При выявлении коронавируса у кого-то из учеников - весь класс должен идти на самоизоляцию, - Степанов

Минздрав обновил правила для обучения в школах во время пандемии коронавируса.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"Были обновлены рекомендации ВОЗ и пообщавшись с международными экспертами и работниками образования мы внесли определенные изменения. Например, для учеников 1-4 классов передвижение по школе будет разрешаться без использования масок или респираторов. В регионах, относящихся в "оранжевому" уровню педагогам рекомендуют носить защитные щитки, а в желтых и зеленых зонах - просто соблюдать соответствующую дистанцию", - отметил глава Минздрава.

По словам Степанова, допуск учителей к работе может быть осуществлен только после проведения термометрии.

"В случае подтверждения случая коронавируса у кого-то из учеников - весь класс должен идти на самоизоляцию", - добавил министр.

Дозаторы и антисептики должны быть только на входе, в дальнейшем ученики и преподаватели должны мыть руки после каждого урока.

Глава Минздрава заявил, что все правила сегодня опубликуют на сайте министерства.

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