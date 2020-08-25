При выявлении коронавируса у кого-то из учеников - весь класс должен идти на самоизоляцию, - Степанов
Минздрав обновил правила для обучения в школах во время пандемии коронавируса.
Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.
"Были обновлены рекомендации ВОЗ и пообщавшись с международными экспертами и работниками образования мы внесли определенные изменения. Например, для учеников 1-4 классов передвижение по школе будет разрешаться без использования масок или респираторов. В регионах, относящихся в "оранжевому" уровню педагогам рекомендуют носить защитные щитки, а в желтых и зеленых зонах - просто соблюдать соответствующую дистанцию", - отметил глава Минздрава.
По словам Степанова, допуск учителей к работе может быть осуществлен только после проведения термометрии.
"В случае подтверждения случая коронавируса у кого-то из учеников - весь класс должен идти на самоизоляцию", - добавил министр.
Дозаторы и антисептики должны быть только на входе, в дальнейшем ученики и преподаватели должны мыть руки после каждого урока.
Глава Минздрава заявил, что все правила сегодня опубликуют на сайте министерства.
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В школе.
Там у більшості розуму, як у електората Голобородька.
Представляю эту очередь к умывальнику из сотен учеников после каждого урока.
С момента распространения интернета практической необходимости в учебных заведениях мало. Всё легко и дешево организуется дистанционно. Любая информация доступна и можно самостоятельно научиться чему угодно. Все специалисты которых я знаю именно так и научились. Интернет+практическая деятельность дают больше чем любые университеты
А проводить в жизнь массовое дистанционное обучение в средних школах - это утопия.
Причём сама школа не способствует росту их числа. Скорее наоборот.
Эффективность такой системы образования 2-3%. Дистанционно будет то же самое, только в 100 раз дешевле для бюджета. Лучше часть этих средств направить на развитие так называемого внешкольного образования (в тех же помещениях школ). Его отличие в том, что туда ходят добровольно и это действительно кузница будущих кадров. Особенно технических.
Це той кадр що спочатку послав нах школу і займався програмуванням і компами як мінімум з 13 років. Грошей було багато - вступив до універу, але швидко послав і його.
Я в принципі не проти, щоб мої діти пішли тим же шляхом і з тим же результатом.
Гейтс як раз яскравий приклад - що є інші шляхи до знань і успіху, окрім відсидки 15 років в навчальних закладах
В школе тоже еще никого не удалось научить плавать.
Просят при признаках простуды оставаться дома, но когда и кого это останавливало раньше?
Идет и отдельная жизнь меньшинства из запуганных коронафобов.
Самоизоляция учеников - отлично, только у каждого из них есть родители, дедушки, бабушки, которые могут и не пережить эту заразу.