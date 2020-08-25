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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в Киеве 130 новых случаев COVID-19, умерли два человека, всего 12,1 тыс. инфицированных

По состоянию на утро 25 августа в Киеве коронавирусом заболели еще 130 человек.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

Общее количество инфицированных составляет 12 153.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 172 человека, за минувшие сутки зафиксировано два летальных случая. С начала эпидемии выздоровели 3 853 пациента.

По состоянию на 25 августа количество активных больных в столице составляет 8 128.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в Киеве 88 новых случаев COVID-19, умер один человек, среди инфицированных четверо медиков, - Кличко

Как позже сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram заболели: 72 женщины в возрасте от 19 до 75 лет, 50 мужчин в возрасте от 18 лет до 81 года, 2 девочки 6 и 14 лет и 6 мальчиков от 8 до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 23 пациента. Остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 27 больных.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе - 24, в Деснянском и Днепровском районах - по 20, в Дарницком и Святошинском - по 15 случаев.

Отметим, что наибольшее количество инфицированных коронавирусом за сутки в Киеве было зафиксировано 23 августа 2020 года. Тогда суточный прирост заболевших составил 307 человек.

За сутки в Киеве 130 новых случаев COVID-19, умерли два человека, всего 12,1 тыс. инфицированных 01

За сутки в Киеве 130 новых случаев COVID-19, умерли два человека, всего 12,1 тыс. инфицированных 02
За сутки в Киеве 130 новых случаев COVID-19, умерли два человека, всего 12,1 тыс. инфицированных 03

карантин (16729) Киев (25472) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
Эта польза - единственное, что точно доказано. Нетрудно потерпеть в нормально одетой маске 15 мин., просто в народе высокий процент жлобов.
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25.08.2020 11:38
+1
Але сьогодні вранці люди в транспорті висовують із масок свої носи і так їдуть
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25.08.2020 11:03
+1
Потому что невозможно дышать, да и польза масок не доказана
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25.08.2020 11:15
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Але сьогодні вранці люди в транспорті висовують із масок свої носи і так їдуть
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25.08.2020 11:03 Ответить
Потому что невозможно дышать, да и польза масок не доказана
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25.08.2020 11:15 Ответить
Эта польза - единственное, что точно доказано. Нетрудно потерпеть в нормально одетой маске 15 мин., просто в народе высокий процент жлобов.
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25.08.2020 11:38 Ответить
Нет ни одного научного доказательного исследования о "пользе" масок при вирусных инфекциях. А вот об их бесполезности исследований много.
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25.08.2020 14:06 Ответить
Так собери исследования о бесполезности и отправь в ВОЗ, минздравам Китая, Японии, Кореи и прочим таким дуракам, просвети их во благо Человечества!
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25.08.2020 16:33 Ответить
Ты отстал от жизни. Все эти исследования учеными давно собраны и сгруппированы. Даже ВОЗ им доверяет. А приведенные тобою страны носят маски по другим причинам. Новая Зеландия, например, купировала ковид на своей территории без принуждения населения к ношению масок. Так же было и в скандинавских странах. А вот в Бельгии, где под страхом наказания и больших штрафов всех заставляют носить масски даже на улице, заболеваемость только непрерывно растет.
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/belgium/
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25.08.2020 16:55 Ответить
Особенно в Швеции успешно "купировали" и вышли на показатель смертности населения 150 летней давности. Графики на Минфине показывают только 2 месяца.
Вообще мне кажется, что все люди носят голову по другим причинам, чем ты.
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25.08.2020 17:53 Ответить
Не пользуйся популистским анализами ситуации. Швеция не показательна для любых сранений, така как ее ситуация отлична от других стран. Кроме того, советую изучить тему по источникам из самой Швеции. Тогда и поймешь, что в Швеции сейчас нулевой прирост смертности.
Не умеешь пользоваться информацией минфина - там есть помесячные сводки по каждой стране с марта месяца.
А что касается головы, то действительно - она у тебя, видимимо, в отличие от образованных людей служит для ношения шапки, а не думающего мозга.
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26.08.2020 16:48 Ответить
https://eadaily.com/ru/news/2020/06/15/the-times-dokazano-chto-maski-zamedlyayut-rasprostranenie-covid-19-na-40 Использование защитных масок замедляет распространение Covid-19 на 40%. Это доказали учёные из Майнцского университета имени Иоганна Гутенберга и университета Южной Дании, сообщает британская The Times. На данный момент их исследование является самым репрезентативным анализом эффективности этого способа борьбы с пандемией. Как рассказывает издание, ученые смогли воспользоваться неравномерным введением правила о ношении масок в магазинах и общественном транспорте по всей Германии в качестве естественного эксперимента. Динамика выявления новых случаев заставила исследователей прийти к заключению, что маски «значительно сокращают число» заражений. Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2020/06/15/the-times-dokazano-chto-maski-zamedlyayut-rasprostranenie-covid-19-na-40
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25.08.2020 11:48 Ответить
Все это весьма спорно
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25.08.2020 12:02 Ответить
Да, негусто у Вас с аргументацией...
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25.08.2020 12:06 Ответить
где опубликовано результаты исследований, кроме Times?
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25.08.2020 12:15 Ответить
Например, здесь
http://ftp.iza.org/dp13319.pdf
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25.08.2020 12:24 Ответить
Вы действительно считаете, что частное исследование под эгидой Немецкой почты - истина в последней инстанции, а многочисленные, действительно доказательные, научные исследования за многие годы ошибочны?
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25.08.2020 14:15 Ответить
По охвату людей, современности исследований и предмету исследований - это самое релевантное и масштабное на сегодня исследование. Сравнивались данные до и после введения ношения масок в одних и тех же населенных пунктах и инфекция - именно ковид-19. Это Вам не европейские страны с распространением ОРВИ в палатках паломников в Мекке сравнивать.
Выполнено
Timo Mitze University of Southern Denmark, RWI and RCEA
Klaus Wälde Johannes Gutenberg University Mainz, CESifo and IZA

Reinhold Kosfeld University of Kassel
Johannes Rode TU Darmstadt

Что Вам не нравится?
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25.08.2020 14:54 Ответить
Мы эту тему с Вами уже обсуждали, и я там сказал, что не нравится - сравнительный анализ проводился в разных местах, без учета влияния других факторов. То есть вычленили только маски и сработал принцип, - что было целью исследования, то и нашли. И это исследование не получило дальнейшего подтверждения другими исследованиями.
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25.08.2020 15:40 Ответить
Не врите. Мы обсуждали тему резкого снижения заболеваемости в Йене и то не была работа этих авторов. Их нынешняя работа по отношению к тому случаю как раз и есть "подтверждение другими исследованиями" .
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25.08.2020 16:06 Ответить
Они просто повторили то, что было. Ничего нового не появилось. Методика исследования и даже рассуждения те же.
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25.08.2020 16:23 Ответить
1. Первое сообщение было новостное о факте, что с введением обяз. ношения масок в Йене новых случаев не наблюдалось 14 дней, а это исследование - по нескольким населенным пунктам с графиками, моделированием, статобработкой и тд.
2. Факт есть факт "подтверждение другими исследованиями" есть.
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25.08.2020 17:08 Ответить
Еще раз напоминаю, что ищем, то и находим, так как именно под это вычленяются, из всей совокупности, нужные исследователям факты.
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26.08.2020 16:36 Ответить
Вот мы и нашли факты, опровергающие Ваше вранье.
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26.08.2020 17:23 Ответить
А вот исследование паломников в палатках как раз и отвечает требованиям к научным исследованиям в одной группе, в одном месте и в четко ограниченный период.
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25.08.2020 15:43 Ответить
переносить подобные результаты на европейские страны некорректно так как
1. Там изучалось распространение ОРВИ. При ОРВИ у людей один из симптомов чихание. При ковиде его нет. Это весьма сильно влияет на распространение, особенно внутри палатки. Да и чихающий человек повязки меняет очень часто, а иногда и не носит.
2. Влажность воздуха (увлажненность слизистой носа и горла) сильно отличаются.
3. Средства гигиены (доступ к туалетам и умывальникам кардинально разный)
4. Отсутствие женщин и детей.
5. Условия вентиляции и температура.
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25.08.2020 16:04 Ответить
Вы не правильно интерпретируете.
1. Как раз именно кашель и чихание - основные доказанные факторы, вместе с громким пением и криком, распространения ковид. Остальные пути заражения находятся только на уровне предположений.
2. Фактор не доказанный, так, например, ближневосточный респираторный синдром впервые был диагностирован в Саудовской Аравии в 2012 году.
3. Исследовалось влияние масок, а не мытья рук.
4. Именно женщины и были среди исследованных.
5. Этот фактор к эффективности масок не имеет отношения. Наоборот, сухость воздуха считается фактором уменьшающим распространение вируса. Однако и в этих условиях значение масок оценено отрицательно.
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25.08.2020 16:42 Ответить
1. Не врите. Нет при ковиде чихания
https://meshb.nlm.nih.gov/record/ui?ui=C000657245 Note A viral disorder characterized by high FEVER; COUGH; DYSPNEA; CHILLS; PERSISTENT TREMOR with chills, MUSCLE PAIN; HEADACHE; SORE THROAT; and new loss of taste or smell (see AGEUSIA and ANOSMIA) and other symptoms of a VIRAL PNEUMONIA. A coronavirus SARS-CoV-2 in the genus BETACORONAVIRUS is the suspected agent.
2. Давно доказано.
https://www.bbc.com/russian/science/2015/11/151119_vert_fut_real_reason_why_germs_spread_in_winter Сравнивая результаты наблюдений за климатическими изменениями, собранные за 30-летний период, со статистикой заболеваемости гриппом, группа исследователей под руководством Джеффри Шеймана из Колумбийского университета обнаружила, что эпидемия вируса практически всегда возникает после падения относительной влажности воздуха. Два графика, отражавшие зависимость быстроты распространения вируса от степени влажности воздуха совпадали настолько, что "один можно было практически наложить на другой", - говорит Мец, которая вместе с коллегой Адамом Финном недавно написала статью об этих исследованиях для периодического научного издания Британской ассоциации инфекционистов, Journal of Infection. Открытие связи между влажностью воздуха и заболеваемостью гриппом неоднократно подтверждалось экспериментально, в том числе на основе анализа пандемии свиного гриппа, разразившейся в 2009 г.

3. Немытые руки там могли передавать намного чаще, чем кажется. Т.е некорректные условия эксперимента.
4. Пруф есть?
5. См п. 2
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25.08.2020 17:04 Ответить
1. Главное не чихание, а кашель. А чихнуть заболевший ковид может при наличии аллергического компонента.
"Основные меры предосторожности для защиты от новой коронавирусной инфекции"
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public

2. У нас в эпидемические периоды периоды с осени по весну пониженная или повышенная влажность? Важнее не влажность, а низкая температура воздуха. Вы специально не заметили этот важный раздел в приведенной Вами статье ВВС?
3. "Могли" не научное предположение на уровне, "а если бы он вез патроны". О научной корректности исследования может говорить только их участник или аудитор, приводя соответствующие доказательства этому. Немытые руки критичны только для кишечных инфекций - мытье рук снижает вероятность инфицирования, но и в этом случае только на 30%. Тактильная передача респираторный инфекций - редкое явление.
4. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3349234
5. См. п.2. Для распространения вирусов основное значение имеет низкая температура воздуха, а не влажность. В месте исследования температура воздуха высокая.
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25.08.2020 17:59 Ответить
1. Главное не врать. Ну нет чихания при ковиде, так что не натягивайте сову на глобус.
2. В европейских странах с осени по весну абсолютная влажность значительно ниже, чем летом.
3. Искажающие результат факторы должны быть исключены.
4. Женщины контрольной группы во время хаджа в Мекке вряд ли ходили с открытым лицом. Следовательно на 50% результат некорректен. Кроме того "Declaration of Interest: Professor Robert Booy has received funding from Baxter, CSL, GSK, Merck, Novartis, Pfizer, Roche, Romark and Sanofi Pasteur for conducting this research, travel to conferences or consultancy work"
5. Я вам дал ссылку. Вы в ответ - голословные заявления.
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25.08.2020 21:54 Ответить
1. Не подменяйте понятия и следите за мыслью. Я не говорил о чихании, как симптоме. Я говорил, что чихание является одним из важных факторов передачи заражения.
2. Опять не увидели главное в моем вопросе - почему из всей статьи ВВС Вы выбрали только влажность, хотя там главным фактором названа температура.
3. Какие факторы и кем достоверно доказаны как "искажающие результаты?
4. " Вряд ли" это не научная категория. И Ваша оценка в 50% также из серии беспочвенных и недоказанных фактами предположений. А то, что большинство всех медисследований финансируется фармбизнесом не новость. Почему-то раньше Вам не нравилось, когда я это акцентировал по теме исследования вакцин?
5. Вы свою собственную ссылку на статью ВВС забыли?
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26.08.2020 16:32 Ответить
1. В ОРВИ распространение которого изучали в статье чихание есть у большинства. У зараженных ковидом оно может быть у небольшого числа (аллергики под действием аллергена и тп)
2. Не надо было Вам скуривать учебник физики в школе. При вдыхании носом воздуха с темп 36 град Цельсия и 100% влажностью, он влагу из слизистой носа не заберет. Если вдохнуть носом воздуха с темп 5 град Цельсия и 100% влажностью, он в носу нагреется до 36 град и его относительная влажность станет 17%. Он заберет влагу из слизистой носа, она пересохнет и защитные св-ва резко упадут. Примерно то же, что при 36 град вдыхать сухой аравийский воздух.
3. Оценка в 50% взята по той причине, что исследование радомизировано по полу. Значит, 50% - женщины, дающие искаженный результат.
4. " Вряд ли" - это я Вас пожалел. На 100% все женщины в Саудовской аравии должны закрывать лицо.
"А то, что большинство всех медисследований финансируется фармбизнесом не новость. Поему-то раньше Вам не нравилось, когда я это акцентировал по теме исследования вакцин?" Мне просто интересно с каких пор Вам это вдруг понравилось? Вы, что, забыли, что ссылку на это исследование привели Вы, а не я?
5. Не забыл. Но вот общеизвестные рекомендации (не от ВВС)
https://kpi.ua/en/flu Preventive measures:
https://kpi.ua/en/flu 1 Avoid close contacts with people who cough or sneeze;
https://kpi.ua/en/flu 2 Do not touch eyes, mouth and nose with hands;
3 https://kpi.ua/en/flu Wearing a gauze bandage or disposable mask;
https://kpi.ua/en/flu 4 Regularly wash hands thoroughly with soap and water, use alcohol disinfectants for hands;
5 https://kpi.ua/en/flu Make wet cleaning, ventilation and humidifying the air in the room.

А Вы голословно лепите Этот фактор к эффективности масок не имеет отношения. Наоборот, сухость воздуха считается фактором уменьшающим распространение вируса."
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26.08.2020 17:21 Ответить
Доки не закриють Кієв і не запровадять там справжній карантин - динаміка росту зберігатиметься....
Та і на решту регіонів це впливає негативно. Адже куївські "керувальники" постійно викликають до себе людей з регіонів. Та і самі роз'їзджають по всій Україні.
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25.08.2020 11:31 Ответить
мне кажется, что это в Киев едут все, кто может. А закрыть его невозможно, людям как-то выживать надо
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25.08.2020 11:37 Ответить
У Києві необхідно вводити жорсткий карантин, поки ще не піздно...
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25.08.2020 11:37 Ответить
Сами уже "жестко окарантинелись"?
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25.08.2020 14:18 Ответить
А ти Пламена вже подивився? Ти злив свій мозок надивишись його теорії про коронавірус.

Не нав'язуй, будь-ласка, українському населенню проросійську позицію. Я розумію, що мокшандцям дуже хочеться, щоб якомога більше українців померло. Не накопичуй гріхів...
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25.08.2020 16:34 Ответить
Слушать и понимать таких образованных людей, как Пламен, тебе бесполезно по принципу - "мысль пришла, но никого не найдя, ушла обратно".
И не надо говорить от имени украинского населения - тебя, примитивного шароварщика, на это никто не уполномачивал.
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25.08.2020 17:02 Ответить
В Киеве всю дорогу до августа смертность была почти ровной до августа, в котором она выросла в 2 раза, это влияние отпусков и тотальной езды по Украине толп народа в июле. По уму в сентябре нужно ограничивать междугородную езду, а то еще и школьники со студентами крепко добавят заразы, потом наложится похолодание и мы перегоним РФ и и поздороваемся с бразильцами.
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25.08.2020 11:43 Ответить
це реальний сценарій, нажаль... проте бидло-українці цього не розуміють... а такі як "Александро" та "добродій" з автралійським IP взагалі на ворогів України працюють таке враження...
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25.08.2020 16:38 Ответить
Очень самокритично о быдло-украинцах сказал. Именно такие и являются основными внутренними врагами Украины.
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25.08.2020 16:45 Ответить
Тут всегда много антиобщественных элементов, проповедующих освобождение от любых порядков и законов, т.е. с "активной жизненной позицией" уголовников.
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25.08.2020 16:49 Ответить
Хорошо описал членов секты коронафобов.
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25.08.2020 17:04 Ответить
"По уму" за прошедшие полгода нужно было восстановить в стране вертикаль санитарно- эпидемиологической службы или создать новую аналогичную службу. А без этого не может быть грамотного карантина с проведением эпидемиологических расследований в выявленных очагах. А сейчас это не борьба с распространением инфекции заболевшими, а ее театрализованная профанация на основе всеобщего медицинского террора относительно здоровых.
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25.08.2020 14:27 Ответить
 
 