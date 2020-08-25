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Новости Коронавирус и карантин
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Радуцкий о ситуации с COVID-19: Скорее всего, это вторая волна. Надеюсь, мы справимся

Радуцкий о ситуации с COVID-19: Скорее всего, это вторая волна. Надеюсь, мы справимся

Председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации и нардеп от "Слуги народа" Михаил Радуцкий считает, что в Украине началась вторая волна эпидемии COVID-19, но надеется, что Украина с ней справится.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерафакс-Украина, об этом он сообщил журналистам перед внеочередным заседанием Верховной Рады во вторник.

"Скорее всего, это вторая волна (коронавируса. - Ред.). Официально ВОЗ еще не считает это второй волной, но такие страны как Франция, Испания, Бельгия уже считают, что началась вторая волна", - сказал он.

Отвечая на вопрос, что необходимо делать с карантинными мероприятиями в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, в частности с открытием учебных заведений, Радуцкий отметил, что было бы хорошо, если бы удалось уменьшить количество детей в классах, например, путем введения посменного обучения.

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"Как показала практика, система здравоохранения выдержала краш-тест весной, а более развитые страны, с нормальными системами здравоохранения, справились хуже, чем Украина. Поэтому надеюсь, что со второй волной мы справимся", - заявил депутат.

карантин (16729) Радуцкий Михаил (287) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+10
Ну точно, нова партія масок до Китаю, вже оформлена.
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25.08.2020 10:45
+8
Эти маланцы с живой страны не слезут. Вцепились надёжно.
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25.08.2020 10:46
+7
Той самый..😃 и не только маски а и средства защиты для врачей...все продал скот..
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25.08.2020 10:52
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Ещё не все деньги из короновирусного фонда ушли на пиар оффшорника-предателя?

Люди сами справятся, вы главное не мешайте.
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25.08.2020 10:45 Ответить
Ну точно, нова партія масок до Китаю, вже оформлена.
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25.08.2020 10:45 Ответить
Таки правда. З другою хвилею коронавірусу Україна безумовно справиться. Без вас. З вами - не факт. Бо саме через вас триває нескінченна перша хвиля. Чемпіони, мля.
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25.08.2020 11:23 Ответить
З вами - це з ким? Я до радуцьких-зеленських звертаюсь.
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25.08.2020 11:31 Ответить
Так я теж до них. Тобто л ше доповнюю Вас.
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25.08.2020 12:11 Ответить
А как она вторая началась еслиещё первая не закончилась? Мля что они там курят и нюхают!
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25.08.2020 10:45 Ответить
Це вони натякають на поповнення Фонду боротьби з ковід, просте під першу хвилю гроші вже ропиляли. Подавайтє второє!
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25.08.2020 10:47 Ответить
Стоячая волна
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25.08.2020 10:46 Ответить
Эти маланцы с живой страны не слезут. Вцепились надёжно.
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25.08.2020 10:46 Ответить
Хто за них проголосував, не підкажете?
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25.08.2020 10:48 Ответить
Да никто не голосовал оно само себя выбрало! Это я от очередного ЗЕбила вчера услышал!
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25.08.2020 10:49 Ответить
А є ще така версія, що то порохоботи купили телеканали і журналістів, для агітації за Зеленського.
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25.08.2020 10:59 Ответить
Легко! 75% украинцев!
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25.08.2020 10:49 Ответить
Ты ж, наверное, и голосовал. Теперь исполняешь тут. Думающим людям во втором туре голосовать вообще смысла не было.
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25.08.2020 10:52 Ответить
Я голосував за Порошенка.
В першому, і другому турах.
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25.08.2020 11:00 Ответить
*****, а от тут є, хто зізнається, що голосував за Зеленського?
(або ті ж що : «во втором турє нє ходіл голосовать»
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25.08.2020 11:03 Ответить
Да-да, или которые себя теперь копытом в грудь бьют и волают, как они реформатора Петрушу любят. Выбирали между зелёным говном и коричневым. Гордятся.
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25.08.2020 11:06 Ответить
Я голосував за Україну. Армію. Мову. Віру. Демократію.


А ти, за гамно.
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25.08.2020 11:10 Ответить
Ты за понты голосовал и демагогию. Я тебе уже объяснил, что между двумя видами говна у меня нет предпочтений.
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25.08.2020 11:12 Ответить
Ти голосував, за: Жрать. Срать. Ржать. Рассія ! Рассія !
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25.08.2020 11:14 Ответить
Фершалы рулят.
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25.08.2020 10:47 Ответить
*****, и это говно, растолкало других и снова всплыло! А где сестричка Зоряночка - неужели в канализацию насовсем смыло?
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25.08.2020 10:47 Ответить
Зоряночка была тупая но хоть не воровала!
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25.08.2020 10:48 Ответить
Зато хорошо внимание отвлекала, пока Радуцкий закрома Родины чистил! Так шо подельницей должна идти руб-за-сто...
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25.08.2020 11:02 Ответить
Це не той, що некисло наварився на медичних масках, штучно створивши їх дефіцит?
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25.08.2020 10:49 Ответить
Той самый..😃 и не только маски а и средства защиты для врачей...все продал скот..
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25.08.2020 10:52 Ответить
Це Радник нинішнього Президента з медицини.
Перечитайте, і вдумайтесь у прочитане.
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25.08.2020 11:32 Ответить
Еще есть что продать из закромов державы?? Вор крадуцкий передние лапки потирает от предвкушения прибыли..
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25.08.2020 10:50 Ответить
Какая вторая волна, если уже какой месяц по нарастающей идёт.
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25.08.2020 10:50 Ответить
"Скорее всего"? Позови Го*дона, погадайте вместе и сообщите точные данные.
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25.08.2020 10:53 Ответить
У нас же нет никакой войны, российская пропаганда никем не перекрывается, масса населения начиталась российской пропаганды и считает, что коронавируса не существует. Дети по улицам бегают без масок, купаются в речках и фонтанчиках. Потом все они придут в школы и что? С какой стати я своего ребенка должна отпускать в школу контактировать с детьми дебилов? Потому что Радуцкому так удобней? Простите, я еще жить хочу.
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25.08.2020 10:55 Ответить
А потім буде 9 вал короновірусу
Радуцкий о ситуации с COVID-19: Скорее всего, это вторая волна. Надеюсь, мы справимся - Цензор.НЕТ 8189
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25.08.2020 10:57 Ответить
Справитись можна лише закривши Кієв та запровадивши там справжній карантин.
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25.08.2020 10:58 Ответить
В Европе и России-снг говорят о выдуманных вторых волнах чтоб всем воткнуть эти не проверенные(6 лет обязаны проверять) вакцины.На белых людей вирус меньше действует(если не наркуша и пьяница),.Школьников надо делить на 3(хотябы на 6 мес.)смены.А иммунитет -это фрукты,соки,физкультура,море и лес густой +воздух чистый.Да ,и Святой Огонь из ЯнЭрДага в стране Огней.
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25.08.2020 10:58 Ответить
Какая еще вторая волна? О чем он вообще? Кол-во заболевших увеличивается. В "таких странах, как Франция, Испания, Бельгия.." было уменьшение кол-ва. У них вторая. У нас первая.
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25.08.2020 10:59 Ответить
Мы это кто ,ты массажист,вор и преступник? Еще осталось с чем справлятся в гос.резерве?
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25.08.2020 11:02 Ответить
Типа, остались еще маски в госрезерве и с их продажей они справятся?...
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25.08.2020 11:02 Ответить
Радуцький, красти не будеш - Україна справиться...
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25.08.2020 11:02 Ответить
Надеюсь вас всех пересадят за геноцид украинцев
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25.08.2020 11:03 Ответить
наблюдательный однако
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25.08.2020 11:06 Ответить
Хочуть продовжувати красти, все їм мало.
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25.08.2020 11:10 Ответить
Брехливі хитрі крадії,
сусіда хижого лакузи,
в едемські зваблюють гаї.
Вони у Мутному союзі.

Бо кущ країни вже прив*яв,
то, щоб дощем його зросити,
потрібно пнутись до слов*ян.
Триматись далі від хасидів.

Грошей вже стільки загуло
у чарівні оті офшори,
що геть усохло джерело
державних витоків грошових...
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25.08.2020 11:13 Ответить
https://youtu.be/o3dZcb_ZnTk Идет волна
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25.08.2020 11:28 Ответить
нихера не делают, но думают, что справятся
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25.08.2020 13:16 Ответить
 
 