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Новости Коронавирус и карантин
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Киев и 15 областей не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Киев и 15 областей не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 25 августа Киев и 15 областей Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минзрава.

Согласно данным Минздрава, не соответствуют требованиям по ослаблению карантина следующие регионы: Киев, Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Одесская, Ривненская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.

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Киев и 15 областей не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав 01

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4899) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Всех в карантин загнать лет на 20....
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25.08.2020 10:19 Ответить
73 % жрите ..Рейтинг...ЗелеПутлера и Вадима Рабиновича
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25.08.2020 10:20 Ответить
Есть большая вина мэра, в том что Киев был не готов к короновирусу.
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25.08.2020 11:14 Ответить
А що ще очікувати, коли мер наприклад Києва Віталька... Потрібні дієві та розумні люди на посаду мера. от як напприклад Андрій Пальчевський.
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25.08.2020 11:16 Ответить
Дааааа такая власть в столице что город уже пробивает дно во всех планах
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25.08.2020 11:16 Ответить
И почему же мэр ниче не сделал дабы отвечать требованиям?
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25.08.2020 11:17 Ответить
 
 