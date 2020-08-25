На Днепропетровщине во время обгона водитель Toyota выехал на встречку и врезался в грузовик: двое погибших. ФОТО

В результате ДТП на автодороге Кривой Рог - Кропивницкий на месте происшествия погибли 38-летний водитель и 27-летняя пассажирка. Также травмы получил 9-летний мальчик.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

"Автопроисшествие произошло 24 августа около 14:20 в Криворожском районе. Как предварительно установили следователи, во время обгона водитель автомобиля "Toyota Hiluх" выехал на встречную полосу и допустил столкновение с грузовым автомобилем "ДАФ". После столкновения автомобиль в неуправляемом состоянии столкнулся с электроопорой и перевернулся.

Сведения по данному факту внесены в ЕРДР по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

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