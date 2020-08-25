Больницы не могут "накручивать" число пациентов с COVID-19, есть ряд показателей, которыми невозможно сманипулировать, - Ляшко
Государственные лаборатории подчиняются Министерству здравоохранения и на них местная власть влиять не может. А доля тестирований в коммунальных лабораториях, которые находятся в собственности местной власти, не такая уж и большая.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.
По его словам, нет смысла на что-то влиять, если есть ряд показателей, которыми на местах невозможно сманипулировать.
"Есть ряд показателей, которые мы определяем, и они друг друга перестраховывают", - пояснил он.
Ляшко считает, что больницы, которые оказывают медицинскую помощь в случаях коронавирусной болезни, также не заинтересованы в том, чтобы специально "накручивать" число пациентов. По его словам, они получают финансирование в зависимости от количества созданных бригад.
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Как те известные дикари, построившие макеты самолетов из палок.
Самолеты из палок есть, а ценных грузов - нет.
Так и здесь - стотысячные толпы людей - есть, а свержения ненавистного Луки - нет.
Аналогично и в Хабаре - 46-й день протестов есть, а не только возвращенного Фургала нет, но и ******** Дегтярева не выгнали.
Вот так-то.
До немирних протестів і ненависті до "старшого брата"..
ТОМУ ЙОМУ ПИ...ДИ ЩЕ ПОЛУЧАТИ І ПОЛУЧАТИ
*вирусанетвывсеврети*
"В базе данных выявлено более 250 человек с положительными тестами, которые не сняты с учета. Большая часть из этих людей давно выздоровела, а остальные, возможно, никогда не болели. Сейчас проводится внутреннее расследование, ведь есть определенные подозрения, что люди не сняты с учета для создания искусственного ажиотажа и искусственного увеличения количества больных, позволяет делать дополнительные закупки городской инфекционной больнице", - сообщили в облсовете.
Источник:https://censor.net/n3200113
Tю. И хто ж вам поверит, если вы не показываете вице-короля Ляшко живьём ?
Или уже прикопали его ? Ковид подхватил, наверное.
По этому треть результатов тестов по Украине, реально накрученнная - ложными срабатываниями теста (да и сами врачи грешат этим т.к. им идет надбавка за короновирусных больных), и результаты никто потом исправить не может-т.к. система не позволяет.
Вот и получается по карте-ж@па, а в реале мало кто болеет.
Готовьте виселицы, для всех соучастников спецоперации "ковид".
В Нюрнберге им мало показалось. Работа не закончена.
никто проверять не будет. Потому, здесь врачи не стесняются: хотите попрощаться с матерью, и забрать без проблем тело - соглашайтесь с причиной смерти...
врачи сами просят пациента написать что он болет ковид19 при том что он не болен, потому что им это выгодно
статистиці ,і "безумовно зеленим лікарям"...
ДУРАНТИНОФІЛИ Цензора краще знають,що народ ДУРЯТЬ )))