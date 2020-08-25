РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6745 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
3 432 21

Больницы не могут "накручивать" число пациентов с COVID-19, есть ряд показателей, которыми невозможно сманипулировать, - Ляшко

Больницы не могут

Государственные лаборатории подчиняются Министерству здравоохранения и на них местная власть влиять не может. А доля тестирований в коммунальных лабораториях, которые находятся в собственности местной власти, не такая уж и большая.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, нет смысла на что-то влиять, если есть ряд показателей, которыми на местах невозможно сманипулировать.

"Есть ряд показателей, которые мы определяем, и они друг друга перестраховывают", - пояснил он.

Ляшко считает, что больницы, которые оказывают медицинскую помощь в случаях коронавирусной болезни, также не заинтересованы в том, чтобы специально "накручивать" число пациентов. По его словам, они получают финансирование в зависимости от количества созданных бригад.

Также читайте: Первоклассники обязательно должны пройти медосмотр перед 1 сентября, - Ляшко

Автор: 

карантин (16729) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+4
Вспомнилось...
"В базе данных выявлено более 250 человек с положительными тестами, которые не сняты с учета. Большая часть из этих людей давно выздоровела, а остальные, возможно, никогда не болели. Сейчас проводится внутреннее расследование, ведь есть определенные подозрения, что люди не сняты с учета для создания искусственного ажиотажа и искусственного увеличения количества больных, позволяет делать дополнительные закупки городской инфекционной больнице", - сообщили в облсовете.
Источник:https://censor.net/n3200113
показать весь комментарий
25.08.2020 10:44
+4
бред, реально сейчас результаты накрученные, т.к. если тест ложно-показал наличие вируса и это попало в статистику то вычеркнуть этот результат невозможно даже если перездаш сразу несколько раз этот же тест и он уже будет отрицательный.

По этому треть результатов тестов по Украине, реально накрученнная - ложными срабатываниями теста (да и сами врачи грешат этим т.к. им идет надбавка за короновирусных больных), и результаты никто потом исправить не может-т.к. система не позволяет.
Вот и получается по карте-ж@па, а в реале мало кто болеет.
показать весь комментарий
25.08.2020 10:46
+4
Какой же он опытный медицинский работник. Даже роды приписывают: каждый год количество принятых родов превосходит количество регистраций новорожденных.
показать весь комментарий
25.08.2020 10:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кумедний.
показать весь комментарий
25.08.2020 10:39 Ответить
Та що ви кажете!?
показать весь комментарий
25.08.2020 10:41 Ответить
Происходящее у белорусов - это просто какой-то карго-культ революции.

Как те известные дикари, построившие макеты самолетов из палок.
Самолеты из палок есть, а ценных грузов - нет.

Так и здесь - стотысячные толпы людей - есть, а свержения ненавистного Луки - нет.

Аналогично и в Хабаре - 46-й день протестов есть, а не только возвращенного Фургала нет, но и ******** Дегтярева не выгнали.

Вот так-то.
показать весь комментарий
25.08.2020 10:41 Ответить
В Білорусі народ просто не дозрів ..
До немирних протестів і ненависті до "старшого брата"..

ТОМУ ЙОМУ ПИ...ДИ ЩЕ ПОЛУЧАТИ І ПОЛУЧАТИ
показать весь комментарий
25.08.2020 13:33 Ответить
згоден
показать весь комментарий
25.08.2020 13:52 Ответить
да?так обьясните это медсестрам, которые по секрету рассказывают знакомым, что как раз накручивают)
показать весь комментарий
25.08.2020 10:43 Ответить
показать весь комментарий
25.08.2020 11:01 Ответить
Ну вот, а то тут вопят: знаю людей, коим доктор предлагал шо записать их типо болели вирусом.
*вирусанетвывсеврети*
показать весь комментарий
25.08.2020 10:44 Ответить
Вспомнилось...
"В базе данных выявлено более 250 человек с положительными тестами, которые не сняты с учета. Большая часть из этих людей давно выздоровела, а остальные, возможно, никогда не болели. Сейчас проводится внутреннее расследование, ведь есть определенные подозрения, что люди не сняты с учета для создания искусственного ажиотажа и искусственного увеличения количества больных, позволяет делать дополнительные закупки городской инфекционной больнице", - сообщили в облсовете.
Источник:https://censor.net/n3200113
показать весь комментарий
25.08.2020 10:44 Ответить
"Как информирует https://censor.net/ со ссылкой на "https://www.rbc.ua/rus/news/lyashko-rasskazal-mogut-mestah-iskazhat-dannye-1598340669.html РБК-Украина ", об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко."

Tю. И хто ж вам поверит, если вы не показываете вице-короля Ляшко живьём ?
Или уже прикопали его ? Ковид подхватил, наверное.
показать весь комментарий
25.08.2020 10:44 Ответить
бред, реально сейчас результаты накрученные, т.к. если тест ложно-показал наличие вируса и это попало в статистику то вычеркнуть этот результат невозможно даже если перездаш сразу несколько раз этот же тест и он уже будет отрицательный.

По этому треть результатов тестов по Украине, реально накрученнная - ложными срабатываниями теста (да и сами врачи грешат этим т.к. им идет надбавка за короновирусных больных), и результаты никто потом исправить не может-т.к. система не позволяет.
Вот и получается по карте-ж@па, а в реале мало кто болеет.
показать весь комментарий
25.08.2020 10:46 Ответить
У них задание от их мировых Хозяев: полностью разрушить экономику страны, после чего начать "вакцинацию".

Готовьте виселицы, для всех соучастников спецоперации "ковид".

В Нюрнберге им мало показалось. Работа не закончена.
показать весь комментарий
25.08.2020 11:18 Ответить
"Аби не Порох. Гiрше не буде" (С)
показать весь комментарий
25.08.2020 10:52 Ответить
чи то австралієць чи то Лахті МЄЧТАЕТ ЖИТЬ В СТРАНЕ ПОРОШЕНКО...

Лікарні не можуть "накручувати" кількість пацієнтів з COVID-19, є низка показників, якими неможливо зманіпулювати, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8475
показать весь комментарий
25.08.2020 13:35 Ответить
Какой же он опытный медицинский работник. Даже роды приписывают: каждый год количество принятых родов превосходит количество регистраций новорожденных.
показать весь комментарий
25.08.2020 10:59 Ответить
А какая смертность среди новорожденных?
показать весь комментарий
25.08.2020 12:42 Ответить
Кстати, уже дважды слышал от знакомых, что людей, у которых умерли близкие, заставляли подписать, что те умерли от COVID-19 (на самом деле нет), иначе не отдавали тело. Статистика у нас поставлена будь здоров.
показать весь комментарий
25.08.2020 12:30 Ответить
Подтверждаю. У подруги мать умерла от тромбоза кишечника в реанимации. А в свидетельстве о смерти написали, что от короновируса, пневмонии. А потом она тихонько выяснила, что все кто в реанимации умирал, тем писали корону. Больница получает финансирование за каждого такого пациента. Фишка в том, что людей присмети и в реанимации,
никто проверять не будет. Потому, здесь врачи не стесняются: хотите попрощаться с матерью, и забрать без проблем тело - соглашайтесь с причиной смерти...
показать весь комментарий
25.08.2020 13:55 Ответить
легко, сам знаю несколько примеров!
врачи сами просят пациента написать что он болет ковид19 при том что он не болен, потому что им это выгодно
показать весь комментарий
25.08.2020 12:44 Ответить
Хто би вірив..
статистиці ,і "безумовно зеленим лікарям"...

ДУРАНТИНОФІЛИ Цензора краще знають,що народ ДУРЯТЬ )))
показать весь комментарий
25.08.2020 13:32 Ответить
У всьому Світи приписують, а в нас ні? Правда? Незрозуміло тільки, чому в Європі ще не посадили коронавірусних діячів. Мабуть дійсно згнило там все.
показать весь комментарий
25.08.2020 14:16 Ответить
 
 