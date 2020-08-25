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Новости Коронавирус и карантин
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При выявлении коронавируса у кого-то из учеников - весь класс должен идти на самоизоляцию, - Степанов

При выявлении коронавируса у кого-то из учеников - весь класс должен идти на самоизоляцию, - Степанов

Минздрав обновил правила для обучения в школах во время пандемии коронавируса.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"Были обновлены рекомендации ВОЗ и пообщавшись с международными экспертами и работниками образования мы внесли определенные изменения. Например, для учеников 1-4 классов передвижение по школе будет разрешаться без использования масок или респираторов. В регионах, относящихся в "оранжевому" уровню педагогам рекомендуют носить защитные щитки, а в желтых и зеленых зонах - просто соблюдать соответствующую дистанцию", - отметил глава Минздрава.

По словам Степанова, допуск учителей к работе может быть осуществлен только после проведения термометрии. 

"В случае подтверждения случая коронавируса у кого-то из учеников - весь класс должен идти на самоизоляцию", - добавил министр.

Дозаторы и антисептики должны быть только на входе, в дальнейшем ученики и преподаватели должны мыть руки после каждого урока.

Глава Минздрава заявил, что все правила сегодня опубликуют на сайте министерства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский выступил против закрытия малокомплектных школ в рамках реформы образования

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4899) образование (2264) школа (3012) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+12
Тогда уже вся школа, все родители, соседи... Дебилы, бл...
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25.08.2020 10:30
+9
А если у кого то двое, трое детей школьников в одной семье и один заразился то на карантин должна уйти вся школа. Ну по логике так. Так стоит тогда их открывать, ведь все и так понятно..
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25.08.2020 10:30
+8
Дистанцию соблюдать? Какая к черту дистанция в 25-метровом классе, где 34 ученика, как же вы далеки от реальности.
Самоизоляция учеников - отлично, только у каждого из них есть родители, дедушки, бабушки, которые могут и не пережить эту заразу.
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25.08.2020 11:06
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Правила форума Совет форумчан
Тогда уже вся школа, все родители, соседи... Дебилы, бл...
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25.08.2020 10:30 Ответить
Они для этого школы и открывают, шоб побольше одним махом изолировать, если истеричка в классе попадется. В итоге все равно все пересидим и не по одному разу.
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25.08.2020 10:36 Ответить
А если у кого то двое, трое детей школьников в одной семье и один заразился то на карантин должна уйти вся школа. Ну по логике так. Так стоит тогда их открывать, ведь все и так понятно..
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25.08.2020 10:30 Ответить
Самоизолировать всю школу!
В школе.
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25.08.2020 10:31 Ответить
Дуже велика підозра, що такого будуть умисне приводити до себе у клас.
Там у більшості розуму, як у електората Голобородька.
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25.08.2020 10:31 Ответить
должность этого ыдыйота надо ликвидировать раз и навсегда...
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25.08.2020 10:33 Ответить
ежели добротно поискать - люду с пять тысяч наберется, кто в таком случае должен будет самоизолироваться...
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25.08.2020 10:33 Ответить
Нагнали температуру и гуляй!!!
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25.08.2020 10:34 Ответить
Принял парацетамол при плохом самочувствии перед выходом на работу и вся "термометрия" до одного места.
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25.08.2020 12:50 Ответить
...в дальнейшем ученики и преподаватели должны мыть руки после каждого урока.

Представляю эту очередь к умывальнику из сотен учеников после каждого урока.
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25.08.2020 10:35 Ответить
Система образование борется за выживание и финансовый ресурс. Отсюда такие абсурдные рекомендации в которых вообще не видно логики. Точнее логика одна - загнать детей в школу и получить за это деньги, а последствия их не волнуют.
С момента распространения интернета практической необходимости в учебных заведениях мало. Всё легко и дешево организуется дистанционно. Любая информация доступна и можно самостоятельно научиться чему угодно. Все специалисты которых я знаю именно так и научились. Интернет+практическая деятельность дают больше чем любые университеты
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25.08.2020 11:05 Ответить
Только учитывайте, что лишь незначительная часть учеников в состоянии осознанно заниматься дистанционно. Вот насчет студентов - это я вполне соглашусь: лекционные часы можно проводить удаленно, практические занятия - нет.
А проводить в жизнь массовое дистанционное обучение в средних школах - это утопия.
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25.08.2020 12:47 Ответить
Я в курсе, что незначительная часть учеников хотят чему-то научиться.
Причём сама школа не способствует росту их числа. Скорее наоборот.
Эффективность такой системы образования 2-3%. Дистанционно будет то же самое, только в 100 раз дешевле для бюджета. Лучше часть этих средств направить на развитие так называемого внешкольного образования (в тех же помещениях школ). Его отличие в том, что туда ходят добровольно и это действительно кузница будущих кадров. Особенно технических.
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25.08.2020 13:17 Ответить
Діточки Біла Гейтса ходили в гарні навчальні заклади, а діточки рабів будуть дистанційно. Бачу повно корисних ідіотів захищають бажання загнати простих людей в тваринний стан.
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25.08.2020 14:12 Ответить
Тут багато таких, вони скоро й обіди в онлайні запропонують. За бюджет кацапюри як печуться, "дєшевлє, ширє" Повиздихали б манкурти.
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25.08.2020 15:20 Ответить
"Господин Гейтс считает, что получить образование в колледже сейчас становится все сложнее и сложнее. Основатель Microsoft уверен, что образование будущего будет происходить через Сеть ― тогда как колледжи в фиксированных местах станут намного менее важными."
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25.08.2020 15:38 Ответить
Приклад з Гейтсом дуже невдалий з пропагандистської точки зору.
Це той кадр що спочатку послав нах школу і займався програмуванням і компами як мінімум з 13 років. Грошей було багато - вступив до універу, але швидко послав і його.
Я в принципі не проти, щоб мої діти пішли тим же шляхом і з тим же результатом.
Гейтс як раз яскравий приклад - що є інші шляхи до знань і успіху, окрім відсидки 15 років в навчальних закладах
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25.08.2020 15:35 Ответить
Я тренер по плаванию.Как научить ребенка плавать по интернету?
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25.08.2020 13:16 Ответить
"Интернет+практическая деятельность"
В школе тоже еще никого не удалось научить плавать.
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25.08.2020 13:24 Ответить
Толку от мытья рук, если придется откручивать/закручивать кран. У младших еще может учитель проследить, а с остальными никто няньчиться не будет.
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25.08.2020 11:13 Ответить
Поставить в каждую школу сенсорные краны!
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25.08.2020 11:59 Ответить
Вы себе представляете, каждый час, очереди в умывальные комнаты из сотен учеников? Какие сенсоры снизят эти очереди? Фактически, все перерывы ученики будут проводить в очередях в туалетные комнаты.Такой бред говорит об уровне чиновничьего интеллекта.
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25.08.2020 13:21 Ответить
А чи не думає він про те, що більшість учнів захворівши заразять не весь клас, а всю школу?
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25.08.2020 10:38 Ответить
Всегда во всех детских, особенно новосозданных, коллективах проходил взаимный обмен инфекциями, которыми переболевал почти весь класс или группа в садике. В результате - укрепление общего иммунитета и уменьшение уровня заболеваемости в дальнейшем.
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25.08.2020 15:26 Ответить
На коронавирус-2019 иммунитет не вырабатывается.
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25.08.2020 16:26 Ответить
Не доказано, пока есть только домыслы на эту тему. Я же говорил не об имунитете к конкретной болезни, а о "тренировке" и укреплении общего иммунитета.
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25.08.2020 17:09 Ответить
Очень смешно. Вообще-то речь идет о человеческих жизнях.
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26.08.2020 12:43 Ответить
Не смешно, когда вы путаете божье с праведным.
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26.08.2020 16:55 Ответить
У нас школы решают, как снизить концентрацию учеников. Все по-разному. Это очень обширная тема. Некоторые школы организуют он-лайн классы , Куда можно попасть по желанию и по заявлению родителей. В нашей школе переходят на четырёхдневное обучение. Пока объявили ,что в коридорах в масках, на уроках-без. ( Думаю, что на практике это не сработает) . У нас ещё дети будут оставаться в классах, а учителя будут ходить по кабинетам, а не наоборот.
Просят при признаках простуды оставаться дома, но когда и кого это останавливало раньше?
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25.08.2020 10:38 Ответить
Танюх у тебя и муж есть? Я бы с тобой не выдержал или повесился или застрелился ну или на зону пошел бы!
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25.08.2020 11:00 Ответить
Так не женитесь, она набор в гарем не обьявляла )
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25.08.2020 16:29 Ответить
Какие школы делали онлайн-классы, не подскажете?
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25.08.2020 16:28 Ответить
А для чего у нас минцыфры? Почему оно не проработало концепцию онлайн обучения?
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25.08.2020 10:43 Ответить
У разі виявлення коронавірусу в когось з учнів - весь клас має йти на самоізоляцію, - Степанов - Цензор.НЕТ 7684
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25.08.2020 10:43 Ответить
))))))) вы это, "добро пожаловать, или посторонним вход воспрещён" помните?
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25.08.2020 10:46 Ответить
Тобто буде безперервний карантин протягом року. Влада,нарешті, придумала, як закрити дітей вдома і знову повісити навчання на батьків, бо онлайн-навчання - це повна профанація в наших умовах. Степанов і його компанія АБСОЛЮТНО далекі від реалій школи, тому і пропонують повну дурню.
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25.08.2020 10:58 Ответить
Можно подумать они в школе учатся?!
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25.08.2020 11:04 Ответить
Кожне врятоване життя дорожче за 1-2 місяця онлайн навчання усіх дітей світу! Має бути карантин!
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25.08.2020 12:17 Ответить
Не нужно вещать заезженными лозунгами для выбивания слезы и оправдания сомнительных действий чиновников.
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25.08.2020 13:34 Ответить
У нас же нет никакой войны, российская пропаганда никем не перекрывается, масса населения начиталась российской пропаганды и считает, что коронавируса не существует. Дети по улицам бегают без масок, купаются в речках и фонтанчиках. Потом все они придут в школы и что? С какой стати я своего ребенка должна отпускать в рассадник заразы? Потому что наше правительство в отличие от цивилизованных стран не собирается помогать гражданам финансово, "ваш карантин - ваши проблемы", и обнищавшие граждане готовы пожертвовать своими детьми да и собой заодно, чтобы с голоду не сдохнуть? Одним словом, к чему все это словоблудие министров, если приговор стране и так ясен???
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25.08.2020 11:01 Ответить
В стране идет нормальная жизнь большинства физически и психически здоровых людей.
Идет и отдельная жизнь меньшинства из запуганных коронафобов.
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25.08.2020 13:38 Ответить
Лечение по украински. Температура 39, сидите дома. Какие школы, это очень грустный эксперимент. Переполненный транспорт, без крышные дети и осень. Не спешите 1 октября будете смотреть. На пике ведь
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25.08.2020 11:01 Ответить
Дистанцию соблюдать? Какая к черту дистанция в 25-метровом классе, где 34 ученика, как же вы далеки от реальности.
Самоизоляция учеников - отлично, только у каждого из них есть родители, дедушки, бабушки, которые могут и не пережить эту заразу.
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25.08.2020 11:06 Ответить
термометрія у безсимптомного вчителя....
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25.08.2020 11:30 Ответить
Правление зеленского с маланской бандой запомнится не только тотальной коррупцией и обнищанием населения, а и поколением малограмотных недорослей, не отличающих Бухарест от Будапешта
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25.08.2020 11:53 Ответить
Почитал комментарии - поднял настроение!
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25.08.2020 13:24 Ответить
Главное чтобы не давление
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25.08.2020 16:32 Ответить
У разі виявлення коронавірусу в когось з учнів - весь клас має йти на самоізоляцію, - Степанов - Цензор.НЕТ 913
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25.08.2020 14:01 Ответить
ну хоть не харакири делать
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25.08.2020 16:28 Ответить
 
 