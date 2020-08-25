Больницы не могут "накручивать" число пациентов с COVID-19, есть ряд показателей, которыми невозможно сманипулировать, - Ляшко

Государственные лаборатории подчиняются Министерству здравоохранения и на них местная власть влиять не может. А доля тестирований в коммунальных лабораториях, которые находятся в собственности местной власти, не такая уж и большая.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, нет смысла на что-то влиять, если есть ряд показателей, которыми на местах невозможно сманипулировать.

"Есть ряд показателей, которые мы определяем, и они друг друга перестраховывают", - пояснил он.

Ляшко считает, что больницы, которые оказывают медицинскую помощь в случаях коронавирусной болезни, также не заинтересованы в том, чтобы специально "накручивать" число пациентов. По его словам, они получают финансирование в зависимости от количества созданных бригад.

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