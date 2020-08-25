За сутки в Киеве 130 новых случаев COVID-19, умерли два человека, всего 12,1 тыс. инфицированных
По состоянию на утро 25 августа в Киеве коронавирусом заболели еще 130 человек.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.
Общее количество инфицированных составляет 12 153.
Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 172 человека, за минувшие сутки зафиксировано два летальных случая. С начала эпидемии выздоровели 3 853 пациента.
По состоянию на 25 августа количество активных больных в столице составляет 8 128.
Как позже сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram заболели: 72 женщины в возрасте от 19 до 75 лет, 50 мужчин в возрасте от 18 лет до 81 года, 2 девочки 6 и 14 лет и 6 мальчиков от 8 до 17 лет.
В больницы столицы госпитализировали 23 пациента. Остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за сутки 27 больных.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе - 24, в Деснянском и Днепровском районах - по 20, в Дарницком и Святошинском - по 15 случаев.
Отметим, что наибольшее количество инфицированных коронавирусом за сутки в Киеве было зафиксировано 23 августа 2020 года. Тогда суточный прирост заболевших составил 307 человек.
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https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/belgium/
Вообще мне кажется, что все люди носят голову по другим причинам, чем ты.
Не умеешь пользоваться информацией минфина - там есть помесячные сводки по каждой стране с марта месяца.
А что касается головы, то действительно - она у тебя, видимимо, в отличие от образованных людей служит для ношения шапки, а не думающего мозга.
http://ftp.iza.org/dp13319.pdf
Выполнено
Timo Mitze University of Southern Denmark, RWI and RCEA
Klaus Wälde Johannes Gutenberg University Mainz, CESifo and IZA
Reinhold Kosfeld University of Kassel
Johannes Rode TU Darmstadt
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2. Факт есть факт "подтверждение другими исследованиями" есть.
1. Там изучалось распространение ОРВИ. При ОРВИ у людей один из симптомов чихание. При ковиде его нет. Это весьма сильно влияет на распространение, особенно внутри палатки. Да и чихающий человек повязки меняет очень часто, а иногда и не носит.
2. Влажность воздуха (увлажненность слизистой носа и горла) сильно отличаются.
3. Средства гигиены (доступ к туалетам и умывальникам кардинально разный)
4. Отсутствие женщин и детей.
5. Условия вентиляции и температура.
1. Как раз именно кашель и чихание - основные доказанные факторы, вместе с громким пением и криком, распространения ковид. Остальные пути заражения находятся только на уровне предположений.
2. Фактор не доказанный, так, например, ближневосточный респираторный синдром впервые был диагностирован в Саудовской Аравии в 2012 году.
3. Исследовалось влияние масок, а не мытья рук.
4. Именно женщины и были среди исследованных.
5. Этот фактор к эффективности масок не имеет отношения. Наоборот, сухость воздуха считается фактором уменьшающим распространение вируса. Однако и в этих условиях значение масок оценено отрицательно.
https://meshb.nlm.nih.gov/record/ui?ui=C000657245 Note A viral disorder characterized by high FEVER; COUGH; DYSPNEA; CHILLS; PERSISTENT TREMOR with chills, MUSCLE PAIN; HEADACHE; SORE THROAT; and new loss of taste or smell (see AGEUSIA and ANOSMIA) and other symptoms of a VIRAL PNEUMONIA. A coronavirus SARS-CoV-2 in the genus BETACORONAVIRUS is the suspected agent.
2. Давно доказано.
https://www.bbc.com/russian/science/2015/11/151119_vert_fut_real_reason_why_germs_spread_in_winter Сравнивая результаты наблюдений за климатическими изменениями, собранные за 30-летний период, со статистикой заболеваемости гриппом, группа исследователей под руководством Джеффри Шеймана из Колумбийского университета обнаружила, что эпидемия вируса практически всегда возникает после падения относительной влажности воздуха. Два графика, отражавшие зависимость быстроты распространения вируса от степени влажности воздуха совпадали настолько, что "один можно было практически наложить на другой", - говорит Мец, которая вместе с коллегой Адамом Финном недавно написала статью об этих исследованиях для периодического научного издания Британской ассоциации инфекционистов, Journal of Infection. Открытие связи между влажностью воздуха и заболеваемостью гриппом неоднократно подтверждалось экспериментально, в том числе на основе анализа пандемии свиного гриппа, разразившейся в 2009 г.
3. Немытые руки там могли передавать намного чаще, чем кажется. Т.е некорректные условия эксперимента.
4. Пруф есть?
5. См п. 2
"Основные меры предосторожности для защиты от новой коронавирусной инфекции"
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
2. У нас в эпидемические периоды периоды с осени по весну пониженная или повышенная влажность? Важнее не влажность, а низкая температура воздуха. Вы специально не заметили этот важный раздел в приведенной Вами статье ВВС?
3. "Могли" не научное предположение на уровне, "а если бы он вез патроны". О научной корректности исследования может говорить только их участник или аудитор, приводя соответствующие доказательства этому. Немытые руки критичны только для кишечных инфекций - мытье рук снижает вероятность инфицирования, но и в этом случае только на 30%. Тактильная передача респираторный инфекций - редкое явление.
4. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3349234
5. См. п.2. Для распространения вирусов основное значение имеет низкая температура воздуха, а не влажность. В месте исследования температура воздуха высокая.
2. В европейских странах с осени по весну абсолютная влажность значительно ниже, чем летом.
3. Искажающие результат факторы должны быть исключены.
4. Женщины контрольной группы во время хаджа в Мекке вряд ли ходили с открытым лицом. Следовательно на 50% результат некорректен. Кроме того "Declaration of Interest: Professor Robert Booy has received funding from Baxter, CSL, GSK, Merck, Novartis, Pfizer, Roche, Romark and Sanofi Pasteur for conducting this research, travel to conferences or consultancy work"
5. Я вам дал ссылку. Вы в ответ - голословные заявления.
2. Опять не увидели главное в моем вопросе - почему из всей статьи ВВС Вы выбрали только влажность, хотя там главным фактором названа температура.
3. Какие факторы и кем достоверно доказаны как "искажающие результаты?
4. " Вряд ли" это не научная категория. И Ваша оценка в 50% также из серии беспочвенных и недоказанных фактами предположений. А то, что большинство всех медисследований финансируется фармбизнесом не новость. Почему-то раньше Вам не нравилось, когда я это акцентировал по теме исследования вакцин?
5. Вы свою собственную ссылку на статью ВВС забыли?
2. Не надо было Вам скуривать учебник физики в школе. При вдыхании носом воздуха с темп 36 град Цельсия и 100% влажностью, он влагу из слизистой носа не заберет. Если вдохнуть носом воздуха с темп 5 град Цельсия и 100% влажностью, он в носу нагреется до 36 град и его относительная влажность станет 17%. Он заберет влагу из слизистой носа, она пересохнет и защитные св-ва резко упадут. Примерно то же, что при 36 град вдыхать сухой аравийский воздух.
3. Оценка в 50% взята по той причине, что исследование радомизировано по полу. Значит, 50% - женщины, дающие искаженный результат.
4. " Вряд ли" - это я Вас пожалел. На 100% все женщины в Саудовской аравии должны закрывать лицо.
"А то, что большинство всех медисследований финансируется фармбизнесом не новость. Поему-то раньше Вам не нравилось, когда я это акцентировал по теме исследования вакцин?" Мне просто интересно с каких пор Вам это вдруг понравилось? Вы, что, забыли, что ссылку на это исследование привели Вы, а не я?
5. Не забыл. Но вот общеизвестные рекомендации (не от ВВС)
https://kpi.ua/en/flu Preventive measures:
https://kpi.ua/en/flu 1 Avoid close contacts with people who cough or sneeze;
https://kpi.ua/en/flu 2 Do not touch eyes, mouth and nose with hands;
3 https://kpi.ua/en/flu Wearing a gauze bandage or disposable mask;
https://kpi.ua/en/flu 4 Regularly wash hands thoroughly with soap and water, use alcohol disinfectants for hands;
5 https://kpi.ua/en/flu Make wet cleaning, ventilation and humidifying the air in the room.
А Вы голословно лепите Этот фактор к эффективности масок не имеет отношения. Наоборот, сухость воздуха считается фактором уменьшающим распространение вируса."
Та і на решту регіонів це впливає негативно. Адже куївські "керувальники" постійно викликають до себе людей з регіонів. Та і самі роз'їзджають по всій Україні.
Не нав'язуй, будь-ласка, українському населенню проросійську позицію. Я розумію, що мокшандцям дуже хочеться, щоб якомога більше українців померло. Не накопичуй гріхів...
И не надо говорить от имени украинского населения - тебя, примитивного шароварщика, на это никто не уполномачивал.