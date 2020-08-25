Радуцкий о ситуации с COVID-19: Скорее всего, это вторая волна. Надеюсь, мы справимся

Председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации и нардеп от "Слуги народа" Михаил Радуцкий считает, что в Украине началась вторая волна эпидемии COVID-19, но надеется, что Украина с ней справится.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерафакс-Украина, об этом он сообщил журналистам перед внеочередным заседанием Верховной Рады во вторник.

"Скорее всего, это вторая волна (коронавируса. - Ред.). Официально ВОЗ еще не считает это второй волной, но такие страны как Франция, Испания, Бельгия уже считают, что началась вторая волна", - сказал он.

Отвечая на вопрос, что необходимо делать с карантинными мероприятиями в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, в частности с открытием учебных заведений, Радуцкий отметил, что было бы хорошо, если бы удалось уменьшить количество детей в классах, например, путем введения посменного обучения.

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"Как показала практика, система здравоохранения выдержала краш-тест весной, а более развитые страны, с нормальными системами здравоохранения, справились хуже, чем Украина. Поэтому надеюсь, что со второй волной мы справимся", - заявил депутат.