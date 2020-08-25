Европейское энергетическое Сообщество об изменениях Кабмина в алгоритм ПСО: Выглядит дискриминационным и нарушает международные обязательства Украины. ДОКУМЕНТ
Европейское энергетическое Сообщество обеспокоено последними изменениями, внесенными в алгоритма ПСО Постановлением Правительства №694 от 5 августа 2020 года.
Об этом свидетельствует письмо, которое прислал директор Секретариата Сообщества Янез Копач на имя Премьер-министра Украины, и.о. Министра энергетики и председателя НКРЕКУ, сообщает Цензор.НЕТ.
В частности, в письме указано, что "... кроме регулирования цен на производство объемов электроэнергии, предназначенных для бытовых потребителей, формула, содержащаяся в пункте 9 Постановления, предоставляет КМУ полномочия регулировать также цену электроэнергии для "Энергоатома" и "Укргидроэнерго" при продаже на всех сегментах рынка. Трудно понять, как такое вмешательство в формирование цены может быть оправдано интересами бытовых потребителей. На наш взгляд, это является нарушением правил Энергетического сообщества, а следовательно, и международных обязательств Украины...
Устанавливая низкий уровень цены, данный документ ограничивает возможности "Энергоатома" (и "Укргидроэнерго") продавать остатки своего портфеля по экономически обоснованной цене и, таким образом, компенсировать потери, созданные методом ПСО. Это перекрестное субсидирование выглядит дискриминационным для компаний, которые в прошлом уже страдали от плохо разработанного рынка с участием ГП "Гарантированный покупатель"..."
Европейское энергетическое сообщество в июле нынешнего года подало в НКРЕКУ и Министерство энергетики предложения содержащие финансовые расчеты алгоритма ПСО и которые он готов обсудить с национальными и международными заинтересованными сторонами.
Сообщество предлагает свою поддержку в процессе определения эффективного алгоритма ПСО и надеется, что НКРЕКУ и Министерство энергетики приведут указанный механизм в соответствие с международными нормами и защитят национальные интересы и государственные компании.
Напомним, что 5 августа 2020 г. Кабинет Министров Украины принял Постановление, которое определяло новый механизм ПСО для государственных компаний. В НАЭК "Энергоатом" документ назвали дискриминационным, а профсоюзы компании вышли с протестом на улицы Киева.
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Попри застереження Комітету Виборців України, Зеленський продовжує грубе порушення виборчого Законодавства, та проводить незаконну агітацію за рахунок платників податків за свою партію на місцях. Відверто, нахабно.
Так от, перед тим, як побіжите до виборчих дільниць черговий раз зраджувати Україні голосуючи за "слуг какого-то нарота", пам'ятайте про ось цей от списочок ТОП 20 "забутих" обіцянок "Слуги Народу".
Обіцяли своєму виборцю:
1. Створимо систему підтримки української мови та культури за допомогою фіскальних стимулів і пріоритетного державного фінансування.
2. Впровадимо невідворотність покарання для працівників поліції, прокуратури та СБУ за перевищення службових повноважень.
3. Забезпечимо реальну незалежність антикорупційних органів, неефективні чи скомпрометовані органи - перезапустимо.
4. Позбавимо власників медіа можливості впливати на те, що говорять чи пишуть журналісти.
5. Запровадимо «економічний паспорт українця», за яким всі діти отримають частку від експлуатації природних ресурсів на індивідуальні рахунки.
6. Законодавчо врегулюємо право володіння зброєю.
7. Проведемо децентралізацію влади відповідно до європейських норм: передамо максимум можливих повноважень виконкомам місцевих рад, перетворимо державні адміністрації на префектури європейського типу.
8. Позбавимо СБУ, ГПУ та Нацполіцію непритаманних їм функцій ущемлення бізнесу.
9. Запустимо повноцінні інститути мирових суддів і суду присяжних.
10. Проведемо національний економічний аудит країни із залученням вітчизняних і міжнародних компаній.
11. Створимо Національну економічну стратегію з ключовою метою - досягти вищого за середньоєвропейський рівня доходів та якості життя українців.
12. Створимо можливість одноразової легалізації капіталів некримінального походження за пільговою ставкою.
13. Запровадимо базове матеріальне забезпечення педагогів на рівні трьох мінімальних зарплат.
14. Проведемо демонополізацію ключових галузей, зробимо Антимонопольний комітет незалежним і ефективним.
15. Запровадимо податок на виведений капітал, щойно для цього виникнуть необхідні економічні умови.
16. Демонополізуємо галузі пасажирських і вантажних перевезень на залізничному транспорті.
17. Оновимо освітню та наукову інфраструктуру.
18. Розробимо державні програми системних контактів з українськими діаспорами.
19. Запровадимо механізм відкликання депутатів, які втратили довіру виборців.
20. Створимо механізм народного вето на щойно ухвалені закони.
Мало брехні?
Так буде ще 100, 200, 300 и пятсотпиисят таких забутих "слугами" обіцянок.
Зробіть, будь ласочка,репост. Вам не складно ж, а наріту почитати буде що.
или Народ или наоборот???
Может Ахметка и К° усех??
🤔