Европейское энергетическое Сообщество об изменениях Кабмина в алгоритм ПСО: Выглядит дискриминационным и нарушает международные обязательства Украины. ДОКУМЕНТ

Европейское энергетическое Сообщество обеспокоено последними изменениями, внесенными в алгоритма ПСО Постановлением Правительства №694 от 5 августа 2020 года.

Об этом свидетельствует письмо, которое прислал директор Секретариата Сообщества Янез Копач на имя Премьер-министра Украины, и.о. Министра энергетики и председателя НКРЕКУ, сообщает Цензор.НЕТ.

В частности, в письме указано, что "... кроме регулирования цен на производство объемов электроэнергии, предназначенных для бытовых потребителей, формула, содержащаяся в пункте 9 Постановления, предоставляет КМУ полномочия регулировать также цену электроэнергии для "Энергоатома" и "Укргидроэнерго" при продаже на всех сегментах рынка. Трудно понять, как такое вмешательство в формирование цены может быть оправдано интересами бытовых потребителей. На наш взгляд, это является нарушением правил Энергетического сообщества, а следовательно, и международных обязательств Украины...

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Устанавливая низкий уровень цены, данный документ ограничивает возможности "Энергоатома" (и "Укргидроэнерго") продавать остатки своего портфеля по экономически обоснованной цене и, таким образом, компенсировать потери, созданные методом ПСО. Это перекрестное субсидирование выглядит дискриминационным для компаний, которые в прошлом уже страдали от плохо разработанного рынка с участием ГП "Гарантированный покупатель"..."

Европейское энергетическое сообщество в июле нынешнего года подало в НКРЕКУ и Министерство энергетики предложения содержащие финансовые расчеты алгоритма ПСО и которые он готов обсудить с национальными и международными заинтересованными сторонами.

Сообщество предлагает свою поддержку в процессе определения эффективного алгоритма ПСО и надеется, что НКРЕКУ и Министерство энергетики приведут указанный механизм в соответствие с международными нормами и защитят национальные интересы и государственные компании.

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Напомним, что 5 августа 2020 г. Кабинет Министров Украины принял Постановление, которое определяло новый механизм ПСО для государственных компаний. В НАЭК "Энергоатом" документ назвали дискриминационным, а профсоюзы компании вышли с протестом на улицы Киева.









