дебіл усі тупості старого козла викладає як новини... ? Ц е не з новин це з розряду запису для підтвердження даогноза психіатра... Бл...це ж яким треба бути хитрозробленим ідіотом щоб попутати толерантність з хитровие...ностю. шановнийц пан Кравчюк= старий ти козел,,, розумієшь ...толерантність це коли ти відносишся однаково до якілюдей маючих різні точки погляду але не порушуть ні юридичних ні моральних законів. Як можна поважати с..ку яка стільки насрала брехні стільки розкидала гнусної неправди ..Не розумію...бл..не розумію. не ну бл..зазеркалля якесь останній час..Дебіл править і дебілами погоняє. Кравчук та вже всі зрозуміли твої намоки що ти білий і пушисти що ХЛО з тобою може домовитись..ти готовий до перемовин...Тільки відповсте на питання а Народ України давав тобі дозвіл на твоє так би мовити трепання що і де ти можеш домовлятись.. Шановний ви вже своє від перемовились ще в початкових 90_х і то вам пощастило а ви досягли..розумієте.. Ні ми всі кажемо що ви молодець правильни кроки робили ну так прийнято..... ну не чортяка у вас тоді на лівому плечі сидів а янгол от і все. Ну зараз же вже ну припить гнати свій маразм ..глядачі змінились та люди теж ну ідіть собі мемуари штампуйте.. а то ви з себе вже старого козла зробили.
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25.08.2020 13:22 Ответить
Кравчук вспомнил свое комунятско - пропагандонское прошлое, которое ему кое как забыли.
Поэтому ему и понравилась Скабеева.
Напоминает ему его "славное" прошлое, когда он идеологически боролся с такими как Чорновол

Был у него шанс войти в историю Украины патриотом своей страны, а теперь войдет как бывший гебистский пропагандон. Вместе со своим другом Филаретом
Печально...
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25.08.2020 13:42 Ответить
Яке ж тільки огидне чмо!
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25.08.2020 13:56 Ответить
старая мразь лизнула относительно-молодой мрази.
поречинкова прокоментируй,ты, кто ходит по 111 ст.
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25.08.2020 13:56 Ответить
Комуняку- на гілляку!
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25.08.2020 14:06 Ответить
Уважать Скабееву - это не уважать себя, а главное не уважать свой народ и свою страну

Ольга Скабеева - российская журналистка, ведущая программы "60 минут" на канале "Россия 24".
В эфире своего ток-шоу она РЕГУЛЯРНО заявляет о том, что Украина "виновата" в войне на Донбассе, о "притеснениях" русского языка, считая, что нашу страну "придумал" Владимир Ленин.
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25.08.2020 14:12 Ответить
кравчук такое же говно, как и рашинские пропагандисты.
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25.08.2020 14:24 Ответить
Уважая гниду сам становишься гнидой.(народная мудрость).
А может ты петух комуняцкий и путина уважаешь?
Покажи свое настоящее нутро,скотина)
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25.08.2020 16:02 Ответить
Це ********* журналістка? Старий маразматик!
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25.08.2020 18:47 Ответить
Не треба нарікати на вік кравчука. Справа не в його віці, а в тому, що він - комуняка, ''совок'', тобто апріорі ворог України.
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25.08.2020 19:00 Ответить
Кому кобыла невеста, тому и ********* журналист...
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26.08.2020 01:45 Ответить
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