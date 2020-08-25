На Днепропетровщине во время обгона водитель Toyota выехал на встречку и врезался в грузовик: двое погибших. ФОТО
В результате ДТП на автодороге Кривой Рог - Кропивницкий на месте происшествия погибли 38-летний водитель и 27-летняя пассажирка. Также травмы получил 9-летний мальчик.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.
"Автопроисшествие произошло 24 августа около 14:20 в Криворожском районе. Как предварительно установили следователи, во время обгона водитель автомобиля "Toyota Hiluх" выехал на встречную полосу и допустил столкновение с грузовым автомобилем "ДАФ". После столкновения автомобиль в неуправляемом состоянии столкнулся с электроопорой и перевернулся.
Сведения по данному факту внесены в ЕРДР по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).
Устанавливаются все обстоятельства ДТП.
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Сумно, стільки трагедій на дорогах.
Но против лома (грузовика) ...
2. Отсутствуют нормальные, предусмотренные всеми СНИПами обочины: в ровень с дорогой, шириной не менее 2 м. Были бы такие обочины - машины разъехались бы.
3. Виноваты ли в этом водители? Косвенно, т.к. их молчаливое равнодушие позволяет власти делать все эти "говноремонты", которые Зе, пафосно называет большой стройкой.
4. Детей конечно жалко. Они всегда жертвы.